19 историй о незнакомцах, которые мимоходом сделали чей-то день
Бывают дни, когда все валится из рук. А потом происходит что-то настолько нелепое или милое, что хмурая туча над головой разом исчезает. Виной всему — незнакомец, который мог бы просто пройти мимо, но вместо этого подарил неожиданный комплимент, помог в самую нужную минуту или просто рассмешил до икоты.
- Была на пятом месяце беременности. Муж занимался ремонтом, весь в делах, а мне нужно было за продуктами сходить. Не стала ждать его, сама оделась и пошла. Набрала четыре гигантских пакета, стою на кассе, смотрю на них и думаю: «Ну я же сильная и независимая!». Словно тяжеловес подходит к штанге, я подошла к пакетам. Нагнулась, взяла, пошла. Метров десять от входа и остановилась. Переоценила свои силенки, даже слишком. Уже хотела звонить мужу, как вдруг женщина чуть старше меня подходит со словами: «Давайте поможем вам! Мы с мужем подвезем, скажите только куда!». Я была в шоке от доброты и заботы незнакомцев. Они посадили меня в машину, загрузили все мои покупки и довезли до дома. По дороге муж этой женщины говорит: «Вы когда беременны, то всегда считаете себя супергероями. Моя тоже в подобной ситуации была, тогда ремонт делали, так она за стройматериалами сама отправилась. Поражаюсь вам, женщины!». © Мамдаринка / VK
- В 80-х отец получал высшее не в родном городе. У его мамы был день рождения. Отец сначала не собирался ехать домой, но когда спохватился, билетов не осталось. Но маму же надо как-то поздравить! Батя сделал ход конем: купил букет бордовых роз, приехал в аэропорт и подошел к адекватному с виду мужчине, который летел как раз в тот же город. Просьба была проста: увезти букет роз, приехать по адресу и подарить. Сказано — сделано. Бабушка моя была в шоке, когда в ее день рождения в дверь постучался незнакомый мужчина, вручил шикарный букет роз, которые туда очень редко привозят, и сказал, что сын ее очень любит. Тогда ни о какой доставке цветов и не знали. А простой незнакомец согласился сделать приятное чьему-то дорогому человеку. © Подслушано / Ideer
- Я возвращалась с тренировки. Заметила, что за мной довольно долгое время идет парень. Когда я ускоряла темп, он делал то же самое. В какой-то момент я уже начала волноваться: «А что, если он и правда меня преследует? А если хочет меня обокрасть? А может у меня просто паранойя?». Шла я в наушниках, поэтому и не слышала, что тот парень несколько раз меня звал. Оказалось, что я уронила свои ключи, а незнакомец подобрал их и все никак не мог меня догнать. Когда я уже перестану в каждом прохожем видеть вора! © Не все поймут / VK
- За 2 дня до праздников я ехал в поезде домой. И где-то в 11 часов ночи в соседнем вагоне поднялся шум: как оказалось, какой-то парень начал ругаться со всеми. Из-за этого поезд остановили и сняли человека с рейса. После этого начальник поезда объявил всем, что для тех, кто расстроен или плохо себя чувствует из-за сложившейся ситуации, в вагоне-ресторане сидит один из пассажиров с гитарой, будет небольшой концерт. Я долго не думал, взял свою губную гармошку и пошел туда. Нас было около 15 человек разных возрастов. Мы пели все, что приходило в голову, кто-то подыгрывал, стуча по своему рюкзаку, а я иногда вступал со своей гармошкой. Потом к нам пришел кондуктор с книжкой «Полярный экспресс» и прочитал несколько глав вслух. Я больше никогда ни с кем не встречался из этой компании, но это было настолько атмосферно и волшебно, что я буду еще долго вспоминать. © dreadhorse / Reddit
Начальник поезда - человек на своем месте. Снял стресс у многих людей и поднял у них настроение. Молодец!
