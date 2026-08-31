15 светлых семейных фото, за каждым из которых прячется добрая история

Фотоальбом пахнущий старой бумагой и клеем — редкое удовольствие в эпоху смартфонов. Теплые снимки из прошлого дарят радость и заставляют часами разглядывать их, вспоминая, какими были мы, наши родители, бабушки и дедушки.

Автор фото рассказывает, что его мама не так уж часто фотографировала их с сестрой, но этот снимок — его абсолютный фаворит

Я поймал большую рыбу, но испугался взять ее в руки, а вот моя сестра — нет! © Eric9930 / Reddit

На этом фото идеально все!

Я на секунду подумала, что ваша сестра — это я! Я тоже обожала «101 далматинца» и бордер-колли! Это же она на фото? © ATGF / Reddit

На этой фотографии бабушка автора, которая держит на руках своих новорожденных двойняшек, чье рождение стало настоящим сюрпризом. Сегодня им почти по 80!

У моего дедушки Миши был брат-близнец. А так как он был тем еще весельчаком, решил не рассказывать бабушке о наличии своего двойника, а подшутить над ней. А бабушка моя — это важно, — была учителем начальных классов, и к тому времени учила уже третьеклашек. И вот как-то договорились они встретиться возле кинотеатра, а дед решил подослать вместо себя своего брата. Приходит, значит, бабушка, окидывает «подмену» с ног до головы, а потом выдает: «А ты не Миша!» (А тот в кустах сидел, наблюдал). Брат говорит, мол, ты что, Зина, меня не узнала, а та выдает: «У Миши всегда ботинки чистые, а у тебя грязные». Наблюдательность у моей бабушки была прокачана на 1000 % — еще бы, ведь у нее на попечении было 40 непосед. ADME Галина Шангина только что Наблюдательность жены не всегда хорошо для мужа. Вот я, например, благодаря своей наблюдательности, всегда нахожу заначки супруга. Один раз даже 100т. рублей нашла за пластиковым плинтусом. Ну, конечно же он для меня собирал))) Ответить

Люди на этом снимке выглядят весьма современно, однако сделан он была аж в 1995 году. На ней — родители автора, которые собрались, как тогда говорили, на тусу

Удивительно, что у мамы нет знаменитой челки из тех самых 90-х. Мои одноклассницы, кажется, соревновались друг с другом, чья челка будет выше и выдержит самый сильный порыв ветра. Помню, когда я заходила за подругой перед походом в школу, она все еще вертелась у зеркала, тщательно забрызгивая начесанную прядь волос маминым лаком. Как-то мать запретила брать ее лак, поскольку уж очень быстро он заканчивался, так подруга прибегла к хитрости, которой пользовалась ее бабушка — стала разводить сахар в воде, и распылять эту сладкую смесь на свою челку. Однажды за нами даже гналась оса, и мы мужественно от нее улепетывали. ADME Ирина Ковшарь только что Фильм "Просто Мария" ввел моду на эту челку. И мода ушла ( слава б- гу) и фильм забыт. Ответить

Посмотрите, как великолепно выглядит бабушка мужа автора фото в свои 104 года!

Она выглядит фантастически для своего возраста! © InfinityCent / Reddit

О да! Она каждый день надевает свой парик, украшения и наносит макияж. Она невероятная! © Efficient-Ticket-271 / Reddit

Ух ты! Трое из моих бабушек и дедушек дожили до 90 лет, но я с трудом представляю, как это — дожить до 104 лет. Кстати, у меня была двоюродная бабушка, которая прожила 102 года, а в 100 лет еще водила машину. © rhit06 / Reddit

На этом фото — снимок дедушки автора, сделанный в 1958 году. Автор рассказывает, что дедушке исполнилось 90 лет, но он все так же активен, ездит на рыбалку и даже занимается ремонтом

Красивый у вас дедушка! Городской был парень или сельский? Моей вот бабуле в сентябре стукнуло 92. Конечно, возраст дает о себе знать, но картошку копать выходит, вернее, прорывается сквозь ряды мешающих родственников. © Suslyatina / Pikabu

