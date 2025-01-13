16 историй, которые приключились только благодаря социальным сетям

Через соцсети так приятно общаться со старыми друзьями и находить новых знакомых, а свою страницу можно превратить в склад полезных советов и рецептов. Но у многих героев этой статьи, кажется, все пошло не по плану. Они не просто зарегистрировались в социальных сетях, но и умудрились там найти приключения на свою голову.