16 историй от организаторов детских праздников, которым без чувства юмора и доброго сердца на работе никак

Истории
04.07.2026
16 историй от организаторов детских праздников, которым без чувства юмора и доброго сердца на работе никак

Организовать детский праздник — дело не из простых. Наверное, именно поэтому все чаще это доверяют профессионалам. Эти люди придумывают сценарии, нанимают фотографов и артистов, заказывают торт, успокаивают мам и бабушек, а иногда даже сами выплясывают в сказочном костюме. И только когда вручен последний подарок, организаторы детских праздников могут улыбнуться и записать в свой блокнот несколько душевных или забавных историй, некоторые из которых можно прочесть в этой статье.

  • За годы работы на детских мероприятиях я поняла одно: вероятность того, что все пойдет по плану, практически равна нулю... Но это и делает праздник таким особенным. Самое неожиданное, с чем мне пришлось столкнуться, — ребенок привел на праздник... живую курицу.
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  • Была у меня такая ситуация с билетником на детский праздник в конно-спортивном центре. В афише жирным было выделено: «Всего 30 билетов — количество мест ограничено для удобства просмотра». Каждый билет именной, список выверен до буквы. Приходит семья — двое взрослых, ребенок на плечах. В списке их нет. Я вежливо говорю: «Покажите, пожалуйста, оплату или переписку, где мы обсуждали бронь». Мама устало смотрит на меня, а папа выдает: «У вас же написано — „30 мест для удобства просмотра“. А остальные места, выходит, без удобного просмотра. Нас это устраивает. Мы постоим».
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  • Я владею своим ивент-агентством. Как-то нам написала одна девушка. Сказала, что работает в детском доме, и они ежегодно собирают деньги, на которые устраивают воспитанникам праздник. Описала, как горят глаза у деток при виде аниматоров и декора. Спросила про скидку... Мы еще никогда не организовывали праздники в детдомах, я даже растерялась. Но знала одно — моя задача подарить детям хоть немного радости. Мы взялись за организацию, написали сценарий, придумали для малышей интерактивную сказку с костюмированными героями. Работники детдома начали спрашивать нас о сумме, просили прислать реквизиты. Но я решила, что не хочу брать с них деньги. Мы организовали все бесплатно. Реакция деток, их вовлеченность и счастливый смех дороже любых гонораров. Думаю, это станет нашей традицией — иногда устраивать такие праздники.
Плодожорка
только что

Для сотрудников ивент-агентства работа тоже прошла бесплатно? Добровольно-принудительное волонтёрство? Или хозяйка все же работникам заплатила, взяв на себя расходы?

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День рождения был в пиратской тематике. Вот такие кексы подали на десерт. Дети были в восторге и просили своих мама сфотографировать их вместе с выбранным угощением

  • У меня был заказ на детский праздник. Все по полной программе — с шарами и аниматорами. Ресторан был заказан аж на 150 человек. Приезжаем, а одна из мам додумалась устроить там кастинг. Она заранее обратилась в несколько организаций и решила на месте разобраться, какой аниматор больше понравится ее сыну.
dianasamotyevich
Liou
только что

Для подобных ситуаций существует невозвращаемый задаток, который, по крайней мере, должен покрывать стоимость расходников (тех же шариков)

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  • Несколько лет занимаюсь организацией детских праздников. Чего только не было: шесть человек-пауков, свинка Пеппа, Шрек с Ослом, феечки Винкс, Фиксики и т.д. Одним словом, все то, что сейчас любит «молодежь». Но совсем недавно получила весьма необычный заказ. Попросили организовать праздник в стиле мультика «Тайна третьей планеты». В детстве его просто обожала, поэтому взялась к подготовке со всей душой. Получилось невероятно круто! Но самое интересное, что заказчиком была тридцатилетняя женщина! Как она мне объяснила, они с подругами хотели на день окунуться в детство и почувствовать ностальгию тех времен. Спасибо ей за такой заказ.
  • На одном детском дне рождения мне довелось самой побыть Рапунцель для семилетней девочки. Но у именинницы была десятилетняя сестра, которая была полна решимости раскрыть мою тайну. Она задала мне уйму вопросов, пытаясь доказать, что я на самом деле не Рапунцель. К счастью, я люблю диснеевские мультики, так что отвечала без заминки. Когда у девчонки не осталось аргументов, она выдала: «Тогда пой». Я спела небольшой отрывок песенки из мультика. Юная сыщица на секунду замолчала, а потом сказала: «Хорошо, я думаю, ты и есть принцесса Рапунцель. Придешь на мой день рождения?»