- Моя подруга позвонила в панике. У нее заглохла машина в пяти минутах от моего дома. Я сразу же поехал на подмогу. Начал толкать машину, пока она рулила. Это было то еще зрелище: машина почти не двигалась. Внезапно дело пошло гораздо быстрее. Я обернулся и увидел, что мне помогает толкать мужчина. Он остановился через дорогу и подбежал, чтобы помочь. Часто вспоминаю об этом случае. Да, ничего необычного, но в такие моменты ты веришь в людей. © Sean Kernan / Quora
- Я только переехал в новый город и устроился учителем в местной школе. Жил в 40 минутах езды от работы, и это был мой первый рабочий день. Как назло, машина заглохла, я уже не успевал на нужный автобус, а сервисов такси тогда не было. И тут я встретил своего соседа, пожилого мужчину, который вышел гулять с собакой. Он настоял на том, чтобы подвезти меня. Отказался от денег за потраченный бензин, сказал, что был очень рад помочь. Благодаря ему я успел на первый рабочий день, и все прошло гладко. © Unknown author / Reddit
- Сегодня в магазине, среди толпы злого и спешащего народа, рядом с корзинками мандаринов я видела девочку лет семи, которая расклеивала стикеры на каждый фрукт. На бумажках были нарисованы разные приятные пожелания и поздравления, рисунки животных и комплименты. Как рассказала девочка: «Я расклеиваю добро, пока взрослым некогда». Наверное, самым мудрым, новогодним и прекрасным существом была именно она, а не остальные, которые пытались «все успеть». Она просто так раздавала самодельные открытки людям. © Палата № 6 / VK
- Парень рядом со мной в самолете однажды разбудил меня, когда стюардесса подошла с мороженым. В итоге я взяла два мороженых: одно для себя, другое для него. Это был один из немногих случаев, когда я действительно была рада, что меня разбудили. Никогда не забуду этого человека. © ashenartist / Reddit
Доброта она живёт за счёт нашей благодарности. Или просто ощущением, что ты кому то помог и тебе от этого хорошо. Вчера ехала в трамвае. Ноябрь, промозгло и вроде морозов нет, а снег выпал и ощущение такое,что сырость пробирает, особенно вечером. Заходит мальчик лет 12 наверное, на нем осенняя курточка, явно не по погоде. Начинает расплачиваться мелочью и я вижу, что у него не хватает на проезд, рубля два. Он стоит мнется, глаза грустные, я обратилась к кондуктору и отдала за мальчика эти два рубля. Он ничего не сказал. А я поняла, что мне и не нужны никакие слова благодарности, я просто рада, что позволила ребенку добраться до дома и не замёрзнуть.
- Год назад зимой, на остановке рано утром стояла девушка. Я подошел ближе и хотел познакомиться. Она посмотрела на меня и шепотом попросила вызвать ей скорую помощь, потому что у нее прихватило сердце. Я быстро достал телефон, позвонил в скорую и помог ей перейти надземный переход. Объяснил все сотрудникам и оставил свой номер телефона. На следующий день звонит незнакомый номер, поднимаю трубку, а там: «Привет. Спасибо вам. Меня зовут Алина». С тех пор мы вместе. © Подслушано / Ideer
- В парке я играла на пианино. Подошел незнакомый парнишка лет шестнадцати и спросил, мол, знаю ли я что-нибудь современное. Я кивнула, а он нашел текст песни в интернете. Подходили люди, умилялись. Мальчик спокойно, без стеснения и с улыбкой пел замечательно, очень трогательно и искренне. Так я подарила ему минутку славы, а он мне — веру в то, что с подрастающим поколением все в порядке. © Подслушано / Ideer
- Это было в прошлом году, когда мне исполнилось 21. Я пошел в закусочную, где в честь дня рождения дарят буррито. Когда я уже выходил из заведения, поскользнулся на одном из ковриков. Было очень больно, и я не мог встать. Мне помогли подняться, а женщина, которая находилась рядом, решила все взять в свои руки. Она попросила принести аптечку и позвать менеджера. Сделала мне перевязку и вызвала врача. А еще подарила купоны в эту закусочную. Мы проболтали около часа. Она рассказала о своей жизни, своей семье. В итоге помогла мне доковылять до машины, поздравила с днем рождения и обняла. © CoolNod / Reddit
- В 2010 году я ехала на поезде домой, мне было 19, а моему попутчику около 30, его звали Сергей. Мы проговорили всю ночь так, как будто знали друг друга всю жизнь. Запомнилось, что он сравнил меня со знаменитой актрисой. Когда я вернулась домой, решила, что начну новую жизнь: смогла бросить парня, который меня обижал, устроилась на работу, стала больше уделять себе внимания, поверила в себя. Так незнакомый человек перевернул мою жизнь. © Подслушано / Ideer
- Совсем недавно я перебралась в Париж и пыталась обосноваться. Сняла квартиру в аренду и пошла в магазин, чтобы купить всяких вещей для обустройства. В итоге, я перестаралась и набрала кучу всего. Как оказалось, в Париже кассиры не складывают твои покупки в пакеты, а ты должен делать это сам. Я этого не знала и попала в очень неудобное положение. За мной собралась куча народу, и я начала впопыхах все собирать. В очереди было много молодых людей, но никто не предложил помощи. Неожиданно, ко мне подошла взрослая дама, она сразу попросила 40 центов. Я сначала не поняла, но дала ей деньги. Она взяла на кассе пакеты и начала упаковывать мои покупки. Потом надела мне на шею 2 сумки, дала 2 сумки в руки и сама взяла 3. Спросила у меня только: «Такси?». Я заказала машину и показала ей приложение. Та сразу повела меня на местную стоянку такси и помогла загрузить сумки. Она была достаточно взрослой и еле ходила, но, не смотря на это, все равно помогла мне. «Чтобы помогать людям, нужно лишь сердце», — это то, что она показала мне в тот день. © Saranya Ravichandran / Quora
- Едем с подружкой в метро. Напротив нас сидит парочка. Бурно целуются, обнимаются. На одной из станций прощаются: девушка целует парня и выходит. Поезд отправляется. И тут внезапно парень лезет в карман куртки, вытаскивает обручальное кольцо и надевает его на палец. На наш смех улыбнулся нам и пожал плечами. © Натали С / Dzen
Две дуры испортили всем настроение!А истории до этого были просто замечательные!
