Хорошо видно вычистили, что кастрюлю!!!! не заметили. Для борща! Там как минимум литров на 5.
17 историй о съемных квартирах, где скрипучий диван и бордовый ковер на стене создают уют и тепло
Отношения между хозяевами и квартирантами по поводу съемной квартиры часто кажутся сухими и формальными, но иногда они дарят нам светлые воспоминания и настоящее душевное тепло. Ведь за этим стоят люди, чья доброта и отличное чувство юмора способны превратить обычные квадратные метры в истинный дом. Съемное жилье — это не только истории про ключи и сухие договоренности, но и про людей, а значит, про самые неожиданные маленькие радости. Ведь иногда обычная съемная квартира может стать местом для самых удивительных открытий.
- Сдаем квартиру. Через месяц звонит прежний жилец: «Я кое-что забыл на антресоли». Мы все убрали, вычистили после его выезда, ничего не находили. Но он настаивает, оставил и все тут. Ну ладно. Впускаем его. Он лезет наверх, шарит рукой и вытаскивает старую эмалированную кастрюлю с отбитым синим краем: «Это бабушкина. Единственное, что от нее осталось, в ней вся семья борщ ела 40 лет». Мы аж растрогались. Отдали, конечно. Через неделю он занес нам банку меда со своей пасеки.
- Сдаю квартиру молодым девушкам. Недавно квартирантки рассказали историю. Стук в дверь, на пороге соседка с этажа на два выше говорит: «Немедленно смените шампунь! Мне не нравится его запах». Типа по вентиляции в ее ванную этот запах попадает. Поржали и никто ничего делать не стал, конечно же. Прошло несколько дней, соседка опять приходит и удовлетворенно сообщает: «Вот сейчас совсем другое дело! Спасибо, девочки!»
Чем можно голову мыть, чтоб воняло на два этажа 😅 Какое психическое расстройство у соседки?))
Некоторые любят снимать квартиры без мебели, но с потенциалом к переделке и лояльностью арендодателей к изменениям
- Сняли квартиру. Хозяин попросил: «Включайте каждый вечер лампу на письменном столе и не гасите ее до 23.00. Это важно». Мы с женой переглянулись, но в течение месяца послушно ее включали. И тут я не выдержал и спросил прямо. А тот опустил глаза и признался: «Напротив дома — общежитие. Там живет мой сын. Поступил, живет отдельно, помощи не просит. Я сдал квартиру, а сказать ему не решился. Пусть видит свет в окне, так он будет знать, что всегда сможет вернуться ко мне».
Добрый папа выписал сына из квартиры? Как тому дали место в общежитии при наличии городской прописки? Причём, в доме напротив.
- Мы с мужем в съемной квартире ремонт делали, сами часть мебели докупали. В одной квартире даже плиту пришлось приобрести, потому что арендодатель на нашу просьбу предоставить плиту удивленно нам сказал: «А вы готовите? У меня обычно живут те, кто сам не готовит». Но квартира была очень хорошая.
Обычно "не готовят" - это уже про посуточную аренду. Если надолго, то не серьезная отмазка, конечно
- Поехали смотреть квартиру по объявлению. Квартира захламлена, в шкафах горы одежды, на полу и на столе книги. На наш вопрос хозяину, вывезет ли он все эти вещи, тот удивился, мол, зачем. Я говорю, куда же мне свои вещи складывать. Он удивился еще больше. Оказывается, этот фантазер думал, что сдаст квартиру на длительный срок паре, которая будет приходить туда только ночевать, а он в это время собирался ночевать у соседа, а днем намеревался приходить в квартиру.
Девушка снимает часть дома на Кипре. Ей удалось найти домик без мебели, но с уцелевшей столяркой
- Снимала квартиру. Хозяйка находилась за пределами страны, так что все вопросы решала через ее дочку. Потом приобрела свое жилье, вывезла все вещи из съемной квартиры, все убрала. Предложила дочери принять квартиру. Приняла она ее только через месяц, ссылаясь на занятость. Пришла в белых носках, конечно, за месяц накопилась какая-то пыль. Попросила убраться. Я отказала, сказала, что раньше надо было принимать.
- Мой арендодатель суровый немногословный мужчина. Каждый месяц он приходит к нам, а, уходя, всегда трогает дверной косяк на кухне. Я решил, примета какая. А тут я пригляделся к косяку внимательнее и оторопел. Там же карандашные черточки с датами и именами: «Аня, 5 лет», «Аня, 7 лет», выше и выше. Это он рост дочки отмечал, пока тут жили. Дочь давно выросла, уехала, квартиру пришлось сдать, а стереть черточки он так и не смог. Теперь я эту стену не крашу — оберегаю. И он это знает, потому и молчит по-доброму.
- Сдавали квартиру на долгосрок. Заехала к нам арендатор: девушка 25 лет, деловая, при заезде пела оды квартире, району и современному двору. А я знаю, что таких надо остерегаться. Но в этот раз согласилась заселить. Звонит через неделю, спрашивает: «Вы знаете, что тут невозможно жить?» Я ей такая, мол, а что случилось, до вас жили, все было прекрасно. А она мне: «Тут ремонты идут. Я уже не могу находиться в этой квартире! Так что, выезжаю». Ну, как бы в новых домах везде ремонты, странно, что для нее это было открытием".
