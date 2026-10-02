По морде видно, в каком бешеном восторге кот. И главное - коту эта шапочка жизненно необходима.
20 фото от швей и вязальщиц, чьи руки превращают моток пряжи или лоскут ткани в повод для радости
Будни швей и вязальщиц похожи на отдельный мир: разноцветные нитки, многочисленные крючки и спицы, вечные выкройки да схемы. Со стороны это может выглядеть как творческий беспорядок, однако рукодельницы знают, как укротить даже самую капризную пряжу или ткань. Создание вещей своими руками — это не просто уютные посиделки с теплым ароматным чаем, а кропотливый труд, требующий внимания, терпения и фантазии. Стежок, стежок, строчка и, вуаля, — радость на весь день обеспечена. А главное, вещи, созданные с любовью, греют душу не хуже печки в бабушкином доме.
Автор делится полюбившимся ею проектом — это мозаичное вязаное крючком одеяло c котиками
Она просто в восторге от результата. Прямо сейчас девушка находится в поиске новых выкроек для этого вида вышивки. Мозаичная вышивка — это новая техника рукоделия, которую популяризировала японская мастерица Томиоми Мимура. Она основана на простых штопальных стежках. Горизонтальные и вертикальные стежки из цветной пряжи или нитей плотно укладываются рядом друг с другом. Метод похож на сбор пазла. Кстати, с помощью такой вышивки часто украшают одежду и другой текстиль.
Кот Медведь и его новая арбузная шапочка
Хозяйка великолепного кота делится историей о том, как ее сын решил, что Медведю срочно нужна шапка под арбуз. По выражению мордашки можно заметить, насколько по вкусу она пришлась его пушистому величеству. Женщина добавляет, что теперь ей, видимо, придется связать такие же шапочки для еще двух котов.
Девушка сшила для себя стильный жакетик на осень
Девушка рассказывает, что нашла плед из эквадорской шерсти по вкусной цене и не смогла устоять — сшила еще одну курточку свободного кроя. Первая куртка была сделана ею в феврале, с тех пор девушка успела заносить ее, как говорится, и в хвост, и в гриву! Она любит сочетать разные ткани, например, шерсть и сатин. Говорит, что это добавляет изделию изюминку.
Девушка связала чудесную юбку по готовой выкройке из интернета
в другой стилизации, думаю, юбка выглядела бы хорошо. Но в таком виде - как поделка из детского сада. И низ совсем неудачный...
Автор этого шикарного платья хвастается тем, что оно наконец-то готово
Оно было создано по идее девушки практически без какой либо готовой выкройки. Она сделала центральную часть корсета впереди в форме буквы «V», чтобы визуально удлинить силуэт. Для дополнительной поддержки вшила в корсет эластичную ленту под грудью — благодаря ей корсет легче надевать и застегивать самостоятельно. Чтобы скрыть эту ленту на спине, она перекрыла ее деталью из ткани. Складки на юбке заложила самостоятельно. При сборке платья учитывала рисунок жаккардовой ткани. В общем, со всем она разбиралась сама. В этом непростом деле ей помогли опыт, материалы из интернета и принцип: «Ну ведь должно сработать, верно?»
Невероятно красивый подарок для подруги, сфотографированный по секрету от нее, на ее же лошади!
Девушка связала свадебный подарок для своей подруги как раз вовремя. Дарить его она собирается завтра. А сегодня она устроила вот такую фотосессию. Наверное, можно сказать, что любимица подруги оценила старания? Иначе как объяснить то, что она так фотогенично позирует с пледом?
Девушка смастерила себе воротник в стиле паутины. Собирается носить его весь октябрь
Такой воротник станет отличным аксессуаром как для повседневных образов, так и для тематических вечеринок или даже утренников! Родители нередко ломают голову, в каком же костюме отправить детей на праздники в школах и детских садах. А тут декоративный воротник надел — и готово! Подруга автора статьи, например, так и поступила.
