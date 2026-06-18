20+ человек, которые летом душой на море, а телом — в офисе. И они ничуть не унывают
Летом жизнь в офисе редко бывает скучной. Коллеги неожиданно укатывают в отпуск к теплому морю, оставляя завалы на рабочем столе, или любимый фикус, за которым надо ухаживать; пульт от кондиционера переходит из рук в руки, а в обеденный перерыв все мечтают о стаканчике мороженого или сочном арбузе. Зато за окном ярко светит солнышко, легкий ветерок доносит приятные ароматы цветущих роз и нагретого асфальта, а вечером можно просто прогуляться до дома, прикупив по дороге свежий смузи. Лето в офисе таит в себе много маленьких радостей, комедийных историй и живых человеческих моментов.
- Сидеть летом в одном кабинете с десятью девушками — это когда мне жарко, а им холодно; мне уже очень жарко, а им «душновато». Когда я уже настолько потный, что начинаю выскальзывать со стула, девушки задумчиво говорят: «Может, окошко на проветривание поставим?» На мои попытки включить кондиционер они заявляют: «Ты что, хочешь, чтобы мы заболели?»
«Вечером начался дождь, но я все равно решил ехать домой на велике. После старта я вспомнил про сломанный передний щиток. Дождь из-под переднего колеса доставлял непередаваемые ощущения. Меня хватило на 500 метров, после чего, найдя крытую парковку, я удалился в метро»
- Летом и работа в радость: утром идешь — светло, свежо, птички поют, не нужно сто одежек. Вечером еще светло, можно потусить, чувствуется прилив сил и энергии. Вот ищу сейчас работу.
Бедняга. Нет слов. Романтизировать работу. Вспомнила чувака, которого пытали лишением сна. Так он настолько вымотался, что во время казни сам с радостью влез в пeтлю и сам пoвecилcя.
- Устроился к нам скромный новичок. На вопрос про отпуск ответил, что ему еще не положено. Ну я и пошутил, что первую неделю июля у всех каникулы — в офисе будут менять кондиционеры. Я успешно забыл об этом, а 1 июля наш начальник позвонил новенькому и давай орать. Пришлось идти к боссу и объяснять всю ситуацию, ибо не хотелось, чтобы из-за меня уволили человека.
- Лето. Жара. Сидим в душном офисе. Коллега рассказывает, что отвезла 10-летнего сына на пару недель к бабушке. Потом о чем-то резко вспоминает, лезет в телефон. Дальше весь небольшой офис в тишине внимательно слушает. Женщина говорит: «Сына, привет! Как там отдыхаешь? На речку ходил? Здорово. Как бабушка? Ага, угу. Слушай, помнишь, ты девочку на велосипеде катал? А, Катя, значит... Вот ты эту Катю больше не катай. Я вчера в окно видела, как она с другим мальчиком ехала. Не нужна нам такая... Ага, угу. Пока, сына. Люблю. Целую!» И, закончив звонок, добавляет для онемевших слушателей: «А чего? Не нужна нам такая вертихвостка!»
«Я сегодня придумал, как управлять кондиционером в офисе»
- У нас маленькая организация, в офисе сидит всего 6 человек. Обычное утро понедельника. Замдиректора подходит к нам с претензией, что у техдира, стоящего тут же, сегодня день рождения. Кадровик незамедлительно вскакивает, зовет нас встать вокруг именинника, мы беремся за руки, и она как запоет: «Как на Ванькины именины испекли мы каравай...» — и давай кружить вокруг Вани. Первые секунды я думала, что схожу с ума: эту песенку я с детского сада не пела! Просто представьте: трое взрослых людей 30–40 лет кружат в хороводе вокруг четвертого, тоже взрослого, и громко поют детскую песенку. Услышав, как резко захлопнулась дверь в соседний кабинет, мы прекратили хоровод. На наш немой вопрос замдир, отсмеявшись, сказал, что там директор сейчас проводит собеседование. Зато у кандидата не возникнет сомнений, что у нас очень дружный коллектив.
