Как же жалко выглядят все эти игры "прикинусь, что у меня есть поклонник", чтобы бывший локти грыз. Лучшая месть бывшему(шей) - забыть о нём(нем) и быть счастливой(вым) без оглядки на мысли бывших.
15 историй от людей, чья жизнь заиграла новыми красками после одного клика
Истории
3 часа назад
Соцсети давно перестали быть просто местом для переписки. Сегодня это территория сюрпризов, где один случайный лайк может выдать внезапный интерес к жизни бывшего, а комментарий — мгновенно превратить взрослого парня в «сыночку-корзиночку». Мы собрали истории от людей, чья виртуальная жизнь подкинула им такие сюжетные повороты, что даже настройки приватности не помогли бы им сохранить серьезное лицо.
- Познакомилась с парнем, дала ему свой аккаунт в соцсети. Он подписывается, я захожу к нему на профиль и вижу три поста со свадьбы! Я была разочарована, наговорила ему всякого. Он пытался оправдаться, а я и слушать не стала. Развернулась и собралась уходить. И тут он хватает меня за руку и говорит: «Я свадебный фотограф». Пересмотрела профиль и оказалось, что так оно и есть. © kbtvchill
- Жена моего босса ведет наш аккаунт в соцсетях. На минуточку, мы — серьезное ландшафтное бюро. Босс решил, что Марина умеет красиво фоткать цветы, так зачем платить кому-то? И понеслось. Теперь наш корпоративный профиль выглядит так, будто его ведет ваша любимая прабабушка, которая только что открыла для себя мир эмодзи и гифок. Самое прекрасное — это комментарии. На любой вопрос о цене или сроках Марина отвечает: «Ой, уточню у муси-пуси (это босс) и сразу вам напишу, солнышки!» Вчера босс собрал нас всех. Сам светится от счастья и говорит: «Ребята, у нас охваты выросли в три раза! Все пишут, что мы самая душевная компания в городе. Марина, продолжай в том же духе!» Я вздохнул и пошел менять фото профиля на снимок с ромашкой. Против «муси-пуси» не попрешь.
- Рассталась с парнем и решила показать ему, что у меня уже новый поклонник. Заказала себе шикарный букет. Делаю фото, выкладываю в сеть: «Спасибо, любимый!» Бывший промолчал, зато нарисовалась его мама и пишет: «А-ха-ха, у тебя же тут на упаковке промокод видно. Знаю, что ты умница, все промокоды отслеживаешь. Давай делись, где взяла». А я что? Поделилась. Пусть тоже себя порадует.
- Решил в обеденный перерыв зайти в соцсети, почитать новости, посмотреть, что там у друзей. И вдруг замечаю, что одна девушка активно лайкает мои фотографии. Странно, подумал я, ведь фамилия у нее как у меня. Из любопытства решил заглянуть на ее страницу, и тут до меня дошло — я явно переутомился. Это была страница моей жены. Я так углубился в работу, что сначала даже не узнал ее в профиле. Не забывайте отдыхать, ребята. © Your Story / VK
- Я не очень «мимимишная» в плане всяких кличек. Зовут меня Катя. Я не рыбка, не киса и не зая. Ладно, если вы придумываете милые прозвища, когда уже состоите в отношениях. А то мне разные типы попадались. Один добавился в соцсетях, и первым его сообщением было: «Как у медвежонка дела?» Сказала, что не знаю, и посоветовала позвонить в зоопарк. А он заблокировал меня. Ну и славно. © Карамель / VK
- Случайно увидела в соцсети у мужа контакт «Анжела», но на аватарке был просто пейзаж. Ну, думаю, шифруются голубки! Подлетаю к нему, требую объяснений. А он: «Поехали со мной, хочу тебя кое с кем познакомить». Привез меня в парк, и я обалдела: мужик какой-то, возле него — собачка. Муж собаку обнимает: «Анжела, лапочка, я так тебя ждал». Короче, выяснилось, что муж решил воплотить свою детскую мечту и купить бульдога. Нашел заводчика и ждал, пока щенок подрастет, ему все документы сделают и так далее. И теперь Анжела живет с нами.
