15+ человек, которые где-то откопали секрет настоящей дружбы

У моего сына есть лучший друг, с которым они дружат с первого класса, с 7 лет - уже 26 лет и считают друг друга братьями, так как мой сын - единственный ребёнок в семье, а у его друга - две сестры, а братьев нет. Он очень хороший человек, я таких не встречала, сыну очень повезло, что у него есть такой друг.