- Мой кабинет находился рядом с комнатой, в которой сидел наш главный инженер. Вроде толковый дядька, а с кондиционером не дружил. У меня всегда была выставлена одна температура и слабый обдув с движением «шторки», благодаря чему и зимой, и летом в комнате было комфортно. Он же постоянно пиликал пультом от своего кондея, жаловался, что все не так и все не то. Уехал как-то в отпуск на неделю, а в Москве было под +30. Я у него кондей как свой настроила, а пульт у себя оставила, чтобы не забывать отключать на ночь. Приехал — в комнате норм, про кондей месяц не вспоминал, а потом вдруг заявляет: «А что, кондей наконец починили?»
«Маленький оазис в офисе»
- Лето. Пора отпусков. Нехватка рабочей силы. Ну все как обычно. Народ жалуется. Директор нанимает 2 водителей, практически без опыта. Первого быстро уволили, второй продержался неделю. Он приходил в офис вообще без еды и старался что-нибудь из чужой тарелки ухватить. Женщины жаловались, что он ест их еду, на что директор отвечал: «Воспитывать кадры нужно самим! Где я вам хороших найду?» Кончилось тем, что директор заказал торт за 7000 рублей на юбилей тещи. Ну и положил в офисный холодильник без задней мысли. Вечером обнаружил, что кто-то отрезал от торта две трети. Быстро выяснили, что виновник — наш второй водитель. Уволили его тем же вечером. Когда спросили у директора, почему же он не дал коллективу перевоспитать товарища, директор почему-то только ругался.
Ну это уже человек а особенностями развития какой-то. Без понимания социальных норм. Просто отрезать от чужого торта 2/3?
- Лето. Офис. Жара. Невозможно принести шоколад к чаю, потому что он постоянно тает. Но я нашла выход — батарея! Летом она настолько холодная, что шоколад остывает. Приятного чаепития!
- Не понимаю людей, которые жалуются на работу летом. Мне, например, кажется, что зимой значительно хуже. Идешь на работу — еще темно. Потом сидишь в офисе целый день, а когда собираешься домой — опять темно. Солнца вообще не видишь. Летом хотя бы есть несколько светлых часов после работы.
«Долго сидели в офисном здании одни, а недавно к нам стали въезжать другие компании. Теперь холодильник выглядит так»
- Переехали в новый офис нашим дружным коллективом. Расселись в открытом пространстве — и началось. То части народа дует, и надо закрыть окна, то в офисе душно, и надо включить сплит. Откуда сплит возьмет свежий воздух — непонятно. В пятницу спорили целый день, но добились того, что окна приоткрыли для проветривания помещения. Наши дамы сидели с обиженным видом, кутаясь в плащи и пальто. Холодно же! В помещении при этом +21. На следующий день иду к окнам, чтобы проветрить помещение, и выясняю, что дамы заклеили все стыки малярным скотчем. А высота у окон приличная. При этом они еще и все ручки сняли. Сегодня нас ожидает очередной виток дебатов.
Любители открывать окна в офисе должны идти лесом. Был у нас такой коллега-китаец. Постоянно выключал кондиционер и открывал окна-двери. Деталь: работали в полевых условиях, стройка, бразильская каатинга, +48 градусов. У меня началась аллергия на собственный пот.
- Вспомнилась история из жизни. Приехал в Краснодар, а там тема кондиционеров очень актуальна. Веду беседу с одним новым знакомым, и он меня в формате викторины спрашивает: «Вот устроился ты на новую работу, заходишь в новый офис, несколько рядов одинаковых столов — как определить, кто главный?» Ответ прост! Главный — тот, у кого на столе пульт от кондиционера.
- Отправили меня в командировку к заказчику. Дело было летом, а летом я всегда ношу шорты. Являюсь я на проходную в своих шортах, и какой-то мужчина у лифтов меня спрашивает: «А ты что, не знаешь, что у нас дресс-кодом запрещено ходить в шортах?» Я спокойно отвечаю: «А мне все равно, я тут не работаю». Дядечка здорово удивился и поинтересовался, что же я тогда тут делаю. На что я заявил: «А я в командировке!»