- Отгружал клиенту мебель: 23 коробки разного формата. Клиент прислал свою машину в транспортную компанию. Загрузили. Мне через час звонок из транспортной: «Вы ничего не теряли? Кажется, вашу коробку нашли». Разыгралась целая детективная история: мимо проезжал парень и в километре от места загрузки нашел коробку с наклейкой транспортной компании. Позвонил в центральный офис транспортной компании. Там по номеру отправления пробили, чей груз, перенаправили информацию местному офису, а оттуда уже на меня вышли. Конечно, я помчался забирать коробку. Так он еще деньги в благодарность брать не хотел! © Trebuchetov / Pikabu
- Подруга пересдавала высшую математику. Препод вышел, заглянула к ней — сидит в слезах. Хватаю листок с заданиями, выбегаю на улицу. Идет пожилой мужчина. Я наудачу к нему: «А вы случайно не знаете высшую математику?» Он смотрит на меня странно и отвечает: «Ну... случайно знаю». Я: «Помогите, пожалуйста, вот задания». Он соглашается. Мы садимся на скамейку под фонарем, я даю ему чистый лист, и он начинает писать решения. Я просто в шоке. Минут через пятнадцать он все дописал.
Я его спрашиваю:
— Простите, пожалуйста, а откуда вы все это знаете?
Он еще раз странно на меня посмотрел и говорит:
— Я преподаватель высшей математики из соседнего вуза.
Вот какова вероятность встретить на пустой зимней улице преподавателя высшей математики, когда тебе нужно решить задачи именно по высшей математике?! Зачет у подруги в итоге был в кармане. © Mayes / Pikabu
Профессор так удивился случайности, что всё решил без лишних вопросов. 🤭
- Вчера по мелочи закупался в магазине, кассир ошиблась со сдачей — отдала мне слишком много. Указал ей на это, она рассыпалась в благодарностях. А сегодня купил на рынке небольшую, но очень тяжелую коробку со штуками для рыбалки и целый ящик фруктов. Жара +35, ни единого облачка. Коробки стремительно тяжелеют, нитки режут руки, спина мокрая. Тащусь в горку. Идти 15 минут, если бодрым шагом. А на жаре и с тяжелыми коробками... Прошел буквально метров 100, возле меня останавливается авто. Водитель спрашивает, куда мне нужно, и предлагает подвезти бесплатно — ему по пути. Конечно, соглашаюсь.
Он говорит: «Только я заеду на парковку к магазину, еду за женой». Через пару минут оказалось, что его жена это та самая кассир. Как итог — отвез меня до самого подъезда, да еще и помог поднять все это добро до двери. Кассир сказала, что хорошо меня запомнила. Очень редко когда лишнюю сдачу возвращают. Говорит, что работала уже 6 дней без выходных, да еще сегодня полсмены. А я что? Угостил их абрикосами, с меня не убудет. © alexyum / Pikabu
- Сижу в заведении. Рядом подсаживается незнакомка, вся в слезах. Осторожно начинаю расспрашивать: кто обидел? А она только сильнее рыдать. Я врубил диванного психолога, успокаиваю как могу. И тут наконец она лицо вытирает и выдает с улыбкой: «Да все нормально, просто у меня аллергия». Ох и поржали мы с этой ситуации. Оказалось, у неё периодически случаются подобные приступы, но она даже не знает из-за чего, поэтому ей нередко приходится слушать жизнеутверждающие и мотивирующие речи от окружающих. © srpskiBatyushka / Pikabu
- Приехала к подруге в гости. Договорились на встречу у метро. И вот подходит ко мне девушка, называет по имени и говорит: «Ну, пошли». Только вот девушки этой я не знаю! Но все равно пошла. Через 10 минут добрались. Открывается дверь, а там моя подруга! Оказывается, ей лень было самой меня встретить, и она попросила соседку. А предупредить не догадалась. Ну и соседка не знала, что я не знала. Но за эти 10 минут, что мы шли, я реально засомневалась в своей памяти. © KeraTamara / Pikabu
Комментарии
Как вариант, может и не было аллергии, просто успокоилась и решила не раскрывать душу.
Вообще, все истории хорошие и приятные. Ну, кроме той, про ypoda в метро. Она с людской добротой никак не связана. Остальные норм.