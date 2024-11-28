17 историй о том, что дружба между мужчиной и женщиной полна неожиданностей
Кто-то уверен, что можно дружить с противоположным полом безо всякой романтической подоплеки, а кто-то на своем опыте убедился, что симпатия или флирт неизбежны. Эта статья о том, что жизнь не пишет сценарии развития таких отношений под копирку, и каждая история по-своему уникальна.
- С мужем мы вместе уже 15 лет, трое дочерей. И есть у него подруга детства. Как-то пришла она к нам в гости, посидела, а потом как кинется ему на шею! Мол, всегда тебя любила, уходи от нее, я тебе сына рожу. Муж ее под локоть и на выход. И на этом все бы и закончилось, вот только наглая дамочка нажаловалась своей мамаше. А мамаша — давняя приятельница моей свекрови. Приятельница закатила свекрови скандал, как же, ее деточку не любят и не ценят, и порвала отношения. 30 лет дружбы коту под хвост. © Мамдаринка / VK
- Сегодня поняла, что испортила жизнь своим лучшим друзьям. Всегда гордилась тем, что я — единственная девушка в компании, и всегда говорила, что они — моя семья. А в итоге ни один из них не устроил свою личную жизнь, потому что они пытаются найти такую, как я, короче, влюблены в меня. Один мой друг расстался с лучшей девушкой, которую мог найти, я даже не могу перечислить все ее достоинства. В наше время таких днем с огнем не сыщешь, но «она не такая, как ты». Френдзона — это худшее, что девушка может сделать для человека, к которому она хорошо относится. Кажется, надо прекращать эту дружбу. © Подслушано / Ideer
- Был у меня друг детства. Летом мы вместе приезжали к бабушкам на каникулы. Он был на год младше, но мы играли всегда вместе. Нас дразнили женихом и невестой, но потом всем надоело. Мы дружили, вот прямо крепко дружили. Защищали друг друга, шалили вместе. Потом я ему помогала с девушками, а он меня утешал, когда моя первая любовь предала меня. Поступили в один вуз, дружили компаниями. У меня не было к нему любви: я одна в семье, он тоже, мы и относились друг к другу как родственники. Он женился первый, потом я вышла замуж, но мы все равно общались. Он стал крестным моего сына. А потом он разбогател — бизнес попер. И деньги страшно испортили его. Купил себе шикарный дом, себе и жене автомобили за несколько миллионов. Сменился круг общения, и он прямым текстом сказал нам с мужем, что нечего делать нам в кругу его друзей. А у нас квартира в ипотеку, простые машины... Наша дружба пережила многое, но не выдержала испытания деньгами. Его жена сказала, что она бы общалась с нами, но муж запретил. И сына их я тоже больше не видела. А на днях перебирала у мамы старые вещи, нашла пакет, а там листок с клятвой в вечной дружбе, стихи детские, нелепые, про дружбу. Наши фотки, где мы в смешных костюмах с Микки Маусом. Расплакалась. Не понимаю, почему так. © Подслушано / Ideer
- Всегда говорила, что дружба между мужчиной и женщиной существует, потому что у меня есть друг детства. Позже к нашей компашке присоединился мой брат, потом — друг брата. Мой друг встретил прекрасную девушку, сделал ей предложение. Из разговора с братом узнала, что он и его друг приглашены на свадьбу, а я — нет. Брат надавил, и меня позвали на свадьбу, аргументировав изначальное «неприглашение» тем, что на меня не хватало места, плюс звать девушку со стороны мужика как-то не очень. Вежливо отказала, пожелала счастья. Дружбы между мужчиной и женщиной нет. © Подслушано / Ideer
