Где бы найти такую подругу, которая уберёт у меня в квартире (бесплатно)?
15+ занимательных историй о том, какой на самом деле бывает женская дружба
Женская дружба бывает очень глубокой, трогательной и верной. Бывает коварной, мимолетной и расчетливой. В этой статье мы собрали истории о разных гранях женской дружбы. Она покажет, что женская дружба была и есть всегда, только отнюдь не всегда ею награждают действительно достойных и надежных подруг.
- Некоторое время со мной на квартире жил брат с женой, поэтому собственного пространства у меня практически не было. А в один день много проблем навалилось, так что я не выдержала, закрылась в ванной комнате и прорыдала там некоторое время. Успокоилась и услышала, что где-то кто-то тоже плачет. Сообразила, что это, скорее всего, соседка этажом выше, решила зайти к ней. Не знаю, почему так сделала, просто в тот момент хотелось и душу свою кому-то излить, и человеку помочь, если надо. Я оказалась права, та соседка тоже закрылась в ванной, чтобы поплакать. Она пригласила меня на чай, и вот мы уже 2 года как дружим. Никогда еще не была так благодарна за тонкие стены в нашем доме. © Не все поймут / VK
- В этом году меня предал человек, за которого я собиралась замуж. Я осталась в чужой стране без денег, жилья и с испорченным здоровьем. И я бы пропала, если бы не друзья. Они поддержали меня морально, они давали мне деньги на лечение в то время, как у самих почти не было. Моя подруга так и сказала мне, что она лучше откажет себе в чем-то, чем потом будет реветь, если меня не станет. Друзья помогли мне с жильем, выслушивали мое нытье по бывшему и находили правильные слова. И, что интересно: друзей стало становиться все больше — cовсем новые люди стали приходить в мою жизнь, вернулись старые, крепче сдружилась с теми, кто раньше был просто знакомый. © Софочка / ADME
«Помогла своей подруге, страдающей от депрессии, убраться в доме. Только на кухню ушло 5 часов. Идея выложить фото в сеть, кстати, была ее»
- 3 года назад я на работе познакомилась с девушкой, которая стала моей лучшей подругой. Случилось это весьма необычным образом: я была кассиром в магазине здорового питания, а она страдала аллергией на глютен, а потому стала моей постоянной клиенткой. Наверное, я показалась ей милой, потому что однажды она меня прямо спросила: «Ты хочешь со мной дружить?» Я сказала, что да, мы обменялись номерами и после этого начали общаться и гулять вместе. © the_glass_gecko / Reddit
- Мы с подругой познакомились в первом классе в первый день продленки. Все дети на прогулке вели себя как дети: носились, играли, орали. Я смотрю, в отдалении по территории ходит девочка и что-то изучает под ногами. Мне стало интересно, подошла. Оказалось, кто-то раскидал по школьному стадиону и газонам карточки. Я обожала детективы, поэтому единственное, что пришло мне в голову — встать рядом и сказать: «Запутанное дело, коллега, не находите?» Она подняла на меня глаза... Искра, буря, безумие и следующий час прогулки мы расследовали запутанное детективное дело... 29 лет уже прошло, а мы все такие же. И, более того: если мою подругу посреди ночи разбудить и спросить, умею ли я управлять самолетом, то она вместо того, чтобы сказать «нет», уверенно ответит, что у меня огромный опыт в авиасимуляторах, фантастическая обучаемость, внимание к деталям, железные нервы и лично она села бы ко мне в самолет даже без парашюта. © Злобный_суслик / ADME
«C подругой дружим со студенчества, уже 30 лет. Это уже прямо какие-то родственные отношения. Нам до сих пор весело вместе, и мы обожаем квизы»
- Моя подруга завидовала моему семейному счастью, поэтому соблазнила моего муженька. Но на измене они не остановились: она убедила его заставить меня с двумя детьми съехать из дома, а сама въехала к нему — со своими двумя. Спальни моих малышей стали спальнями ее детей и, конечно, никого не интересовало, что мы думаем по этому поводу. Но потом их накрыла карма: с годами мой муженек потерял работу, на которой зарабатывал шестизначные суммы, и с тех пор не работал, а затем им пришлось продать наш хороший дом куда ниже себестоимости и переехать в убогий домишко. А я не сказать что в шоколаде, но все же получила хорошо оплачиваемую работу. © Lauren Brown / Quora
- Однажды, когда я еще училась в школе, я осталась ночевать у своего парня, но никому об этом не сообщила. И, как назло, мой телефон разрядился, и я не могла никому ответить. Родители так переживали, что сообщили в полицию о моем исчезновении. Но запало мне в память поведение подруги: она раз 15 звонила мне за ночь и, так и не дозвонившись, пошла утром в школу в слезах. Услышала, как кто-то говорит обо мне гадости, и хотела было проучить их. А потом увидела, что я пришла, разревелась еще больше и побежала меня обнимать. © Liliana Fowler / Quora
- Открыла я небольшой магазинчик женской одежды. Пришли две подружки, выбирают блузку для одной из них. Примерка, блуза села идеально и по размеру, фасону и по цвету. Я — так себе продажник. Навязывать не стала, просто озвучила свое мнение: «Вам идет». При этом вижу реакцию подруги: та вся сморщилась, мол, вообще не твое. Уходят. Проходит час, прилетает та самая подружка, спрашивает: «Вы блузку ту не продали? Я ее беру!» Я наивно спрашиваю: «Для подруги?» А эта дама, довольная собой: «Ну, вот еще, для себя, конечно. Я, как увидела ее, прям поняла, что это моя вещь. Поэтому и эту глупышку отговорила». Продала, конечно, но что-то так противно стало. © Unknown author / Pikabu
У меня была приятельница по работе, иногда во время обеденного перерыва мы устраивали совместные вылазки по магазинчикам.
