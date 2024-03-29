Хорошее поощрение поведения, они запомнят, что нужно сделать, чтобы получить порцию поглаживаний
15+ человек, которые умеют проучить хамов так, чтобы им наглеть не повадно было
Увы, никто из нас не может избежать встречи с невежеством. С развитием интернета это явление приобрело новые масштабы, позволяя людям выливать свою злость и негатив анонимно. Некоторые предпочитают молчать в ответ на оскорбления, другие отвечают тем же. Однако есть и такие, кто не желает опускаться до уровня провокатора, а вместо этого использует самое мощное оружие — иронию, сарказм, а иногда даже... любовь.
В бонусах еще расскажем пару историй про то, как люди проучили хамов.
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Терпеть не могу зонты. В случае любого дождя как-нибудь дойду до и от машины без него)) Не вижу смысла таскать с собой лишнюю тяжелую массивную штуку.
Но даже я первый раз слышу, что взрослые люди с зонтами выглядят как-то не так. Это откуда воообще? В первоисточнике точно именно так? И есть ли здесь вообще первоисточник или это очередной плод "творчества" автора?
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Бонус № 1: некоторые люди не ценят хорошего отношения
- Забыла карту, извинилась, сказала кассиру, что все разложу по местам. Подходит администратор: «Что такое?» Кассир: «Вот, очередная! Пришла, денег нет, а кучу всего набрала». Ну я ей и говорю: «Сама разложишь». И вывалила ей на ленту все продукты. Не выношу хамов. © ProProfi.online / Pikabu
Бонус № 2: пожалуй, пассивная агрессия не лучший способ достичь желаемого
- Утро, метро, еду на работу. Входит женщина с непоседливым ребенком. Обращается к парню, мол уступи место, видишь дитятку стоять тяжело, а ты ж вон какой лоб. А тот ей невозмутимо отвечает: «Нет, я эгоист, который думает только о себе». И втыкает наушники. Ступор женщины у меня вызвал улыбку, она лишь что-то буркнула и отвязалась от него. Но больше насмешила фраза одного из парней, стоящих сзади меня: «Ого, а че так можно было?». © Sobake4 / Pikabu
Для тех, кому пришлись по нраву наша подборка и хочется еще больше веселья, у на есть замечательные твиты, которые запросто поднимут вам настроение.