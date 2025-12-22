14 онлайн-знакомств, которые запомнились не романтикой, а курьезными ситуациями

Знакомства онлайн — настоящая лотерея, ведь за фоткой привлекательного незнакомца или незнакомки может скрываться кто угодно. Иногда люди в этой лотерее умудряются выиграть и завязать крепкие отношения, ну а остальные обзаводятся комичной историей вроде тех, что в нашей сегодняшней подборке.



Познакомилась в интернете с парнем. Встретились, гуляем — и тут меня как окатит из лужи машина. А он жил рядом, пригласил к себе одежду почистить. Захожу и вижу на его компе... наши совместные фотки! Я в шоке: сестры-близняшки нет у меня. Какие только мысли в голову не лезли. А оказалось, что просто парень с чудинкой, сфотошопил нас вместе, чтобы, цитирую, посмотреть, какая из нас была бы пара. © Подслушано / Ideer

Я познакомилась с парнем на сайте знакомств. Мы неделю общались, а потом решили пойти вместе в кино. Он хотел держать меня за руки во время просмотра фильма, и я была не против. Потом мы поужинали и пошли прогуляться по пляжу. И только я подумала, что свидание удается, как он встал на одно колено и сделал мне предложение. Я не верила своим глазам! А он сказал, что почувствовал мгновенную связь со мной после знакомства и хочет, чтобы я стала его женой. И добавил, что всегда носит это кольцо на случай, если найдет кого-то, на ком захочет жениться! Я вежливо отказала ему, объяснив, что еще слишком рано. Он был разочарован. Через неделю я перестала с ним общаться совсем, так как этот чувак похвастался, что уже рассказал маме обо мне, и она меня одобрила. © Boring-Grand-9375 / Reddit

Познакомился с девушкой через приложение знакомств. Спросил у нее в переписке, чем она занимается. А она: «Знаешь, что такое танцы на пилоне?» У меня аж глаза загорелись: думаю, она спортивная, грациозная. Говорю, что знаю, конечно. А она уточняет: «Так вот я сваркой этих труб занимаюсь». Мы так и не встретились. © Подслушано / Ideer



«Папа заставил меня фотографировать его для сайтов знакомств. Вот он кричит на меня, одновременно позируя для снимка»

Познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Из другого города, созвонились, пообщались. Предложил встретиться в городе, расположенном между нашими, — мол, зачем ему 2 часа тратить на проезд, чтобы просто кофе попить. Ну ладно, приехала, погуляли по городу. Около 2 часов я слушала лекцию на тему, что в Европе женщины раскрепощены, умеют сразу говорить о своих желаниях и платят за все пополам. И была у него такая жена, а он тогда дурак был и не ценил, а теперь он не может здесь найти такую. Вот, думаю, прикольно, это мне придется все время тянутся до образа его жены или тех самых женщин в Европе... Потом зашли в кафе, он заказал по кофе и по булочке, поговорил о том, как тяжела для него жизнь в глуши, и мы разъехались, договорившись об еще одной встрече. А на следующий день он мне заявил: «Че я просто так далеко поеду, давай гостиницу снимем, только пополам, и в кафе мы есть не пойдем, сделай там бутеров каких-нибудь». Я сказала, что к этому не готова. И, о божечки, полились эпитеты один другого краше, какая я. Пока я трясущимся пальцами искала, как его заблокировать, он прислал фееричное: «Верни деньги за кофе и булочку!» © Убойные истории / VK

Продавал я учебник по химии через интернет. Уже договорился с одним покупателем, как вдруг мне пишет девушка, что заберет этот учебник. Оказалось, что она находится неподалеку. Она предлагала мне меньше, чем первый покупатель, но я почему-то согласился. Мы встретились в кафе неподалеку и с тех пор встречаемся. Люблю ее безумно! © LittleVietnameseMan / Reddit

Часто посещал один форум. Так там кнопка «Личные сообщения» переместилась, и я случайно написал не той девушке, с которой хотел пофлиртовать. А та ответила, мы посмеялись, а через 8 лет поженились. Теперь вот я сижу печатаю это на работе, а рядом со мной сидит наш общий ребенок. © MFoy / Reddit

Не так давно зарегистрировалась на сайте знакомств, кадров там, конечно, очень много, но особенно запомнился один персонаж. Далее разговор:

— Привет, я Андрей.

— Доброе утро, Андрей.

— Ищем хорошую жену без вредных привычек.

— Ищем? Вас много?

