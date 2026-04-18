Если у матки поросята,она и одна может порвать в клочья. Бежать бесполезно,лучше лечь и притвориться мертвым.
15 светлых историй о людях, чья интуиция сработала именно тогда, когда это было нужнее всего
Интуиция как добрый и надежный навигатор по жизни: убережет от проблем, подскажет, где стоит свернуть с намеченного пути и доносит наши не вполне осознаваемые наблюдения в понятной нашей чуткой душе форме. Если вам нужны живые подтверждения того, что чутье любящей матери или наша собственная интуиция несут нам лишь благо и добро, располагайтесь поудобнее: следующие истории как раз об этом.
- У меня было кресло-качалка, доставшееся еще от моей бабушки. Стояло в углу, собирало пыль, давно думала с ним расстаться, не могла придумать, кому отдать. И вот вдруг мысль мелькнула предложить его соседям по даче. Они очень обрадовались, оказалось, что сосед давно о таком кресле мечтал. Более того: как раз в этот день они об этом говорили, и тут я раз — и присылаю фото через полчаса после разговора. В тот же день забрали, все довольны.
- Гуляю по лесу. И тут мне приходит в голову мысль: «Обнимись с этой сосной». Ну я обнялась, стояла секунд 20, кто я вообще такая, чтобы своей интуиции перечить? Пошла дальше и через несколько минут впереди меня, примерно в 20 секундах пути, дорогу перебегает стая кабанов. Их там было штук 15. Если бы я с деревом не пообнималась, я бы оказалась прямо на их пути.
Стая — это организованная группа хищников или птиц с вожаком и распределением ролей (волки, птицы), объединенная общими действиями. Стадо — это многочисленная, менее организованная группа преимущественно травоядных животных (коровы, овцы), объединенная общим выпасом или существованием. Ключевые различия: высокая сплоченность и активная цель у стаи против пассивности и пастьбы у стада. Так что кабанов - СТАДО.
У нас их очень много, если встречаю в лесу - тихо-тихо отхожу, попутно присматривая дерево поудобнее на всякий...И волки есть, и медведи - ни одного нападения на людей. В отличии от кабанов и лосей.
- 2 года назад расстались с парнем, а я по нему все скучала. Прямо родной был человек. Сны все снились о нем и о том, что мы вместе. Разошлись тогда мирно из-за его вечных командировок, мне надоело его ждать. И вот в один вечер не выдерживаю и набираю сообщение, но отправить не решаюсь. Думаю: был бы какой-то знак, что мы должны быть вместе. И тут высвечивается, что собеседник печатает в ответ. Я замерла от удивления. Оказалось, что весь день себе места не находил, так сильно написать захотел мне тоже. Может, почувствовал что-то тоже. Оказалось, он работу уже полгода как сменил, в командировки больше не катается. Так и сошлись обратно, уже 5-й год вместе, полет нормальный.
«Девушка, с которой я раньше встречался, очень не хотела, чтобы я отращивал длинные волосы. Я так рад, что все-таки доверился своей интуиции»
Глупая девушка. Ему так всяко лучше, чем с короткими. Хотя очень вероятно, что дело было не в волосах.
- Моя любимая история от эйчара. Пришел на собеседование маркетолог. Хорошее портфолио, полностью подходит под должность, личностные и коммуникативные навыки тоже на уровне. У эйчара какое-то предчувствие было, и, перед тем как выкатить оффер, она решила обратиться к бывшему работодателю. Бывший работодатель громко ржала над резюме и отправила скрин платформы, на которой тот соискатель работал. У него в резюме — увеличил там выручку на 20 миллионов чистыми. А на этой платформе 8 миллионов прибыль всего.
В чем автор видит противоречия в тезисах:
- увеличил выручку на 20 млн и - на платформе итоговая прибыль 8 млн?
Похоже, история про то, как некомпетентные hrы зарубили хорошего кандидата.
Увы, такое происходит нередко.
- Я беременна. Никому об этом не говорила, решила первым мужа порадовать. А сегодня ходила на УЗИ, а вечером пошла забирать дочку из садика. А она вручила мне рисунок нашей семьи. Смотрю, а там помимо дочки, мужа и меня еще какие-то мальчик и девочка. Я удивилась и спросила, кто это. А дочка совершенно спокойно ответила, что это ее братик и сестричка, которые скоро появятся. А я сама только сегодня узнала, что беременна двойней. Вот и не верь после этого детской интуиции.