- Будучи студентом, снимал квартиру недалеко от института. Хозяйка, не зная, что ее ждет, поставила только одно условие: гостей не водить! Распространить запрет на животных ей в голову не пришло, а зря. Не прошло и недели, как ко мне явился кот. Потом я повесил на окно кормушки: стали наведываться белки, прилетали разные птицы, даже зеленый дятел. Хозяйка пробовала возмущаться, а потом махнула рукой на моих крылатых и четвероногих друзей. А кота я потом забрал с собой.
Михаил Арсеньев - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 У Вас прямо целый зоопарк в квартире образовался 😁
Эта съемная питерская квартира словно с картинки! Очень эстетично
- Нашли классную двушку. Но агент в конце выдал: «Хозяин попросил не заходить в эту комнату». Ну и ладно. Как-то заехала ко мне сестра. Я подумала: пусть там переночует, никто не узнает. Тут на следующий день звонит хозяин и случайно как ляпнет: «Там мой дед жил, спал там, по ковру ходил всю жизнь. Вас же просили не заходить туда! Мой друг вчера заметил, что свет в этой комнате горит ночью.» Спрашиваю, почему тогда не забрать вещи оттуда куда-нибудь, если так важно сохранить комнату в неприкосновенности. А он отвечает: «Так места же нет, куда девать». Вот и подумаешь: сдавать квартиру, конечно, хочется, а вот расставаться с памятью о дедушке — уже не очень.
- Я снимаю квартиру у одного хозяина уже три года. Он хороший, адекватный, разрешил кота завести, никогда без спросу не приходит. Недавно написала пост в соцсетях, что потеряла работу и переживаю, как теперь быть. А хозяин, видимо, его прочитал, позвонил и сказал: «Живи спокойно, пока не встанешь на ноги, — этот вопрос сейчас не главное». Мне было так неудобно и так тепло одновременно. Обязательно его отблагодарю, как только все наладится.
- Снимали квартиру. Расположение и условия подходящие, квартира относительно новая. Но мебель в ней оставляла желать лучшего. Ладно, смирились. В квартире на полкомнаты сидел огромный плюшевый медведь. Весь в какой-то шерсти и пыли. Хозяйка сказала, что это от прошлых квартирантов, и ей он не нужен. Мол, хотите — оставьте, а хотите — отдайте кому-нибудь. Мы игрушку отдали, мебель перетянули, обили. Все своими силами, конечно же. При выезде нам никто не сказал спасибо, а только спросили: «А где ми-и-ишка?»
Эту съемную квартиру в Люксембурге задекорировали сами арендаторы
- Хотели снять дом в Малаховке. Вроде все нормально, но тут хозяин говорит: «Вижу, вы ребята хорошие, но должен предупредить, что два летних месяца с вами будет жить моя мама». Конечно, хорошо, что не три, но мы решили отказаться от такой аренды.
- Уже три года снимаю у пожилой женщины квартиру. Условия очень даже адекватные. Сама хозяйка живёт в глубинке, и я всё задавалась вопросом, зачем жить в какой-то глуши, если почти в центре есть квартира? И вот недавно я не выдержала и спросила. Она ответила, что город не её, а в глубинке ей спокойно и всего хватает. Каждый год выбирается в отпуск дней на десять, иногда даже за границу. Хороший план на жизнь!
- 1988 год. Моя свадьба. Жених приехал ко мне из другого города на роспись на неделю. Мы сняли комнату посуточно. Хозяйка запретила пользоваться ванной. А на двери кухни замок висел. Так что нам пришлось питаться в кафе.
Когда на съемной квартире уронил стеклянную банку с чаем на варочную панель. Что делать?
Вот почему я опасаюсь варочных панелей. Разбить тарелку, кружку, бокал - это не страшно, роняю часто, а вот если тааак...
- Дала объявление об аренде своей квартиры с адресом. Раздался стук в дверь. Открыла. Зашла девушка, посмотрела и выдала: «А я от агента увидела объявление. Но связываться с ним не хочу». И тут мама как выдаст: «Вообще-то хозяйка квартиры — сама агент, так что без разговора с ней все равно никак». Кажется, это был самый неожиданный способ «обхода».
- Сняли квартиру, в детской у стены стоит здоровенный платяной шкаф, хозяйка настойчиво предупредила: «Не двигайте, он падучий». Ну падучий и падучий. Полгода спустя решили сделать перестановку, отодвинули эту тяжеленную громадину, за которой оказалась аккуратная ниша в стене, в ней — старый ламповый радиоприемник и стопка открыток, перевязанных бечевкой. Позвонили хозяйке. Оказалось, тут жил ее отец-радиолюбитель.
Любая съемная квартира — это не просто чужие стены, а пространство, где совершенно неожиданно пересекаются человеческие судьбы. Как показывают эти истории, немного искренней заботы и капля юмора способны превратить сухие деловые отношения в крепкую дружбу или хотя бы в приятное воспоминание.