— Я и мама. © Убойные Истории / VK

«Меня кинули со свиданием, поэтому я устроил его самой важной особе в моей жизни»

Разместила когда-то резюме на сайтах... ну висит и висит... я не в активном поиске работы. А вчера звонит незнакомый мужчина, обращается ко мне по имени-отчеству и заявляет: «Я видел ваше резюме на сайте и хотел бы пообщаться лично». Спрашиваю, какую компанию он представляет, а он: «А я не по работе... Я так хочу пообщаться. Давайте в театр сходим?»

На этом моменте я выпала и сказала, что он не по адресу. Он вежливо извинился. Но тут уже мое любопытство взыграло, и я спросила, что это за странный способ знакомства. А он ответил весьма логично: «Ну а что? Ведь там все правдивую информацию пишут: где учились, где работали, чем увлекаются, семейное положение, плюс фото выставляют. Вот там и ищу». Я даже злиться на него не могла. Продуманный человек, однако... © Убойные Истории / VK

Для прикола создала анкету бабки с соответствующей фоткой. В профиле указала: мне 75 лет, очень богата, но очень одинока, хочу любви и ярких эмоций. Что тут началось! Писали и стар, и млад, и все, как один мужчины уверяли, что любят постарше и сделают все, чтобы я получила незабываемые ощущения. © VeraNika-e5j7m / YouTube

«3 недели встречались с одним человеком, а потом он поставил мне ультиматум: либо он, либо мои кошки. Ну это было еще 5 лет назад, а вот фото, сделанное мной сегодня»

Когда-то, еще студенткой, сидела на сайте знакомств. Одно свидание запомнилось больше всех. Написал парень, стали общаться, через какое-то время предложил встретиться. Встречу назначил возле торгового центра. И вот увиделись, перекинулись парой фраз, и он предложил прогуляться по ТЦ, только сперва ему нужно было зайти в продуктовый. И там была вся его семья: мама, сестра, двое племянников и даже бабушка. Они были уверены, что я его девушка и у нас скоро свадьба! Давно я так быстро не бегала. © Истории со Свиданий / VK

На сайте знакомств общалась с парнем, пригласил на свидание. Мы стали встречаться, потом поженились, вот уже 7 лет вместе. И тут он вдруг признался, что на том сайте я общалась с его другом. И на первое свидание меня позвал этот друг, но не смог прийти! Переносить свидание почему-то не стал, а вместо этого отправил ко мне моего будущего мужа. Общались мы только в сети, фоток я его не видела. Я люблю мужа, но теперь есть ощущение, что меня провели. © Истории со Свиданий / VK

«Замэтчилась с парнем на сайте знакомств. Мне сразу показалось, что он, вероятно, этакий нарцисс. Но симпатичный, написала ему. А в ответ:»

Я познакомилась с парнем на сайте знакомств. В своем профиле он указал, что работает инженером по будням, а по выходным занимается предпринимательством в индустрии красоты и здоровья. Мы решили встретиться в кофейне в 11 утра. Я не люблю вставать рано, поэтому предлагала ему встретиться позже, но он настоял на 11 утра. И вот забегаю я в 11:15, а его нет. Заявилось это чудо только в 12 дня, таща за собой чемоданчик. Извинений не последовало, зато он ловко завел разговор о своей работе в сетевом маркетинге и попытался затянуть меня на свой семинар после «свидания». В итоге я ушла, заблокировала его и пожаловалась на его профиль на сайте. © ajowanhykemain / Reddit

Познакомился с симпатичной девушкой на сайте знакомств, забронировал столик в ресторане и встретился с ней. И вот смотрю на нее: а она на свое фото на сайте ну совсем не похожа. Дальше больше: едим, и тут эта девица сообщает, что тяжело рассталась с парнем, потому что девушка того сообщила ей, что он женат. То есть она встречалась с парнишей, у которого была и девушка, и жена. Больше общаться с этой королевой драмы у меня, понятно, не было желания, так что с ней не сложилось. Зато 2 месяца спустя я нашел на том же сайте свою жену. © blackchilli / Reddit

Познакомилась как-то на сайте знакомств с парнем. Рассказывал, что никаких средств не жалеет для девушки. Пришло время встречи. Февраль, −25°, метель. 3 часа он таскал меня по городу. Когда я окончательно замерзла, зашли в магазин. Он сказал: «Бери подешевле», — а сам нахватал еды и убежал от меня на другую кассу. Пока провожал на остановку, жрал и говорил, что по пути купит еще торт и сало на вечер. С подругами ржем до сих пор, что я повелась на такого чудилу. © Истории со Свиданий / VK