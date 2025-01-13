После маньяка Тушинского, который сначала над падчерицей издевался, а потом насиловал и убивал девочек такого же типажа, от таких историй мороз по коже
16 историй, которые приключились только благодаря социальным сетям
Через соцсети так приятно общаться со старыми друзьями и находить новых знакомых, а свою страницу можно превратить в склад полезных советов и рецептов. Но у многих героев этой статьи, кажется, все пошло не по плану. Они не просто зарегистрировались в социальных сетях, но и умудрились там найти приключения на свою голову.
- Я подстриглась, сменила цвет волос, муж и сын хвалят. Выложила фотки в соцсетях и вдруг мне пишет незнакомая дама. Она заявляет: «Ты чего так резко? Мне же надо подготовиться». Выясняю, кто это, и сползаю под стол. Оказывается, она встречается с парнем, который 9 лет назад хотел на мне жениться. Я его тогда отшила и забыла, а она через несколько лет вышла за него замуж, и он стал ее переделывать под меня. Она одевается, как я, читает те же книги, работает в той же сфере, даже их сына зовут как моего. А сейчас у нее нет в заначке денег на парикмахера, и ее муж отказывается жить дома, пока она не будет выглядеть, как я. В итоге я все соцсети закрыла и фотки из общего доступа скрыла. © Подслушано / Ideer
- Я мужу своему еще одного брата нашла. Чисто случайно. Его сводная сестра выложила на своей странице фотографии, а там этот парень. Папа у мужа по молодости был ходок. Сделал свекрови двух сыновей — моего мужа и его старшего брата. А потом лучшая подруга свекрови родила от него дочь. При этом у той подруги уже был сын на тот момент, вроде как от ее мужа. Но получается, что это тоже сын моего свекра — я ни разу в жизни не видела человека, который был бы настолько похож на него.
Я просто обалдела, когда его увидела. Мой муж похож на отца, его сводная сестра — тоже, но этот — просто один в один. И это вообще никак не афишируется. Может, свекор не знает о сыне или упорно не замечает этого сходства. Или все знают, но молчат, дабы скрыть это от моего супруга и его старшего брата. © Dormedontovna / Pikabu
- Мне 32 года и я написала на своей странице, что Санта-Клаус не настоящий. Вот только я не учла, что у меня в друзьях есть 13-летняя племянница. Теперь она в отчаянии, а моя сестрица обрывает телефон, чтобы я пришла к ней и сказала обеим своим племяшкам (второй из них 11 лет), что Санта все-таки существует. Мол, нечего портить детям Рождество. А вот и не буду! Девочки уже слишком большие, чтобы верить в такие вещи. В итоге мои родители встали на сторону сестры, а та сказала, что больше не позвонит мне, пока я не скажу, что Санта — не выдумка. © Direct-Caterpillar77 / Reddit
- Я познакомилась с музыкантом из одной очень известной группы. Он попросил найти его в сети. Нашла, стали переписываться. Теперь зовет на свидание. Я немного в шоке пребываю. © Скрепя Сердцем / ADME
- У моей подруги в соцсетях стали появляться фото «роскошной жизни». На Новый год она хвасталась, какой у нее богатый стол, шикарная елка и букет из 101 розы. Думаю: «Повезло же. Добилась, чего хотела». А потом случайно увидела список людей, поставивших лайк под этими фото. Там оказалось еще три девушки в этом же месте, с тем же букетом и даже в похожей одежде. Это заставило меня задуматься: возможно, они все вместе оплачивают аренду этого места и даже букета. Или их еще больше? И зачем создавать ложную картину «роскошной» жизни? Чтобы привлечь внимание богатых мужчин? Или чтобы доказать кому-то, что ты живешь хорошо? Выглядит грустно. © Подслушано / Ideer
"Девочки уже слишком большие, чтобы верить в такие вещи."
А это не ваше дело, кто и в каком возрасте верит во что-то.
- Пришла на работу с подаренным другом букетом на день рождения и одна дама буквально вырвала у меня его из рук. Заявила: «Марина, сфоткай меня! Напишу на своей страничке, что парень подарил». В ступоре пребывала я не особо долго, так что фотосет не состоялся. Есть же такие персонажи! © K4.*** / Pikabu
- Через соцсеть я переписываюсь с реальными друзьями — не всегда же есть возможность поговорить по телефону. С кем-то мы не особо часто видимся или общаемся, поэтому интересно увидеть, как подросли дети или что кто-то занялся рисованием или вышивкой. Также для меня моя страница — склад интересных заметок, рецептов, фильмов, книг, полезных групп и контактов людей (например, какого-нибудь мастера или репетитора). Я поэтому воспринимаю страницу как такой своеобразный открытый дневник. И еще очень удобно общаться с родителями ребят из класса сына — решать какие-то совместные вопросы, да и об интересных событиях в городе часто узнаю из соцсетей. © Аленка Дикарка / ADME
- Моя 50-летняя кузина слишком увлекается обработкой своих фотографий. Поверьте, она не выглядела так даже в свои 20 лет. Я за честность в таких вещах. На моих фотках нет сглаживающих кожу фильтров, потому что я не хочу никого обманывать и не понимаю, как люди могут публиковать такие вещи. Зато у моей родственницы полно комплиментов в комментариях. Неужели люди думают, что на этих фото действительно она? © a-ohhh / Reddit
- Мой парень залезает в мой телефон и читает переписки. Ругаю его, а он глаза квадратные делает: «Не было такого». Решила его обхитрить. Создала фейковую страницу и стала с нее флиртовать сама с собой. Но тут неожиданно происходит вот какая ситуация: утром просыпаюсь — парня нет, его вещей тоже. Он прочитал эту весьма правдоподобную переписку, где я якобы изменяю своему парню. Ну вы же план мой поняли? Он должен был прочитать и устроить скандал, а я бы ему все рассказала и заодно поймала с поличным на чтении чужих переписок. Эх, кажется, я перестаралась. © Подслушано / Ideer
Про парня и переписки - это называется "мусор вынес себя сам". Девушка тоже смешная.
