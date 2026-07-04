16 ироничных историй от таксистов и пассажиров, чьи дорожные байки уже не вмещаются ни в один багажник
Многим из нас знаком тот самый момент, когда садишься в такси и понимаешь, что ближайшие полчаса превратятся в маленькое путешествие. Задорная музыка, философские беседы обо всем на свете и большая порция житейской иронии. И тем приятнее, что среди водителей такси немало тех, кто проявляет искреннюю теплоту и человечность. А иногда одна такая поездка способна подарить нам впечатлений на многие годы вперед.
- Чистила телефонную книжку. Нашла контакт: «Алик таксист». Вспомнила, как ехала с ним в такси. Начал он мне рассказывать всякое.
— А знаешь, если молоко поставить в пирамиду, оно не скиснет?
— Не сработает.
— Не, точно сработает.
Ну что ж.
— Тогда я еду с миллионером.
— Почему?
— Представляете, сколько топлива жрут холодильные установки? А тут вы бесплатно увеличиваете срок годности продукта. Просто за счет формы упаковки.
— В выходной поеду на ферму за молоком. Запиши номер, пришлю результаты эксперимента.
Записала. Через несколько дней приходит смс: «Здравствуйте, Юля, молоко купил!» И все. Жаль, не сработало.
- Приятель работал в одном небольшом такси. И вот как-то случилась ситуация: за всю ночь не было ни одного заказа. Все машины тупо стояли на стоянках возле злачных мест. В общем, продолжалось это около недели. С 11 вечера до 7 утра — тишина. Ключ к загадке был найден, когда один из приятелей владельца решил вызвать такси в аэропорт. Бабушка-диспетчер ответила так: «Какое такси? Мальчики спят! И вы спите, нечего ночами шастать!»
- Мой муж работает в такси. Приезжает на заказ, девушка кладет сумку в машину, здоровается, закрывает дверь. Он логично думает: «Ну все, поехали». Отъезжает метров на 100, а пассажирки нет. Она решила обойти машину и сесть с другой стороны, но не успела. Она отменила заказ, чтобы он понял, что ее нет. Муж вернулся, спокойно довез ее до точки. Девушка осталась довольна и доплатила остаток за заказ. Казалось бы, хэппи-энд, все люди, все поняли друг друга, но нет. Через пару дней прилетает предупреждение и временная блокировка. Потому что по правилам сервиса в этой ситуации нужно было вернуть девушке сумку и отменить поездку.
«Вызвал в выходные племяннику такси от меня, и вот что он мне прислал из авто»
- Ехала в такси однажды, таксист — прикольный дядька. Говорит: «Отгадаешь загадку — бесплатно отвезу. Кто это: белая, маленькая и жужжит?» Ну, естественно, не отгадала. А это была муха-блондинка. Вчера села в такси, а там тот же мужик, ту же загадку загадывает. Доехала бесплатно.
- Летом путешествовал по Грузии, нужно было добраться из Кутаиси в Кобулети. Это километров 120-140, в зависимости от маршрута. Стою у дороги, стоплю машину. За бортом +39. Вдруг рядом тормозит такси. Высовывается из окна мужик.
— Слушай, тебе в Кобулети надо, да? Садись, поехали, как ветер тебя домчу! Бесплатно, считай, всего 100 лари! (1 лари примерно 25 рублей).
— Спасибо, нет.
— Да давай, брат, поехали! Цена и так максимально минимизирована!
Тут таксист выскакивает из машины, подбегает ко мне и...
— Да у меня в машине кондиционер есть, да! За два часа долетим, как на самолете! Мне уже было любопытно: цена в процессе упала.
Это продолжалось 20 минут.
— Да у тебя что, совсем нет совести, да?
Я киваю. Да, мол, в смысле нет, нет ее, совести. Тут таксист поворачивается ко мне спиной, снимает кепочку, преувеличенно мощно фейспалмит и говорит тихо:
— Господи, как же ты меня достал.
И все так же, спиной ко мне, добавляет:
— Я сам еду в Кобулети. Садись, накинешь пять лари на бензин.
«Самоирония — дело тонкое»
- Сажусь в такси. У таксиста в машине играет бардовская музыка. Всю дорогу едем молча. В конце водитель спрашивает меня:
— Как вам песни?
— Хорошие.
— Я пою. Купите CD диск?
- Заказали такси из вокзала до дома. Я, муж и двое детей (сын 7 лет и дочь 4 года) сели. Таксист тут же начал возмущаться из-за того, что в машине 5 человек. Причем раньше таких проблем никогда не возникало. Пару минут пытались договориться, но он ни в какую! Уже решили выходить и вызывать другую машину, как тут дочь выдает: «Дядя, ну так вы и выходите из машины! Мой папа тоже умеет водить, так что он без проблем нас довезет». Не знаю почему, но после этих слов таксист просто взял и молча довез нас до дома.
