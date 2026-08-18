19 особенных сувениров, которые греют душу своих владельцев, как теплый вечер в августе

Путешествия всегда оставляют в памяти теплый шлейф воспоминаний, которые хочется подолгу смаковать. Смартфоны, конечно, позволяют запечатлеть самые важные моменты поездки, но привезенные оттуда сувениры греют сердце, как ни что другое.

Когда сестра была учителем, мама одного ученика привезла ей из Европы теплый палантин. Мы еще тогда подумали, странно, что он плотный такой. Несколько раз она выгуливала его, оборачивая им шею, ни о чем не догадываясь. А потом снова встретила эту мамочку, и та добродушно так спрашивает: «Как вам скатерть? Понравилась?» gulmira_life Elina Che только что ну, назначение предметов вещь весьма условная.

у меня в качестве штор висят 2 одинаковые льняные скатерти, доставшиеся от мамы. Они идеально подошли по цвету и размеру.

Вытираюсь я льняными полотенцами, которые тоже когда-то были скатертями - впитывают отлично, высыхают мгновенно, стираются просто, места занимают мало.

А еще у меня есть муслиновое полотенце. Я знаю, что многие используют их в качестве детского пледика. Ответить

«Подружайка привезла из заграницы конфету. Выглядит как биллиардный шар, на ощупь — так же. Пытался распилить ножом, не вышло. В рот не помещается. Как с ней быть?»

sergeluck Лапуша только что Это конфета "зуболом". Ее только лизать... А когда слижите много, и пососать можно. Они были популярны давненько... Ответить

Нашла в шкафу какой-то зеленый чай в виде цветка. Мне привезли его из Китая, как сувенир. «Очень редкий и дорогой!» — не забыли мне напомнить дарители. Чтобы я, видимо, не пила его из обычного стакана. Этот чайный цветок долго лежал в темном углу шкафа, соединив над головой тонкие ручки-лепестки, и ждал своего часа. И вот я вытащила его, положила в ситечко, тонущее в специальном же глиняном чайничке, и покорно, положив ладони на колени и опустив глаза на вмятину на деревянном полу, стала ждать, когда будет готов напиток богов. Аккуратно, чтобы не пролить ни капельки, я налила этот божественный нектар в чашечку тонкого фарфора, прикрыла глаза, чтобы никакие чувства не могли отвлечь меня от райского наслаждения... В моей голове всплыла картинка: китаец, живущий в деревне, вернулся после тяжелой работы. Он садится на камень, заменяющий ему стул, и просит свою жену принести ему таз с водой. Жена приносит ему таз, и он окунает в него свои уставшие натруженные ноги. Он смотрит, как солнце медленно скрывается в темноте джунглей. А я понимаю, что мой чай по вкусу и есть содержимое того таза. nasteisha2026 Евгений Молотов только что Как красиво и поэтично написано) Ответить

«Привезла мужу единственный сувенир с Камчатки: лавовую розочку с вершины Толбачика»

ann_smi

В Монако в сувенирном магазине купила блокнот просто так. В итоге это был единственный блокнот за всю жизнь, который я закончила. И теперь мне привезли из Монако еще два таких же. Никакие другие мне больше не нужны. olgaa.faust Котёнок по имени Кусь только что Я и не знала, что некоторые люди по такой фигне парятся Ответить

Мы были в Провансе и решили купить лаванду. Мама выбрала самый дешевый пакетик. Уже дома она вручила мне сетчатый мешочек с этой штукой, чтобы я положила под подушку. Мол, спать буду лучше. Мне запах показался странным, но что я понимаю! Через несколько недель снова прихожу к маме, чтобы обновить содержимое мешочка. Она достает прованский пакетик из шкафа и я вижу, что на нем написано «Орегано». Я неделю спала с орегано под подушкой, потому что он оказался дешевле лаванды. © 10S_NE1 / Reddit Котёнок по имени Кусь только что Хорошо, хоть не жгучий красный перец! Ответить

«Была в Барселоне лет 20 лет назад. Там как раз ремонтировали улицы и я увидела кусок старой плитки с красивым рисунком. До сих пор стоит у меня дома»

Я покупаю кофейную чашку в каждом месте, которое посещаю. За 30 лет у меня их накопилось очень много. Каждое утро я спрашиваю себя: «Куда я хочу сегодня поехать?» И достаю чашку для своего утреннего кофе. В этот момент ко мне возвращаются любимые воспоминания или чувства, связанные с этим местом или поездкой. © KaplanKingHolland / Reddit

