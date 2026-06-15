Я помню как-то так хлеб искал и заплутал настолько что забрел на склад с замороженной рыбой))) вот я удивился когда заметил кучу клешней и рыбьих хвостов которые вместе напоминали морское чудище)))
17 смешных историй о походах в магазин, которые стали школой жизни для простых покупателей
Мы привыкли проводить в магазинах большую часть своего времени. Бывает, захочется вечером заскочить за сочной курочкой-гриль или любимая жена отправит на поиски загадочного продукта. А если мы что-то забудем, то приятная продавщица посоветует, что взять на перекус. И зачастую простые походы с тележками и длинные очереди разбавляют яркие и смешные истории, от которых хочется улыбнуться и снова вернуться за какой-нибудь спонтанной покупкой.
- Недавно бродила по супермаркету в тщетных попытках найти «Ессентуки». Ну достали уже эти маркетологи с их идеями вечно все переставлять! Круге на третьем заметила такого же растерянного мужика. Спрашиваю, мол, что он ищет? Он грустно: «Печенье постное». Я говорю: «Знаете, мне „Ессентуки“ уже до тошноты искать надоело! Давайте вы мне их найдете, а я вам — печенье. Встречаемся здесь». И сработало: через пару минут прибегаем назад довольные: я с печеньем, он с «Ессентуками»! Посмеялись, обменялись и разошлись!
- Стою в магазине, хурму выбираю. Подходит бабуля с прибором — нитка с подвязанной гайкой (маятник). К каждой хурме подносит, он качается. Мне говорит: «Не, хурма несладкая, не бери! Вот я у маятника спрашиваю, сладкая ли хурма? А он мне говорит, что нет! В стороны качается — значит, нет». А я бунтарь, купила все равно.
- Очень давно работала продавцом в спортивном магазине. Покупателями у нас были и известные актеры, и музыканты, и состоятельные люди. Цены были в долларах. Заходит мужчина — вид такой, будто только что из гаража вышел, где чинил свою машину. Ходит, пальцем показывает, что берет это, это, это (себе, жене, ребенку). Я ему говорю: «А вы видели, что цены в долларах?» Он отвечает: «Да, я знаю, мне о вашем магазине Дмитрий Харатьян рассказал!» Все купил, с пакетами вышел и сел в дорогую машину! Мы с девчонками еще долго думали, кто это был. Может, кто из известных людей, а мы не узнали.
Хорошо, что так. Давно читала на просторах интернета, как один мужчина в 90-е приехал в Москву, зашёл в ГУМ в отдел мужской одежды, и увидев там костюм, примерил его и сказал продавцу: "покупаю", увидев на бирке цену 1000. Но не знал, что это цена в долларах, а не в рублях. (Бывают и такие наивные).
«Перформанс в одном из магазинов»
«Парень (из консультантов) сидит и не парится. Наверное, за ЦСКА болеет! Подошел поинтересоваться — тут же снял маску... Респект и настроение!»
- Пошел с женой по магазинам в торговом центре. Она сразу привела меня к какому-то магазину одежды и сказала ждать у входа. Час прошел, два — я устал и встал, чтобы пройтись. Метров за 50 от входа нашел мужиков, которые сидели с огромными сумками и играли в настолки. Смотрю, как они играют, а один из них говорит: «Тоже жену ждешь? Присоединяйся, у нас тут есть шахматы, книги. У нас тут клуб уставших мужиков, которые утомляются от походов жен по магазинам». Короче, теперь я член этого клуба.
- В пятничный вечер решили с товарищем перекусить сочной курочкой-гриль. Заходим, значит, в магазин, пробираемся сквозь отделы с товарами к будущему ужину. Находим и выбираем самую прожаренную. Все, выбор сделан! Но за прилавком никого нет, кто мог бы подать нам курочку. Стоим минут пять и представляем, как будем ее поглощать, — никто не приходит. Подходят покупатели, выстраиваются в очередь. Мы говорим им, что уже минут семь стоим, а никто не выходит. А потом я вдруг понимаю, что у витрины нет стекла и курицу можно брать самим. Смеялись всем магазином!
«Выгодное предложение»
«Сегодня в одном из магазинов. Стоял и думал, выгодно или нет. Но он на меня накричал, видимо, ему там больше по нраву. Не купил в итоге!»
- У нас в маркете работают очень милые девушки. Как-то купила того-сего, в том числе книжку с мистическими историями. Кассир пробила мои покупки и предложила печенье по акции. Я отказалась, а она так проникновенно говорит: «Вот вы сейчас придете домой, сядете читать, захотите что-нибудь погрызть, а ничего и нет». Я расхохоталась и, конечно, купила печенье!