я помню еще времена когда всех этих яндекс и уберов не было. а был обычный звонок диспетчеру . вот , я динозавр )) так вот. вызываем коллеге такси, надо было перевести вещички с одной квартиры на другую. это было оговорено диспетчеру кстати, что у нас вещи и нам нужен пустой багажник . и приезжает бешеная табуретка, Матиз ! да еще и девушка за рулем, как она нам сказала , третий день , как права получила и город не знает. я сама работала в диспетчерской такси одно время на подработке и в нормальной конторе таксисты без сдачи экзамена по карте города к работе не допускались, как и диспетчеры. и вчерашних учеников с только полученными правами то же на работу не брали. а тут... коллега сказала. что им в ящик листовки накидали с рекламой , скидки обещали
- Было это в пору студенчества. Села с подругами в такси, всех развезли по домам, а мой адрес был последним. Еду с таксистом одна и замечаю, что он на меня поглядывает в зеркало заднего вида. Потом уже прямо пристально разглядывает, так что мне неуютно стало. Вот уже и к дому моему подъехали, а он в бардачок за чем-то полез и протягивает мне кожаные перчатки:
— Вот, вы у меня в машине полгода назад забыли!
И в самом деле мои.
«Место действия — Нижегородская область. Иду себе в магазин, срезала дорогу через двор, и тут стоит она. А вы смотрели фильм „Такси“?»
- Подрабатываю таксистом. Дело было во Внуково. Женщина с чемоданами откуда-то прилетела. Убрали чемоданы, села она и говорит:
— Покажите ваш паспорт.
— У меня нет с собой паспорта.
— Тогда покажите ваши права. Я сфотографирую и отправлю мужу.
— Мое имя есть в приложении. А если вы хотите сфотографировать мои права, то сначала покажите ваш паспорт.
— Я вам покажу паспорт, а вы потом на меня кредит оформите!
А мы стоим и сзади уже начинают сигналить. А я на нее уже так разозлился, что уже и везти ее никуда не хочу, говорю:
— Давайте тогда, отменяйте поездку.
Она сидит, не двигается и смотрит на меня сердито. Думала-думала и говорит:
— Что стоим? Поехали! Вот уже сигналят сзади.
Только тронулись, слышу сзади камера щелкнула, видно, сфоткала меня и отправила мужу.
- Устроился я в местное такси ночным диспетчером работать. Часа в 4 ночи раздается звонок, на другом конце провода крайне возмущенная бабушка:
— Ваш водитель не хочет везти мой багаж!
— Минуту, сейчас я ему наберу и узнаю, что случилось.
Звоню водителю, спрашиваю, что такое происходит. Он мне рассказывает, что эта бабуля вытащила два мешка навоза из подъезда и хотела запихать их в багажник. Переключаюсь на бабулю, говорю, что водителю сделан выговор и предлагаю отправить ей другую машину, только указать, что вы везете. Она в отказ, говорит, что так никто не поедет и вообще водители неженки, чемоданы возят, а навоз чем хуже?!
«Жена прошлой ночью ехала в такси, а компанию ей составила утка»
- Приехал на заказ. Молодая женщина сразу призналась, что денег нет и стала умолять довезти бесплатно — оставили ее без денег в глуши. Пожалел — повез. По дороге она мне говорит: «Я тебя отблагодарю обязательно!» Доехали. Она вышла и вернулась с каким-то пакетом. Открываю, а там целая куча колбас и сарделек. В колбасном работает.
- Работаю в такси. Позвонила женщина и попросила прислать водителя Сергея, помнит, что с усами. Все бы ничего, но у меня был только Сергей без усов. Отправляю водителя по адресу: пробки, а нужно срочно и только его. Когда я связалась с водителем, чтобы узнать, где он едет, он сказал мне: «Не переживай, лечу, тороплюсь, чувствую даже, как уже растут усы». Насмешил. В итоге он был именно тем Сергеем, хотя усы никогда не носил.
- Позавчера поздно ночью ехал на такси. Уснул прямо в салоне машины. Водитель будил меня, будил, но никак не смог разбудить. Укрыл каким-то пледом, а сам закрыл машину и ушел в дом. Утром просыпаюсь — а я где-то за городом. Птички поют, красиво, солнышко светит. Сначала даже немного опешил, но потом увидел улыбающегося таксиста, который нес мне кофе. Он открыл мне дверь, рассказал всю историю. Сидели с ним во дворе, попивали кофе, общались. Офигенный мужик.
«Работаю в такси. И вот сегодня это случилось»
- Таксую. Утро. Ночной клуб. Садятся две девушки. Одна из них, садясь со скрипом и активно ерзая, говорит: «Что-то у вас потолок низкий!» Поворачиваюсь назад: она сидит в детском кресле, упершись плечами в потолок, голова набок. Подавив смех, объясняю, что она в детском кресле, предлагаю пересесть, но она так и ехала всю дорогу, стуча головой о крышу на кочках.
- Вызвал такси, приехала Шкода Йети. Понимаю, что опаздываю. Просить таксиста «ехать побыстрее» не люблю. Так вот, совершенно без задней мысли спрашиваю у таксиста: "двигатель 1,4?«Таксист: «Не, не 1,4. Он 1,2. Но он классный и бодрый!» Я совершенно нейтральным тоном:"А-а-а, 1,2″ Так вот. Таксист всю дорогу убеждал меня, что машина на движке 1,2 может ехать. Дорога, которую я сам обычно проезжаю минут за 20-25, мы проехали за 11. Я засекал.
- Упал рейтинг в такси. Не многие соглашались отвезти. А тот, кто брал всю дорогу косился, рассматривал. Сижу и думаю: да что не так-то?! А потом осенило: я же последние две недели вызываю такси для свекрови. Спрашиваю ее, мол, в чем дело. От ответа аж глаз задергался: «Я просто у каждого таксиста спрашивала про зарплату, где прописан и почему все еще не женат».
А вот еще несколько позитивных и вдохновляющих историй, наполненных духом лета: