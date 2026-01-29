18 честных историй от тех, кто знает: в большой семье смеха мало не бывает

В нашей статье — честные и смешные откровения от тех, кто живет в режиме вечного детского сада. Вы узнаете, почему в больших семьях едят со скоростью звука, как дети умудряются поменяться школами и почему вопрос бабушки «Чей ты внучек?» при наличии 80 наследников — это не возрастная особенность, а суровая необходимость. А в конце статьи мы припасли для вас неожиданный лайфхак от отца трех дочерей с похожими именами — хорошее настроение гарантировано!