Ну ты уже доброе дело сделал! Благословен! Сдача то тебе зачем??? Вот же люди- человеки...🤣🤣🤣
16 историй из обычных магазинов, которые так и просятся на экраны
Чего в магазинах только не происходит! Иногда приходишь в магазин и будто становишься участником анекдота: то с подозрением косится охранник, то продавец не хочет помогать, говоря: «Милочка, вам такое не по карману». А бывает, случаются спонтанные знакомства, после которых хочется еще неделю улыбаться. Женщины помогают чужим мужьям купить все по списку, который написала супруга. Кто-то даже умудряется найти среди стендов с одеждой и продуктами свою любовь.
- Утро, очередь на кассе бесконечная, и прямо передо мной девушка открывает кошелек и застывает: не хватает денег на покупку. Подумал: «Начну день с доброго дела!», говорю ей, мол, я за все заплачу, и протягиваю кассирше купюру. Девушка рассыпалась в благодарностях, а потом я и глазом моргнуть не успел, как она схватила всю сдачу, которую выложила кассирша, и пулей из магазина! Я стою в полном ауте, не понимая: то ли бежать за ней, то ли просто смириться. Топаю в сторону метро, как вдруг слышу сзади топот. Догоняет меня эта «растеряша» и запыхавшимся голосом выдает: «Извините, пожалуйста, совсем голову потеряла! На автомате все загребла, так спешила, что даже не поняла, что творю!»
- Стояла я в магазине, парень впереди меня — очень симпатичный. Вдруг он повернулся ко мне и сказал: «Вы очень вкусно пахнете». А я на автомате выдала: «Спасибо, я сегодня мылась». Видели бы вы его лицо в этот момент! Он растерялся, сказал: «Рад за вас» — и ушел. А я еще потом долго вспоминала эту свою выходку и ругала себя. Надо же было до такого додуматься...
Некоторым мужчинам нравится запах именно "слегка мытого" женского тела. А хорошо мытое тело запаха (по крайней мере, некоторое время) не даёт. Так что дева правильно сказала. Мол, не надо меня подозревать в том, что я не моюсь.
- Выбирала куриную грудку. Она была по скидке. Как только одна дама увидела это, она буквально выхватила упаковку у меня из рук. Ну, я спокойно достала другую из холодильника — эта женщина выхватила и вторую, быстро закинула к себе в корзину и убежала довольная. Я же спокойно взяла еще одну и пошла дальше. К слову, в холодильнике мяса было предостаточно.
Надо было ей третьей в след кинуть ,попасть и сказать, да на тебе третью. Лови🤣🤣🤣
Зашла в книжный в Ереване, а будто в замок попала
Ага! Главное попасть в замок...ключём !!! Иной раз пока попадёшь...🤣🤣🤣
- Недавно впервые была за границей, мы с парнем зашли в продуктовый купить что-то перекусить. Вижу в выпечке фокаччу за 4 евро. Набрали корзинку продуктов, подходим к кассе. А фокачча не сканируется: пишет, что такого товара не существует. Думала, что уже без булочки осталась. Так пришла менеджер, увидела, что не сканируется, и сказала, что в этом случае платить не надо. Бесплатная фокачча вдвойне вкуснее!
- Работала кассиром. Пробиваю людям товары, и вдруг подходит парень, пристально так на меня смотрит и говорит: «Муся, это ты?» Ничего не понимаю. Я вообще-то Аня. Говорю, что он обознался. А он мне: «Точно Муся, не спорь». Я ему товары пробила — и все. А вечером снова он приходит и мне розу протягивает: «Девушка, я просто познакомиться хотел. А тут мем вспомнил, решил, что так оригинально произведу на вас впечатление. Будете моей Мусей?» Как же я хохотала.
- Как-то лет 15 назад понравилась мне сумка на витрине дорогого магазина. Месяц о ней думала. Получила зарплату и пошла за ней после ночной смены. Пришла к открытию, там сидит деловая дама. Спрашиваю у нее цену, а она мне: «Какая тебе разница? У тебя точно денег нет». Мне обидно стало, я начала возмущаться. Вдруг заходит мужчина и спрашивает, что происходит. Я ему все объяснила. Оказалось, это был владелец магазина. Он выдал мне сумку за счет продавца, и я еще шарф выбрала в подарок от него... Думаю, эта сумка ее хоть чему-то научила.
