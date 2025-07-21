18 доказательств того, что семейная жизнь порой сбивает с толку даже бывалых

Рыбу чистит тот, кто её поймал. Очень крупную рыбу всегда чистит мужчина, потому что женщина может пораниться. Если мужчина не умеет чистить рыбу - он идёт лесом к маме.
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Семейные отношения редко бывают такими безоблачными, какими кажутся на снимках с годовщины свадьбы. Иногда буря начинается из-за пустяка вроде ужина не той температуры или сообщения в телефоне. И никогда не угадаешь, перерастет ли этот пустяк в милую историю или же поставит под вопрос отношения в целом.
Рыбу чистит тот, кто её поймал. Очень крупную рыбу всегда чистит мужчина, потому что женщина может пораниться. Если мужчина не умеет чистить рыбу - он идёт лесом к маме.
Где там муж, тем более хороший? У мужа в приоритете семья. Скорее всего, он так и не отпустил прежние отношения
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