Что-то не дописано.
Не понятно о чем речь.
Начинала детским аниматором, а дальше что? Мысль не закончена или полностью не напечатано.
Ни о чем....
Я уже 7 лет работаю в турецком отеле и не променяю эти радостные моменты со вкусом рахат-лукума на серый офис
Недавно ездила в отпуск. Решила отдохнуть «дикарем», сняла квартирку у моря. Заодно договорилась о встрече с подружкой, она давно живет в Турции. В новых босоножках и в прекрасном настроении отправилась на летнюю веранду. Выпили чашечку ароматного турецкого кофе со вкусом жареных орешков и разговорились. Она сразу выдала: «А ты чего к нам в отель не приехала? „Все включено“ — идеальный отдых». Слово за слово она рассказала о своем опыте, смешных и жизненных историях о гостях и маленьких радостях работы в 5-звездочном отеле. Далее с ее слов:
У меня недавно годовщина на работе была. Коллеги в основном новенькие, но руководство помнит, как я только начинала. Искала работу тьютором английского после выпуска, когда подруга позвала меня, мол, поехали в Турцию работать в отель — и денег заработаем, и отдохнем. Я даже растерялась сначала. Родом из маленького города, и заграницей то не была. Опыта в туризме нет. Хотя они тогда новичков набирали, искали просто шустрых и предприимчивых. Я еще и болтушка, им сразу пришлось по нраву. Подружка вернулась после летнего сезона, а со мной годовой контракт подписали. Сейчас вот уже седьмой год пошел. Я уже на другом статусе в отеле.
Вначале я была детским аниматором. Мы работали по 8-12 часов, порой и больше из-за вечерних программ. Утром в основном играли, делали зарядку с детьми или проводили творческие мастер-классы в мини-клубе. Днем эстафеты, аквагрим и развлечения в бассейне. А вот вечером дискотеки и театральные представления. Я начинала как стажер, типичная девочка на побегушках — «принеси подай». Шеф постоянно ко мне обращался, я даже одно время думала, что нравлюсь ему.
Что-то не дописано.
Оказалось, что нет, он всех так гонял. Я просто поответственнее была, так что поручений от него было больше. В основном мне поручали работу с детьми и реквизитом, с родителями общались старшие коллеги. Потом и это передали мне. Это, пожалуй, было сложнее всего. Гости хамили, грозились написать негативный отзыв. Кстати, это один из самых веских аргументов для отеля, так что если вам что-то не нравится, смело пользуйтесь этой волшебной фразой. Попадались всякие кейсы, но в основном клиенты меня хвалили. Была одна бабуля, которая просила меня о помощи и вне клуба, пришлось идти с ней в отель, помогать со всем, в том числе с переводом и общением с сотрудниками. Я скрипя зубами вытерпела ту неделю. А потом оказалось, что она оставила мне не хилые чаевые, почти 300 долларов! Угадайте, что случилось с этими деньгами?
Большую часть админы заграбастали себе. Я рвала и метала! Но такое бывает, надо чаевые сразу забирать. В общем сначала пришлось нелегко, график 6/1. В свой единственный выходной я отсыпалась. Жили мы в специальных общежитиях для работников. Они были раздельные — мужчины и женщины в разных корпусах. Я долго не могла привыкнуть к соседкам, они собирались и щебетали допоздна. В основном там работали местные. Это потом я потихоньку выучила язык, влилась в коллектив и они приняли меня, но не все с распростертыми объятиями. С одной из них даже возник конфликт. Не поверите — из-за парня.
Был один паренек, спортивный аниматор, он часто приходил к нам поболтать. Он говорил с акцентом, но вполне внятно, вот с ним я иногда беседовала. Как-то одна из соседок ко мне подходит и на ломаном английском говорит: «Всегда с женатыми общаешься?» Я в недоумении, а она тыкает мне на руку и, цокая, качает головой. Все стало на свои места ночью, когда мы столкнулись в номере и с помощью другой девочки она донесла мне свое негодование. Оказывается, тот парень — это ее жених.