- Недавно была на свадьбе у хорошей подруги. До сих пор не могу поверить в историю их знакомства. Года два назад она собиралась удалять все соцсети, чтобы не тратить время попусту, залипла на свои фотографии, посмотрела все видеозаписи. А потом решила поудалять переписки и заодно ответить на сообщения, которые почему-то остались без ответа. Пролистала до конца и наткнулась на сообщение какого-то парня, который написал: «Прив чел дел?» Она ответила, они оба посмеялись, завязалось общение и вылилось в новую семью. © Палата № 6 / VK
- Мне 25, уже живу отдельно, работаю. А мама все спрашивает, мол, когда невесту приведу. Но самое веселое — это ее активность в соцсетях. Я выкладываю нормальное фото, просто лицо. И сразу в комментах появляется: «Какой красивый, ну прямо жених», или «Сыночка, такой взрослый стал, а я помню, как ты в тазике купался, ножки торчали». И все, шансов нет. Я представляю, как это видят девчонки! С одной переписывался, нормально все шло, а потом она мне пишет: «А у тебя мама случайно не ведет блог?» © Не все поймут / VK
- Мне понравился парень, и я посмотрела кое-какие его фотки в соцсети. Решила показать их подруге и случайно добавила его в друзья. Я запаниковала, бросила телефон, а потом, спустя некоторое время, нашла, как удалить запрос. Очень надеялась, что он не успел его увидеть. Через некоторое время он сам меня добавил. © imaginaryXfriend / Reddit
- Я никогда не выбрасывала подарки от бывших. Мне повезло: они дарили не всякий хлам, а вещи или дорогие украшения. Бывший парень даже сделал предложение с бриллиантовым кольцом. После расставания я надела его на другую руку, выставила фотку в соцсети. И прилетает от бывшего: «Привет. Зашел на страничку твою, увидел, что все еще носишь кольцо. Мне приятно. Это знак, что можем все вернуть?» Нет, это знак, что мне слишком жалко хранить такую драгоценность в пыльной шкатулке. © Карамель / VK
- Мне нравился один парень с работы. Я решила найти его в соцсети, чтобы показать профиль своей подруге. Но вместо этого я написала в своем статусе его имя! Я сделала это с мобильного и стереть на нем статус не смогла. Поэтому пришлось бежать домой и удалять с компьютера. © Unknown author / Reddit
- Работаю в офисе, где босс — противник соцсетей в рабочее время. Вчера коллега решила рискнуть и выложила аппетитный кусочек торта с подписью: «Сладкая жизнь даже по понедельникам!» Через пять минут в комментарии прилетает вопрос от босса: «А ложка-то из нашей столовой? Зайди, обсудим дизайн столовых приборов». Мораль: если хочешь похвастаться тортиком, сначала проверь, куда заливаешь фото.
- Мы с мужем расстались, потому что чувства угасли. Дети уже взрослые, поэтому все поняли. Я решила начать новую жизнь и пошла на танцы за компанию с подругами. Но неожиданно втянулась. За год занятий не только нашла новое хобби, но и привела себя в форму, стала увереннее в себе. Недавно я выложила в соцсети видео своего танца. Через час пришло сообщение от бывшего мужа: «Вау, ты молодец, это очень красиво. Если бы так танцевала, когда мы были вместе, мы бы точно не разошлись». Я улыбнулась и ответила: «Если бы ты хоть раз сказал мне такие слова, когда мы были вместе, мы бы точно не разошлись». Он не ответил. Но я поняла, что теперь живу для себя, а не ради чьих-то ожиданий. © Мамдаринка / VK
- Стал со мной в соцсети знакомиться англоязычный парень. Я просто рыдала от хохота, прочитав его комплимент: «Ты прекрасна, как твои уши, развевающиеся на ветру!» Посоветовала больше не пользоваться автоматическим переводчиком. © Не все поймут / VK
- Моя тетя наконец-то освоила соцсети. Вчера она выложила пост с рецептом своих фирменных блинчиков. Все бы ничего, но на фоне, в отражении глянцевого чайника, отчетливо видно моего дядю, который в одних шортах пытается поймать кота для банных процедур. Рецепт никто не заметил, зато дядя стал звездой местного паблика как «Главный укротитель пушистых тигров». Тетя теперь просит его «позировать в чайнике» для охватов.
Кажется, в цифровой век нужно всегда быть начеку, иначе даже обычный кулинарный пост превратится в комедийное шоу.
