15+ занимательных историй о том, какой на самом деле бывает женская дружба

У меня была приятельница по работе, иногда во время обеденного перерыва мы устраивали совместные вылазки по магазинчикам.

Однажды она убежала одна по делам, пришла с покупкой - милым платьем, и примерила его перед всеми. Село платье неудачно - сильно обтянуло попу, морщило и откровенно задиралось вверх. Я честно сказала, что оно ей мало и что нужно поменять на размер больше. А все остальные почему-то стали говорить, что платье прекрасно сидит, очень ей идёт и менять не надо. И она пофырчала на меня, что я из зависти не хвалю платье, да и стала работать.

А на следующий день она меня позвала на прогулку в обед и сказала, что платье она заменила, что я была права насчёт размера, а все остальные, кто ее нахваливал - нехорошие тётки