И она возмущена тем, что я с ними мало общаюсь, а с ним каждый день. Вот я в осадок выпала, конечно. Они ведь английский не знают, как я с ней разговаривать должна? Кстати, на самом деле это большая проблема, так как многие с английским там не дружат. Так что лучше сразу или даже заранее учить турецкий. Тогда я кое-как объяснила, что не нужен мне ее суженый. Как я узнала на собственном опыте, тут многие очень ревнивые, поэтому стоит быть осторожней. Но это еще мелочи, в какие только казусы я не влипала!
Однажды я присматривала за мальчишкой. Вечером его мама забрала, а на утро пришла взмыленная: «Мой сын сказал, что вы ему запретили приходить сюда! Позовите администратора!» В прострации позвала шефа, а он вдруг учудил и сказал: «Вы совершенно правы! Пройдемте внутрь». У меня аж челюсть отвисла — я ведь такого не говорила! Оказалось, что он понял все сразу — рядом с нашим клубом стоял фонтан, у которого стоял знак: «Купаться запрещено», мальчуган не понял, и я ему пыталась объяснить в меру наших языковых возможностей. Вот так случился конфуз. Потом мама привела мальчика, и он подтвердил теорию. Шеф просто гений, не устану повторять. Как-то у нас с ним состоялся разговор и он выдал: «Теперь срочно надо сбросить лишнее!»
Я уже хотела возмутиться, как он продолжил: «Вот ты все копишь, ходишь горбатишься, а на выходных спишь, хотя могла бы в путешествия ездить, я тебе даже машину одолжу разок. Поезжай, развеешься». С тех пор стала понемногу путешествовать каждую неделю. Если правильно распланировать, то можно многое успеть и за день. Самое главное — после таких активных выходных я была действительно отдохнувшей. Смена обстановки пошла мне на пользу. Так что советую всем, кто работает в отеле, не лениться и действительно использовать выходной на полную. Я так посмотрела все близлежащие городки, античные города, водопады, каньоны и смотровые площадки. Как-то я вернулась после очередного выходного и обнаружила, что на моем месте живет другая девчонка.
Оказывается, меня перевели в другой отдел. Без моего ведома? Нет, шеф как-то заикался про отдел связи с общественностью, я и согласилась. Откуда я могла знать, что начальство все еще рассматривает этот вопрос и вдруг решит повысить меня? Так началась моя работа на ресепшн. Да, тоже весь день на ногах, зато платят больше. Кстати, там я узнала, как гостям бесплатно улучшают номер. Это не просто чистое везение. Есть несколько факторов: заезд в середине недели и в низкий сезон, проживание на одну ночь, прямое бронирование, участие в программе лояльностей и бронирование напрямую или тревел-консьержа. Отелю ведь нужны классные отзывы. Я так выбила одному клиенту номер люкс. Теперь вот собираюсь на свидание.
Да-да! Даже на личную жизнь время находится. Думаете кто-то из богатых гостей или персонала отеля? Совсем нет. Хотя красавчиков у нас много. Он частный гид. Мы организовывали поездку в каньон для гостей, когда меня повысили до менеджера по связи с общественностью. Благодаря знанию языков я поменяла профиль и теперь в основном работаю на ресепшн, на мне коммуникация с иностранными гостями. Кстати, вы знали, что работники едят с того же стола, что и гости? У нас, правда, свой зал, но еда точно такая же. Лучше приходить через час после начала: очередей нет, а еду все равно свежую доносят. На пятый год я пристрастилась к оливкам, один из официантов из-за этого вечно надо мной смеется.
Говорит, что я еще не постигла искусство оливок, потому что ем зеленые. Вот как дойду до черных оливок, то стану гуру. А вообще вкуснятины, конечно, много. Пудинг из куриной грудки, булочки с укропом, баклажановый кебаб, кофе из фисташек — турецкая кухня точно удивит своим колоритом. Если будете в Турции, то обязательно сделайте комплимент повару или старшему официанту, будьте уверены — вам будут подавать самое лучшее. Кстати, питание, это одна из основных причин, почему я считаю, что именно такой отельный отдых — это самое то. О чем обычно болит голова у взрослых, особенно женщин?
Верно, чем кормить своих домашних. Это же целая дилемма. Три раза в день. 365 дней в году. А тут все свежее, с пылу с жару, видов — не сосчитаешь. Муж не ест брокколи, дети — крупу. Да пожалуйста! Все могут выбрать в открытом буфете все, что душа пожелает. Как говорится, спи, ешь и плавай — что еще нужно для счастья?
