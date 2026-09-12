12 трендовых дизайнов ногтей, которые собрали в себе все краски осени

Осенний маникюр — всегда особенный. Он как будто вбирает в себя все краски самого уютного времени года, когда хочется надеть теплый свитер и пойти гулять по аллеям парка, разглядывая опавшую листву и глядя на свое отражение в лужицах. Цвета горячего шоколада, серого неба, белого света фонарей, отраженного в витринах — все это перекочевало нынешней осенью в самые трендовые оттенки маникюра. Не обошлось и без неожиданностей — в моду вновь возвращаются объемные элементы.