16 детей, рядом с которыми скука сразу берет выходной
1 час назад
Дети — это вечный двигатель любви и периодически источник приключений в семье. Порой их выходки вызывают неудержимый смех. Родители из нашей сегодняшней статьи не стали держать эти моменты в секрете и выложили их в сеть. Готовы? Заряжайтесь детской непосредственностью, которой нам так не хватает.
«Обязательный элемент образа моей племяшки, без которого она не выходит из дома»
- Продавала покрывало, пришел мужчина. Дочка вежливо с ним поздоровалась. Я ему покрывало показала, завернула и отдала. Вечером муж приходит, а дочка рассказывает, что с мужчиной сегодня поздоровалась. Но неожиданно добавила: «А потом они с мамой пошли в спальню». Все из-за того, что плед у меня в спальне лежал, я там же его и показала, и завернула покупателю. А дочку в этот период мы как раз здороваться учили, вот она, видимо, и решила добавить про спальню, чтобы не выглядело, будто она хвастается тем, что поздоровалась. © quspan_asel
«Сегодня утром я чистила дорожку от снега, и мой сын сказал, что хочет помочь, но сначала ему нужно скосить траву»
- Работала в университете. Дочка тогда в первый класс ходила. Как-то привела ее на работу после уроков. Собрались домой, на выходе встретились с проректором, и он предложил подвезти до дома, так как мы были соседями. Доехали, дочь выходит и сразу расспрашивать начала: «Мама, а кто это?» Я отвечаю, что это мой шеф. Она: «У тебя же шеф — женщина?» Я объясняю, что женщина — руководитель отдела, а он большой шеф — проректор. Заходим домой и дочь с порога орет отцу: «Папа, а мы на машине приехали, нас ПРОЖЕКТОР подвез». © zhazira_aidar
«Моя дочь хотела „серьезную“ фотографию со своими друзьями на дне рождения, но ее младший брат... Я не могу перестать смеяться»
«Подушки с лицом племянника в качестве подарка на День матери показались отличной идеей. Ну, в теории»
«Мы были в музее Ивана Грозного, и, мне кажется, дочь отлично вжилась в роль»
«Не думал, что смогу проиграть в прятки племяннику... (сказал ему попозировать для фотографии)»
«Я уж было подумал, что застал свою жену с другим мужчиной, но вспышка раскрыла всю картину»
«Племянница на аттракционе! К слову, называется он... «Карусель счастья»
Кое-кто, кажется, придумал мужской аналог огуречной маски
«Мой сын — уморительный маленький человек!»
«У нас в туалете висит игрушечный попугай. Мой младший брат каждый раз отворачивает его, когда идет в туалет, чтобы тот за ним не подглядывал»
«Племяшка настаивает на том, чтобы держать своего новорожденного братика только в таком виде!»
- Этого ребенка ничем не напугать после такого! © Uncknown Author / Reddit
«Дочь сказала, что хочет быть трансформером на празднике»
«Подруга отправила своего сына загнать тачку, которую тот оставил у ворот. Предполагалось, что он поставит ее в гараж — туда, где она и должна стоять»
Дети — бесконечный источник смеха и хорошего настроения. Именно поэтому мы так часто обращаемся к ним за вдохновением. Если вы хотите прочитать больше похожих статей, то предлагаем вам заглянуть сюда:
