20 пропаж, чье возвращение оказалось круче любого детектива

А я обронила цепочку когда закрывала дверь уходя на работу , вечером меня остановила девушка, кстати она из Узбекистана, работала уборщицей подъездов, и спросила я ничего не теряла, я сказала цепь с крестом необычной формы с камнями, она мне его отдала, я спросила почему , ответ я мусульманка, благодарность моя была тоже от души у нее дети,угощала их при встрече много раз вкусняшками