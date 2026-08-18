Я уже 7 лет работаю в турецком отеле и не променяю эти радостные моменты со вкусом рахат-лукума на серый офис

Оказалось, что нет, он всех так гонял. Я просто поответственнее была, так что поручений от него было больше. В основном мне поручали работу с детьми и реквизитом, с родителями общались старшие коллеги. Потом и это передали мне. Это, пожалуй, было сложнее всего. Гости хамили, грозились написать негативный отзыв. Кстати, это один из самых веских аргументов для отеля, так что если вам что-то не нравится, смело пользуйтесь этой волшебной фразой. Попадались всякие кейсы, но в основном клиенты меня хвалили. Была одна бабуля, которая просила меня о помощи и вне клуба, пришлось идти с ней в отель, помогать со всем, в том числе с переводом и общением с сотрудниками. Я скрипя зубами вытерпела ту неделю. А потом оказалось, что она оставила мне не хилые чаевые, почти 300 долларов! Угадайте, что случилось с этими деньгами?