Такая же бабуля. В этом году будет 90. Пусть на двух палках, но сама идет. В это воскресенье отвезли ее с «зимовки» к ней в дом в деревню. А отвезли так рано, потому что уже без умолку твердила: «Ой, уже тепло. Что тут сидеть? А чеснок подшевелить... А то, а се...». В общем, отвезли. А вчера вот мне по телефону говорит: «Что-то я поспешила. Силы уже не те...» Но ехать ко мне не хочет. Будет там. А еще в том году, помню, очень она сокрушалась, что, мол, глаза плохи стали, читать уже без очков не может. © Muflosha / Pikabu

А на этом снимке, сделанном в конце 1970-х, родители автора запечатлены в квартире его бабушки. А на заднем фоне знаменитое украшение всех квартир того времени — сервант с хрусталем, который доставали только по ну очень большим праздникам

© Turnau / Pikabu Кошачья прислуга только что Эх, хрустальный звон бокалов... Обожаю его с детства. Всегда, когда что-то праздновалрсь, независимо, в узком кругу на двоих, или с приглашением родни (до 13 человек на 17 квадратов комнаты), доставался хрусталь. На всех, кому стукнуло уже 10. Разномастный, прозрачный или цветной, неважно, главное - чтоб звенел. Ответить

О да, этот сервант с хрусталем! Я хоть и выросла уже в 80-х, но этого лакированного монстра с рядами разнообразных стаканов, сервизов, салатниц и даже парочкой супниц внутри до сих пор помню. А раз в месяц у нас с бабулей был ритуал — мы доставали все это на стол, ставили таз с холодной водой с разведенным в ней уксусом, и начинали тщательно намывать, а потом с таким же усердием полировать вафельными полотенцами все это роскошество. Поэтому каждый раз, когда наступал «тот-самый-день-когда-доставали-хрусталь», он сиял, словно начищенный пятак. ADME Ирина Александровна только что Ох, помню-помню этот ритуал... Как же я его не любила! И как я была рада, когда однажды в серванте взорвалась хрустальная вазочка и осколками побила почти все это "богатство"! ))) Ответить

Между этими фотографиями больше 60 лет счастливого брака. Автор фото говорит, что его дедушка никогда не переставал улыбаться, и родственники даже дали ему прозвище «Улыбка»

А еще у дедушки буквально сумасшедшая генетика — все его потомки в той или иной степени похожи на него! © little_bit22 / Reddit

О, у меня та же история с дедушкой! В моем роду только немногие не унаследовали его знаменитый нос. Нет, он не некрасивый, просто немного своеобразный. Когда я была беременная своим сыном, сходила на какое-то новомодное 4D УЗИ, и, как только увидела фото, сразу распознала этот знаменитый нос. И да, когда ребенок родился, я поняла, что была права. © scarletnightingale / Reddit

На этой фотографии — бабушка и дедушка автора, Лидия и Алексей, снятые на камеру в далеком 1960 году. Изначально кадр был черно-белым, но его раскрасили прямо в фотоателье и превратили в цветной

© wrongapril / Pikabu Сестрица Алёнушка только что Что за понятие - губы у человека должны быть ярко-красные! Поэтому на всех раскрашенных снимках мужики как с накрашенными губами. Где в реальной жизни такое? Ответить

Любопытно, что вопреки своему крутому нраву, бабушка беспрекословно слушалась мужа и всегда говорила: «Как Алеша решит». Алеша же, несмотря на то, что был невысокого роста, пользовался серьезной популярностью у барышень из-за своего доброго и веселого характера. Мама рассказывала, что когда они с ним шли по улице — домой обязательно возвращались с конфетами — знакомые дамочки непременно угощали. © wrongapril / Pikabu

А тут запечатлена бабушка автора во время своего визита в Афины в 1960-х годах. Вы только взгляните на эти очки! Даже современная модница носила бы их с удовольствием

Ты сказала, что твой дедушка был профессиональным фотографом. А бабушка не была ли, случайно, профессиональной фотомоделью? © standard_armadillo / Reddit

Нет, к сожалению. Она была домохозяйкой, просто они с дедушкой любили путешествовать. Впрочем, когда дети выросли и стали самостоятельными, она построила карьеру фотографа. © ferballz / Reddit

Автор фото рассказывает, что на этом фото из 1977 года, его тетя. Посмотрите на эту обворожительную улыбку и дерзкий начес, она определенно была не из робкого десятка!