Боюсь, что этим таких продавцов не научить. Если только лишить зарплаты на месяц или, вообще, уволить.
- Супермаркет. Подходит мужчина. Выглядит прилично, как айтишник. Говорит: «Простите, мне жена дала этот список. Мне кажется, вы больше в этом понимаете: что за сыр такой — крем-чиз? Я вижу овечий сыр, веганский сыр, тофу всякие, но не вижу кремовый чиз». Я говорю: «Да, сейчас найдем». Веду его. Он, услышав мой акцент, говорит: «В данном случае ваш английский лучше моего, я вообще не понимаю, что за крем-чиз». Я подвожу его к ассортименту и объясняю: «Это любой мягкий сыр. Если написано «Филадельфия» или "мягкий сыр"— берите". Тот редкий случай, когда мои навыки готовки пригодились.
А как неприлично выглядят неайтишники? Ну чтоб в курсе быть, если что,,..
- Пару дней назад потеряла золотую сережку. Когда была в супермаркете, почувствовала, как что-то меня слегка ударило по руке, но не предала значения. По пути домой, потрогав ухо, увидела, что нет сережки. Бегом назад в супермаркет — нигде ничего, по дороге тоже пусто. Думала: ну все, кто-то уже нашел. Спустя два дня решила зайти в этот супермаркет. Попросила охрану посмотреть по камерам, чтобы удостовериться, действительно ли она именно здесь упала. И да! На записи видно, что захожу с двумя сережками, а выхожу с одной. Но никто ничего с пола не поднимал. Тогда пошли с охранником в то место посмотреть под витринами, и под одной из них он достал мне мою сережку. Все-таки мое чутье меня не подвело!
«Стражники магазина»
- Нашла на полу в магазине кошелек с деньгами и документами. Отнесла в администрацию, а через час мне позвонила взволнованная женщина — хозяйка кошелька. Она оказалась моей соседкой с пятого этажа. Познакомилась с ней. Теперь мы ходим за продуктами вместе, а она делится со мной рецептами своих любимых пирогов.
- Была в Варшаве в магазине белья. Пришла я только за пижамой, потому что нужна была на лето короткая. Я была при параде, потому что только с фотосессии. Консультант ходила за мной по всему магазину, будто бы я пыталась что-то украсть. Я начала рассматривать еще комплекты из последней коллекции, и в этот момент она подходит ко мне и такая: «Вы немного ошиблись, отдел со скидками в другой стороне». Как же меня взбесило такое отношение! Со злости взяла еще некоторые модели белья и ту пижаму, пошла на кассу. В итоге она, как увидела на кассе свою месячную зарплату, очень быстро поменялась в лице.
Интересно, в каком образе девушка фотографировалась, если с фотосессии сразу в магазин, "при параде", но за ней ходят по пятам и и подозревают ее в не платежеспособности?
«Решили прогуляться в торговом центре в Турции. Просила говорить подругу тише, но она не верила, что нас многие понимают»
«Угадайте, через сколько минут прохожий вмешался в наш разговор?»
- Друг рассказал историю о том, как он в любом магазине на выходе начал «пикать». Он купил джинсы, а чек, конечно, сразу выбросил. Надел обновку и пошел в магазин за продуктами. На выходе в рамках он «запикал». Охранник проверил по чеку, все сошлось — пропустил. На следующий день история повторилась: снова в этом же продуктовом магазине он «пикал». Так же было и в торговом центре — при выходе из каждого магазина друг «пикал», хотя ничего не покупал. Это продолжалось неделю, пока один дотошный охранник не нашел причину: на заднем кармане джинсов не сняли «пикалку». Пришлось другу ехать туда, где он покупал джинсы. Заходит, а ему говорят: «Без чека у нас нет доказательств, что вы их не украли!» Хорошо, что друг расплачивался карточкой: в телефоне была указана точная сумма и время покупки. «Пикалку» с джинсов сняли.
