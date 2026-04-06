16 историй из обычных магазинов, которые так и просятся на экраны

4 часа назад
Чего в магазинах только не происходит! Иногда приходишь в магазин и будто становишься участником анекдота: то с подозрением косится охранник, то продавец не хочет помогать, говоря: «Милочка, вам такое не по карману». А бывает, случаются спонтанные знакомства, после которых хочется еще неделю улыбаться. Женщины помогают чужим мужьям купить все по списку, который написала супруга. Кто-то даже умудряется найти среди стендов с одеждой и продуктами свою любовь.

  • Утро, очередь на кассе бесконечная, и прямо передо мной девушка открывает кошелек и застывает: не хватает денег на покупку. Подумал: «Начну день с доброго дела!», говорю ей, мол, я за все заплачу, и протягиваю кассирше купюру. Девушка рассыпалась в благодарностях, а потом я и глазом моргнуть не успел, как она схватила всю сдачу, которую выложила кассирша, и пулей из магазина! Я стою в полном ауте, не понимая: то ли бежать за ней, то ли просто смириться. Топаю в сторону метро, как вдруг слышу сзади топот. Догоняет меня эта «растеряша» и запыхавшимся голосом выдает: «Извините, пожалуйста, совсем голову потеряла! На автомате все загребла, так спешила, что даже не поняла, что творю!»
Iosi Merson
22 минуты назад

Ну ты уже доброе дело сделал! Благословен! Сдача то тебе зачем??? Вот же люди- человеки...🤣🤣🤣

  • Стояла я в магазине, парень впереди меня — очень симпатичный. Вдруг он повернулся ко мне и сказал: «Вы очень вкусно пахнете». А я на автомате выдала: «Спасибо, я сегодня мылась». Видели бы вы его лицо в этот момент! Он растерялся, сказал: «Рад за вас» — и ушел. А я еще потом долго вспоминала эту свою выходку и ругала себя. Надо же было до такого додуматься...
Игорь 100500
3 часа назад

Некоторым мужчинам нравится запах именно "слегка мытого" женского тела. А хорошо мытое тело запаха (по крайней мере, некоторое время) не даёт. Так что дева правильно сказала. Мол, не надо меня подозревать в том, что я не моюсь.

  • Выбирала куриную грудку. Она была по скидке. Как только одна дама увидела это, она буквально выхватила упаковку у меня из рук. Ну, я спокойно достала другую из холодильника — эта женщина выхватила и вторую, быстро закинула к себе в корзину и убежала довольная. Я же спокойно взяла еще одну и пошла дальше. К слову, в холодильнике мяса было предостаточно.

Зашла в книжный в Ереване, а будто в замок попала

Iosi Merson
9 минут назад

Ага! Главное попасть в замок...ключём !!! Иной раз пока попадёшь...🤣🤣🤣

  • Недавно впервые была за границей, мы с парнем зашли в продуктовый купить что-то перекусить. Вижу в выпечке фокаччу за 4 евро. Набрали корзинку продуктов, подходим к кассе. А фокачча не сканируется: пишет, что такого товара не существует. Думала, что уже без булочки осталась. Так пришла менеджер, увидела, что не сканируется, и сказала, что в этом случае платить не надо. Бесплатная фокачча вдвойне вкуснее!
  • Работала кассиром. Пробиваю людям товары, и вдруг подходит парень, пристально так на меня смотрит и говорит: «Муся, это ты?» Ничего не понимаю. Я вообще-то Аня. Говорю, что он обознался. А он мне: «Точно Муся, не спорь». Я ему товары пробила — и все. А вечером снова он приходит и мне розу протягивает: «Девушка, я просто познакомиться хотел. А тут мем вспомнил, решил, что так оригинально произведу на вас впечатление. Будете моей Мусей?» Как же я хохотала.
  • Как-то лет 15 назад понравилась мне сумка на витрине дорогого магазина. Месяц о ней думала. Получила зарплату и пошла за ней после ночной смены. Пришла к открытию, там сидит деловая дама. Спрашиваю у нее цену, а она мне: «Какая тебе разница? У тебя точно денег нет». Мне обидно стало, я начала возмущаться. Вдруг заходит мужчина и спрашивает, что происходит. Я ему все объяснила. Оказалось, это был владелец магазина. Он выдал мне сумку за счет продавца, и я еще шарф выбрала в подарок от него... Думаю, эта сумка ее хоть чему-то научила.
Ольга Курпякова
4 часа назад

Боюсь, что этим таких продавцов не научить. Если только лишить зарплаты на месяц или, вообще, уволить.