Однажды она убежала одна по делам, пришла с покупкой - милым платьем, и примерила его перед всеми. Село платье неудачно - сильно обтянуло попу, морщило и откровенно задиралось вверх. Я честно сказала, что оно ей мало и что нужно поменять на размер больше. А все остальные почему-то стали говорить, что платье прекрасно сидит, очень ей идёт и менять не надо. И она пофырчала на меня, что я из зависти не хвалю платье, да и стала работать.
А на следующий день она меня позвала на прогулку в обед и сказала, что платье она заменила, что я была права насчёт размера, а все остальные, кто ее нахваливал - нехорошие тётки
- Я нашла свою лучшую подругу в колледже. Она говорит мне, что я ей ближе, чем мама, я тоже считаю ее самым близким человеком. Мы рассказываем друг другу все, у меня от нее только один секрет. А ведь отношения начались до банального просто: я просто была новенькой в группе и подошла к ее парте с вопросом: «Я не помешаю?» © Маргарита Астринова / ADME
- Подружка с юности скиталась по квартирам, случайным подработкам, а я ее подкармливала, таская из дома продукты, давала свои вещи, потому что та осталась без жилья. И так до лет 20, когда маман отдала ей квартиру и ушла с мужем в его дом. Стало полегче, но она по-прежнему порой сидела без работы, а я ее кормила, потому что уже работала и могла помогать. К тому же мы у нее постоянно тусовались, так как она одна имела свое жилье. А с мамой своей они прямо подружились, такие стали родные! В нашей местности круглый год тепло, но вот в поездку мне понадобилась теплая куртка, а у меня ее не было. А у нее, знаю, что есть. И вот я к ней захожу за курткой, а она любезничает с мамой по громкой связи, и мама добрым голосом говорит: «Доча, а ты не давай Ане куртку. Я знаю, как тяжело тебе доставались эти вещи». Значит, когда Лариса сидела без еды, и я таскала ей суп в пакете, прячась от родителей, то маме было неинтересно, как выживает любимая дочь. И когда я вещи ей покупала или свои отдавала, то было нормально. А вот про ненужную куртку поговорить и дать совет уже взрослой самостоятельной дочери — это нормально. Было так неприятно и стыдно, как будто я попрошайка. © KAPIBARYNYA75 / Pikabu
- На работе завязался роман с одним парнем. А у меня была очень общительная коллега. Постоянно инициировала общение, приглашала куда-нибудь после работы и очень поддерживала этот мой роман. Я не вполне была готова к серьезным отношениям, но она постоянно нахваливала парня, убеждала присмотреться получше, создавала какие-то ситуации, чтобы мы оказались рядом. В общем, роман разгорелся, и с ней дружба окрепла. Мы много времени проводили втроем. Но я стала замечать, что теперь подруга старается меня из этой компании исключить. В общем, такая многоходовочка была. Ей самой внимание этого парня не светило, а его интерес ко мне она заметила. Поэтому сблизилась со мной, чтобы подтолкнуть к нему. А там уже, получив доступ к парню на правах моей подруги, пошла в атаку: по-дружески просила приехать к ней домой и разобраться с электрикой. Знала, что моей подруге он отказать бы не смог. Хорошо, что я, как замкнутый человек, не очень доверяю таким внезапным проявлениями дружелюбия, поэтому всегда понимала, что у нее ко мне какой-то интерес. Узнав какой, перервала дружеское общение. А с парнем жили счастливо еще некоторое время. © Хильдур / ADME
- У меня была подружка, которая вспоминала обо мне, только когда ей надо. А я всегда принимала ее с семьей у себя, даже комнату свою уступала, ведь она из другого города, далеко ехать. И вот как-то проезжала мимо нее, так она даже на чай не пригласила. Зато потом звонит ее муженек и радостно сообщает: «Мы у вас в городе». Я выразила хорошие пожелания, но приглашать не стала. После этого перестали общаться. © Гузель Миндубаева / Рабочие истории / VK
