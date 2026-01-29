18 честных историй от тех, кто знает: в большой семье смеха мало не бывает

анекдот, пошлый
впечатлительным не читать!
-я вот на днях с близнецами переспал
-и как?
-клёва!
-а как их различал?
-легко! у оли титьки большие, а у коли йух здоровенный
В нашей статье — честные и смешные откровения от тех, кто живет в режиме вечного детского сада. Вы узнаете, почему в больших семьях едят со скоростью звука, как дети умудряются поменяться школами и почему вопрос бабушки «Чей ты внучек?» при наличии 80 наследников — это не возрастная особенность, а суровая необходимость. А в конце статьи мы припасли для вас неожиданный лайфхак от отца трех дочерей с похожими именами — хорошее настроение гарантировано!
- У нас пятеро детей, и любая сладость в доме исчезает быстрее, чем я успеваю закрыть дверцу холодильника. Пошли мы на хитрость: купили пачку геркулеса и сунули любимое печенье туда. Так детишки отмочили — ходят и воротят носы, мол, родители, как вы это едите вообще. А мы и рады, что теперь у нас есть «сейф»!
- Диалог двух детей:
— У меня три сестры и один брат.
— То есть вас пятеро детей?
— Нет. Шестеро.
— Не понял.
— Ну, просто шестой еще маленький, мы его пока не считаем. © AsolSpichkina / Pikabu
- Мне по жизни везет на близнецов. У первого парня был близнец, у одногруппника, у начальника, а до кучи еще и у свекрови. Я научилась быстро искать различия, подмечать детали и страшно этим гордилась. И вот у меня родились тройняшки. Когда спрашивают «Как различаешь?», я говорю, что это секрет, а на самом деле я их не различаю. Пищат одинаково, игнорируют имена одинаково. Наверное, они у меня уже раз 50 перетасовались! Пометить их как-нибудь, что ли. © Подслушано / Ideer
- Я росла в семье с тремя братьями, и в школу мы ходили всей толпой. Как-то мы с братом перепутали портфели. В итоге брат на уроке физики вместо учебника достал девчачью анкету и розовый пенал в блестках. Весь класс замер, а брат заявил, что это «наглядное пособие по преломлению света».
- Многодетная семья. Переехали мы из двушки, где все дети жили в одной комнате, в квартиру с тремя детскими. В каждой поставили гарнитур и кровать — раздолье! Так дети в первую ночь взяли и перетащили свои матрасы к старшей дочери в комнату, расстелили себе рядом с ее кроватью на полу и спали все там. © Подслушано / Ideer
- У ребенка из многодетной семьи время, затраченное на поедание своей порции, обратно пропорционально количеству братьев и сестер, с которыми он рос. © DirtBurglar / Reddit
- В семье друзей тройня — две девочки и мальчик. Им исполнилось по 4 годика. Мы пришли к ним в гости, и тройня долго выясняла, что мой второй сын — это брат первому, и что у них день рождения в разные дни, и что младший младше на несколько лет. Удивлялись очень. Я спрашиваю: «Ну, вам весело ведь вместе играть?» А они отвечают: «Нет, у всех есть братики или сестрички, а мы одни». Стоят трое рядышком. Одни они. © irinamaksuta23
- У нас трое детей. У жены 4 родных сестер и братьев и 5 приемных, у всех них есть дети минимум по трое. Итого 32 человека. У ее мамы 8 родных сестер, у каждой минимум по четверо детей, у которых тоже есть дети. Это еще где-то 50 человек. Так вот, супруга жалуется, что у бабули возрастные изменения наступили, потому что она каждый раз спрашивает у внуков, чей он внучок или внученька. А я вот думаю, если у тебя больше 80 внуков, это нормально спрашивать, чей ты. © ZaKlubnickoi / Pikabu
у пары не было детей, все перепробовали.. обратились к попу
- вы езжайте в ватикан, там поставьте свечку...
ну вариантов то больше нет, поехали в рим, через 9 месяцев ребёнок..., через 10 лет 10 тетишкоф
органы опеки приходят к ним домой, проверить условия, открывает ребёнок, на руках младенец, по дому ещё куча детей бесоёбят
- а родители где?