«По образованию я техник-программист. Но уже 6 лет пишу сценарии для детских игровых программ и реализовываю написанное»

  • Какие самые забавные вопросы мне задавали на мероприятиях? На детском празднике стою фотографирую, подходит родительница и говорит: «Скажите, пожалуйста, какой фотоаппарат нужен, чтоб снимать летучих мышей?»
crnbrrycreative
  • Устраивали детский праздник в парке недалеко от жилых домов. Дети смеются, взрослые отдыхают: сладкий стол, музыка, аниматор. Через добрых два часа нарисовалась делегация местных бабушек. Ну, думаю, будут разборки. И тут одна бабка с тростью прям летит к диджею и как крикнет ему в ухо: «Милок, а поставь про Чунга-чанга песню, а?» Одна из бабушек принесла домашнее печенье. В общем, они вместе с детьми подпевали и плясали.
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  • Я работаю на детских праздниках. И у меня теперь есть привычка: даже вне мероприятий всегда ношу в сумочке конфеты и пару шариков. Когда вдруг я вижу плачущего ребенка или грустного человека, угощаю конфетами и надуваю шарик. Люди смущаются, но никогда не отказываются.
  • Когда я только начала заниматься организацией праздников, думала, что самое сложное — следить за детишками и объяснять их родителям, что все хорошо. Так вот нет. Один раз у меня поругались фотограф и аниматор, мол, первый не успевает снять все трюки второго. К счастью, дети восприняли это как часть шоу.
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День рождения девочки устраивали в фермерском стиле, и мама именинницы сама сделала сувениры для гостей

  • На одном дне рождения за 20 минут до начала программы именинник заявил: «Я не буду участвовать. Ни в играх. Ни в танцах. Ни в конкурсах». Мама уже начала переживать, что праздник не удался. А через 10 минут этот же ребенок возглавлял паровозик из 15 детей, танцевал громче всех и отказывался отпускать аниматоров домой.
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  • Я обожала наш плейлист с навязчивыми детскими песенками, но пришло время записать что-то новенькое. Накидала с интернета на флешку кучу песен по теме «День рождения», частично прослушала — вроде все хорошо. И вот заканчивается программа с Фиксиками, мне нужно было переодеться. Включаю песни с новой флешки фоном, малыши садятся есть торт под руководством мамочек. И тут начинается знаменитое от Аллегровой «С днем рождения, успеха, радости, везения». Но это была не песня целиком, а нарезка, в которой сразу же пошел какой-то шансон. Я натягиваю штаны и бегу скорее выключить это безобразие. К счастью, претензий не было, может, никто и не услышал. Но после этого всегда прослушивала все новые песни полностью дома.
  • Больше всего на детских праздниках не люблю, когда родители настаивают на аквагриме. Видно, что ребенок сам не хочет. И тогда я делаю ход конем. Наклоняюсь к малышу и говорю: "А хочешь, мама с папой пойдут первыми? Взрослые, как правило, не очень довольны этим предложением, но на попятную не идут.

«Однажды я стала клоуном Кнопкой, и теперь поздравляю с днем рождения детей, которые все время спрашивают: «А вы сразу с носом родились?»

  • Работаю на детских мероприятиях уже 4 года. И вот понимаю, что дети совсем перестали верить в сказку. А как иначе, если родители им все закулисье рассказывают, например: «Смотри, это тетя-аниматор пришла». Серьезно?! Оставьте хоть немного детям веру в мечту и скажите: «К тебе сейчас придет Эльза». Ну или хотя бы скажите, что скоро будет сюрприз. А то детишки только и кричат: «Ты ненастоящий!» Ведь это так круто, когда ребенок искренне рад, что к нему пришел его любимый герой!
  • Помогала подруге устроить праздник для дочки. Многие одноклассники были из семей побогаче: хотелось впечатлить, но средств особо не было. И вот после вручения подарков несут яркий торт с фейерверками, а дети — ноль внимания. Столпились вокруг домашнего медовика, а бабушка именинницы радостно отрезала всем по кусочку. Каждый еще добавки просил. Скажу честно, там только от аромата становилось на душе хорошо, а вкус и вовсе потрясающий.
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  • Несколько лет назад мы организовывали праздник для детей в детской больнице. Когда я присела отдохнуть, ко мне подошел мальчик лет 9. Он рассказал о своем самочувствии и что ему еще долго здесь быть, а уходя добавил: «Но не на того напали. Я выздоровею!» Спустя время мы туда вернулись и этого мальчика выписывали, потому что он действительно справился и абсолютно счастлив.

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