- Я спешил и не знал, в какую очередь встать. На первой кассе стояла женщина с горой продуктов. На второй — простой мужчина с тремя бутылками минералки. Недолго думая, я встал за ним. Я уже радовался, что все успею. Вдруг мужчина поворачивается и на весь зал вопит: «Люба-а-а, ну ты где? Уже наша очередь подошла!» И тут из зала несется та самая пропавшая Люба с большой тележкой продуктов, проталкивается мимо меня и становится рядом с мужиком. Оказывается, он занял очередь для себя и жены, и им потом полчаса пробивали товар. А даму из соседней очереди рассчитали за пару минут. Оказывается, очереди тоже бывают непредсказуемыми.
- Был как-то в магазине, а жена, когда писала сообщение со списком покупок, уснула, не дописав слово. Я минут пятнадцать требовал у продавца «Туль», утверждая, что если жена написала, значит, такой товар существует. В итоге дозвонился до спящей жены и понял, что это был тульский пряник.
«Ходила с мамой в продуктовый магазин и увидела это в отделе фруктов! Кто бы это ни сделал, желаю вам прекрасного дня!»
- Стою в магазине, выбираю футболку. Тут стремительно заходит женщина и начинает голодными глазами осматривать прилавки. Следом идет маленькая девочка лет восьми и так рассудительно говорит ей: «Мама, запомни — сегодня только смотришь, но ничего не покупаешь».
- Зашла вечером в магазин, набрала в тележку товаров и иду пробивать их на кассе самообслуживания. Пробила примерно половину покупок и вдруг вспомнила, что хотела взять леденцы от кашля — они обычно лежат на стойках возле касс. Отошла буквально на три шага, возвращаюсь, а моей тележки с оставшимися продуктами нет! И работница магазина бодренько так катит мою тележку прочь. Оказалось, она решила, что это товары, которые покупатели передумали брать, навалила сверху еще продуктов и пошла себе дальше.
«Сотрудник магазина охотится за голубем»
Я надеюсь он потом освободит птенчика или себе хотя бы заберет, чтоб не скучно было))
- Стою я, значит, вчера в строительном магазине, жду свой договор. Напротив меня, возле кассы, стоит мужчина и поглядывает на меня. Сначала мельком, потом все чаще, а потом и вообще пялиться начал. Думаю про себя: вот это я красотка сегодня. Оказалось, на столе позади меня лежал его заказ — крестики для плитки, — и он контролировал, чтобы я их не свистнула.
- Вспомнилась яркая история. Держу на районе небольшой продуктовый магазин. Обычно нам привозили свежий хлеб два раза в день, и он всегда быстро расходился. А тут уже неделю не продается, и остается больше половины. Выяснила, что одна из продавщиц не пустила утром девушку с собакой — постоянную покупательницу, которая уже 10 лет к нам ходила. Да и вообще многие утром и вечером заходили к нам с собаками. Девушка рассказала об этом, и все они перестали приходить, а вместе с ними и многие другие, потому что эту девушку и ее собаку на районе все любят...
- Просто ситуация: стою в магазине, выбираю себе шпинат, не могу найти дату изготовления. Подходит мужчина. Я краем глаза его увидела, подумала, что это мой муж, и говорю: «Чего-то не могу найти дату изготовления, можешь посмотреть?» И слышу совершенно чужой низкий голос: «Да, давай, ща найду». Смотрю — а там не мой муж, а какой-то незнакомый мужчина. Говорю: «Ой, простите!» А он такой: «Да ничего, я вот тоже за рукколой пришел!»
Серьезно! У овощей тоже есть дата изготовления? Может там стоит день рождения, когда овощ проклюнулся ростком- надеюсь не на заводе их деют, как китайцы искусственные яйца!
Магазины — это настоящая сокровищница историй, где помимо квеста по поиску нужного товара можно столкнуться как с необычными продавцами, так и с не менее чудными покупателями. А что вас поразило во время последнего похода в магазин? Делитесь своими рассказами и фотографиями покупок в комментариях!
А вот какие еще невероятные приключения произошли с другими покупателями:
Комментарии
Я еще добавлю свою собственную историю: помню как помогал ловить песеля для одной пожилой дамы в магазине. Собачка вырвалась из рук хозяйки и давай метаться по всем рядам, я оказался рядом и сразу же рванул за мелким спринтером. Затем уже ловили всем магазином. По пути малышка посбивала несколько стеллажей с продуктами, но поймать мы ее так и не могли. В итоге по следам заметили, что она остановилась в отделе с собачьим кормом, где с радостью поглощала новый люксовый корм. Хозяйку отругали, а собачка поела бесплатно! А какие у вас были похожие или другие интересные истории?