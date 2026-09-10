15+ светлых историй про людей, которым интуиция вовремя подсказала верный путь

У меня на первом курсе была обратная ситуация. Сдала зимнюю сессию досрочно в пятницу, в субботу решила пробежаться по магазинам и полететь в воскресенье. В воскресенье началась дикая пурга, а потом чистили аэропорт сначала в городе, потом у нас, потом снова началась пурга и так по кругу.. Ровно две недели просидела в аэропорту, почти все каникулы.. Интуиция у меня работала плоховато..