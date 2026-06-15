17 смешных историй о походах в магазин, которые стали школой жизни для простых покупателей

Я еще добавлю свою собственную историю: помню как помогал ловить песеля для одной пожилой дамы в магазине. Собачка вырвалась из рук хозяйки и давай метаться по всем рядам, я оказался рядом и сразу же рванул за мелким спринтером. Затем уже ловили всем магазином. По пути малышка посбивала несколько стеллажей с продуктами, но поймать мы ее так и не могли. В итоге по следам заметили, что она остановилась в отделе с собачьим кормом, где с радостью поглощала новый люксовый корм. Хозяйку отругали, а собачка поела бесплатно! А какие у вас были похожие или другие интересные истории?