Некоторым для счастья нужны обновки и элемент экшена. Рассказываю. Заселили пару. Они меняли номер три раза — то кровать неудобная, то чайник сломанный, то в ванной душно (кто бы говорил). Наконец они определились, и то только потому, что больше свободных номеров не было. Дама прибежала утром: «Вы у меня ответите! Деньги верните!» Я еле выяснила, что у нее исчез новый купальник. Утверждает, что оставила в одном из номеров. Искали весь день. Шеф чуть не расцеловал меня, когда я решила спросить: «А вы точно его с собой привезли?» Даму будто перезагрузили. Она вдруг резко подобрела и сказала: «Ой, а вы правы! Я же его так на стиральной машинке и оставила». Женщина просто потратилась на дорогущий купальник и хотела его выгулять. Понимаю.
Кстати, может кто не знает, но работникам отеля тоже дают отпуск. Несколько дней в другом отеле такого же количества звезд, как тот, где вы работаете. Я вот свой отпуск приурочила ко дню рождения. С собой можно взять одного родственника. Подружку нельзя, к сожалению, надо доказать родство. Поэтому я взяла с собой кое-кого особенного. Все турки были в восторге, чуть не до номера за нами бегали!
Приехала моя сестра с дочкой. Мы вдоволь купались в море, загорали и радовали пузо трехразовым питанием. Я лично в отпуске живу по принципу: «Поел — можно и поспать, поспал — можно и поесть». И прекрасно себя чувствую. Ведь тем, кто целый год пашет как лошадка, нужно хорошенько отоспаться и восстановить силы. Хотя иногда и отпуске случаются интересные истории. Как у меня с турком в отеле.
Дали от работы отпуск, решила поехать в другой 5-звездочный отель. Турок на регистрации строил глазки, дал лучший номер — вид на пляж, джакузи. Утром поймал у ресепшн: «Спальня понравилась?» Кивнула, мол, спасибо. А вечером лежу на кровати и вдруг краем глаза замечаю, что на картине написана какая-то знакомая фамилия. Пригляделась, а она точно такая же, как у мужчины с ресепшн. Я запомнила, потому что он тыкал на свой бейдж, когда представлялся. Оказалось, что тот номер обставлял его родственник, он тогда дизайнером работал в отеле. Повесил туда и свои картины. Но это еще цветочки. Вот у нас гости такие коры мочат — мама не горюй!
У нас правило: лежаки занимать нельзя. Если больше часа людей нет, мы полотенца убираем. В основном люди осведомлены, но, видимо, не все. Как-то я стояла за стойкой ресепшн. Подходит ко мне одна дама, мол, в полотенце лежало дорогое кольцо. Я ей: «Мадам, без вопросов, вот тележка, ищите». Она с недовольным лицом начинает там рыться, и тут достает оттуда брендовые очки. Говорит: «Вот мое». Я ей, мол, так вы же сказали, что кольцо потеряли. Она все оставляет и уходит. И что это было? В целом, с таким багажом опыта, как у меня, уже сильно не удивляешься. Хотя нет, есть один любопытный момент.
Единственное, что я замечаю каждый раз, это как гости приезжают воодушевленные, но бледные и с уставшими глазами, а уезжают загоревшими с неподдельными улыбками. И, наверное, мыслью в голове: «Как теперь возвращаться на работу?» Но это у всех так. Значит, что вы хорошо отдохнули. Искренне радуюсь за них каждый раз. Особенно люблю наших постоянных клиентов. С восторгом наблюдаю, как растут их дети, как хорошеют от морского бриза их бабушки, и загораются глаза. Именно поэтому считаю, что «все включено» — это тот самый оптимальный вариант отдыха, где отдыхает и тело, и душа. Не у меня, правда, я то все таки там работаю. Разбежалась, да? Везде есть свои минусы и плюсы. А я просто выбираю каждый день работать с интересными людьми со всего мира, ездить в мини-путешествия каждые выходные и дарить людям положительные эмоции.
А как отдыхаете вы? Кому то нужны новые впечатления, другим абсолютная тишина, а третьим и на лежа на диване хорошо. У нас есть несколько свежих подборок об отдыхе, в которых вы наверняка узнаете себя или своих знакомых: