16 ироничных историй от таксистов и пассажиров, чьи дорожные байки уже не вмещаются ни в один багажник

я помню еще времена когда всех этих яндекс и уберов не было. а был обычный звонок диспетчеру . вот , я динозавр )) так вот. вызываем коллеге такси, надо было перевести вещички с одной квартиры на другую. это было оговорено диспетчеру кстати, что у нас вещи и нам нужен пустой багажник . и приезжает бешеная табуретка, Матиз ! да еще и девушка за рулем, как она нам сказала , третий день , как права получила и город не знает. я сама работала в диспетчерской такси одно время на подработке и в нормальной конторе таксисты без сдачи экзамена по карте города к работе не допускались, как и диспетчеры. и вчерашних учеников с только полученными правами то же на работу не брали. а тут... коллега сказала. что им в ящик листовки накидали с рекламой , скидки обещали