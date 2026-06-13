19 лучистых историй и фото из отпуска, которые пропитаны теплом и смехом

«Лето — это маленькая жизнь» — согласны? Я вот абсолютно точно — да! Теплые вечера, длинные прогулки, поездки в гости, свежие фрукты, импровизированные походы, душевные разговоры у костра и, конечно, долгожданные приключения в отпуске. Предлагаю вам окунуться в эту прекрасную атмосферу вместе со мной!

Кстати, в бонусе вас ждет идея о том, чем заняться, если отпуск еще не скоро.

«Мой сын размышляет о смысле жизни во время своего первого похода»

«А что если в жизни есть нечто большее, чем грудное молоко?» © Fontaine21 / Reddit

«Вчера моя подруга отправилась волонтерить в заповедник для слонов. Это ее первое самостоятельное путешествие»

Мне кажется, что это одно из самых забавных фото со слоном, которое я видела, а вам?

Я был в Лаосе я запрыгнул в то, что посчитал обычным местным автобусом — и только внутри понял, что это свадебный автобус. Все нарядные, музыка грохочет, а я стою в пыльной туристической одежде с пакетом бананов. Вместо того чтобы меня высадить, мне приняли как своего и заставили плясать в проходе. Пожалуй, самая странная и при этом самая угарная поездка в моей жизни. Иногда лучшие моменты в путешествии — это те, которые вообще невозможно было запланировать. © boring_plankton7878 / Reddit

«Просматривая фотографии с отпуска, я наткнулся на это сокровище»

«Обезьяна выглядит так, будто пытается изобразить гримасу из детских мультфильмов» © KipThunder / Reddit

«Мы с сыном воссоздали фотографию, сделанную 13 лет назад во время отпуска»

Крутая идея повторять старые фото из отпусков, надо обязательно попробовать!

Это было лет 20 назад, решили рвануть в Рим и Флоренцию — и на машине. Итальянские друзья посмеялись: «Да вы никогда жилье не найдете». Ну-ну. Я выбрал местечко под Римом, — думаю, ну как там можно не найти гостиницу? Ага. Гостиниц нет. Вообще. А приехали мы в воскресенье — всё закрыто вообще. Одна из наших подруг немного знает итальянский, видит мужика на пустой площади, спрашивает, где можно поесть. Тот смотрит секунду и говорит: «Подождите, я знаю одного человека».

Ждем минут двадцать прямо на площади. Приезжает мужик на крошечной машине, говорит: езжайте за мной. Едем через какой-то пригород, приезжаем к обычному дому — а там весь город обедает после церкви. Еда почти закончилась, но нас усадили и накормили остатками. Это было невероятно вкусно.

Спрашиваем про гостиницу. Хозяйка: «Подождите, я знаю одного человека». Ждем полчаса, почти уходим — и тут появляется новый мужик. Та же история: едем за ним. Привозит на итальянскую виллу в пригороде. Обходим — шикарно: у каждого своя комната, патио, кухня, полный люкс для студентов. Переглядываемся: «Не знаю потянем ли, сколько стоит?» 7 долларов с человека в ночь. У нас снесло крышу. Берем четыре ночи, не думая.

Вернулись, рассказали итальянским друзьям. Это было самое простое путешествие в жизни. © senditloud / Reddit

«Моей бабушке 78 лет, и она не собирается сбавлять темп. Это она во время своего 14-дневного отпуска в Камбодже»

«Наши бабушки должны путешествовать. Моей сейчас 72 года, и у нее энергии больше, чем у кого-либо, кого я когда-либо встречала». © jbFanClubPresident / Reddit

«Мой папа на отдыхе в Неаполе, на мастер-классе по приготовлению пиццы. Смотрите, как он светится — невозможно не улыбнуться!»

«Вот это здорово! Это выглядит так, будто он свой на этой кухне. Вы уверены, что это не шеф-повар?» © cesircesir / Reddit

Поймали такси на Майами-Бич прямо у отеля — шел дождь, поэтому идти пешком совсем не хотелось. Водитель смотрит на нас с недоумением, уточняет адрес на всякий случай. Ну, поехали! Он разворачивается прямо у входа в отель — и останавливается у ресторана через дорогу. Никто из нас не заметил, что он в двух шагах. © Power181440 / Reddit

«Наш семейный отпуск»

Почему-то я уверена, что каждый день у этой семьи — настоящая комедия!

«Наша семья отдыхает на Ямайке, елки с собой нет — так дядя взял и нарядился сам для нашей традиционной рождественской игры.»

Вот это дань традициям!

Сейчас путешествуем с мужем по Хорватии на велосипеде — байкпакинг на тандеме*. На прошлой неделе садимся на паром: билеты на двух взрослых и один велосипед. Контролер сканирует билеты, смотрит на нас, смотрит на велосипед — и замирает с растерянной миной. Мы стоим и нервно ждем. Потом до него доходит, что это тандем, он разражается смехом и говорит: «Ну да, это определенно один велосипед» — и машет нам рукой. Проходите!



* способ путешествовать налегке с велосипедом (тандем — велосипед для двоих), преодолевая сотни километров по гравию, тропам и пересеченной местности. © drzoidburger / Reddit

«Моя девушка в отпуске и прислала мне это фото»

Эта ящерица смотрит так, будто она намерена присоединиться к отпуску вашей подруги.

«Эти двое тоже отправились в отпуск!»

Ха-ха-ха, собачка справа выглядит очень счастливой от предстоящего отдыха. © Rachel794 / Reddit

Это было во время нашей экскурсии в Египте. В конце дня гид предложил нам выбор: прогулка в карете, сразу на круизный лайнер или погулять самостоятельно и взять такси. Молодая женщина с пожилой мамой решили прогуляться и поймать такси. Гид написал им адрес, где стоит корабль, и они отправились. Нагулялись, нашли таксиста, протягивают ему бумажку с адресом. Тот выхватывает ее — и убегает. Они бросаются за ним: других ориентиров-то нет вообще. А оказалось, мужик подбежал к другим таксистам, чтобы те прочитали ему бумажку вслух. Никуда сбегать он не планировал, просто не знал грамоты. © Iluminiele / Reddit

«Возвращаюсь в номер во время семейного отпуска — и вдруг вижу, как сестра вылетает из комнаты с криком. Вот что лежало у нее в кровати»

«У нас круизе горничная сделала то же самое на верхней койке в каюте наших соседей» © abacigal / Reddit

«Это фото сделано в первый день моего трехнедельного отпуска»

«Это лучший способ провести свободное время. Хорошего отдыха!» © glenninator / Reddit

«Специально отклонились от маршрута почти на два часа, чтобы сделать этот снимок. Оно того стоило»

«Это была часть трехнедельного путешествия по стране на машине. В большинстве популярных мест мы фотографировались в костюмах тираннозавров. Мои дети просто потрясающие» Elenaki Kavardaki только что Дети вырастут, захотят увидеть свои детские фото, а увидят ... костюмы тиранозавров. Ответить

Приехали в Грузию в отпуск на машине. И вот первый вечер, очень проголодались с дороги и зашли в местное кафе. Пока муж с сыном мыли руки, я сгоряча заказала 30 хинкали и каждому по целому хачапури. Еще и острый соус попросила. Официантка невозмутимо уточнила: «Остри?» Я радостно закивала. И тут нам начали выносить еду, и второй официант молча пододвинул к нам еще один стол! Я уже начала сползать под стол, а муж пока наивно радовался, не подозревая масштабов бедствия. Затем вынесли хачапури... Каждый размером с большую пиццу! У мужа задергался глаз. И вишенкой на торте стал тот самый «соус». Кто ж знал, что остри — это огромное самостоятельное блюдо из тушеного мяса?! Принесли целый тазик! На этом моменте муж прослезился и пообещал больше никогда не допускать, чтобы я голодала в дороге, иначе случается вот такой гастрономический капец. © NeRrrrrrr / Pikabu Плодожорка только что 30 хинкали и в российских грузинских ресторанах слишком много на троих, они же размером гораздо больше пельменей. Я к таким блюдам равнодушна, но видела, что люди заказывают максимум штук 3-5 на человека. И хачапури здоровенные всегда. Ответить

Бонус: Идея для тех, кто не смог поехать в отпуск