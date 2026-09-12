Смотрится очень эффектно, но ведь всё это будет цепляться за одежду, оставлять затяжки. Ну на фиг.
12 трендовых дизайнов ногтей, которые собрали в себе все краски осени
Осенний маникюр — всегда особенный. Он как будто вбирает в себя все краски самого уютного времени года, когда хочется надеть теплый свитер и пойти гулять по аллеям парка, разглядывая опавшую листву и глядя на свое отражение в лужицах. Цвета горячего шоколада, серого неба, белого света фонарей, отраженного в витринах — все это перекочевало нынешней осенью в самые трендовые оттенки маникюра. Не обошлось и без неожиданностей — в моду вновь возвращаются объемные элементы.
На смену однотону приходит маникюр с эффектом ауры
Если однотонное покрытие кажется слишком простым, можно попробовать ногти с эффектом ауры — один из самых заметных дизайнов этой осени. Цвет здесь словно подсвечивается изнутри: более светлый центр мягко растворяется в темных краях. Особенно эффектно смотрятся винные, сливовые и почти черные сочетания, а благодаря плавной растушевке даже очень темный маникюр получается объемным и необычным.
Объемные элементы снова в моде
Этой осенью одним лаком можно не ограничиваться — в маникюр возвращаются стразы, жемчужины, металлические детали и даже миниатюрные подвески. Особенно актуальны украшения, которые заметно выступают над поверхностью ногтя и превращают маникюр почти в ювелирное изделие.
Металлик больше не выглядит слишком нарядно
Металлический блеск этой осенью вполне можно носить и без особого повода. В тренде не только зеркальное серебро, но и более теплые оттенки — шампань, золото и бронза. Если сплошной металлик кажется чересчур заметным, его можно оставить лишь в качестве небольшого акцента, а мягкое сияние или эффект «кошачьего глаза» сделают такой маникюр более спокойным и повседневным.
Черепаховый по-прежнему актуален
Впрочем, если сами черепаховые ногти перекочевали из летнего сезона в осенний, техника нанесения подобного маникюра изменилась — вместо плотных темных разводов мастера делают полупрозрачный эффект желе.
Красные оттенки стали глубже
Этой осенью классический темно-красный все так же популярен, но теперь особенно актуальными становятся его более глубокие версии — бордовый и темная вишня, порой почти уходящие в черный.
Темно-синий — это новый коричневый
Глубокий синий стал одним из самых заметных оттенков этой осени. Особенно актуальны насыщенные тона — от сапфирового до почти черного полуночного синего. При дневном свете такой лак отчетливо отливает синим, а в тени выглядит гораздо темнее. Получается хорошая альтернатива привычным осенним бордовым и коричневым оттенкам для тех, кто хочет больше яркости в образе.
Шоколад и кофе — идеальные цвета для прохладных осенних дней
Шоколад, мокко и эспрессо вытесняют привычные бежевые оттенки. Такой маникюр легко сочетается с трикотажем, кожей и замшей — в общем, со всеми тканями, что мы привыкли ассоциировать с уютным осенним гардеробом.
Пыльно-голубой — главный неожиданный цвет осени
Этой осенью нежный голубой неожиданно потеснил привычные темные оттенки. Особенно актуальны сложные припыленные тона с заметной примесью серого — именно такие варианты появились на осенних показах. Они выглядят сдержанно, но при этом гораздо интереснее привычного нюда, а на коротких ногтях такой цвет смотрится особенно аккуратно и современно.
Френч остается, но в более оригинальных вариантах
Классический вариант с белыми кончиками никуда не исчез, но этой осенью в тренде его более необычные версии. Например, белую полоску можно заменить металлической каймой — такой хромовый вариант выглядит свежее, но остается довольно сдержанным. А тем, кому хочется чего-то поярче, стоит присмотреться к нестандартному френчу: кончики ногтей здесь украшают цветными линиями, принтами и другими необычными деталями. Получается все тот же узнаваемый френч, только куда менее предсказуемый.
Горошек будет актуален и в наступившей осени
Знакомый принт в горошек этой осенью добрался и до маникюра. Причем строгих правил нет: точки могут быть крупными или совсем крошечными, контрастными или едва заметными, одинаковыми или разбросанными по ногтям вразнобой. Особенно интересно такой дизайн смотрится в глубоких осенних оттенках — бордовом, коричневом или темно-синем. А сделать его можно даже на коротких ногтях — для эффектного результата большая длина здесь совсем не обязательна.
Узор как на любимом свитере
Осенью уютные узоры перекочевали со свитеров прямо на ногти. Один из самых заметных вариантов — аргайл, знакомый принт из разноцветных ромбов, пересеченных тонкими линиями. Причем ограничиваться привычными коричневыми и бордовыми оттенками необязательно: голубой, розовый, зеленый и даже оранжевый делают такой маникюр гораздо интереснее. А разные варианты узора вполне можно сочетать даже на одной руке.
Натуральность — но с эффектом
Если нюд кажется слишком привычным, этой осенью у него появилась интересная альтернатива — полупрозрачные «желейные» покрытия. Они не перекрывают натуральный цвет ногтя полностью, а лишь придают ему легкий оттенок и почти стеклянный блеск. Особенно здорово такой маникюр смотрится на коротких ногтях — тем более что аккуратный квадрат снова вернулся в число самых актуальных форм.
А здесь вы найдете маникюр, который поможет выглядеть дорого и со вкусом в любое время года.