  • Супермаркет. Подходит мужчина. Выглядит прилично, как айтишник. Говорит: «Простите, мне жена дала этот список. Мне кажется, вы больше в этом понимаете: что за сыр такой — крем-чиз? Я вижу овечий сыр, веганский сыр, тофу всякие, но не вижу кремовый чиз». Я говорю: «Да, сейчас найдем». Веду его. Он, услышав мой акцент, говорит: «В данном случае ваш английский лучше моего, я вообще не понимаю, что за крем-чиз». Я подвожу его к ассортименту и объясняю: «Это любой мягкий сыр. Если написано «Филадельфия» или "мягкий сыр"— берите". Тот редкий случай, когда мои навыки готовки пригодились.
ozariya
  • Пару дней назад потеряла золотую сережку. Когда была в супермаркете, почувствовала, как что-то меня слегка ударило по руке, но не предала значения. По пути домой, потрогав ухо, увидела, что нет сережки. Бегом назад в супермаркет — нигде ничего, по дороге тоже пусто. Думала: ну все, кто-то уже нашел. Спустя два дня решила зайти в этот супермаркет. Попросила охрану посмотреть по камерам, чтобы удостовериться, действительно ли она именно здесь упала. И да! На записи видно, что захожу с двумя сережками, а выхожу с одной. Но никто ничего с пола не поднимал. Тогда пошли с охранником в то место посмотреть под витринами, и под одной из них он достал мне мою сережку. Все-таки мое чутье меня не подвело!
di_di_1006

«Стражники магазина»

  • Нашла на полу в магазине кошелек с деньгами и документами. Отнесла в администрацию, а через час мне позвонила взволнованная женщина — хозяйка кошелька. Она оказалась моей соседкой с пятого этажа. Познакомилась с ней. Теперь мы ходим за продуктами вместе, а она делится со мной рецептами своих любимых пирогов.
seotextorder
  • Была в Варшаве в магазине белья. Пришла я только за пижамой, потому что нужна была на лето короткая. Я была при параде, потому что только с фотосессии. Консультант ходила за мной по всему магазину, будто бы я пыталась что-то украсть. Я начала рассматривать еще комплекты из последней коллекции, и в этот момент она подходит ко мне и такая: «Вы немного ошиблись, отдел со скидками в другой стороне». Как же меня взбесило такое отношение! Со злости взяла еще некоторые модели белья и ту пижаму, пошла на кассу. В итоге она, как увидела на кассе свою месячную зарплату, очень быстро поменялась в лице.
Наталия
2 часа назад

Интересно, в каком образе девушка фотографировалась, если с фотосессии сразу в магазин, "при параде", но за ней ходят по пятам и и подозревают ее в не платежеспособности?

«Решили прогуляться в торговом центре в Турции. Просила говорить подругу тише, но она не верила, что нас многие понимают»

«Угадайте, через сколько минут прохожий вмешался в наш разговор?»

  • Друг рассказал историю о том, как он в любом магазине на выходе начал «пикать». Он купил джинсы, а чек, конечно, сразу выбросил. Надел обновку и пошел в магазин за продуктами. На выходе в рамках он «запикал». Охранник проверил по чеку, все сошлось — пропустил. На следующий день история повторилась: снова в этом же продуктовом магазине он «пикал». Так же было и в торговом центре — при выходе из каждого магазина друг «пикал», хотя ничего не покупал. Это продолжалось неделю, пока один дотошный охранник не нашел причину: на заднем кармане джинсов не сняли «пикалку». Пришлось другу ехать туда, где он покупал джинсы. Заходит, а ему говорят: «Без чека у нас нет доказательств, что вы их не украли!» Хорошо, что друг расплачивался карточкой: в телефоне была указана точная сумма и время покупки. «Пикалку» с джинсов сняли.
Кошачья прислуга
58 минут назад

У меня сумка быда на металлической цепочке - 1 из 3 ворот обязательно на неё реагировали. И на вход, и на выход.
Короче, нет у меня больше этой сумки.

