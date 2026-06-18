20+ человек, которые летом душой на море, а телом — в офисе. И они ничуть не унывают

Летом жизнь в офисе редко бывает скучной. Коллеги неожиданно укатывают в отпуск к теплому морю, оставляя завалы на рабочем столе, или любимый фикус, за которым надо ухаживать; пульт от кондиционера переходит из рук в руки, а в обеденный перерыв все мечтают о стаканчике мороженого или сочном арбузе. Зато за окном ярко светит солнышко, легкий ветерок доносит приятные ароматы цветущих роз и нагретого асфальта, а вечером можно просто прогуляться до дома, прикупив по дороге свежий смузи. Лето в офисе таит в себе много маленьких радостей, комедийных историй и живых человеческих моментов.