15 светлых историй о людях, чья интуиция сработала именно тогда, когда это было нужнее всего

Я как-то шла на работу, там переулок с историческим зданием (в не очень хорошем состоянии, но визуально норм) . Иногда там машины паркуются, чуть заезжая на тротуар, но их можно обойти . Вроде всë ок, всегда там иду. А тут почему-то решила обойти машину прямо по дороге. Иду, и ровно параллельно со мной с высоты верхнего этажа на тротуар отваливается кусок бетона или лепнины. Если бы я пошла по тротуару, это прилетело бы ровно мне по голове. Думаю, что в сторону меня отвёл мой Ангел-Хранитель