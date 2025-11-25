18 историй, которые начинаются со слов: «Захожу я, как обычно, в магазин...»

Вот так и и приучают детей к мысли, что им кто-то должен и за него кто-то приложит усилия, а результат "игрушку" получит он. Неудачи - это нормально и их тоже надо уметь преодолевать и переживать.
Кажется, что может быть проще: зайти в магазин, купить то, что нужно, и уйти. Но нет, обязательно что-то пойдет не так. Внутри этих стен ждут не только полки с товарами, но и целый ворох неожиданных ситуаций, от которых невозможно не рассмеяться.
- Я только переехала в Германию 10 лет назад. Сразу затарилась продуктами: всякие сосиски, салаты готовые, макарошки, соусы. И купила булочки в пакете. Язык я еще не знала, языковые курсы должны были вот-вот начаться. Поэтому я, естественно, пропустила, что на упаковке жирно написано, что их нужно выпечь самостоятельно дома. Они как бы наполовину готовые. До этого я таких не видела. Дома я открыла пакет, начала есть. Думаю: «Мда, хуже ничего не пробовала». Долгое время не брала их, пока не увидела у друзей, что же с этими булочками надо на самом деле делать. © evgeshka.***y / Pikabu
- Сегодня в магазине складывала свои покупки в рюкзак, а рядом мальчик доставал игрушку из автомата. И вот, на последнем пятом подходе, эта игрушка упала прямо на бортик. Ребенок очень расстроился. Стоит, подбородок дрожит — а денег, я так понимаю, больше нет. Сложила свои вещи, нашла монетку, закинула. Опустила манипулятор чуть за игрушку и, когда он поднимался, то игрушку задел и она выпала в выдачу. Поворачиваюсь к пацану, а у него слезки на ресницах. Говорю с улыбкой: «Забирай, что стоишь-то?» Сколько счастья у него на лице отразилось — не передать! И слезы высохли, будто и не было никогда. Шла домой такая счастливая, так хорошо на душе было! Первый раз я купила себе так дешево хорошую порцию счастья. © NeFigura / Pikabu
- У нас в дачном поселке есть маленький магазин, там продают продукты первой необходимости: молоко, хлеб, яйца, конфетки. И вот пошла я в этот магазин первый раз лет за 15. И тут продавщица, бойкая женщина в синем фартучке, складывая мне в пакет продукты, вдруг говорит: «Цыпленочка возьмите!»
Мои мысли уносятся в детство, когда из грузовых машин продавали десятки яиц, а рядом копошились в коробке желтые цыплята. И мне родители их никогда не покупали. Стою и думаю: «Ну сейчас возьмем, а это же ответственность. У соседа куры, но у него там все по уму сделано. А мои поиграются, с собой не заберем. Птица останется у мамы, и будет она с ней возиться и жаловаться. Нет, не будем брать». И говорю продавщице: «А ухаживать кто будет?» Надо было видеть ее ошалелые глаза: «Да он уже ощипанный...» © retuksa
- Зашла в магазин косметики. У меня был тяжелый пакет с покупками. Поставила его в уголок и стала выбирать какие-то средства. Поворачиваюсь — пакета уже нет. Суетливо осматриваю все вокруг. Вдруг вижу, что одна тетка на меня косится. Говорит: «Так ваш пакет на кассу забрали!» Действительно, забрала его у девушки-продавца. А она еще недовольно бросила вдогонку, мол, ваши вещи проход загораживали, поэтому мы отставили.
Я работала в магазине одежды, и как-то был случай, что стояла на полу сумка нашего магазина, предназначенная для ношения вещей в пределах магазина. Она была полная, но покупатели иногда так бросают вещи, передумывая купить. Я несколько раз прошла мимо неё (по времени минут 15-20 прошло с момента её обнаружения), поискала, кто мог её оставить, но так никого и не нашла поблизости. С разрешения менеджера отнесла сумку в примерочную, чтобы там её разобрали. А потом объявилась мадам и начала скандалить, потому что она туда положила свою сумочку с кошельком. У меня до сих пор в голове не укладывается, как можно было свои деньги вот так без присмотра надолго оставить!