- У меня есть одна очень близкая подруга, и это круто. С любыми проблемами в отношениях с противоположным полом я обращаюсь к ней. Я пробовал говорить о таком и со своими корешами, но они обычно отвечают: «Бро, да просто берешь и делаешь». А моя подруга — гений в решении моих проблем с девушками. Она может мне точно сказать, что у девушек на уме, и как мне реагировать. Она знает девчонок как свои пять пальцев, потому что сама девчонка. Плюс, с ней очень приятно общаться. Мы можем говорить буквально о чем угодно, и я начинаю все больше и больше понимать девушек. Но потребовалось довольно много времени, чтобы наша дружба стала такой. Был период, когда я волочился за ней, получая отказ за отказом и пытаясь снова. Но, к счастью, это позади. Она мне больше не нравится в этом плане, а у нее есть парень, с которым она счастлива. © Dylan Owens / Quora
- Прилетел к своей подруге в гости. Отношения у нас всегда были платоническими, а тут увидел ее в аэропорту и в голове что-то щелкнуло: хочу быть с ней! Как вернулся домой, позвонил ей и признался в чувствах, и оказалось, что я ошибся. Она ничего подобного не чувствовала. И как теперь дружить? Она для меня очень близкий и важный человек. Вот теперь не уверен, способен ли я платонически дружить с женщиной, пока сам свободен. © foxtrot***s / Reddit
- Начнем с того, что я счастлива в браке. А до брака был у меня ну просто лучший друг! Еще когда я была с бывшим, и мы ругались, этот друг всегда меня поддерживал, успокаивал. Мог горы свернуть ради меня. Я знала, что он любит меня, но мы договорились на дружбу и не больше. И когда появился мой тогда еще будущий муж, он начал ревновать к нему, ибо мы могли общаться на любые темы хоть до утра. Я другу все объяснила по-хорошему. Попрощались. Прошло 2 года. Мы иногда пересекаемся, и я так хочу опять с ним общаться... С мужем не хуже отношения — и любовь, и дружба, и безбашенные поступки может совершить ради меня. Но мне почему-то не хватает общения с тем другом. Я не собираюсь говорить об этом мужу, знаю, что будет ревновать, да и я бы сама не вынесла, если бы он общался с какой-нибудь подругой. © Карамель / VK
- У моего мужа есть друг-женщина. Уже лет 10 точно. Без всяких подтекстов — он в счастливом браке со мной, она в счастливом браке со своим мужем. Был период, когда я пыталась искренне с ней подружиться — девушка прикольная, умная, с чувством юмора, но как-то не сложилось. Не мой человек. Вживую они видятся максимум раз в 2 месяца, а в основном общаются в интернете и шлют друг другу мемы. Это реально единственный пример дружбы мужчины и женщины, который я встречала за всю жизнь. © user6528021 / Pikabu
- Уже семь лет я дружу с девушкой, она моя лучшая подруга. Но когда мои друзья узнают, что я дарю ей подарки, оплачиваю счет, когда куда-то ходим, и так далее, то выпадают в осадок: «Как можно платить за девушку, если ты с ней даже не в отношениях? Ты что, лох?» Это просто жесть, что до сих пор есть мужики, которые думают, что если ты тратишь ресурсы на девушку, то она потом тебе что-то должна. Очень жду, когда это закончится и девушек перестанут считать товаром. © Подслушано / Ideer
- У меня есть лучший друг, знакомы со старшей школы — уже, если что, 16 лет. Гулял у меня на свадьбе, потом праздновал мой развод, был в курсе всех моих страданий по мужикам. Я всегда была в курсе его дамочек, поддерживала после расставания с любовью всей жизни. Между нами никогда не было даже флирта, хотя ночевали вместе не раз. Он — один из самых близких для меня людей, несмотря на то, что сейчас мы меньше общаемся, проглоченные взрослой жизнью. © marketoxic / Pikabu
- Я восхищаюсь своим начальником. Он безумно умен, трудолюбив, прошел такую школу жизни, что другим и не снилось. Добился всего сам. Тупые коллеги то и дело шушукаются, что я пытаюсь его увести из семьи. А мы просто дружим. Он для меня как ментор и наставник, у которого есть чему поучиться. Я как губка впитываю все его знания. Но, кажется, он стал в меня влюбляться... А я ведь хотела совсем не этого. © Палата № 6 / VK
