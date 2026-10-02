12 историй из такси, пропитанных красотой заката и разговорами по душам

Иногда поездка на такси может превратиться в маленькое приключение. То таксист попадается такой заботливый, что готов сделать экскурсию по городу или показать красивые арки деревьев. А с некоторыми можно даже устроить фотосессию заката. А во время загородных поездок по живописным степям вашими безмолвными попутчиками могут оказаться грациозные лошади.