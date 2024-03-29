15+ человек, которые умеют проучить хамов так, чтобы им наглеть не повадно было

Терпеть не могу зонты. В случае любого дождя как-нибудь дойду до и от машины без него)) Не вижу смысла таскать с собой лишнюю тяжелую массивную штуку.



Но даже я первый раз слышу, что взрослые люди с зонтами выглядят как-то не так. Это откуда воообще? В первоисточнике точно именно так? И есть ли здесь вообще первоисточник или это очередной плод "творчества" автора?