- Однажды видел, как в продуктовом магазине человек подошел к кассе, а на детском сидении тележки у него сидела живая и настоящая морская свинка. © Arrvolux / Reddit
- Потребовалась мне пара батареек. Как всегда, срочно. Зашел в магазин, выбрал блистер. На кассе мне называют совсем другую цену. Я такой: «А почему?» А потому что цена указана за одну штуку, а в блистере их четыре. Хорошо, говорю, дайте две штуки по этой цене. Отвечают: «Мы не можем, продаем упаковкой в четыре». Я говорю: «А почему вы не укажете на ценнике и цену всей упаковки тогда?» Потому что пошел нафиг, вот почему. Ушел с ощущением, что где-то они не правы. © zigfrid.n / Pikabu
«Пошла за молоком, вернулась с этим. У мужа просто челюсть отпала»
- Поехал в соседний город в автосервис. Машину сдал, пошел погулять. По пути зашел в магазин. Жарко, решил минералки купить. Потом привычно набрал то, что беру обычно. То, что в ближайшее время будет нужно. То, что в принципе можно было и не брать, но раз я тут, то возьму на всякий случай. И то, что вообще не нужно, но внутренний хомяк сказал: «Бери». Расплатился, загрузил пакеты. Получилось килограмм 10-12. Вышел на стоянку и вспомнил — машина-то в ремонте. Зараза! © MAPK.TBEH / Pikabu
- Маленький населенный пункт, магазин, вечер. За прилавком милая девушка — видно, что уставшая за рабочий день. Уходя, сказал ей: «У вас очень красивый маникюр». А у девчули и правда были такие аккуратные розовые ноготки с необычным дизайном.
Вы бы видели, как она вспыхнула! Приосанилась, улыбнулась и сказала смущенно: «Спасибо». Краем глаза заметил, как она украдкой, по-девичьи разогнув пальчики, созерцает свои красивые ноготки. Комплимент — мелочь, но может вмиг преобразить человека. А самое интересное, что мне и самому стало приятно — аж ком к горлу подкатил. © Samum** / Pikabu
У меня так сперва во время родов анестезиолог маникюр похвалил, а потом ещё медсестра в реанимации😅 А я лежу вся не совсем живая, но приятно всё равно😆
- Были с мужем в Риме. Я очень люблю всякие украшения. Даже просто посмотреть. Муж, как нормальный мужчина, «просто посмотреть» не понимает, и во всяких брендах тоже ничего не понимает. Проходим мы мимо бутика. Я внутрь. На улице лето, жара немыслимая, а внутри градусов 18. И консультанты сплошь в строгих костюмах, а я одета как с рынка. Девочка при этом мне улыбается, как родной. Достает колье, которое я рассматривала на витрине и говорит: «Хотите померить?»
Я мило улыбаюсь и отвечаю, что сейчас чего-то не хочется. И тут подходит счастливый муж и говорит: «Примерь! Симпатичное же, давай тебе купим!» Смотрю на него, улыбаюсь. А девчонка бодренько на калькуляторе показывает сумму. Знаете, я первый раз увидела, как у мужика в 18-градусном прохладном помещении пот с ушей закапал. © 4econi83 / Pikabu
- Поехал по делам. Жара, дышать нечем. Захожу в магазин купить водички, а мне говорят: «Только наличка. Касса не работает». Видно, что ситуация кассиру самой не нравится, переживает. Я уже 100 лет не пользовался наличкой, а тут по случаю тысяча в кармане оказалась. Смотрю, рядом мнется уже человек пять — давай, говорят, переведем тебе. Почти у всех в руках вода, что неудивительно.
Бутылка воды стоит 30. Отдаю тысячу, прошу воды 30 бутылок, и спрашиваю кассира, можно ли воду раздавать тем, кому нужно, пока касса не работает. Следующий из очереди мужик протягивает еще тысячу и просит добавить еще 30 бутылок. Принесли несколько коробок, что получилось — распихали по холодильникам. Мелочь, а на душе приятно. © Alvion / Pikabu
«Все, что нужно купить, в корзине уже есть»
- Гуляла с ребенком. Зашла в магазин, стою на кассе. Передо мной мужик. У него и у меня по 3-4 товара. За мной пристроилась женщина с булкой хлеба и мнется чего-то. Кассир чуть-чуть замешкалась, и тут тетка внезапно как заорет: «Блин, на автобус опоздаю!» Бросает хлеб на кассе, говорит нам с мужиком пару ласковых и уходит. А всего-то нужно было рот открыть и попросить — мы никуда не торопились и пропустили бы ее. А мысли читать не умеем. © user9471742 / Pikabu
- Был в строительном. Подхожу на стойку, там сидит уставшая девочка. Попросил посмотреть, где найти лебедку. Смотрю в монитор, как она печатает — едва сдержался, чтобы не заржать в голос. Это чудушко набирает: «Либетка». Повторил ей по слогам, тактично смотря в сторону. Она отправила меня в примерно нужный отдел, а там уж я и нашел, что мне надо, и поржал вдоволь. © Sandeo / Pikabu
- Зашел в магазин, следом забежали две девчушки. Старшей лет 7, младшей около 5. Пошли смотреть полку с лимонадами. Младшая потянулась, уронила лимонад в стекле. Бутылка разлетается, стоят обе: сопли, слезы! И тут к ним подбегает по очереди буквально каждый из 6 мужиков, что были в магазине, считая продавцов. Спрашивают, все ли нормально. Говорят: «Не бойтесь, никто вас ругать не будет, все в порядке». Продавцы стали рассказывать покупателям, сколько они сами перебили бутылок всяких в узких коридорах. Понятно, что и бутылка была с чем-то недорогим, и вроде как тут может быть виноват и сам магазин — но почему-то это было очень трогательно. © Heptacord / Pikabu
- Набрала огромную тележку доверху. Стою в очереди. И вдруг прямо у кассы передо мной протискивается женщина с каким-то кефиром и печеньем. Заявила, что торопится. Я спрашиваю: «А попросить?» Она только лицо скривила. И тут я беру ее печенье с кефиром и кладу позади себя. А следующий в очереди перекладывает за собой. И вот идет она в конец огромной очереди, и все с большими тележками. Разве трудно по-человечески попросить? Так-то я пропускаю даже когда не просят, если вижу, что у человека одна шоколадка, а у меня огромная корзина. © 11ore11 / Pikabu
Точно так же и на дорогах: если кто-то вежливо просит, мигает поворотником и ждет, пока его точно пропустят - хочется помочь и пустить. А если просто нагло пытается к тебе прижаться и влезть в ряд - нет уж, пускай ждет стоит, пока повезет.