- в рим поехали, задувать сраную свечу
- Я старше своих четырех братьев и сестер, и у меня сформировалась забавная привычка. Я постоянно всех пересчитываю, как бы кто не потерялся, даже когда иду гулять, например, с друзьями. © Unknown author / Reddit
- Год назад у нас с мужем родились тройняшки, и они спят с нами. Еще у нас две собаки, и они тоже спят с нами. Также у нас обитают три кота, которые, как вы поняли, спят с нами, и хорек, спящий исключительно у меня на груди. Это все, конечно, нереальный поток любви, но мне что-то тесновато! © Подслушано / Ideer
- У меня трое сыновей, и в четвертую беременность я очень мечтала о девочке. Уже представляла, как одеваю ее в платьишки, делаю прически. Думала, что будем как семейство Бекхэм! На УЗИ мне дали запечатанный конверт. Я передала его сестре, которая должна была заказать голубой или розовый шарик в зависимости от пола ребенка. В день икс я поставила телефон на штатив, чтобы снять весь процесс, собрала всех своих пацанов, и тут вдруг шар лопнул сам! На елку налетел. Разлетелись голубые конфетти. Так мы стали семейством Зидан, а не Бекхэм. Тоже неплохо, я считаю! © dinaraalibayeva
- У приятелей 4 девочки, и последние две близняшки. В суете, когда кто-то из них подбегает с вопросом к старшим, их родители первым делом говорят: «Ты кто? Назовись!» © vs_komaroff
- Сегодня был у нового клиента. Захожу к ним в квартиру и будто в детский садик попадаю. В трехкомнатной квартире 8 детей. Хозяйка пригласила на кухню, налила кофе, начали обсуждать сделку. Дети забегают то за конфеткой, то за печенькой. Ну, я в шутку спросил: «Как вы запоминаете всех? Я иногда своих троих путаю, а у вас их восемь!» Так до сих пор и не понял, пошутила она или нет, но ответила мне так: «А я не парюсь. Просто говорю: „Эй, ты и ты, делаете это, а ты и ты — вот это“», — и расхохоталась. © Unknown author / Pikabu
- Сегодня наблюдала уморительную сцену в кафешке. Семья с кучей детей — штук 5 мальчиков и 1 девочка. Один мальчик дергает папу за рукав: «Коля — самый старший, Сеня — самый младший, Аня — девочка, Саша с Игорем — близнецы, а я что?» Папа, не отрываясь от наггетсов, выдает: «А тебя мы планировали». © Caramel56 / Pikabu
- У нас семилетка и два подростка. Муж по средам привозит по шоколадному батончику детям и мне. Иногда мне два берет. В прошлый раз привез пять. Я беру два — осталось три. Про себя думаю: «Так, это — этому, это — этому, остался еще один лишний для меня». Беру третий и благодарю мужа. Он на меня странно смотрит и говорит: «Ты детям-то оставь». Короче, я почему-то напрочь забыла о существовании старшей дочери. © chbknmr
- Отправили младших братьев в первый класс, но в разные школы. Через неделю маму вызывают на ковер. Учительница говорит: «Ваш сыночек, кажется, не слышит». И демонстрирует: «Гена! Гена!» Наш Гена не реагирует. Мама, познавшая все детские уловки на нас — старших, хитро прищурилась и вдруг внимательно всмотрелась в сына. Оказалось, наши близняшки школами махнулись, да вот только «Гена» на имя брата откликаться забыл. Уже много лет прошло, а эту историю на каждом празднике вспоминают и со смеха покатываются.
Внуки, Макс и Ян, - близнецы. Одна девочка в детском саду рассказывала воспитательнице, что один мальчик что-то сделал. "А кто это был?" - "Да один из Макса-Яна".
- У меня пятеро братьев и сестер. Могу сказать следующее: тебе всегда, всегда есть с кем поиграть и с кем поговорить. С другой стороны, о слове «приватность» ты знаешь только из словаря. А вот еще приятный побочный эффект: когда у нас с женой дочка родилась, моя супруга чуть дар речи не потеряла, увидев, как ловко и спокойно я меняю ребенку памперс. А чего ты хотела, дорогая? У меня мелкие сестрички были! © cbelt3 / Reddit
- У мужика три дочери с небольшой разницей в возрасте. Не знаю, как так вышло, но у девочек были имена Эльмина, Эльвира и Эльвина. Старшая мне рассказывала, что отец не заморачивался:
— Так, идите все сюда!
Показывает на одну рукой:
— Ты останься, а остальные свободны! © PashaPrav / Pikabu
Жизнь с детьми — даже если ребенок всего один — вообще полна смешных моментов. Не верите? А вот вам истории из первых уст:
Родных братьев-сестер нет, так что интересно было почитать, как оно бывает