19 историй о незнакомцах, которые мимоходом сделали чей-то день

Доброта она живёт за счёт нашей благодарности. Или просто ощущением, что ты кому то помог и тебе от этого хорошо. Вчера ехала в трамвае. Ноябрь, промозгло и вроде морозов нет, а снег выпал и ощущение такое,что сырость пробирает, особенно вечером. Заходит мальчик лет 12 наверное, на нем осенняя курточка, явно не по погоде. Начинает расплачиваться мелочью и я вижу, что у него не хватает на проезд, рубля два. Он стоит мнется, глаза грустные, я обратилась к кондуктору и отдала за мальчика эти два рубля. Он ничего не сказал. А я поняла, что мне и не нужны никакие слова благодарности, я просто рада, что позволила ребенку добраться до дома и не замёрзнуть.