Мы тоже всегда относим выползших на дорогу черепах подальше от машин.
12 историй из такси, пропитанных красотой заката и разговорами по душам
Истории
02.10.2026
Иногда поездка на такси может превратиться в маленькое приключение. То таксист попадается такой заботливый, что готов сделать экскурсию по городу или показать красивые арки деревьев. А с некоторыми можно даже устроить фотосессию заката. А во время загородных поездок по живописным степям вашими безмолвными попутчиками могут оказаться грациозные лошади.
- Отдыхали в Турции, снимали квартиру в городке у моря. Ночью возвращались домой на такси, и вдруг водитель притормаживает и зовет с улыбкой моего мужа посмотреть на дорогу: «Давай-давай, выходи!» Он в растерянности вылезает, я следом. И тут видим — прямо на нас по дороге ползет большая черепаха. Таксист аккуратно перенес ее на обочину, дал нам рассмотреть, и мы как ни в чем не бывало поехали дальше. Вот так обычная поездка стала одним из самых теплых воспоминаний об отпуске.
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- Работаю в такси. Села девушка, у меня играет «Сплин», попросила сделать громче. Дослушали, пообщались о музыке. В итоге остановились у магазина и всю ночь общались на Воробьевых горах...
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- Прилетели с подругой в Махачкалу. Взяли такси, а в нем уже сидит пассажирка. Не стали возмущаться: подумали, что таксист просто решил подвезти попутчицу. Женщина по пути вышла у автовокзала, а мы поехали дальше. Цена оказалась адекватной. В итоге мы с этим водителем договорились, и он нас весь отпуск возил по местным достопримечательностям. Очень душевно было!
- Вчера ехала в такси — разговорились с водителем. Он рассказал, что у него три высших образования, но таксует для подработки. Я невольно рассмеялась. Ему, кажется, стало немного неловко, и он сказал: «Не просто так таксую же». Я тут же извинилась и объяснила: «Просто вы везете курьера с двумя высшими!» После этого мы оба рассмеялись.
evamama.kz
«Какое-то время в жизни Басеньки мы постоянно ездили на такси в ветклинику, и буквально каждый таксист спрашивал, дорогая ли эта порода и где такую купить. А она обычная»
- Черногория, автовокзал. Диспетчер — молодой, веселый — засмотрелся в экран телефона и не объявил автобус, и тот уехал без нас. И что, вы думаете, сделал диспетчер? Позвонил водителю, остановил наш автобус на трассе, а нас самих тут же отправил на такси — бесплатно! Решение вопроса заняло у парня тридцать секунд и две улыбки. Через 10 минут мы действительно настигли большой синий автобус, который невозмутимо ждал на обочине.
kinkymiu
Просто исправил свой "косяк". Но не без элегантности, надо отдать должное.
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- Пятница. Опаздываю, вызываю такси. Водитель останавливается на пыльной дороге напротив дома. Перехожу к машине и немного раздраженно говорю: «А что не на следующей улице остановились? Пока дойдешь — вся в пыли». Он промолчал. Я уже думаю: ну все, обидела человека. Через несколько минут он говорит: «Дайте номер карты, я вам деньги за поездку переведу». Я вообще не поняла! Оказывается, по пятницам каждый седьмой пассажир у него едет бесплатно. И эти деньги он предложил передать дальше. И я подумала: как легко мы свое раздражение переносим на других! А ведь можно просто улыбнуться и сказать доброе слово. Давайте беречь друг друга!
aina_daulbek
Водитель такси от этого прав не стал. Он остановился не там, еще и деньги предлагает кому то передать
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- Петербуржцы, вы невероятные! Вызываю такси. Жду. Подъехал. Сажусь назад, говорю: «Поехали!» Водитель невозмутимо: «Я не таксист, вам, видимо, в машину сзади нужно...» Если бы подо мной разверзлась земля, я бы не пикнула от стыда! А он еще и пожелал мне хорошего дня и попросил не переживать.
c.r.istina
Нормальная реакция нормального человека, или в остальной России обязательно обматерят?
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Вот такие открыточные виды можно застать из окна автомобиля в живописных уголках Казахстана
- Ехала в такси, оказались в начале пробки. Таксист предложил ее объехать по соседней улице и заодно посмотреть на очень красивые арки из деревьев. Вид был и правда просто замечательный, таксист даже чуть замедлился, чтобы я все рассмотрела. И пробку объехали, сократив время минут на 8–10. Почему-то в такие моменты особенно люблю жизнь. Я сама всегда подмечаю красоту, а когда это делают окружающие и еще и делятся со мной — так радостно становится!
yzhenetort
- Помню, раньше у нас такси, пока не наберут полную машину людей, не ехали. Вот я так один раз запрыгнула в такси на заднее сиденье и бодро говорю: «Здравствуйте, подвиньтесь немного, пожалуйста!» Оказалось, мужчина просто встречал с поезда свою семью. Я когда поняла, робко так говорю: «А это не такси, да?» Ну, посмеялись, довезли до дома, денег не взяли. Что интересно: все сидели в машине и думали: «Кто это такая?»
- Еду в такси, фотографирую из окна красивый закат. Девушка-водитель, обращаясь ко мне:
— А хотите, мы выйдем и сфотографируем этот закат?
— Х-хочу, давайте...
— Да-да! Такой красивый!
Вышли, сфотографировали, она тоже, и радостно поехали дальше.
- Я перед Новым годом вызвал такси ехать к друзьям за город. Оказалось, что было два вызова на один адрес. Я сел в чужую машину и говорю, мол, «поехали» — и махнул рукой. Через полчаса (пробки же) интересуюсь: «Что это мы куда-то в другую сторону едем?» Кое-как через диспетчеров разрулили!
- Знакомый вчера ехал в такси на день рождения и забыл на заднем сиденье огромный торт. Обнаружил уже у подъезда, когда машина уехала. Позвонил водителю — тот ответил, что уже на другом конце района, но попробует вернуться. Через сорок минут во двор заезжает такси, водитель выходит с коробкой и говорит: «Я его всю дорогу охранял как родного! Один раз пришлось резко тормознуть, так я его рукой держал». Торт открыли — сверху все съехало набок, надпись «С днем рождения!» превратилась в «С днем рож». Водитель посмотрел и сказал: «Остальное, видимо, не доехало». В итоге его тоже позвали за стол. И первый кусок торта отдали человеку, который спас хотя бы половину поздравления!
ghostwriterthread
А вот еще подборка историй от таксистов и их пассажиров, где за каждым поворотом — маленькие радости и разговоры по душам.
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