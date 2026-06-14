20+ бытовых зарисовок из Японии, которые расскажут о стране больше, чем путеводитель

Япония раскрывается не только через древние храмы Киото, чистые улицы Токио и скоростные поезда. Не меньше об этой стране рассказывает повседневный быт: как здесь покупают билеты в метро, ведут себя в ресторанах, носят мусор с собой и трепетно относятся к личному пространству. Мы собрали истории людей, которые побывали в Японии, жили, учились или работали там, и заметили бытовые детали, за которыми стоит своя логика.