18 доказательств того, что семейная жизнь порой сбивает с толку даже бывалых

Семейные отношения редко бывают такими безоблачными, какими кажутся на снимках с годовщины свадьбы. Иногда буря начинается из-за пустяка вроде ужина не той температуры или сообщения в телефоне. И никогда не угадаешь, перерастет ли этот пустяк в милую историю или же поставит под вопрос отношения в целом.