15 уморительных историй о том, что жизнь с детьми — это бесконечный ситком

Детство — это время, когда трава зеленее, деревья выше, а логика работает по совершенно непредсказуемым законам. Малыши способны выдать такое, что любой взрослый позавидует. Они с легкостью придумывают себе новые имена, ставят взрослых в тупик одним вопросом и находят самые неожиданные решения проблем. Герои нашей подборки поделились именно такими историями.

  • Моя дочь долго не могла выговорить букву «Р». Когда, наконец, произошло это чудо и она смогла ее произнести, весь день ходила по квартире и с упоением «рыкала». Когда вечером пришел муж, она подбежала к нему и радостно сообщила: «Папа, я научилась рыкать! Ррррррр!» Муж ей: «Ну давай, скажи с этой буквой какое-нибудь слово?» На что дочка ему ответила: «Рррррр! Рррррр! Кошка!» © Подслушано / Ideer
  • Как-то в детстве мама отдала меня в художественную школу. На занятиях, конечно же, я усердно рисовала красками на холсте и выполняла нужные задания, но дома обычный холст казался мне очень скучным, поэтому я брала гуашь, доставала мамины платья и дорисовывала туда всякие орнаменты. Самое интересное, что впервые, когда мама это увидела, она не стала меня ругать. Мама с гордостью носила «разукрашенные» платья на работу и всем рассказывала, что это ее дочь такая талантливая. Тогда этот мамин поступок очень меня воодушевил, и поэтому, когда я росла, я делала все, чтобы стать дизайнером. Сейчас у меня много разных высокопоставленных клиентов, но для меня навсегда останется самой большой гордостью мой первый и самый важный клиент — это моя мама. © Не все поймут / VK
  • Подруга с сыном в гостях были. Дети играют. И тут доча на всю комнату: «Саш, а знаешь, откуда дети берутся? А я знаю, по телику видела!» С мужем переглянулись. У меня сердце в пятки ушло. Спрашиваю: «Маш, и что же ты видела?» А она важно так выдает: «Там надо обязательно целоваться! Мам, мы с тобой смотрели. Мне тогда папа глаза закрыл, но я все равно увидела». И смотрим таким хитрым, довольным взглядом. Выдохнули. Оказалось, у нее сработала «киношная» логика: в фильмах же как — сначала поцелуй, потом кадр меняется, и бац — уже ребенок на руках.
  • В нашей семейке почти всех зовут необычно. Но мой самый любимый случай — девочка, с которой я в детстве дружила, долго и упорно называла меня «Сарафан», потому что не расслышала при знакомстве, что я Серафима. Так и орала на всю улицу: «Сарафан, Сарафан!» © Аноним2151813 / Ideer
  • Дочка как-то спросила: «Мам, а как я появилась?» Ну я и сказала, что папа меня поцеловал — и вуаля. Через неделю забирала ее из сада, а воспитательница на меня круглыми глазами смотрит. Не успевает она и рот открыть, как доча кричит: «Мама, меня Саша в щеку поцеловал! Саша! Что мне теперь делать?! Тетя Марина не понимает меня». Пришлось успокоить сначала ее, а потом тетю Марину.
  • Приехали мы в деревню к родителям, и дочка вдруг выдает бабушке: «А ты знаешь, бабушка, я ведь голодоваю», — и вздыхает горько. У меня челюсть отвисла, а ребенок несчастный в пол смотрит. А оказалось, что это все из-за того, что я перестала покупать и сыр, и колбасу. Дочка просто в какой-то момент отказывалась от всего, кроме бутербродов с колбасой и сыром. Вот хоть лопни! Ну не дело это, вечная сухомятка. © Татьяна Счастливая / Мамдаринка / VK
  • Вспомнил историю. Мама отправила мою младшую сестру в магазин возле дома. Дала деньги и пакет. Через 15 минут возвращается с покупками: банан, жевательная резинка, чупа-чупс и йогурт. Мама удивленно смотрит на нее и говорит: «Я ведь просила купить хлеб и сметану!» На что сестра отвечает чуть ли не со слезами на глазах: «Я забыла, что нужно купить». © Nepret / Pikabu
