15+ светлых историй про людей, которым интуиция вовремя подсказала верный путь

Истории
10.09.2026
15+ светлых историй про людей, которым интуиция вовремя подсказала верный путь

Интуиция, шестое чувство, чуйка — все называют свой внутренний голос по-разному. И у каждого хоть раз, наверное, бывало состояние, когда логика говорит одно, а в груди настойчиво скребется необъяснимое предчувствие. Иногда мы от него отмахиваемся, но чутье оказывается на редкость упрямым. В этой статье реальные истории о людях, которые вовремя прислушались к своему внутреннему компасу — и кого-то это спасло от ошибок, а кого-то привело к жизненному повороту.

  • В секонде нашла отличную джинсовку. Дочь такое не носит, но чутье орало: «Хватай!» Дома вручаю покупку — она вежливо, но кисло благодарит. Думаю: ну вот, зря взяла. Но на следующий день дочка подлетает ко мне и как зацелует! Я в недоумении, а она все не выпускает из объятий. Резонно замечаю, что она была не в восторге от джинсовки. А дочка говорит: «Да при чем тут куртка, мам! Я вечером решила ее в стирку кинуть, стала проверять внутренние потайные карманы, нащупала какую-то плотную бумагу, достаю, а там вот это!» И выкладывает на стол пухлый старый конверт. Мы открываем его, а внутри — неплохая такая пачка купюр. Мы пересчитали их несколько раз, не веря своим глазам. Денег как раз хватило, чтобы добить сумму на ноутбук, ради которого она все лето подрабатывала курьером.
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Конфуз
только что

Я верю в монетки и бумажку. Но пачку, толстую, чтоб не нашли приёмщики? И при этом девочка, которая, как подросток, просто швырнула бы в стирку и нашла? Ну да.

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  • Практически никогда не учила билеты на экзамены. Учила только один. Его, как правило, и вытягивала. Как-то раз смешно получилось с конституционным правом. Выучила билет номер 6, тяну, смотрю на бумажку, а обратная сторона просвечивает, и я понимаю, что вытягиваю 7-й билет... Можно было просто отодвинуть билет и вытянуть новый — я же его не переворачивала.
    Недолго думая, решила брать то, что в руку полезло. Предмет знаю неплохо, да и на столах конституции лежат. Думаю: я выкручусь. Каково же было мое удивление, когда в билете номер 7 был вписан вопрос из билета номер 6! Кто-то напутал! В моей жизни много всякого случалось, но вот такое... Потом долго смеялась.
богиня Дарья Исакова Felix / Dzen
Руконожка Ай-Ай
только что

А потом этот "молодой специалист" (она же богиня) сталкивается в суде с ситуацией, которая требует знаний помимо того единственного билета)

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  • В 2013 году решила уехать жить к морю в Тай. Все отговаривали — у меня только карьера пошла вверх, зарплата в три раза выросла и появилась должность руководителя. Родственники и друзья крутили пальцем у виска. Но я послушала интуицию и, бросив все, улетела в Таиланд.
    Даже после того, как за несколько дней до отлета у меня пропала сумка с картами, деньгами и внутренним паспортом, мое решение было неизменным, хоть мне и говорили, что это знак и что не нужно никуда лететь. Оказалось, это было лучшим решением в моей жизни.
marydailylives
Конфуз
только что

Ага, и за несколько дней восстановила все карты, документы, заметила билеты? Ну верите таки более правдоподобно

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  • У меня один раз сбежал маисовый полоз — ему было месяца четыре. Ночью или утром он выбрался через одну дырочку в сетке, которую я плохо затянула (мне подруга подарила террариум, и я решила его переселить). Утром, значит, сижу за компом, даже не проверяю его, потому что по утрам он чаще спит в укрытии, и все. А через час чуйка подсказала проверить. Нашелся за две минуты под системным блоком.
ginger_._witch
  • Начала переписываться со знакомым, с которым на тот момент мы уже жили в разных странах, не виделись и не общались пять лет. Спустя полгода уже не совсем дружеского общения он предложил мне переехать к нему во Францию. Моя семья была категорически против, а я доверилась своей интуиции, которая уверяла меня, что нужно ехать. Я собрала все свои вещи, купила билет в один конец и поехала в новую жизнь — в страну, в которой я никогда не была, совершенно не зная языка. Итог — я счастлива. Это было самое верное решение в моей жизни.
Алиса Сондор
  • Чуйка моя женская подсказала, что благоверный мой решил сделать предложение. Он не романтик ни разу, в сюрпризы не умеет. В какой-то момент приехал ко мне на работу забрать меня домой, а сам ерзает на стуле, постоянно в карманы лезет, улыбается как дурак и серьезные разговоры предлагает. Поняв, что дело пахнет жареным и что детям я буду рассказывать, как предложение получила на осточертевшей работе, грязная и уставшая, я начала вздыхать: мол, рядом парк, ты давно обещал на лодке покататься, а вот с работой все не получается. Аж засветился, за обе руки потащил на лодку. Потом, говорит, специально от берега отвез, чтобы не отказала.
Руконожка Ай-Ай
только что

1. Детям обязательно рассказывать, как папа делал предложение?
2. А если бы отказала - выкинул из лодки?

