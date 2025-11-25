18 историй, которые начинаются со слов: «Захожу я, как обычно, в магазин...»

Я работала в магазине одежды, и как-то был случай, что стояла на полу сумка нашего магазина, предназначенная для ношения вещей в пределах магазина. Она была полная, но покупатели иногда так бросают вещи, передумывая купить. Я несколько раз прошла мимо неё (по времени минут 15-20 прошло с момента её обнаружения), поискала, кто мог её оставить, но так никого и не нашла поблизости. С разрешения менеджера отнесла сумку в примерочную, чтобы там её разобрали. А потом объявилась мадам и начала скандалить, потому что она туда положила свою сумочку с кошельком. У меня до сих пор в голове не укладывается, как можно было свои деньги вот так без присмотра надолго оставить!