15 историй от людей, чья жизнь заиграла новыми красками после одного клика

Соцсети давно перестали быть просто местом для переписки. Сегодня это территория сюрпризов, где один случайный лайк может выдать внезапный интерес к жизни бывшего, а комментарий — мгновенно превратить взрослого парня в «сыночку-корзиночку». Мы собрали истории от людей, чья виртуальная жизнь подкинула им такие сюжетные повороты, что даже настройки приватности не помогли бы им сохранить серьезное лицо.

  • Познакомилась с парнем, дала ему свой аккаунт в соцсети. Он подписывается, я захожу к нему на профиль и вижу три поста со свадьбы! Я была разочарована, наговорила ему всякого. Он пытался оправдаться, а я и слушать не стала. Развернулась и собралась уходить. И тут он хватает меня за руку и говорит: «Я свадебный фотограф». Пересмотрела профиль и оказалось, что так оно и есть. © kbtvchill
  • Жена моего босса ведет наш аккаунт в соцсетях. На минуточку, мы — серьезное ландшафтное бюро. Босс решил, что Марина умеет красиво фоткать цветы, так зачем платить кому-то? И понеслось. Теперь наш корпоративный профиль выглядит так, будто его ведет ваша любимая прабабушка, которая только что открыла для себя мир эмодзи и гифок. Самое прекрасное — это комментарии. На любой вопрос о цене или сроках Марина отвечает: «Ой, уточню у муси-пуси (это босс) и сразу вам напишу, солнышки!» Вчера босс собрал нас всех. Сам светится от счастья и говорит: «Ребята, у нас охваты выросли в три раза! Все пишут, что мы самая душевная компания в городе. Марина, продолжай в том же духе!» Я вздохнул и пошел менять фото профиля на снимок с ромашкой. Против «муси-пуси» не попрешь.
  • Рассталась с парнем и решила показать ему, что у меня уже новый поклонник. Заказала себе шикарный букет. Делаю фото, выкладываю в сеть: «Спасибо, любимый!» Бывший промолчал, зато нарисовалась его мама и пишет: «А-ха-ха, у тебя же тут на упаковке промокод видно. Знаю, что ты умница, все промокоды отслеживаешь. Давай делись, где взяла». А я что? Поделилась. Пусть тоже себя порадует.
Как же жалко выглядят все эти игры "прикинусь, что у меня есть поклонник", чтобы бывший локти грыз. Лучшая месть бывшему(шей) - забыть о нём(нем) и быть счастливой(вым) без оглядки на мысли бывших.

