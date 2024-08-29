Надел новые трусы из упаковки, предварительно не постирав... Удивительно, что зачесалось только из-за вшитой купюры...
15+ человек, которые где-то откопали секрет настоящей дружбы
Настоящая дружба — это ценность, которую многие из нас бережно хранят годами и десятилетиями. Все-таки непросто найти человека, находящегося с вами на одной волне и умеющего поддержать в трудный момент. А еще настоящие друзья знают нас как облупленных, но при этом искренне любят, хоть иногда и посмеиваются над нашими чудачествами.
- Друг моих родителей вручил им на свадьбу упаковку мужских трусов. Мама возмущалась: «Богатый человек, а подарок дешевый». А отец надел новые трусы и лег спать. Утром говорит: «Что-то чешется». Мама потянулась срезать этикетку, но вдруг нащупала что-то странное, вроде вшитое, ну она взяла и разрезала там. Достает $ 100 и смеется, говорит: «Давай следующие трусы, будем их тоже резать». Нашли они где-то $ 1000. Все-таки дядя Юра имел отличное чувство юмора. © Подслушано / Ideer
- Наш друг семьи отмечал день рождения — целых 50 лет. Мучились с подарком, ничего не могли придумать. Товарищ обеспеченный, а дарить очередную золотую палочку для чистки пупка не хотелось. Короче говоря, я позвонила его жене и потихоньку узнала, что им нужно. Вот представьте себе: идете вы все такие красивые на юбилей друга, а на локотке у вас казан на 50 литров висит. По числу прожитых лет! У именинника челюсть на пол упала, он таких больших и не встречал. © Габриела / ADME
- Прожили с мужем 12 лет и поняли, что мы просто хорошие друзья. Решили развестись, чтобы найти своих половинок. Пришли в суд. Судья спрашивает: «Претензий ни у кого нет?» И тут я как ляпну: «Есть! Когда мы познакомились, он у меня денег немножко занял, до сих пор не отдал». Муж подтвердил. Судья, видать, тоже с юмором попался, говорит: «Ну что, добровольно отдадите или дело заводить?» В итоге мы дружим семьями — и с судьей, и с бывшим. © Подслушано / Ideer
- Один парень, с которым я подружился, когда мне было 40, позже сказал, что сначала он не мог поверить, что я «не хочу чего-то» от него. Он зарабатывает намного больше меня и устал от того, что его достают бедные родственники. А мне просто нужен был интересный собеседник и хороший друг. Сейчас этот человек живет далеко от меня, но мы постоянно переписываемся и обмениваемся интересными книжками. © livemusicisbest / Reddit
- Некоторые подруги держатся рядом дольше, чем мужья. Со своим бывшим я уже 10 лет в разводе. А с подругой, с которой я сдружилась во время этого брака, мы до сих пор общаемся и поддерживаем друг друга. Все-таки настоящими друзьями лучше не раскидываться. Они могут оказаться единственными, кто будет рядом, когда вам станет плохо. © Анастасия / ADME
- Дело было в середине 90-х. Дружил я со своим соседом, который был старше меня на 4 года. Каждый день мы вместе играли во дворе и катались на великах. И вот однажды его родители купили ему приставку. Первый месяц мы почти все свободное время проводили у телевизора. Счастью не было предела. Но спустя пару месяцев я узнал, что родители моего друга решили переехать в другой город. И вот в последний день перед его отъездом я пришел с ним попрощаться. Было очень грустно терять друга. Мы крепко пожали друг другу руки и пообещали, что будем писать письма и поддерживать связь. Я уже собрался уходить, но друг попросил подождать пару минут и убежал домой. Чего я точно не ожидал, так это увидеть его с приставкой в руках и словами: «Держи! Это тебе на память». Вот такая соседская дружба! © Snow448 / Pikabu
занял он у нее сто рублей, зачем это надо было из истории выкидывать? так смешнее же, немножко денег - это понятие растяжимое
- Попала в аварию, ничего серьезного, только лицо стеклом поцарапало сильно. Не выходила из дома первые два дня, потому что царапины были в зеленке. Пришла подруга и, нарисовав себе точно такие же полосы зеленкой, вытащила меня на улицу. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня друг Серега. Работал он вахтовым методом на курорте в 400 — 600 км от нашего города. Как-то по дороге домой у него сломалась машина, к тому же он подобрал попутчика, паренька какого-то. Звонит мне, мол так и так. Я говорю: «Обозначь координаты, через час закончу работать и приеду». А это 200 км примерно. Для нас дело стандартное, а вот пассажир обалдел: «Он реально приедет?» Серега даже удивился вопросу. Я приехал, починили, заехали в шашлычную перекусить, попутчик все удивлялся, а для нас это норма.
Серега супругу мою беременную возил в консультацию, когда я работал и не мог сам отвезти. Когда у меня не было своей машины, без вопросов давал свою.
