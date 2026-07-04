Для сотрудников ивент-агентства работа тоже прошла бесплатно? Добровольно-принудительное волонтёрство? Или хозяйка все же работникам заплатила, взяв на себя расходы?
16 историй от организаторов детских праздников, которым без чувства юмора и доброго сердца на работе никак
Истории
04.07.2026
Организовать детский праздник — дело не из простых. Наверное, именно поэтому все чаще это доверяют профессионалам. Эти люди придумывают сценарии, нанимают фотографов и артистов, заказывают торт, успокаивают мам и бабушек, а иногда даже сами выплясывают в сказочном костюме. И только когда вручен последний подарок, организаторы детских праздников могут улыбнуться и записать в свой блокнот несколько душевных или забавных историй, некоторые из которых можно прочесть в этой статье.
- За годы работы на детских мероприятиях я поняла одно: вероятность того, что все пойдет по плану, практически равна нулю... Но это и делает праздник таким особенным. Самое неожиданное, с чем мне пришлось столкнуться, — ребенок привел на праздник... живую курицу.
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- Была у меня такая ситуация с билетником на детский праздник в конно-спортивном центре. В афише жирным было выделено: «Всего 30 билетов — количество мест ограничено для удобства просмотра». Каждый билет именной, список выверен до буквы. Приходит семья — двое взрослых, ребенок на плечах. В списке их нет. Я вежливо говорю: «Покажите, пожалуйста, оплату или переписку, где мы обсуждали бронь». Мама устало смотрит на меня, а папа выдает: «У вас же написано — „30 мест для удобства просмотра“. А остальные места, выходит, без удобного просмотра. Нас это устраивает. Мы постоим».
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- Я владею своим ивент-агентством. Как-то нам написала одна девушка. Сказала, что работает в детском доме, и они ежегодно собирают деньги, на которые устраивают воспитанникам праздник. Описала, как горят глаза у деток при виде аниматоров и декора. Спросила про скидку... Мы еще никогда не организовывали праздники в детдомах, я даже растерялась. Но знала одно — моя задача подарить детям хоть немного радости. Мы взялись за организацию, написали сценарий, придумали для малышей интерактивную сказку с костюмированными героями. Работники детдома начали спрашивать нас о сумме, просили прислать реквизиты. Но я решила, что не хочу брать с них деньги. Мы организовали все бесплатно. Реакция деток, их вовлеченность и счастливый смех дороже любых гонораров. Думаю, это станет нашей традицией — иногда устраивать такие праздники.
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День рождения был в пиратской тематике. Вот такие кексы подали на десерт. Дети были в восторге и просили своих мама сфотографировать их вместе с выбранным угощением
- У меня был заказ на детский праздник. Все по полной программе — с шарами и аниматорами. Ресторан был заказан аж на 150 человек. Приезжаем, а одна из мам додумалась устроить там кастинг. Она заранее обратилась в несколько организаций и решила на месте разобраться, какой аниматор больше понравится ее сыну.
dianasamotyevich
Для подобных ситуаций существует невозвращаемый задаток, который, по крайней мере, должен покрывать стоимость расходников (тех же шариков)
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- Несколько лет занимаюсь организацией детских праздников. Чего только не было: шесть человек-пауков, свинка Пеппа, Шрек с Ослом, феечки Винкс, Фиксики и т.д. Одним словом, все то, что сейчас любит «молодежь». Но совсем недавно получила весьма необычный заказ. Попросили организовать праздник в стиле мультика «Тайна третьей планеты». В детстве его просто обожала, поэтому взялась к подготовке со всей душой. Получилось невероятно круто! Но самое интересное, что заказчиком была тридцатилетняя женщина! Как она мне объяснила, они с подругами хотели на день окунуться в детство и почувствовать ностальгию тех времен. Спасибо ей за такой заказ.
- На одном детском дне рождения мне довелось самой побыть Рапунцель для семилетней девочки. Но у именинницы была десятилетняя сестра, которая была полна решимости раскрыть мою тайну. Она задала мне уйму вопросов, пытаясь доказать, что я на самом деле не Рапунцель. К счастью, я люблю диснеевские мультики, так что отвечала без заминки. Когда у девчонки не осталось аргументов, она выдала: «Тогда пой». Я спела небольшой отрывок песенки из мультика. Юная сыщица на секунду замолчала, а потом сказала: «Хорошо, я думаю, ты и есть принцесса Рапунцель. Придешь на мой день рождения?»
