18 историй про полные смеха и сюрпризов будни учителей и воспитателей

Учительница всерьез полагает, что если вечером написать "моток мулине на завтра", то он найдется в каждом доме?
Молоток явно чаще попадается)
Самые анекдотичные истории не придумаешь специально — они сами случаются там, где есть дети. Любой обычный день учителя или воспитателя с детьми — это маленькое приключение. А самым сложным испытанием зачастую становится необходимость сдержать смех и остаться серьезным и мудрым взрослым.