У меня сумка быда на металлической цепочке - 1 из 3 ворот обязательно на неё реагировали. И на вход, и на выход.
Короче, нет у меня больше этой сумки.
- Как-то в магазине я открыла упаковку с яйцами — всегда их проверяю. А там два яйца были разбиты. Я хотела сказать об этом кому-то из продавцов и пошла искать сотрудников, как вдруг ко мне подскочила продавщица и давай орать, что я якобы разбила яйца и теперь обязана их купить. Она как будто заранее знала про эту упаковку. Я предложила посмотреть по камерам этот момент, потому что оплачивать чужие ошибки не собираюсь.
Ну вы нормальная, нет? Говорить продавцу о разбитых яйцах. Да их в коробках полно. Я меняю битые на целые и забираю коробку. Пусть разбираются по остаткам.
«Вот такой роскошный кассовый аппарат я увидела в Праге. Выглядит так, будто за кассой должен стоять как минимум граф»
- Как-то я подрабатывала в супермаркете — выставляла товар на полки. Там я познакомилась с парнем, моим ровесником. Он работал кассиром. Юноша был высокого роста и говорил преувеличенно вежливо. Он написал заявление на увольнение, и это был его последний день. К нему подошла женщина, разложила на ленту свои покупки и стала ждать, когда же он их пробьет. Но он молча уставился на нее. Женщина смутилась и спросила, почему он не пробивает ее покупки. На что он ей ответил: «Простите, но я не могу этого сделать». Она спросила: «Почему?» Он немного подождал и громко воскликнул: «Потому что я динозавр!» Парень стал громко рычать и ходить вокруг кассы походкой тираннозавра. Он делал это до тех пор, пока не пришёл менеджер. Тогда парень спокойно развернулся и ушел. А менеджер еще долго извинялась перед женщиной. Этот парень теперь легенда в нашем супермаркете.
- Мой бывший, чтобы отомстить мне, начал заказывать цветы в магазине, где я работаю. И букеты дорогие! Каждую неделю заказывает. Приходит лично, именно в мою смену, и в каждом букете — записка с новым именем девушки. Я вот не могу понять: он думает, что таким фактом задевает меня? Оскорбляет? Мало того что он подтверждает свой статус дурака, который поддаётся эмоциям, а не мозгу, так еще и банально делает мне кассу. В плюсе все равно остаюсь я! А те девушки должны быть мне благодарны, ведь получают крутые букеты для фото. На самом деле мой бывший тот еще скряга, а сейчас пытается убедить меня или себя в том, что когда у него появились деньги, я, вся такая «меркантильная», к нему вернусь. Не бывать этому!
«Сегодня стоял в магазине и думал, выгодное ли предложение. Но он на меня наорал, видимо, ему там больше по нраву. Не купил в итоге»
- Зашла как-то в магаз возле дома прямо перед закрытием, а там — девушка при полном параде: макияж, укладка, только форма рабочая. Я ей говорю комплимент: «Какая вы красивая! У вас сегодня праздник?» Она разулыбалась, говорит, что у нее день рождения сегодня, и я первая заметила, что она такая красотка... Это же бесплатно — люди, говорите друг другу приятные слова!
- Я один раз шла мимо секонда и увидела там дубленку. Забежала, схватила. Вижу — мой размер, и сразу на кассу. Девушка бежит за мной и орет, что это ее. Так я еще спорила с ней, что первая ее увидела! А оказалось, это ее дубленка: она ее сняла, чтобы кофту померить.
Дубленки в секрнде до прилавков не доходят, как правило после привоза разбираются среди руководства или персонала.
Вот так почитаешь истории разных людей и понимаешь, что наша жизнь полна сюрпризов и неожиданностей. Даже поход в магазин может обернуться настоящим приключением. А у вас происходили интересные истории в магазинах?
Это ж какого размера должны быть серьги, чтобы их наличие можно было по камерам отследить?..))