Я всегда привожу из путешествий специи! Они маленькие, легкие и их легко положить в багаж. Я использую их во время готовки и вспоминаю свою поездку. Иногда они продаются в симпатичных маленьких жестяных баночках или пакетиках, которые я храню, даже когда специи заканчиваются. Венгерская паприка была невероятно ароматной, и ее производят в огромном количестве разных сортов. У меня есть специи со всего мира, и это отличный сувенир. © AndSoItGoes__andGoes / Reddit

«В одном из сувенирных магазинов Австралии продается бумеранг, который не возвращается»

Я завела традицию: делаю крошечные, минималистичные татуировки тонкими линиями, изображающие места, где я побывала. В Буэнос-Айресе, в хостеле, я познакомилась с удивительными людьми. И мы (четверо из нас) сделали себе одинаковые татуировки: маленькое солнышко, как на аргентинском флаге. Пару недель спустя я остановилась в самом волшебном месте в Писаке (Куско) в Перу. Оно было окружено горами. Именно поэтому я решила навсегда сохранить этот потрясающий горный пейзаж, сделав себе небольшую татуировку в виде тонких линий гор. Сейчас у меня всего две татуировки, но мне очень нравится эта идея как сувенир. Она постоянная, невесомая и всегда становится поводом для разговора. © North_Conference_250 / Reddit Deklarant только что Я уже думала, что у автора все тело в этих тату, так красочно она расписывает свою "традицию". А их всего две, Карл! Ответить

Много лет назад во время поездки в Нью-Йорк наш пятилетний сын нашел в Центральном парке удивительную палку длиной около 1,2 метра. Он носил с собой «Палочку» всю неделю. Мы подготовили его к тому, что он не сможет забрать ее домой, а должен будет оставить в аэропорту. Когда один из работников аэропорта узнал от этом, то просто упаковал нашу палку в коробку для спортивного инвентаря и мы забрали ее с собой. Она стала карнизом для штор в спальне нашего сына. 30 лет спустя она висит на нашей веранде. © tnrivergirl / Reddit

«Привезла из Таиланда 20 растений. Заняли целую сумку в ручной клади. Завернула их в мокрые полотенца, аккуратно упаковала и все доехали в целости»

eerca Алина только что А в Россию без документов растения ввозить нельзя. Ответить

Во время моей поездки на Гавайи я отправила родителям кокос. Это, по сути, как открытка: его можно раскрасить по желанию, указать адрес и его отправят. Доставка заняла некоторое время, но милый кокосик уже пару лет стоит у родителей в гостиной. © Antigone2023 / Reddit

В Танзании мы зашли на рынок, где продавались всевозможные сувениры, а также танзанит. Долго рассматривали камни, нашли один, который показался нам очень красивым, и немного поторговались с продавцом. В итоге купили его за 300 долларов. Почти ожидали, что это подделка. Когда вернулись домой, отдали на оценку ювелиру, и оказалось, что это он настоящий и его реальная цена — 3000 долларов. До сих пор не придумала, что делать с этим сокровищем. © unable_compliance / Reddit Гороухща не сдаёцца только что Танзанит? На рынке? Без документов? В 10 раз дешевле реальной стоимости? Даже если это камень самого низкого класса? Да ну нафиг Ответить

«Привезла сапфир из Африки. Он идеального синего цвета. Необлагороженный, ограненный вручную, мой первый супер-синий сапфир»

flo_ra_flo_ra

Помню, на заре нулевых, бабушка привезла из Польши маленькую жестяную баночку и передала ее нам. Лет 10 она лежала в холодильнике. Решили вскрыть. Сверху тонкий бумажный слой — давай его отковыривать. К нему, еще как назло, прилипла какая-то мягкая белая масса. Подумали, что истек срок годности и продукт просто пропал, впитавшись в бумагу. Выбросили. Лишь спустя еще одно десятилетие понял, что было в банке, познакомившись с французским сыром камамбер. Он просто был консервирован, а «бумага» — благородная плесень. andreimalets Гороухща не сдаёцца только что За 10 лет ни у кого не возникло мысли прости бабулю шоэта? Ответить

«Нашла дома такую упаковку, тетя сказала, что привезла ее из Эмиратов. Даже не представляю какого они года»

kh_vcosmo Котёнок по имени Кусь только что А тётя не помнит, когда в Эмираты летала??? Я думала, подобное не забывается Ответить