- Дочь за ужином выдает: «Мам, завтра утренник, я в каком костюме пойду?» Вот блин! Я откопала в шкафу платье пышное. Дочь повесила нос. Пришлось доставать машинку. За ночь сшила. Дочь в восторге, отвела в сад. Вдруг звонит воспитатель вся на взводе: «Вам надо прийти, тут скоро будет награждение, а у Маши первое место по костюмам, всех родителей призеров приглашаем. Нам для отчета надо, чтобы вы тоже были, вам грамоту вручат». Что делать, отпросилась с работы и бегом в садик, а дочка там довольная стоит, как слон. Я сшила ей воротник из блестящей ткани переливающейся, которую как-то мама подарила. Платье у нее светло голубое, воротник серебристый. К нему я добавила свисающие белые ленточки, кое-где налепила снежинки из отрезков фетра — в общем, этакая снежная королева получилась. Белые колготки, туфельки, всякие заколки, блестяшки.
Автор сшила свое первое одеяло вручную. На это ушло 15 лет
Эта английское лоскутное шитье по бумажным шаблонам. Автор рассказывает, что много лет назад увидела в интернете картинку и решила ее повторить, готовую схему она не использовала. Шила только из хлопковых тканей, в том числе подбирала винтажные материалы и ткани с принтами, имитирующими старинные мешки из-под муки или корма. Еще в ход пошло немало вещей, которые достались от родственников: старые юбки, блузки, ночные сорочки, шторы и даже бабушкин фартук. Больше всего она опасалась этапа окантовки краев, но он на удивление оказался самым простым. Теперь она планирует сшить к покрывалу наволочки для декоративных подушек. Жалеет только, что не сделала центральные элементы однотонными.
Первое творение автора в технике вязания по диагонали. Она успела как раз к дню рождения племянника!
Автор рассказывает, что очень довольна результатом своей работы. Но в процессе она была готова сдаться, и не раз. Вообще техника предполагает вязание крючком по диагонали, при котором полотно формируется из небольших блоков-квадратов от одного углового квадрата до противоположного. В начале новая техника показалось простой, но потом стало ясно, что ряды тянутся целую вечность. А еще она забыла про рот Пикачу, так что пришлось распускать трехчасовую работу. Всего она потратила около 50-100 часов. В общем, теперь думает над идеей для нового проекта.
Девушка выбрала пряжу с эффектом твида для нового пледа
Еще один плед в технике вязания по диагонали. Только вот автор поздно сообразила, что из-за пряжи со случайной сменой цветов, полоски легли по диагонали. В целом результат ей очень понравился. И как можно заметить, не только ей. У пледа появился полноправный пушистый хозяин. Как выяснилось, кот сразу присваивает все новые творения. Одобряет, так сказать, проверяет на качество.
Автор показала самую большую игрушку, которую связала за все время
Игрушка в форме касатки составляет примерно 50 сантиметров в длину. Девушка начала работу над ней год назад, в какой-то момент забросила и она дожидалась своей очереди на балконе. Касатка планировалась как подарок, но девушка думает над тем, чтобы оставить ее себе. Такая касатка идеальна для обнимашек!
Мужчина впервые надел галстук, который сшил сам. Купил ткань в гипермаркете, нашел выкройку в сети, прошивал на своей мини швейной машинке
На самом деле выбрать ткань для галстука — дело не простое. Самый традиционный вариант для классического галстука — шелк. Узлы на таком изделии смотрятся аккуратно и элегантно. Для более деловых и праздничных галстуков иногда выбирают жаккард или сатин. В холодное время, конечно, носят шерсть и кашемир, хотя это достаточно не бюджетные варианты. Хлопок и лен предпочитают на каждый день в теплое время года. Еще есть вариант на все времена и любой случай — полиэстер. Кто-то любит, кто-то нет. Хотя из-за того, что галстук не соприкасается напрямую с кожей, синтетический материал не должен создать особого дискомфорта.
Девушка просто влюблена в свои орхидеи!
Цветы, которые не вянут — разве это не мечта? Девушка связала эти цветы в подарок на день рождения бабушки. Любимые цветы ее бабули — орхидеи. Вязание заняло больше времени, чем она ожидала, но оно того стоило! Она с нетерпением ждет бабушкиной реакции в момент, когда наконец вручит ей орхидеи.