Как- то мой брат с женой приехали к наи с маленькой племяшкой. Ей 3 года было. Я дала ей игрушки мягкие- котов, она с удовольствием играла, я сказала, что дарю их ей. Она задумалась, а потом выдала: "нет, тут будет малыш, он с котиками будет играть"
Через год с небольшим я родила сына
- Бабушка каждый раз, когда мы в гости приезжали, либо встречала нас с электрички, либо готовила наши с сестрой любимые вкусняшки: говорила, что чувствовала, что мы приедем. У нас тогда ни домашних, ни мобильных телефонов не было, и приезжали мы без предупреждения.
«Бабуля жила с кошкой Мурой в деревне. Но, когда постарела, мы стали бабулю на зиму к себе в квартиру забирать. А вот кошку оставляли соседям — у отца была аллергия»
«Так весной Мура за 2-3 дня до приезда бабули ждала ее у нас на воротах. И как только знала: бабуля возвращалась иногда и на 15 дней раньше или позже»
- Решил постирать коврик для ванной с резиновой подкладкой в стиральной машине. И ведь мелькнула мысль, что он может рассыпаться. Но я проигнорировал свою чуйку и запихнул его в стиралку. В итоге до окончания стирки появился код «пена», указывающий на то, что вода не сливается. Теперь я не могу пользоваться стиралкой, пока не куплю новый сливной насос. И смешно, и грустно. Не повторяйте моей ошибки. Если есть возможность, лучше повесьте резиновый коврик на улице и окатите водой из шланга.
- Стою на остановке, подъехала маршрутка. Обычно сажусь в то, что едет, и не жду. И здесь почти села уже. И вот понимаю, не нужно мне в нее. Отошла, простояла еще минут 7, костеря себя почем зря. Приехал автобус, села в него. За остановку до того, как мне выходить, объежаем ту маршрутку, а она попала в аварию.
Я как-то шла на работу, там переулок с историческим зданием (в не очень хорошем состоянии, но визуально норм) . Иногда там машины паркуются, чуть заезжая на тротуар, но их можно обойти . Вроде всë ок, всегда там иду. А тут почему-то решила обойти машину прямо по дороге. Иду, и ровно параллельно со мной с высоты верхнего этажа на тротуар отваливается кусок бетона или лепнины. Если бы я пошла по тротуару, это прилетело бы ровно мне по голове. Думаю, что в сторону меня отвёл мой Ангел-Хранитель
- Я собиралась в Тайланд и пришла на маникюр. Мастер включила свою музыку, и я услышала песню, которую постоянно слушал мой мужчина. Потом вторую, третью, четвертую. И все в таком же порядке, как у него в плейлисте. Я почуяла подвох и спросила прямо, знает ли она моего мужчину. Так выяснилось, что они уже 3 месяца строят свою любовь. А про меня она вообще ничего не знала. А мы на тот момент были вместе 8 месяцев.
Таиланд!
У клиентки "музыкальная чуйка" оказалась. Если бы маникюрша не включила свою музыку, девушка так и уехала бы в Таиланд с "рожками".
- Купил я байдарку и решил пойти с ней на пляж поплавать. Но гребец из меня был так себе. С начала я едва залез на нее, а, когда заплыл на ней поглубже, вдруг понял, что равновесие сохранять мне очень сложно, и она может вот-вот перевернуться. И тут на меня накатило, казалось бы, беспричинное чувство страха. Вначале я его отгонял и греб дальше. Но в какой-то момент оно меня так захлестнуло, что я погреб к берегу на полной скорости — так, словно от этого зависела моя жизнь. На мелководье я вытащил лодку на берег. И в тот же момент на мелководье всплыла огромная тупорылая акула и стала барахтаться, словно у нее случилась истерика. Отдыхающие на пляже с ужасом смотрели на огромную рыбу. Затем она поплыла обратно в глубь. Я понял, что она следовала за моей лодкой.
- Когда сдаю экзамены, то мне всегда попадает билет, который я не хочу. С точностью 100%. И я это предчувствую. Усерднее готовлюсь к нему и получаю хорошую оценку. У неудачи тоже есть плюсы.
Вообще-то, когда усердно готовишься к экзамену, то "с точностью 100%" получишь хорошую оценку.
- Перед свадьбой денег было не очень много, и тут нашла платье мечты с огромной скидкой — всего за 15 000 вместо 50 000. Отзывы на сайте хорошие. И сроки поджимают: наша, пусть и небольшая, но церемония через 2 недели, а у меня еще платья нет, а тут за неделю пришлют. Уже почти нажала кнопку «оплатить», и тут услышала в голове голос: «Не бери». Закрыла вкладку, легла спать, думаю, завтра закажу, если что. Наутро открываю, а оно уже 35 тысяч. Посетовала на свою нерешительность, но, делать нечего, заказала на другом сайте еще одно платье, что приглянулось и подкупило ценой — всего 12 тысяч. Прошло недели 2-3, уже свадьбу счастливо сыграли, и тут попадается мне соцсетях информация, что из-за технического сбоя в системе деньги на том сайте не дошли и тысячи клиентов не получили свои заказы. И деньги теперь непонятно, когда вернут. А сбой был как раз тогда, когда у них была «тотальная распродажа». Как же я радовалась, что не заказала то платье, ведь лишних 15 тысяч у меня на другой наряд бы уже не нашлось.
Ого, а тут, оказывается, целое гнездо ханжей и престарелых моралистов. Невеста - символ будущей жены. Все.
- Пошла вечером в магазин. Было очень ветрено, порядком замерзла. И тут вижу: маленький котенок подбежал, так трогательно мяукает. Хотела пройти мимо: дома уже есть один пушистый мурлыка. Но сердце дрогнуло, забрала, спрятала к себе в тепло под куртку. И тут вдруг почувствовала, что не нужно мне никуда идти, повернула домой. А через секунду как раз на то место, куда я дойти должна была, старый тополь упал. Так мне мой найденыш жизнь спас. В тот день я больше из дома выходить не рискнула, пристраивала котика дома поуютнее.
- В первый раз осталась ночевать у одного парня. Его дом находился в отдаленном районе города, рядом был густой лес. И вот он собирается спать, смотрит на меня — а я спать не иду и не шевелюсь. А в голове моей спокойно, но упорно стучит фраза: «Откинь одеяло». Откидываю, смотрю, а в постели 3 скорпиона. Я сказала, что оставаться дома у него не буду. В итоге мы сняли номер в отеле подальше. На следующий день он вызвал специалистов, чтобы те уничтожили паразитов и заделали дверь и все щели и трещины. Но я все равно не хотела к нему возвращаться, поэтому он с тех пор ездил ночевать ко мне. В конце концов, срок его аренды истек, и мы переехали подальше оттуда. С тех пор все было хорошо.
А у меня как-то спина болела- караул,хоть на стенку готова лезть. И тут ночью слышу голос- спи на твёрдом. Утром поменяла матрац и всё! Как бабка отшептала.
- Жила в Нью-Йорке и просто задолбала серость, дожди, влажность и холод. И решила переехать в места потеплее. Я то-то из друзей сказал, что Сан-Хосе — хороший город. Я пошла искать в интернете фото города и заодно наткнулась на фотокадры из Сан-Диего, и именно они мне зашли. Так что я без знания языка, с ребенком-подростком, без каких-либо знакомств, без предложений по работе купила туда билеты. Денег у меня тоже, считай, не было: $ 1300, да еще $ 500 по дороге в аэропорт подруга одолжила. Приехали, сняли комнату на 2 суток и поехала, куда глаза глядят и сердце чувствует. В итоге здесь прошли уже мои лучшие 7 лет жизни, я встретила своих людей, своего будущего мужа, а дочка встретила своего парня и уже 2 года живет с ним. Иногда, надо идти по внутреннему зову, даже когда все вокруг тебя отговаривают и обстоятельства не располагают. Потом тебе говорят: «Да ты же живешь в раю». А я этот рай сама создала.
это ж как она задолбала друзей, что они ей посоветовали переехать на другое побережье?😂
Комментарии
Будучи студентом, ухаживал за девушкой четвёртый год. Она поступила в тот же институт на год позже, и мы вечерами встречались. Однажды моя лента закончилась раньше, и я пошёл её увидеть к окончанию её лекции, и застал момент встречи её с другим... С тех пор мы не встречались.