«По образованию я техник-программист. Но уже 6 лет пишу сценарии для детских игровых программ и реализовываю написанное»
- Какие самые забавные вопросы мне задавали на мероприятиях? На детском празднике стою фотографирую, подходит родительница и говорит: «Скажите, пожалуйста, какой фотоаппарат нужен, чтоб снимать летучих мышей?»
crnbrrycreative
- Устраивали детский праздник в парке недалеко от жилых домов. Дети смеются, взрослые отдыхают: сладкий стол, музыка, аниматор. Через добрых два часа нарисовалась делегация местных бабушек. Ну, думаю, будут разборки. И тут одна бабка с тростью прям летит к диджею и как крикнет ему в ухо: «Милок, а поставь про Чунга-чанга песню, а?» Одна из бабушек принесла домашнее печенье. В общем, они вместе с детьми подпевали и плясали.
ADME
- Я работаю на детских праздниках. И у меня теперь есть привычка: даже вне мероприятий всегда ношу в сумочке конфеты и пару шариков. Когда вдруг я вижу плачущего ребенка или грустного человека, угощаю конфетами и надуваю шарик. Люди смущаются, но никогда не отказываются.
- Когда я только начала заниматься организацией праздников, думала, что самое сложное — следить за детишками и объяснять их родителям, что все хорошо. Так вот нет. Один раз у меня поругались фотограф и аниматор, мол, первый не успевает снять все трюки второго. К счастью, дети восприняли это как часть шоу.
ADME
День рождения девочки устраивали в фермерском стиле, и мама именинницы сама сделала сувениры для гостей
- На одном дне рождения за 20 минут до начала программы именинник заявил: «Я не буду участвовать. Ни в играх. Ни в танцах. Ни в конкурсах». Мама уже начала переживать, что праздник не удался. А через 10 минут этот же ребенок возглавлял паровозик из 15 детей, танцевал громче всех и отказывался отпускать аниматоров домой.
happyland.aktau_city
- Я обожала наш плейлист с навязчивыми детскими песенками, но пришло время записать что-то новенькое. Накидала с интернета на флешку кучу песен по теме «День рождения», частично прослушала — вроде все хорошо. И вот заканчивается программа с Фиксиками, мне нужно было переодеться. Включаю песни с новой флешки фоном, малыши садятся есть торт под руководством мамочек. И тут начинается знаменитое от Аллегровой «С днем рождения, успеха, радости, везения». Но это была не песня целиком, а нарезка, в которой сразу же пошел какой-то шансон. Я натягиваю штаны и бегу скорее выключить это безобразие. К счастью, претензий не было, может, никто и не услышал. Но после этого всегда прослушивала все новые песни полностью дома.
- Больше всего на детских праздниках не люблю, когда родители настаивают на аквагриме. Видно, что ребенок сам не хочет. И тогда я делаю ход конем. Наклоняюсь к малышу и говорю: "А хочешь, мама с папой пойдут первыми? Взрослые, как правило, не очень довольны этим предложением, но на попятную не идут.
«Однажды я стала клоуном Кнопкой, и теперь поздравляю с днем рождения детей, которые все время спрашивают: «А вы сразу с носом родились?»
- Работаю на детских мероприятиях уже 4 года. И вот понимаю, что дети совсем перестали верить в сказку. А как иначе, если родители им все закулисье рассказывают, например: «Смотри, это тетя-аниматор пришла». Серьезно?! Оставьте хоть немного детям веру в мечту и скажите: «К тебе сейчас придет Эльза». Ну или хотя бы скажите, что скоро будет сюрприз. А то детишки только и кричат: «Ты ненастоящий!» Ведь это так круто, когда ребенок искренне рад, что к нему пришел его любимый герой!
- Помогала подруге устроить праздник для дочки. Многие одноклассники были из семей побогаче: хотелось впечатлить, но средств особо не было. И вот после вручения подарков несут яркий торт с фейерверками, а дети — ноль внимания. Столпились вокруг домашнего медовика, а бабушка именинницы радостно отрезала всем по кусочку. Каждый еще добавки просил. Скажу честно, там только от аромата становилось на душе хорошо, а вкус и вовсе потрясающий.
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- Несколько лет назад мы организовывали праздник для детей в детской больнице. Когда я присела отдохнуть, ко мне подошел мальчик лет 9. Он рассказал о своем самочувствии и что ему еще долго здесь быть, а уходя добавил: «Но не на того напали. Я выздоровею!» Спустя время мы туда вернулись и этого мальчика выписывали, потому что он действительно справился и абсолютно счастлив.
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