Девушка делится с пользователями сети своей гордостью — сумку «для продуктов». На ее создание ушло 10 месяцев!
Дело в том, что девушка собирала эту сумку по крупицам, проектировала, шила и вязала все сама. Все началось с того, что она хотела связать сетчатую сумку-авоську, которая не растягивалась бы под тяжестью продуктов. Сделала простенький эскиз. В ходе работы она даже открыла для себя новую технику вязания крючком.
Прекрасная дама переделала свои старые джинсы
Что за деревья с плодами? По форме похоже на гранат, тогда почему жёлтый, созреет еще?
Автор делится, что шьет уже два года, но впервые переделывает уже готовую вещь. Очень гордится результатом. Она вырезала треугольник из старого платья, которое досталось ей от бабушки, распорола джинсы, изменив их фасон. Вдохновлялась модой 1970х годов. Призналась, что обожает клеш. Ее очень радует, что мода на клеш возвращается, потому что скинни джинсы она совсем не жалует.
Девушка показала своего мини лягушонка — это самое милое, что она когда либо вязала. Теперь она планирует сделать ему друга — жабу
В череде будней, полных разных дел и обязанностей, нас иногда радуют мелочи. Видимо, поэтому люди так любят какие-то интересные брелки и навесы на сумки. Таким образом милые зверушки, любимые персонажи или безделушки, греющие душу, всегда рядом, буквально под рукой. Стоишь в метро — взглянул на своего «дружка» и дальше едешь с улыбкой. Разве не замечательно?
Автор во время поездки нашел забавную ткань с котиками и превратил ее в жакет
Автор делится, что создал этот жакет из трех видов ткани: хлопчатобумажной в принт с котами, жаккардовой для внешних деталей и льняным полотном для внутренней отделки.
У шнурка в капюшоне серебряные наконечники. Их сделала на заказ жена автора, она ювелир. Автор брал за основу выкройку, но в итоге добавил капюшон, подкладку, хлястики на талии, внутренние и внешние прорезные карманы, скорректировал размер и вшил ластовицы в проймы. В общем, с нетерпением ждет, когда станет попрохладнее, чтобы с удовольствием носить такую красоту.
Девушка потратила несколько месяцев, чтобы сшить себе идеальное бюстье для себя. Потратила кучу ткани, денег
Недавно смотрела фильм "богатые тоже плачут" современная версия,женщины там в таких красивых топиках. На это похоже.
- Мне нужно такое срочно! Прошу! © ADME
Автор бюстье рассказывает, что начала заниматься выкройкой и шитьем полтора года назад. Интересовалась косплеем. Чтобы сшить идеальный топ, она потратила больше 1000 часов на изучение разных дизайнов. Несколько раз начинала работу сначала. Иногда бывали моменты, когда автор лежала перед сном и думала, над какой частью топа будет работать теперь.
Девушка связала себе карт-холдер в форме бутерброда с ветчиной
Получилось очень вкусно! Внутри карт-холдера одна сторона выглядит как ветчина с горчицей, а другая — как лист салата с кетчупом. А еще она пришила маленькие пуговицы — это соль внутри бутерброда. Все это девушка сделала с помощью ниток и крючка.
Девушка сшила детский плед в подарок для подруги. Мужу автора так понравилось, что он аж спросил: «Ты уверена, что мы не можем оставить плед себе?»
Одеяльце и правда отличный подарок для ребенка. Тепло, уютно, функционально! Тем более, в каком доме будут не рады пледу ручной работы, верно? Такие вещи берегут. Иногда даже передают из поколения в поколение. Со временем они становятся семейными реликвиями, напоминанием о том, как близкие нас любят.
Кстати, о любви близких. Хороший способ показать, как тебе дорог человек — сделать ему подарок. А как приятно их получать! Хотя, случаются разные истории, у нас есть примеры:
Комментарии
Красота))) восторг от цветочка!))) очень хочу научиться вязать, но терпения на это не хватает)) Правда, когда вижу такие работы, желание научиться вспыхивает с новой силой)))