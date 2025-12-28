Я бы не ожидала в принципе оконного стекла на уровне пола в мужском туалете, даже без отпечатка
14 историй от клинеров, которые повидали в квартирах такое, что хоть кино снимай
Если вы думаете, что работа клинера — это скучная рутина с тряпкой и пылесосом, то приготовьтесь изменить свое мнение. Иногда они становятся невольными свидетелями чужой жизни, полной сюрпризов и странностей. Герои этой подборки тоже шли наводить просто порядок, а попали в эпицентр курьезов, абсурдных просьб и удивительных открытий.
- Пару лет работаю в клининге. Случалось повидать многое: от жвачки на потолке до разрисованных чернилами пухлых мраморных ангелочков. Но чего я точно не ожидала увидеть, так это смачного отпечатка накрашенных помадой губ на оконном стекле на уровне пола в мужском туалете. © Подслушано / Ideer
- Дом 450 кв.м. Работала там 2 дня, уехав с одного конца города в другой. Объем работы был таков, что нужно было не только все намыть после ремонта, но и расставить вещи по своим углам (разобрать коробки при переезде). Отработала. Мне клиент говорит: «Я тебе сейчас 75% от суммы заплачу, а остальное завтра переведу», якобы нет на карте. Я согласилась и уехала. Оплата на следующий день не поступила, как и через пару дней, неделю, две. На сообщения не отвечал, трубку не брал. Пришлось просить супруга позвонить недобросовестному заказчику и спрашивать в чем дело. Естественно клиент трубку взял сразу (это же не мой номер был). Услышав мужской голос, хвостик поджался, было обещание выплатить. Выплатил, но только еще через пару недель и нескольких звонков. © el.v.is.90
- Я работаю клинером. Всегда или кормят, или кофе предлагают. Я убираю по 6 часов в среднем и стараюсь не отвлекаться. Сегодня звонили, заказали уборку. Обсудили все и хозяйка спрашивает: а что вам покушать приготовить? Говорю, не переживайте об этом, ничего не нужно. В общем, сошлись на кофе, еще бывают говорят: берите с собой. © s_detmi_doma
- Убирала квартиру профессора, пока тот был в отъезде. Тишина, полумрак, антиквариат. И вдруг из закрытой спальни слышу хриплый мужской голос: «Помогите! Выпустите меня отсюда!» Сердце ушло в пятки. Я схватила швабру, на цыпочках подошла к двери и резко дернула ручку распахиваю ее с победным воплем, а там в клетке сидит огромный попугай жако. Пернатый посмотрел на меня одним глазом и голосом профессора выдал: «Чаю налей!» Оказалось, птица просто скучала без хозяина. Без валерьянки в тот вечер не обошлось.
- Постоянно убиралась у одной девушки. Квартира, мягко говоря, не самая чистая, но работа есть работа. Обычно она дома была одна. Однажды драю плиту на кухне, и тут заходит женщина — оказалось, свекровь. Смотрит на меня с подозрением. Хозяйка тут же засуетилась и выдает: «Ой, мам, это моя подружка! Она тут картошку жарила, все маслом забрызгала, вот теперь стоит, отмывает». Я стою с тряпкой и просто офигеваю. Нормально так! А ничего, что эта «подружка» до этого три часа вековой слой пыли и горы мусора по всей квартире разгребала? Когда свекровь ушла, девушка ко мне подошла виноватая: «Вы извините, пожалуйста. Просто я ей говорю, что я хозяйственная и все сама делаю. Если она узнает, что я кому-то за уборку плачу — мне конец».
- Работаю клинером. Пришел заказ, шеф сразу предупредил: «Семейка там странная, будь начеку». Ну, думаю, ладно, чего там не видела. Пришла, вроде все в порядке, потихоньку убираюсь. Дошла очередь до спальни родителей. Хозяйка подходит, показывает пальцем наверх и говорит: «Там протрите хорошенько!» Поднимаю голову и офигеваю: на стене висит телевизор. И не один, а два! Прямо вплотную друг к другу. Я не сдержалась, спрашиваю, зачем им сразу два экрана. Она на меня посмотрела как на дуру: «Вы что, не понимаете? Чтобы мы друг другу смотреть не мешали!» Ага, гениально. А то, что они висят в десяти сантиметрах и звук все равно будет в кашу смешиваться — это, видимо, не считается.
"Квартира, мягко говоря, не самая чистая, но работа есть работа". Далеко не все могут пригласить клинера в чистую квартиру только для того, чтобы дать ей денег за присутствие
- Убираюсь в шикарном загородном доме. Потолки высокие, лепнина, красота. Поднимаю голову, а в углу висит огромная паутина, и паук сидит себе спокойно. Я беру швабру, чтобы смахнуть это безобразие. Тут влетает хозяйка и визжит: «Стойте! Не смейте трогать Валеру!» Я чуть со стремянки не рухнула. Оказывается, этот паук у них «деньги в дом приносит». Ну что же, пришлось оставить Валеру в покое.
- Убиралась у одной дамочки, а она уселась в кресло и давай надзирать. Пока я мыла пол, она высокомерно начала: «Вы там пятно пропустили». Я вежливо протерла еще раз, а она в ответ: «Все равно не отмыли, ну да ладно, вы вечно косячите!» В ту же секунду я решила, что это мой последний день тут. Заранее вынесла вещи в гараж, чтобы быстро смыться. Сказала ей, что закончила, а она с подковыркой: «Что-то быстро, точно все доделали?» Я ответила: «Да, и я увольняюсь, мы не подходим друг другу». Она ехидно улыбнулась, мол, мне полезно знать, что они недовольны моей работой. Отдала мне чек, и я больше никогда ее не видела«. © Livid-Cricket7679 / Reddit
- Работаю клинером. Как-то раз пришла на заказ к семье с детьми. Убираюсь спокойно, очередь доходит до ванной. Захожу, а там, мама дорогая, весь кафель разрисован каракулями. Ну, работа есть работа. Достаю свою самую мощную химию, уже замахиваюсь губкой. И тут влетает хозяйка с выпученными глазами и вопит: «Стойте! Вы что, это стереть собрались?!» Я замерла. Она продолжает: "Это же Ванечка и Сашенька в детстве рисовали! Мы их уже столько лет не трогаем и смывать запрещаем!
Пауков нельзя убивать, и в доме, это примета нехорошая и вообще!!! А паутину они за один день тааакую плетут...Ну чем они мешают? Миленькие такие, у меня вот Вася живёт...🤣🤣🤣
- У меня была клиентка, которая ходила за мной хвостом. Это был кошмар: она заставила нас перемывать полы трижды! Спустя восемь дней еще и потребовала вернуть деньги, мол, она недовольна. В качестве «доказательств» скинула фото, но под снимками я увидела, что они были сделаны всего за 45 минут до отправки сообщения (спустя неделю после уборки). Денег я ей не вернула, и она накатала плохой отзыв на моей странице. Просто ненормальная. © 4_neenondy / Reddit
- Один мужик как-то заказал генеральную уборку и попросил отмыть душевую кабину. Я не шучу: там была просто гора плесени. Она за столько лет так разрослась, что стала похожа на застывшую лаву, выглядело дико. И он ведь все равно продолжал там мыться, я поверить не могла! В итоге просто сказала ему: «Тут лучше новую купить, я бессильна». © anonymoushuman98765 / Reddit
- Работаю в клининге, и меня жесть как напрягает, когда заказывают уборку клиенты, которые болеют. Всегда уточняю, болеет ли кто-то из домашних, так как работа предполагает нахождение у клиента 6-10 часов. Сейчас приехали, начали делать уборку, сделали около 50% работы, и я слышу как у клиента все признаки болезни, просто класс! © eliza_a_a_a_a_a
Ну очень брезгливая уборщица и как она вообще работает ??? Удивительно...🤣🤣🤣
- Клиентка после операции на бедре пыталась навесить на нас кучу работы, которую мы обычно не делаем. Я чуть было не согласилась, пока она не выдала мне: «Мой муж хочет знать: зачем я наняла человека, который не делает то, чего я требую!» Ну, пока-пока! А другой богатый придурок топал за мной босиком в своем ужасном клетчатом халате и закрывал окна, которые я открывала, потому что жарища была невыносимая. «У меня включен кондиционер!» — орал он. Ага, конечно! У него на полную жарила печка! © Several-Window1464 / Reddit
- Однажды я приехала к клиенту домой, и там было не меньше 50 рекламных листовок клининговых компаний. Купоны, листовки, визитки и так далее. Я убрала и оставила записку с просьбой выбрать себе новую домработницу из этой «кучи». Они мне ответили: «Нам очень жаль, что вы уходите». Что за бред. © Bitter_Sea6108 / Reddit
Ревнивая уборщица??? Это вообще за гранью! Выбрали ж тебя, нет???🤣🤣🤣
Все правильно, не нравятся заказчики - уходи, ты не нравишься заказчикам - тоже уходи. Не надо никого терпеть.