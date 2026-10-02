20 фото от швей и вязальщиц, чьи руки превращают моток пряжи или лоскут ткани в повод для радости

На самом деле выбрать ткань для галстука — дело не простое. Самый традиционный вариант для классического галстука — шелк. Узлы на таком изделии смотрятся аккуратно и элегантно. Для более деловых и праздничных галстуков иногда выбирают жаккард или сатин. В холодное время, конечно, носят шерсть и кашемир, хотя это достаточно не бюджетные варианты. Хлопок и лен предпочитают на каждый день в теплое время года. Еще есть вариант на все времена и любой случай — полиэстер. Кто-то любит, кто-то нет. Хотя из-за того, что галстук не соприкасается напрямую с кожей, синтетический материал не должен создать особого дискомфорта.