  • Как-то в магазине я открыла упаковку с яйцами — всегда их проверяю. А там два яйца были разбиты. Я хотела сказать об этом кому-то из продавцов и пошла искать сотрудников, как вдруг ко мне подскочила продавщица и давай орать, что я якобы разбила яйца и теперь обязана их купить. Она как будто заранее знала про эту упаковку. Я предложила посмотреть по камерам этот момент, потому что оплачивать чужие ошибки не собираюсь.
Альбина Дубровина
3 часа назад

Ну вы нормальная, нет? Говорить продавцу о разбитых яйцах. Да их в коробках полно. Я меняю битые на целые и забираю коробку. Пусть разбираются по остаткам.

«Вот такой роскошный кассовый аппарат я увидела в Праге. Выглядит так, будто за кассой должен стоять как минимум граф»

  • Как-то я подрабатывала в супермаркете — выставляла товар на полки. Там я познакомилась с парнем, моим ровесником. Он работал кассиром. Юноша был высокого роста и говорил преувеличенно вежливо. Он написал заявление на увольнение, и это был его последний день. К нему подошла женщина, разложила на ленту свои покупки и стала ждать, когда же он их пробьет. Но он молча уставился на нее. Женщина смутилась и спросила, почему он не пробивает ее покупки. На что он ей ответил: «Простите, но я не могу этого сделать». Она спросила: «Почему?» Он немного подождал и громко воскликнул: «Потому что я динозавр!» Парень стал громко рычать и ходить вокруг кассы походкой тираннозавра. Он делал это до тех пор, пока не пришёл менеджер. Тогда парень спокойно развернулся и ушел. А менеджер еще долго извинялась перед женщиной. Этот парень теперь легенда в нашем супермаркете.
  • Мой бывший, чтобы отомстить мне, начал заказывать цветы в магазине, где я работаю. И букеты дорогие! Каждую неделю заказывает. Приходит лично, именно в мою смену, и в каждом букете — записка с новым именем девушки. Я вот не могу понять: он думает, что таким фактом задевает меня? Оскорбляет? Мало того что он подтверждает свой статус дурака, который поддаётся эмоциям, а не мозгу, так еще и банально делает мне кассу. В плюсе все равно остаюсь я! А те девушки должны быть мне благодарны, ведь получают крутые букеты для фото. На самом деле мой бывший тот еще скряга, а сейчас пытается убедить меня или себя в том, что когда у него появились деньги, я, вся такая «меркантильная», к нему вернусь. Не бывать этому!

«Сегодня стоял в магазине и думал, выгодное ли предложение. Но он на меня наорал, видимо, ему там больше по нраву. Не купил в итоге»

  • Зашла как-то в магаз возле дома прямо перед закрытием, а там — девушка при полном параде: макияж, укладка, только форма рабочая. Я ей говорю комплимент: «Какая вы красивая! У вас сегодня праздник?» Она разулыбалась, говорит, что у нее день рождения сегодня, и я первая заметила, что она такая красотка... Это же бесплатно — люди, говорите друг другу приятные слова!
anna_luka
  • Я один раз шла мимо секонда и увидела там дубленку. Забежала, схватила. Вижу — мой размер, и сразу на кассу. Девушка бежит за мной и орет, что это ее. Так я еще спорила с ней, что первая ее увидела! А оказалось, это ее дубленка: она ее сняла, чтобы кофту померить.

Вот так почитаешь истории разных людей и понимаешь, что наша жизнь полна сюрпризов и неожиданностей. Даже поход в магазин может обернуться настоящим приключением. А у вас происходили интересные истории в магазинах?

Лика Безумная
1 час назад

Это ж какого размера должны быть серьги, чтобы их наличие можно было по камерам отследить?..))

