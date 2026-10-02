6 трендов осени 2026, которые неожиданно легко повторить с обычными вещами
Приталенные жакеты, уютный трикотаж, глубокий бордовый и природные оттенки зеленого и коричневого: осень 2026 предлагает немало трендов, которые легко представить не только на модных съемках, но и в обычном гардеробе. Многие знакомые вещи получают новое прочтение за счет силуэта, цвета, фактуры или необычного сочетания.
И это особенно удобно: не нужно кардинально менять стиль или полностью обновлять шкаф. Иногда достаточно пары точных акцентов, чтобы привычный образ выглядел по-новому и по-осеннему актуально.
Приталенный силуэт + оттенок бургунди
Когда я стала разбираться, что изменилось в моде этой осенью, первым делом заметила силуэты. Оверсайз, который несколько лет подряд был буквально повсюду, постепенно уступает место вещам по фигуре. Снова актуальны приталенные жакеты, брюки четкого кроя и юбки-карандаш. Причем возвращение получилось довольно комфортным: современные ткани позволяют таким вещам хорошо сидеть и при этом не сковывать движения.
А потом я обратила внимание на цвет. Среди главных оттенков осени снова оказался бордовый. Причем теперь он появляется не только в аксессуарах: в коллекциях можно увидеть жакеты, платья, брюки и даже целые образы, построенные на этом глубоком оттенке.
- Сыну 5. Увидел меня в новой бордовой кофте и говорит: «Мама, ты как спелый арбуз». Думаю — вот это фантазия у ребенка. На следующий день вижу, как он в садике показывает воспитательнице мой снимок и объясняет: «Вот мама. Она вчера была арбузом, а сегодня будет сливой. Завтра, может, оливкой». Выяснилось, что он уже придумал мне целую «осеннюю коллекцию» по цветам.
Замша + оливковый цвет
Пока я изучала осенние тренды, постоянно натыкалась на замшу. Куртки, жакеты, сумки, обувь: похоже, в этом сезоне материал решил напомнить о себе сразу во всех категориях. Но особенно мне понравилось сочетание замши с оливковым: спокойным природным оттенком, который этой осенью появляется и на аксессуарах, и на обуви, и на верхней одежде.
И здесь необязательно покупать оливковый замшевый лук с головы до ног. Я бы начала с чего-нибудь небольшого: сумки, лоферов или ремня. Тем более оливковый довольно спокойно сочетается с вещами, которые наверняка уже есть в шкафу: коричневыми, молочными, серыми и черными.
Кружево + строгий крой
Кружево сначала немного меня удивило.. Обычно я автоматически относила его к категории «куда-нибудь нарядиться», но в осенних коллекциях оно выглядит совсем иначе. Кружевные юбки и топы дизайнеры сочетают с жакетами, прямыми брюками, кардиганами и довольно строгими вещами.
Мне как раз понравился этот контраст. Кружевную юбку не обязательно оставлять до особого случая: с объемным жакетом и простой обувью она уже выглядит гораздо спокойнее. То же самое с кружевным топом: достаточно добавить обычные брюки или джинсы, и градус нарядности сразу снижается.
Клетка + природные оттенки
А вот без клетки осенний список, кажется, вообще трудно представить. Поэтому сначала я даже сомневалась, можно ли записывать ее в тренды 2026 года. Но оказалось, что можно: в свежих коллекциях ее действительно много. Только сейчас особенно заметна некрупная клетка в спокойных природных оттенках.
И этот тренд, пожалуй, проще всего проверить на собственном шкафу. Клетчатая юбка, пальто или рубашка вполне могут там уже лежать. Я бы сочетала их без сложных экспериментов — с молочным трикотажем, шоколадным, серым или хаки. В итоге получается актуально, но без ощущения, что ради тренда пришлось полностью переодеться.
Трикотаж + длинный шарф
Когда я дошла до трикотажа, сначала подумала: ну какой же это новый тренд для осени? Но оказалось, что интереснее не сама вещь, а то, как ее предлагают носить. Например, у Prada один из образов открывает длинный вязаный шарф, а вообще шарфы стали одним из заметных аксессуаров сезона.
И вот этот тренд мне особенно нравится своей простотой. Не нужно искать какую-то необычную вещь: привычный свитер, кардиган или пальто можно дополнить длинным шарфом и оставить его концы свободно свисать. Получается дополнительный слой и заодно простой способ сделать обычный осенний комплект интереснее.
Двухцветная обувь + простые вещи
Под конец поисков я добралась до обуви, и тут обнаружился тренд, ради которого вообще не нужно перестраивать гардероб. Этой осенью в центре внимания оказались двухцветные туфли, лоферы и ботильоны.
Мне особенно нравится, что такую обувь не приходится долго «пристраивать» к остальным вещам. Она спокойно работает с прямыми джинсами, брюками, юбкой или простым костюмом. В итоге весь образ может быть собран из привычной базы, а за модную часть отвечает буквально одна пара обуви.
Как видно, тренды осени 2026 совсем не требуют полного обновления шкафа: достаточно добавить один акцент: бордовый жакет, оливковую сумку или пару двухцветных лоферов, и привычный образ сразу зазвучит по-новому.
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Комментарии
Спасибо за подборку! Унификация языка- это конечно отличная вещь, я просто восторгаюсь тем, что в нашей необъятной стране жители абсолютно разных регионов и национальностей(а их на минуточку 194!) понимают друг друга сколько бы тысяч километров их не разделяло бы. Попробовали бы они провернуть что-то подобное в Британии)) там порой выпускники разных школ из одного города говорят с разным акцентом.
Но и сохранение таких вот диалектных слов, которые имеют свою историю, которые раскрывают разнообразие и богатство языка- это замечательно!