Иногда мы перехватываем деньжат друг у друга, но понемногу, никто не наглеет. Вот как-то так. Живем в соседних домах — так сами решили, чтобы чаще видеться. © ProfMoriarty / Pikabu
- Мне около 35 лет, но у меня до сих пор сохранился старый круг общения. У нас компания из 20 — 25 парней. Мы дружим уже почти два с половиной десятилетия. Мы все выросли вместе, помогали друг другу в средней и старшей школе (некоторые даже в начальной), учились в колледже, были на мальчишниках и свадьбах друг друга. И наши дети тоже подружились. © wangstarr03 / Reddit
- Мы с моей лучшей подругой познакомились в интернете и встретились спустя 6 лет. После личного знакомства прикипели друг к другу еще сильнее. Делаем дурацкие мультики о наших несуществующих приключениях и поддерживаем друг друга. У нас даже родителей зовут одинаково. Я счастливый человек, потому что у меня есть такой друг. © Little Owl / ADME
И 200 км вроде не так и много, но некоторым и 5 км по городу - непреодолимая пропасть.
- Есть у меня друг в столице. Всегда звоню в день его рождения, поздравляю. И тут набираю номер, а трубку берет кто-то другой. Оказалось, этот мобильный телефон был рабочим, а друг уволился. Прошу поискать, может, есть номер личный. Нет, говорят, извини. И вдруг звонок вечером: «Ты ничего не забыл сделать?» Андрюха, привет тебе! Помню! © Oil1975 / Pikabu
- В детстве у меня было не так уж много друзей. Зато в колледже я встретил пару действительно классных людей, с которыми подружился. Прошло почти 15 лет, и я все еще поддерживаю с ними отношения. А еще я крестный отец дочери одного парня, с которым я общался в старших классах. Еще с двумя друзьями я ежедневно на связи онлайн — я им доверяю, как себе, потому что они поддерживали меня в самые сложные моменты жизни. © spontaneous-potato / Reddit
- Подруга живет в другой стране. Когда разговариваем с ней по видеосвязи, всегда делаем скрин экрана. Она приехала на мой день рождения и подарила перекидной календарь на следующий год с нашими ржущими моськами и подписями типа «разговоры о дорожном покрытии», «диалоги о Нобелевской премии» и «подавилась кофе». Мне исполнилось 30 лет, но за все годы такого крутого подарка мне еще не делали. Говорите, не бывает женской дружбы? Ха! Я смеюсь вам в лицо, мы дружим уже 20 лет. © Подслушано / Ideer
- У меня две лучшие подруги. С одной подружились еще в школе, а после судьба раскидала нас по разным городам. Но мы дружим уже 17 лет, ездим друг к другу в гости. Недавно решили обе пойти в автошколы. Теперь созваниваемся и по три часа обсуждаем, кто и как на обочину съехал на занятии. Все вокруг в шоке, ну о чем можно 3 часа трепаться, а нам хорошо.
Со второй лучшей подругой мы познакомились на первом курсе университета и моментально подружились. С тех прошло уже 14 лет. Недавно она подарила мне открытку, где ювелирно лезвием и черной ручкой исправила «оба» на «обе». А внутри открытки было написано: «Главное, что мы идеально друг другу подходим!» © Екатерина / ADME
- Взяли к нам в офис одну девушку. Мы с ней оказались на одной волне и быстро задружились. Она такая яркая, классная, рыжая, а я типа ее рыцарь. Я ей в шутку говорю: «Обещай, что мы с тобой не начнем встречаться, даже если я буду очень просить». На вопрос «почему» ответил, что нашей чистой дружбе придет конец, потому что я себя знаю и быстренько сольюсь. На том и порешили. А потом, когда я «созрел», она сдержала слово, сказав: «Представь, как мне потом будет больно после этого». Дружим уже лет 10. © GIN007 / Pikabu
- Ох, что я подарила своей лучшей подруге однажды! Ей нравилось собирать цветочные композиции и хотелось кирпич такой зеленый — флористическую губку. А дело было примерно 30 лет назад, какая уж в те годы губка. Но я у цветочников просто вымолила сей предмет и выкупила за огромные деньжищи. Вручила ей этот подарок на день рождения, который праздновали в кафе. Она прыгала до потолка и повизгивала от радости. А окружающие не моли понять, почему девушка так рада зеленому кирпичу. © Арина / ADME
Продолжим читать добрые истории обо всем на свете? Вот как раз статья про людей, которые живут по принципу «пыль лежит и я прилягу».
Комментарии
Дружба между мужчиной и женщиной сомнительная вещь. Рано или поздно что-то случится между ними.
У моего сына есть лучший друг, с которым они дружат с первого класса, с 7 лет - уже 26 лет и считают друг друга братьями, так как мой сын - единственный ребёнок в семье, а у его друга - две сестры, а братьев нет. Он очень хороший человек, я таких не встречала, сыну очень повезло, что у него есть такой друг.