  • Однажды мы с другом поменялись местами: он пошел на урок моего класса, я — на его урок. Нас поймали. В школе думали, что мы прогуливаем уроки. И решили, что лучшим наказанием за это будет... отстранение от занятий на день. Моим родителям позвонили и сказали, что меня поймали на прогуле и что меня за это отстраняют от уроков. На что моя мама ответила: «То есть вы даете ему именно то, чего он и хотел?» После этого меня все равно отстранили. © TheFluBR / Reddit
  • Дочка на протяжении где-то трех месяцев уговаривала подарить ей на день рождения хорька. Мы с женой были не в восторге от этой идеи, но дочь так старалась всеми силами нам показать, что он ей безумно нужен: учебу подтянула, посуду мыть за всеми начала, да и так помогала как могла. В общем, не устояли мы и купили ей этого хорька. В день X с самого утра приоткрыли дверь в дочкину комнату и запустили нового члена семьи, а сами стоим за дверью в ожидании радостных криков. Уже через секунду именинница пронеслась мимо нас с криком: «А-а-а-а! В моей комнате жирная крыса!»... Енота она хотела! © Мамдаринка / VK
  • У меня сын с мужем пошли в гости к другу мужа. Там мама друга с нашим двухлетним сыном разговаривает, вопросы задает. Очередной вопрос: «Ванечка, а ты на каком этаже живешь?», а он считать тогда еще не умел. Ребенок поглядел на взрослых таким взглядом, будто они глупые, и выдает: «На своем». Ну действительно! © Аноним1737785 / Ideer
  • Был у меня кот. Как-то раз, проснувшись утром, заметила его пропажу. Обыскала всю квартиру, обошла дом с улицы. Нет! Ну, думаю, все, сейчас дочь со школы придет, разревется. Делать нечего — пошла нового покупать, чтобы незаметно было. Заходит моя дочурка в дом и кричит радостно на весь дом: «Мам, мы сегодня с Кузей пятерку получили!» Оказывается, этот гад уснул утром в ее портфеле, а она не хотела его будить. И я не знаю: то ли плакать, то ли ржать. Теперь у нас два одинаковых кота. © Подслушано / Ideer
  • Младшую привели на собеседование в школу. Учитель беседует с ней на первой парте, я сижу сзади, грею уши. На вопросы ответила нормально, потом дали задание переписать печатными буквами слова, удалось подглядеть несколько: дом, сад... Дальше не видно. Выходим, спрашиваю, какие слова надо было написать. Отвечает уклончиво. Говорю ей, мол, ну слова ты писала? Отвечает, что писала. Спрашиваю, какие. А она как заорет: «Не было задания читать эти слова! Было задание писать!» © Bgbgbg / Pikabu
  • Когда был маленьким, ходил с родителями в магазин. Мы часто брали по 3 баночки йогурта. И когда кассир пробивала не 3, а 1 баночку, я думал, что она так экономит нам деньги, что она добрая. Вырос и разочаровался. © Подслушано / Ideer
  • В детстве мама отправила меня в детский лагерь на берегу моря. Кто-то мастерил для родителей поделки, кто-то покупал сувениры, а я просто набрала десятикилограммовый пакет красивых, как мне казалось, морских камней, и по приезде мамы вручила ей его. Мама смеялась и плакала одновременно. © Подслушано / Ideer
  • В 3-м классе меня впервые посадили с девочкой, а я влюбился в нее. Долго стеснялся. И однажды пришла мне в голову «гениальнейшая» фраза, которую я посчитал весьма романтичной: «Ты пахнешь освежителем воздуха!» Одноклассница фразу не оценила и на следующий день отсела от меня. Она даже не догадывалась, что это был мой самый любимый запах в мире! © Палата № 6 / VK

Детская непосредственность — это то, чего нам всем иногда не хватает. Надеемся, эти истории заставили вас улыбнуться и, возможно, вспомнить свои собственные детские шалости.

