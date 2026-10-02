6 трендов осени 2026, которые неожиданно легко повторить с обычными вещами

Приталенные жакеты, уютный трикотаж, глубокий бордовый и природные оттенки зеленого и коричневого: осень 2026 предлагает немало трендов, которые легко представить не только на модных съемках, но и в обычном гардеробе. Многие знакомые вещи получают новое прочтение за счет силуэта, цвета, фактуры или необычного сочетания.

И это особенно удобно: не нужно кардинально менять стиль или полностью обновлять шкаф. Иногда достаточно пары точных акцентов, чтобы привычный образ выглядел по-новому и по-осеннему актуально.