  • Решил в обеденный перерыв зайти в соцсети, почитать новости, посмотреть, что там у друзей. И вдруг замечаю, что одна девушка активно лайкает мои фотографии. Странно, подумал я, ведь фамилия у нее как у меня. Из любопытства решил заглянуть на ее страницу, и тут до меня дошло — я явно переутомился. Это была страница моей жены. Я так углубился в работу, что сначала даже не узнал ее в профиле. Не забывайте отдыхать, ребята. © Your Story / VK
  • Я не очень «мимимишная» в плане всяких кличек. Зовут меня Катя. Я не рыбка, не киса и не зая. Ладно, если вы придумываете милые прозвища, когда уже состоите в отношениях. А то мне разные типы попадались. Один добавился в соцсетях, и первым его сообщением было: «Как у медвежонка дела?» Сказала, что не знаю, и посоветовала позвонить в зоопарк. А он заблокировал меня. Ну и славно. © Карамель / VK
  • Случайно увидела в соцсети у мужа контакт «Анжела», но на аватарке был просто пейзаж. Ну, думаю, шифруются голубки! Подлетаю к нему, требую объяснений. А он: «Поехали со мной, хочу тебя кое с кем познакомить». Привез меня в парк, и я обалдела: мужик какой-то, возле него — собачка. Муж собаку обнимает: «Анжела, лапочка, я так тебя ждал». Короче, выяснилось, что муж решил воплотить свою детскую мечту и купить бульдога. Нашел заводчика и ждал, пока щенок подрастет, ему все документы сделают и так далее. И теперь Анжела живет с нами.
  • Недавно была на свадьбе у хорошей подруги. До сих пор не могу поверить в историю их знакомства. Года два назад она собиралась удалять все соцсети, чтобы не тратить время попусту, залипла на свои фотографии, посмотрела все видеозаписи. А потом решила поудалять переписки и заодно ответить на сообщения, которые почему-то остались без ответа. Пролистала до конца и наткнулась на сообщение какого-то парня, который написал: «Прив чел дел?» Она ответила, они оба посмеялись, завязалось общение и вылилось в новую семью. © Палата № 6 / VK
  • Мне 25, уже живу отдельно, работаю. А мама все спрашивает, мол, когда невесту приведу. Но самое веселое — это ее активность в соцсетях. Я выкладываю нормальное фото, просто лицо. И сразу в комментах появляется: «Какой красивый, ну прямо жених», или «Сыночка, такой взрослый стал, а я помню, как ты в тазике купался, ножки торчали». И все, шансов нет. Я представляю, как это видят девчонки! С одной переписывался, нормально все шло, а потом она мне пишет: «А у тебя мама случайно не ведет блог?» © Не все поймут / VK
  • Мне понравился парень, и я посмотрела кое-какие его фотки в соцсети. Решила показать их подруге и случайно добавила его в друзья. Я запаниковала, бросила телефон, а потом, спустя некоторое время, нашла, как удалить запрос. Очень надеялась, что он не успел его увидеть. Через некоторое время он сам меня добавил. © imaginaryXfriend / Reddit
  • Я никогда не выбрасывала подарки от бывших. Мне повезло: они дарили не всякий хлам, а вещи или дорогие украшения. Бывший парень даже сделал предложение с бриллиантовым кольцом. После расставания я надела его на другую руку, выставила фотку в соцсети. И прилетает от бывшего: «Привет. Зашел на страничку твою, увидел, что все еще носишь кольцо. Мне приятно. Это знак, что можем все вернуть?» Нет, это знак, что мне слишком жалко хранить такую драгоценность в пыльной шкатулке. © Карамель / VK
  • Мне нравился один парень с работы. Я решила найти его в соцсети, чтобы показать профиль своей подруге. Но вместо этого я написала в своем статусе его имя! Я сделала это с мобильного и стереть на нем статус не смогла. Поэтому пришлось бежать домой и удалять с компьютера. © Unknown author / Reddit
  • Работаю в офисе, где босс — противник соцсетей в рабочее время. Вчера коллега решила рискнуть и выложила аппетитный кусочек торта с подписью: «Сладкая жизнь даже по понедельникам!» Через пять минут в комментарии прилетает вопрос от босса: «А ложка-то из нашей столовой? Зайди, обсудим дизайн столовых приборов». Мораль: если хочешь похвастаться тортиком, сначала проверь, куда заливаешь фото.
  • Мы с мужем расстались, потому что чувства угасли. Дети уже взрослые, поэтому все поняли. Я решила начать новую жизнь и пошла на танцы за компанию с подругами. Но неожиданно втянулась. За год занятий не только нашла новое хобби, но и привела себя в форму, стала увереннее в себе. Недавно я выложила в соцсети видео своего танца. Через час пришло сообщение от бывшего мужа: «Вау, ты молодец, это очень красиво. Если бы так танцевала, когда мы были вместе, мы бы точно не разошлись». Я улыбнулась и ответила: «Если бы ты хоть раз сказал мне такие слова, когда мы были вместе, мы бы точно не разошлись». Он не ответил. Но я поняла, что теперь живу для себя, а не ради чьих-то ожиданий. © Мамдаринка / VK
  • Стал со мной в соцсети знакомиться англоязычный парень. Я просто рыдала от хохота, прочитав его комплимент: «Ты прекрасна, как твои уши, развевающиеся на ветру!» Посоветовала больше не пользоваться автоматическим переводчиком. © Не все поймут / VK
  • Моя тетя наконец-то освоила соцсети. Вчера она выложила пост с рецептом своих фирменных блинчиков. Все бы ничего, но на фоне, в отражении глянцевого чайника, отчетливо видно моего дядю, который в одних шортах пытается поймать кота для банных процедур. Рецепт никто не заметил, зато дядя стал звездой местного паблика как «Главный укротитель пушистых тигров». Тетя теперь просит его «позировать в чайнике» для охватов.

Кажется, в цифровой век нужно всегда быть начеку, иначе даже обычный кулинарный пост превратится в комедийное шоу.