- Я познакомился со своей девушкой в соцсети. Сначала я начал подшучивать над ней, заставляя ее смеяться, а потом она заинтересовалась, кто же я такой. Наконец, мы договорились о встрече в ближайшем парке, чтобы поиграть в баскетбол и поболтать. Тем же вечером у нас все и закрутилось. © Mega399 / Reddit
- Как-то знакомая, которая была у нас в гостях на мой день рождения, выложила фотку с букетом цветов на своей страничке. Все бы ничего, но это был букет, подаренный моим мужем именно мне. Самое забавное, что несколько человек в комментариях заметили, что на фоне какая-то левая квартира. Короче, раскусили ее, пост удалила. © Маша Зверева / ADME
- Моя близкая подруга встречалась с парнем 3 года, а потом этот недалекого ума молодой человек выложил фото с гулянок, куда ездил с друзьями. А ей он в то время рассказывал, что ухаживает за больной мамой. Думал, его наивная подружка не сидит в соцсетях, а она зарегистрировалась и ей сразу пришло предложение подписаться на его обновления. © Worsinka / Pikabu
- Моя бабушка недавно зарегистрировалась в соцсетях, и у нее появилась мания все лайкать. Она ставит сердечко абсолютно на каждый пост и комментарий, который видит. Пыталась бабушке объяснить, что нужно лайкать не все подряд, а только то, что ей понравилось. Но она говорит: «Мне по барабану, что там написано». Ей просто нравится, что эти сердечки становятся красненькими, когда она на них нажимает. © Подслушано / Ideer
Если бабушке нравится лайкать, пусть лайкает. Не было у неё в молодости такого развлечения, так пусть хоть в старости "оторвётся" старушка.
- Соседствовал я как-то с двумя девицами. Так вот, одна из них однажды сама себе букет купила. Накрасилась и давай сторис постить а текст был примерно такой: «Утром просыпаюсь от звонка в дверь. Открываю, а там стоит парень с цветами. Спрашивает мое имя и отдает мне этот букет. Есть же еще настоящие мужчины! Кто бы это мог быть?» И вторая история: в самолете пассажирка стюардессе дала букет с просьбой аккуратно положить где-то, ибо боялась, что он помнется на полке. Так весь там все стюардессы с букетом перефоткались, мало того, две из них выложили фото с подписью «как приятно от пассажиров цветы получать». И неважно, что у них одни и те же подписчики. © Kukuruzya / Pikabu
- У нас в семье есть одна оригинальная дама, которая считает своим долгом сразу выложить «себяшечку» с локацией и подписью со смайлами и хештегами типа «кофе с любовью всей жизни», «вечная любовь», «самая счастливая». А еще может запостить фотки чужих кастрюль с тем, что там готовится, мол, смотрите, какая мастерица. Плевать, что там может быть вода для макарон, главное — выложить. Как-то дернула меня нелегкая в ее обществе поехать на пляж и я решила ее подколоть. Только место выбрали и она уселась с телефоном, я театрально вскидываю руки и кричу: «Ну все, что расселись? Давайте обратно, квест на чекин выполнен, дальше жариться смысла нет». © Зоркий Астигматик / ADME
- Был в поликлинике, рядом в очереди на прием сидела красивая девушка. Она держала в руках свою медицинскую карточку, на которой я прочитал ее имя и фамилию. Познакомиться сразу постеснялся, хотя она улыбалась мне. Позже решил найти ее социальной сети, ввел имя и фамилию. Думал, что нашел, начали общаться, в результате понял, что это другая девушка, просто похожа и полная тезка, но мы уже год вместе. © Подслушано / Ideer
Продолжим читать истории обо всем на свете? Например, мужские откровения о свиданиях, которые пошли слегка не по плану.
Комментарии
Офигенный истории - люди фотографируются с чужими букетами 🙄 Может, просто цветы красивые, делают же фото с клумбами и вазонами, цветущими деревьями, никто же не возмущается, что не твоя яблонька.