/мне кажется, у некоторых #барышень-в-ожидании-коробочки крышу реально сносит/

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  • Я несколько раз ухитрялась уходить с работы до того, как там все совсем плохо становилось, вплоть до полной ликвидации предприятия. Вот прямо какой-то нестерпимый зуд появлялся, что надо увольняться, хотя вроде ничто не предвещало. В последний раз так из сотовой компании ушла — прямо перед отпуском меня клинануло, и я написала заявление на отпуск с последующим увольнением. В итоге после моего ухода начали резать зарплаты, закрывать розничные точки, а через полтора года фирма была полностью ликвидирована.
  • В этом году муж уехал в командировку, я взяла отгул и решила съездить за грибами. Первая утренняя мысль была о том, что порвется ремень ГРМ, а муж далеко. Но все равно поехала, только перед этим проверила наличие запасного ремня в багажнике. Естественно, он порвался — хорошо, что в одной из деревень по дороге, где у нас с мужем есть знакомые. По счастливой случайности они оказались дома в будний день. Ремень поменяли. Грибов набрала.
  • Муж был в командировке, я одна в частном доме, заперлась на все замки. Проснулась в семь утра, как будто меня что-то подтолкнуло к этому, — выглядываю в окно, а у меня ворота нараспашку на всю улицу! Не просто калитка, а ворота для заезда машины. Оказывается, был такой ветер, что их расшатало, выбило засов, и они открылись. Я после этого, помимо засова, дополнительно замок навесила. Было очень не по себе, конечно.
  • Мы с женой только подписали договор на покупку дома. Молодые, собираемся заводить семью, покупаем жилье впервые. Накануне дня, когда продавцы должны были подписать окончательные бумаги, я пришел в офис, но с самого утра на душе было как-то неспокойно.
    Решил я еще раз заглянуть в интернет, перепроверить объявление, пересчитать все по цифрам. И что же? Выяснилось, что специалист, «случайно» включил туда скрытую комиссию. Если бы я вовремя не проверил, наши ежемесячные платежи выросли бы ровно на 200 баксов!
  • Училась с подругой в другом городе, жили в общаге, на выходные ездили домой. Зима. Среда. Снится мне сон про электричку. Обычно такой сон снится мне перед неожиданной дорогой. Говорю подруге: «А поехали сегодня домой, сон снился — значит, надо ехать». Ну, мы после пар собрались и поехали. Буквально через час начался сильный снегопад, и все электрички отменили (мы на последней поехали). Потом такие снегопады были, что две недели транспорт стоял, магазины и банкоматы не работали. Не знаю, что бы мы делали эти две недели, если бы не вернулись домой.
Иринка Захарченко
tama
только что

У меня на первом курсе была обратная ситуация. Сдала зимнюю сессию досрочно в пятницу, в субботу решила пробежаться по магазинам и полететь в воскресенье. В воскресенье началась дикая пурга, а потом чистили аэропорт сначала в городе, потом у нас, потом снова началась пурга и так по кругу.. Ровно две недели просидела в аэропорту, почти все каникулы.. Интуиция у меня работала плоховато..

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  • Работая в такси диспетчером, я четко знала, кому не посылать машину, — и 100 % этот клиент в итоге не ехал, даже если напарница злилась и все равно туда кого-то направляла. Водилы обожали со мной работать, говорили: «Фартовая наша, ни одного холостого выезда». Сейчас я выдаю кредиты — ни одного неплательщика, и хотя некоторые по всем документам не подходят, чуйка не подводит.
  • У меня трое детей, когда я была еще в ожидании, то знала пол еще до УЗИ. У меня была подруга, и мы с ней ждали малышей с разницей в пару недель. Это был мой второй ребенок, а у нее — первый. Так я заранее знала, что у меня будет девочка, а у нее — мальчик. Потом УЗИ показало девочек у нас обеих, но в итоге потом у нее оказался мальчик. Даже не знаю, откуда это чутье.
Mefody Domovoy
только что

В американских фильмах иногда врачи так странно сообщают женщине, что она беременна - что она этого не понимает!
Смотрел один фильм, там врач показывает женщине снимок УЗИ.
- Видите это пятнышко? В ближайшие 18 лет оно вынет из вас уйму денег на карманные расходы!
Бедная женщина решила, что у нее рак, а уйма денег уйдет на операцию.