Смотрю на это фото и думаю, что она была в самом низу списка тех родственников, которым можно доверить детей, зато первой в списке тех, к кому ты бежал в случае расставания с возлюбленным. © FabulousDiscussion80 / Reddit

О нет, она была центром притяжения всего нашего семейства. Мы с моими двоюродными братьями и сестрами просто обожали бывать у нее, и иногда она забирала нас из школы. У нее в доме был бассейн, бар и холодильник с маленькими баночками газировки. И правило было всего одно — не перебивать ее, когда она пускалась рассказывать истории из жизни. © Reddit

На эти прически ушло не меньше двух баллонов лака для волос, но, кажется, оно определенно того стоило

Ох уж эти начесы из 1960-х! Помните, фильм с Брижитт Бардо про Бабетту? Прическа ее героини из этой картины стала настоящим хитом среди женщин, и даже получила одноименное название. Хотя начесы появились еще десятилетием раньше, пик их популярности пришелся именно на 60-е. И, несмотря на то, что парикмахеры били тревогу, утверждая, что подобные прически портят волосы, женщины на это внимания не обращали и продолжали сооружать «вавилоны» на своих головах. Конкурировать с ними по количеству использованного лака для волос, могли, пожалуй, лишь те самые челки, которые все носили десятилетиями позже. Olga Dubrowski только что А я начёсы ненавидела, поэтому шла вразрез с модой и никогда не делала. Ответить

А на этой фотографии — бабушка автора, которая, по его словам, была из племени чероки

От этой фотографии буквально захватывает дух! Расскажите, какой была ваша бабушка? © Plus-Professor5909 / Reddit

Она была очень немногословной. Обычно сидела и слушала, переводя взгляд с одного человека на другого, а по-настоящему выражала себя в творчестве и украшениях, которые делала. Она любила деревья, а мой дедушка был инженером и столяром-любителем, поэтому дом был полон вещей, которые он мастерил из дерева. Больше всего мне с детства запомнились деревянные часы с маятником, которые до сих пор хранятся у меня дома. Они практически никогда не показывали правильное время, но выглядели потрясающе. © forensicdude / Reddit

Эта фотография — настоящая машина времени. На ней мама автора одета в платье прапрабабушки из 1890-х годов

Этот наряд до сих пор хранится в нашей семье, однако больше его никто не надевает из-за боязни повредить старинные швы и ткань. © victory_vegetable / Reddit

Кстати, если бы вы не сказали, что это платье вашей прапрабабушки, я бы подумала, что это кадр с Вивьен Ли во время съемок «Унесенных ветром»!

Бабушка автора поста запечатлена на этой фотографии в 1943 году, когда ей было 16 лет. Бабуля рассказывает, что каждый раз, когда ей делали прическу, она ходила в фотобудку, чтобы запечатлеть этот момент, потому что очень себе нравилась

© mykulFritz / Reddit Кошачья прислуга только что Выглядит старше.

У меня фотки бабушки только в возрасте 24 лет, 1945го года. Даже свадебных нет ни одной, они просто расписались в 44-м, по-моему даже без свидетелей. Ответить

Я точно знаю, что бабушке тут всего 16, поскольку год указан на самой фотографии. Я и сам не мог поверить, что она была так юна, когда делала этот снимок, но бабуля развеяла мои сомнения. © mykulFritz / Reddit

Да, люди на старых фотографиях кажутся нам старше, чем есть на самом деле. Думаю, это потому, что их одежда, прически и макияж сегодня ассоциируются с более взрослыми людьми.

Это свадебное фото бабушки и дедушки автора, сделанное в апреле 1943 года. Вы только оцените этот невероятный стиль — кажется, что это кадр из какого-то старого кинофильма

© SurferDudeMB / Reddit Кошачья прислуга только что Еще один 43-й.

Нет, американцам не понять русских. У нас в 43-м не то что фоток и платьев - порой возможности нормально поесть не было. Бабушке сестра приписала год, чтобы ее на завод работать взяли (брали с 14), чтоб хотя б на хлеб себе зарабатывала, а не делили одну сестринскую пайку на двоих (тем, кто не работает, полагались какие-то нечеловеческие крохи по карточкам, вроде 150 гр хлеба на день и что-то по комбижиру, и это не концлагерь, это за Уралом города в эвакуации). Ответить