- Почему люди думают, что нельзя жить с лицом противоположного пола, если вы не пара? Еще как можно, это называется «нет денег снимать целую квартиру, поэтому делим пополам с другом». С Денисом мы столько лет знаем друг друга, что о романтике и речи быть не может. Но зато мои родственники и знакомые только тем и занимаются, что сватают нас, ведь живем теперь вместе. Мы когда-то думали поприкалываться над всеми, сказать, что мы реально влюбились друг в друга и решили, что так долго знакомы, что уже и свадьбу сразу играть можно, чего же откладывать? Но если для друзей шутка еще прокатит, то для родственников, я думаю, это слишком . © Палата № 6 / VK
- Когда познакомилась с будущим мужем, у него тоже были «подружки». И он искренне считал, что они друзья. Только вот они «дружили» с ним только тогда, когда им было удобно, а не когда он хотел увидеться. Ну и еще он всегда платил за них. Когда я сделала замечание, что кто зовет, тот и платит, дружба как-то испарилась. В их глазах я стала «нашел девушку, перестал общаться с подругами». © Minimi100 / Pikabu
- Так получилось, что я — единственная девушка в компании парней. И всегда, когда мы ходим тусить в клубы, я выступаю у них в качестве «серого кардинала». Мне достаточно 30 минут на танцполе, чтобы разведать обстановку и познакомиться с девчонками. Потом я возвращаюсь к парням и докладываю: кто здесь с мужем, кто «не вариант», а кто симпатичная. Таким образом уберегаю их от стычек с парнями, которые пришли вместе со своими девушками, и сокращаю выбор, с кем им смело можно знакомиться. © Подслушано / Ideer
- Я увела друга у бывшего молодого человека. Часто зависали вместе, друг подбивал его сделать по отношению ко мне первый шаг. С молодым человеком не сложилось, а вот с другом мы разойтись уже не смогли. Сколько раз друг друга поддерживали, пели песни на кухне до утра, без намека на романтический подтекст. А потом он сошелся с моей лучшей подругой, очень за них рада и теперь в ближайшем будущем жду приглашения на свадьбу. © Dull.Joe / Pikabu
- Я дружу с лучшей подругой моей невесты. Однажды моя невеста сказала: «Если вдруг меня не станет, я хочу, чтобы вы были вместе». Но я не представляю себя вместе с этой девушкой. И, по-моему, она чувствует ко мне то же самое. Она — отличный человек, очень симпатичная, но ведь бывают люди, с которыми ты просто дружишь и других отношений с ними не видишь. © HelpMePeez / Reddit
- Был у меня лучший друг Саша, портретист. Никогда нежных чувств между нами не было. Но целых 10 лет я умоляла его нарисовать меня, а он отказывался. И вот исполняется мне 30 лет. Вручает Саша мне подарок, разворачиваю, а там — мой портрет. И все бы ничего, только вот на портрете у меня на безымянном пальце кольцо. Обручальное кольцо. Удивленно смотрю на Сашу, а он улыбается и становится на колено. Достает точно такое же кольцо и говорит: «Я так давно тебя люблю, а ты не замечаешь. Выходи за меня уже замуж, а?» В ту секунду я поняла, что действительно питаю к нему совсем не дружеские чувства. И сказала да. Я немного нервничаю, но очень счастлива. © Не все поймут / VK
Комментарии
Если дружить не с человеком как с личностью, а с его полом, да еще противоположным, да действительно могут быть проблемы. Но боюсь суть этих проблем не в половом аспекте опять же, а в человеческом, один другого часто использует для решения проблем, оплаты счета и ты ды
Я много лет дружила с парнем. Потом с его женой. Когда они погибли, то двух детей до совершеннолетия воспитала я с моими детьми, так как других родственников не было. И никаких романтических чувств не было. Была просто большая дружба, когда за друга готов в огонь и в воду.