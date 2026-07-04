16 историй от организаторов детских праздников, которым без чувства юмора и доброго сердца на работе никак

Организовать детский праздник — дело не из простых. Наверное, именно поэтому все чаще это доверяют профессионалам. Эти люди придумывают сценарии, нанимают фотографов и артистов, заказывают торт, успокаивают мам и бабушек, а иногда даже сами выплясывают в сказочном костюме. И только когда вручен последний подарок, организаторы детских праздников могут улыбнуться и записать в свой блокнот несколько душевных или забавных историй, некоторые из которых можно прочесть в этой статье.