17 историй о том, что дружба между мужчиной и женщиной полна неожиданностей

Я много лет дружила с парнем. Потом с его женой. Когда они погибли, то двух детей до совершеннолетия воспитала я с моими детьми, так как других родственников не было. И никаких романтических чувств не было. Была просто большая дружба, когда за друга готов в огонь и в воду.