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  • Утром, как обычно, собиралась на работу. Накрасилась, оделась. Еду в лифте, а внутренний голос шепчет, что мне надо вернуться. Пока ехала, поняла, что документы рабочие забыла. Поднимаюсь обратно и слышу какой-то странный звук в квартире, захожу, а там у меня в гостиной из трубы хлещет вода. Я сначала занервничала, что сейчас соседей затоплю, но благо получилось быстро аварийную службу вызвать, и вода не успела к ним протечь. Удачно я документы забыла.
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  • Бывает такое — вот прямо тянет в какое-то место, и ничего не можешь с собой поделать. Сегодня как раз такой случай. Как это называется у поисковиков, сработала «чуйка».
    Хотел сгонять покопать место, где стояли старые бани, но неодолимая сила заставила ехать прямо в лес, объезжать лесные свалки, которые оставляют нерадивые и безответственные граждане. Ну и еще я заметил, что в поселке неподалеку стали ломать несколько домов.
    Предчувствие не подвело — почти сразу наткнулся на вываленную мебель. Мой наметанный глаз сразу определил наличие венских стульев и зеркала. Подъехал и обомлел — там были очень достойные вещи, вывезенные никак не более суток назад.
© cristall75 / Pikabu
Руконожка Ай-Ай
только что

И что? Фанера на спинках к венским стульям отношения не имеет...
Обставлять этим дом или продавать, как антиквариат?

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  • Как-то вечером после ужина я вдруг принялась упрашивать маму поехать в гости к друзьям семьи. Но было уже поздно, к тому же они только-только переехали, и дорога заняла бы почти час.
    Я все просила и просила, а мама ни в какую. На меня это было совершенно непохоже: я росла послушной девочкой. Из тех, кому родители сказали «нет» — и все, тема закрыта. И тут звонит телефон. Мама берет трубку и буквально меняется на глазах. Звонила та самая подруга: «Слушай, понимаю, что уже поздно, но не хотите заехать к нам на десерт? Просто невероятно сильно захотелось вас увидеть».
  • Мне было 20, я училась в институте и только-только начала встречаться с новым парнем. До этого едва успела прийти в себя после долгих и не самых хороших отношений. Хотелось просто мимолетного романа, чтобы отвлечься. Но почему-то я вдруг начала отчетливо видеть в своей голове, как мы вместе растим детей.
    Сказать, что семья и материнство тогда вообще не входили в мои планы — ничего не сказать. Поэтому первой реакцией было искреннее недоумение: «Эй, мозг, ты чего? С ума сошел?» Прошло пятнадцать лет. Мы женаты, и сейчас у нас подрастают двое замечательных детей. Похоже, мой мозг с самого начала отлично все понимал.
  • У меня какое-то шестое чувство на секонд-хенды. Бывает, в голове вдруг возникает мысль, что я должна зайти в тот магазин. И ведь послушаешься — и обязательно найдешь сокровище. То кожаный диван мечты, то винтажный набор для маджонга из бакелита, то вещь, которую безуспешно искала месяцами.
    Но самое странное происходит, когда я уже внутри. Тот же внутренний голос вдруг подсказывает, что мне нужно пойти в ряды с мужскими свитерами — или к любой другой полке, куда я обычно даже не заглядываю. И что вы думаете? Обязательно откопаю что-то ценное!
Mefody Domovoy
только что

Счастливый человек.
У нее в секондах продают диваны и игровые наборы для маджонга.
А у нас в России только старую ношеную одежду.

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  • Как-то раз заказала доставку еды и вдруг поняла, что у меня нет налички, чтобы дать чаевые. Я видела в приложении, что курьер — девушка, и тут появилось какое-то стойкое предчувствие: а что, если подарить ей браслеты? Я их просто обожаю и в свое время накупила целую гору. Порыв был настолько сильным, что я полезла в шкатулку с украшениями. Пока выбирала подходящие, в голове крутилась мысль: «Что за глупость, ну кто вообще оставляет браслеты в качестве чаевых?».
    И вот она приезжает. Я открываю дверь — а у нее на руках, от запястий до самых локтей, куча разных браслетов! Оказалось, она их безумно любит. Я говорю: «Вы сейчас не поверите, но мне почему-то очень захотелось подарить вам вот это», — и протягиваю три приготовленных браслетика. Она аж прослезилась.

Эти истории — лишнее доказательство, что к своей интуиции порой нужно прислушиваться, даже если планировали поступить совершенно по-другому.

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