- Пришла как-то к нам в гости моя подружка с мужем. Я пошла с ее мужем в дом, а мой супруг остался, чтобы показать двор и сад подружке. Смотрю: а она как-то суетится во время ужина, нервничает, что ли. А вскоре быстро и скомкано собралась и ушла со своим мужем. Я сижу, ничего не понимаю, пока муж не признался, что произошло, пока они были в саду. Он сказал: «Когда мы с твоей подругой остались в саду, она, приобняв меня с недвусмысленной улыбкой и надеждой на взаимность, сказала: „Если бы я не была замужем, я бы за тобой приударила“». И она видела моего мужа второй раз в жизни! Муж посоветовал ей заниматься своим супругом. С того дня она стала бывшей подругой. © lukyantsova
«День на озере с моей лучшей подругой (она слева) и моим нынешним мужем»
- Я познакомилась со своей лучшей подругой в старших классах школы, нам обеим было около 14 лет. Мы добирались домой на автобусе около часа. Но я ни на кого не обращала внимания, так как обожала читать и проводила весь час в автобусе за книгой. Однако ее я почему-то заинтересовала, она задавала мне вопросы и пыталась завязать разговор. Так продолжалось несколько дней. Я не очень-то поддерживала беседу, но в тот день, когда ее не оказалось в автобусе, я вдруг поняла, что скучаю по ее милой болтовне. Прошло уже почти 20 лет, и она по-прежнему моя лучшая подруга, которая столь же ненавязчиво заставляет меня откладывать книгу и общаться. © Jacknamestheplanets / Reddit
- Ждала друга в парке, купила две шаурмы, а он не пришел, отменил встречу. Я уже на месте, стою с шаурмой в руках, настроение — дно. И вижу, как на скамейке за деревьями сидит грустная-грустная девушка. Я подсела к ней, начала разговор: «Здравствуйте, возможно, я покажусь вам странной, но не разделите ли со мной трапезу?» Она согласилась, мы поели вместе, она рассказала, что парень ее выгнал, дал два дня на вывоз вещей, а ей жить негде вообще. А я как раз с другом должна была встретиться, чтобы он переехал в комнату в квартире, которую я снимаю — моя соседка съехала, и я искала компаньона. Вот так я и стала жить и дружить с моей лучшей подругой. © Не все поймут / VK
- C моей подругой Энни мы познакомились на работе и 5 лет работали бок о бок, делясь радостями, счастьем, испытаниями и невзгодами. Мы были ближе, чем сестры. У Энни была прекрасная, беззаботная жизнь. Она получила наследство, и они с мужем регулярно ездили на Багамы, купили дом с бассейном в престижном районе. Мы же с мужем и сыном жили от зарплаты до зарплаты. Поэтому я буквально жила жизнью Энни. Мне нравилось слушать об ее отпусках и о людях, с которыми они с мужем путешествовали. Но однажды она спросила, завидую я ли ей. Я сказала, что нет. Она этого не могла понять. Но прошло чуть более 20 лет, и Энни с ее мужем обанкротились, а моя карьера, напротив, пошла в гору. И Энни, которая день за днем боролась с финансовыми проблемами, каждый раз выглядела разочарованной, видя, что у меня наконец-то появилась роскошная машина или кольцо с внушительным драгоценным камнем. Мы поругались. Лишь спустя 3 года она позвонила, и мы смеялись и разговаривали 2 часа, как в старые добрые времена. © Linda Jones / Quora
- У меня лучшей подругой стала одноклассница. Сначала мы не общались, а потом в 7 классе мы влюбились в одного парня и стали соперничать и ругаться. А потом этот парень при всех стал обижать другую девочку. И тогда моя соперница подошла ко мне и сказала: «Нет, ну если тебе этот индивид так нравится, то уступаю». Я ей ответила, что уже как-то и не нравится... А она предложила сходить чайку в столовку попить, раз уж нам больше нечего делить. Так мы и начали общаться, а потом и подружились. © ШКогвартс / VK
Если у вас есть друг или подруга, с которыми вы рассорились из-за какой-то мелочи, предлагаем им напомнить о себе сообщением или звонком. Или просто прочитать следующие теплые истории.