- Знакомый красил волосы в темно-русый, потому что не хотел в 35 лет ходить седым. Причем пользовался краской для мужчин. Пришли мы с ним в магазин за краской, спросили у дамы на кассе, есть ли у них такая. Та поморщилась и фыркнула: «У нас мужчины не красятся!» А потом заявила, что такой краски в природе не существует, и сморщилась еще сильнее. © Anastacinha / Pikabu
- Отправила меня мама в магазин. Несколько раз повторила, чтобы я обязательно купила чай с кардамоном. Обошла все, напрягла продавца. Не нашли. Продавец предложила взять с бергамотом. И вот я вся на нервах, мама разбирает пакет и радостно так: «Ой, молодец, нашла мой любимый чай, с бергамотом!» А я: «Ты же просила с кардамоном?!» Мама: «Да? Значит, наверное, перепутала» © viktoryia_molchan
Меня как-то мама за Доместосом отправила. Много раз повторила: "Только не с красной крышечкой. С красной не бери. Только не с красной". Ну, вы уже догадались, с какой крышечкой я взяла? 🤣
- Взяла детские пеленки и освежитель, прихожу на кассу. Людей хватает, но я не спешу. Выкладываю товар. Женщина впереди смотрит на меня, на ленту, хватает мои пеленки и дает кассиру пробить. Я в ступоре: «Зачем?» А она, без тени сомнения: «Старшим надо уступать. А ты молодая, можешь еще раз сходить!» Благо, кассир отказался ей их пробивать.
© alionavisha
- Прилетела в Гонконг. Брожу по магазинам. Хожу, рассматриваю полки. И тут ко мне подбегает женщина, хватает за руку и на английском спрашивает: «Ты замужем?» Тут же замечает обручальное кольцо и прямо кричит: «Замужем!» Бросает мою руку и идет к молодому мужчине — видимо, сыну. Громко говорит ему: «Не подходит. Замужем». И они уходят. Вот, пожалуй, и все, что можно рассказать о том, как сложно в Гонконге найти себе пару. И такие мамы, кстати, здесь не редкость. Молодежи так сложно найти пару, что зачастую этим занимаются родители. © uyliama_psy
Комментарии
Недавно зашла в хозмаг недалеко от работы - шнурков для рыбов докупить.
Нашла упаковку, стою в кассу. Передо мной две дамы, одна уже пробивает кучу разных вещей, периодически хватая что попало с соседней закрытой кассы и стеллажей рядом.
Наконец, оплатила, ушла, вернулась, цапнула еще какой-то забытый кабель, поцокала языком на дороговизну и отчалила.
Все это время вторая дама вздыхала и топталась с длинным чеком в руках (как мне потом опытная дочь заметила - самый страшный вариант).
Подходит она к кассе и заявляет, что хочет сделать возврат по такой-то позиции, показывая строчку в чеке. Кассирша проверяет чек, дату - все нормально, смотрит на даму.
-Хорошо, где возвращаемая вещь?
Дама закатывает глаза на затылок и заявляет: "Так она у меня в машине. А что, надо принести?"
😐😶🙄🤔
И вот тут я подумала, что кассиршам надо молоко за вредность давать, или хотя бы шоколадом компенсировать)
Ну что за дебилизм про "старшим нужно уступать"? Возраст - это не диагноз. Я что в молодости этого не понимала, что сейчас в свои 45.