«Мне кажется, студентов, которых на лето нанимают в офис, не слишком-то нагружают работой. Наша практикантка вот искала сегодня хот-доги»
- Лето. Жара. Мне 20. Офис в центре города. Вышли с девочками из моего отдела в киоск возле офиса за мороженым. А мне так хочется арбуза... Красного, сочного... Говорю вслух: «Вот бы сейчас арбуза». Тут как с неба появляется мужик с арбузом и счастливый такой говорит: «Девчонки, угощайтесь, жена родила, отмечаю вот...» Девочки в изумлении смотрят на меня: «Как ты это делаешь?!»
- Звонят мне с претензией, что не работает кондей. Прихожу и наблюдаю такую картину: кондиционер включен, и нараспашку открыты окна. На мой вопрос: «У вас дома холодильник тоже не закрывается?» — коллеги обиделись. Пришлось проводить ликбез.
- Меня как-то рядом со зданием УВД один полковник начал отчитывать за кеды и белую футболку с принтом «Лебовски». Ему было очень неудобно, когда до него дошло, что я просто прохожий с папкой, а не новый сотрудник.
«А за окошком июнь. В кабинете на сплите стоит +26»
- Доводилось работать секретарем в детском лагере. Могла полдня потратить на то, чтобы найти директора где-то на территории огромного лагеря для подписания бумаг, которые в тот же день надо было отдать в другие отделы. Идешь в кабинет — ее там, конечно же, нет. Звонишь — она трубку не берет. Начинаешь ходить по кабинетам и узнавать, кто и где видел директора в последний раз. Потом бегаешь по этим местам и ищешь ее, попутно спрашивая, кто эту даму видел. А тем временем бумага важная, и ее нужно было подписать еще вчера. И только в конце дня находишь директора по голосу. Делаешь свои дела за секунду — и можно со спокойной душой идти домой. Так и рабочий день прошел.
- Наиболее странные звонки на работе почему-то всегда раздаются летом в пятницу после 17:00. Самый примечательный звонок у меня был от нашего контрагента, который требовал связать его с генеральным директором или кем-то из топов. Причем он звонил с Урала, где был уже девятый час вечера. Стоит добавить, что в понедельник срочности уже почему-то не было.
Чем ближе к вечеру пятницы, тем больше клиентов с ужасно срочными вопросами, это факт))
- Я в свое время любил побаловаться с бюджетным смартфоном. Захожу на работу, кондиционер выключен. Не привлекая внимания, с телефона включаю его, а все вокруг не понимают, что за ерунда с кондеем происходит. Пульт-то рядом с кондиционером висит. Если холодно — убавляю температуру. Потом на телек настроил пульт — тоже было весело. Все шло хорошо, пока другу не показал. Тот удивился, посмеялся, ну и коллеге говорит: «Смотри, прикол» — и попросил меня включить кондиционер. В общем, выдал меня и разоблачил мистическое поведение кондиционера.
«Надела сегодня в офис такое платье»
- На работе аврал, солнце вижу только в окно. В обед стало жарко, сняла жакет, сижу в топе на бретельках, глаза зажмурила — красота. Вдруг — стук в окно, а офис на 5-м этаже! Открываю глаза, а там парень на тросах, мойщик окон, смеется и знаками что-то показывает. Открываю окно, и товарищ говорит: «Девушка, вам крем от загара не одолжить? В обмен на телефончик!» Я от неожиданности чуть со стула не рухнула, судорожно пытаясь натянуть жакет под дружное хихиканье коллег. Но визитку протянула. Парень подмигнул мне, показал большой палец и поехал со своим ведром мыть 19-й этаж. Скоро идем на свидание в кофейню.
- Летом наш отдел делится на две части: одним вечно дует, другим всегда жарко. Как-то все уехали к клиентам, и я тут же кондей выключила. В офисе тропики, я в восторге! К вечеру вернулись, бухгалтер недовольно: «Опять духота!» А через минуту залетает к нам довольный шеф и премию мне обещает. Выясняется, что из-за жары кабинет шефа в настоящий парник превратился и зацвел его любимый кактус, который три года не давал бутонов и считался безнадежным. Шеф был настолько тронут, что жары в офисе и не заметил.
Вот еще несколько летних подборок историй, после прочтения которых хочется купить пломбир в вафельном стаканчике: