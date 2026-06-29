15 простых примеров того, что в спортзале без юмора просто никуда

Занятия в тренажерке могут привести нас не только в форму, но и подарить впечатлений на год вперед. Ведь спорт это не только про «быстрее, выше, сильнее», но и про простые жизненные сцены, наполненные искрометным юмором. Так что занятия фитнесом и маленькие радости — вещи вполне себе пересекающиеся.

Записалась в спортзал. Занимаюсь с тренером. Недавно заявил: «Одежда должна вас мотивировать, не ходите в мешках». Купила топ и леггинсы. А он глаза опустил, всю тренировку сам не свой. В конце не выдержал, вздохнул и говорит: «Ну не могу я на это смотреть! Неправильную форму топа вы выбрали, лямки сильно врезаются в кожу». Я про себя посмеялась, потому что успела надумать всякого. Какой же у меня заботливый тренер! ADME Olga Dubrowski только что Размечталась, небось... Ответить

Вожу ребенка на тренировки в бассейн. Одного мальчика приводит мама. В леопардовом бикини, с высокой прической, локонами. Этакая Даша Букина. Думаю, вот мама молодец! Не пялится в телефончик! И только через месяц до меня дошло, что что-то здесь не так, ведь она вовсе и не плавала в бассейне. Ведь через 45 минут эта девушка уже нарядно одетая встречает сына и ведет его в душ. Так эта мама пыталась поймать чужих пап. © ЙП / ADME Olga Dubrowski только что Леопард вышел на охоту. Ответить

«Мой котэ пришел из тренажерки. Такое чувство будто он одним махом делал упражнения на все группы мышц»

Купила потрясающие белые леггинсы! Пришла в зал. Чувствую себя на все сто, делаю глубокие приседы. Заметила, что все глазеют на мои леггинсы. «Красотка!» — подумала я. Тут ко мне подбегает девушка, протягивает худи и быстрым шепотом шепчет: «Быстро завяжи кофту на поясе! У тебя там сзади огромное пятно. Беги в раздевалку». Внутри все оборвалось. Тот самый, главный женский страх! Как я могла не свериться с календарем?! Я обвязала худи вокруг талии и, краснея до корней волос, на полусогнутых ногах помчалась в раздевалку, мысленно прощаясь с репутацией и новыми штанами. Залетаю в кабинку, стягиваю легинсы, и вдруг понимаю, что от «катастрофы» исходит яркий аромат клубники. Я присмотрелась: пятно было липким и неоново-малиновым. Оказалось, переодеваясь, я неудачно присела на скамейку, где кто-то до меня забыл кусочек ягодного фитнес-мармелада. ADME

В тренажерке свою бутылку везде таскала с собой, ставила ее рядом. А однажды подошла какая-то девушка, взяла мою бутылку и попила из нее. Еще так посмотрела на меня косо! Потом ее подруга говорит, мол, вот твоя вода, и показывает на ее полупустую бутылку. elemmadazh

«Это моя тренажерка под крышей дровника. Я ее соорудила сама. Очень хотела бы ходить в зал в городе, но ехать далеко. А тут все под рукой»

Я однажды в тренажерке перепутала телефон. Взяла его и очень удивилась, что интерфейс изменился, Подумала, обновился, что ли. Музыка какая-то не в моем стиле, и в наушниках что-то другое играет. Начала нервно переключать. Потом начали приходить уведомления от незнакомых людей. Тут я поняла, что это не мой телефон. Аккуратненько положила его на место и ушла. До сих продолжаю ходить в этот зал, все ок. jenny_berdiyeva

Перед самым закрытием тренажерки знакомый обнаружил, что из шкафчика пропали все вещи. Стали искать. Включились все, кто оставался в клубе. Собирались камеры отсматривать. Я выдвинул идею, что вещи в другом шкафчике. Замки все открывались одинаковыми ключами. Так и оказалось. Нашел вещи в соседнем. Циник / Dzen

Пошла сегодня в бассейн. Оказалось, что забыла пакет с мылом и шампунем. Делать нечего, приняла душ просто под водой. Вышла, сушу голову, в зеркале вижу, как из душевой кабинки вышла женщина, подошла к раковине, где моют руки, нажала на мыльный диспенсер раз десять и, втирая мыло в подмышки, пошла обратно в кабинку. loguteva

«Такая вот романтика сельских качалок. Ну атмосферно ведь?»

Подошел сегодня в тренажерке к девушке. Сказал, что очень классно выглядит. Пока говорил, сильно взволновался и начал тупить. Напрочь забыл, что вообще хотел сказать и даже не понял, что сказал. Но ушел со словами: «Ну, увидимся!» oleg.hachaturoff Ana.Rok только что Молодец, парень. Главное уже сделал. Если сам себя не съест, дальше легче будет Ответить

Я в Китае занималась на уличной спортивной площадке с тренажерами. Мимо шел дедушка-китаец. Медленно шел, волоча ноги и прихрамывая. Дошел до брусьев, вскочил на них и начал такие пируэты вытворять! Я и у молодежи-то их не так часто видела. Минут через пять спрыгнул и похромал дальше. © Alena / ADME

Вчера первый раз за 10 лет пошла в тренажерку. Такого стыда давно не испытывала! Тренер мне не по карману, а сама я полный ноль! Народу очень много, все пялятся. Настроить тренажер под себя оказалось для меня непосильной задачей. Но была еще и вишенка на торте. Я позанималась на тренажере, потом увидела, что там, где у меня были ноги, должна была быть голова. У меня все! murkatys

«Пока вы ходите в качалку, он никуда не ходит. Ну разве что до лотка и до миски. Почему же так несправедливо? Ну вот зачем коту нужны такие бицепсы?»

Решили сходить с мужем в бассейн. Он находится под открытым небом, по периметру растут елочки. Купили разовый абонемент. Лицо у администратора было ну очень неприветливым. Ну как бы ладно, утро, с кем не бывает. Сдали куртки, сидим ждем начала сеанса. Я сижу в шапке. Подходит наше время, и тут эта администратор подходит ко мне и спрашивает: «У вас шапочка есть?» Я говорю, мол, конечно. А она такая: «Которая на вас? В ней нельзя вообще-то!» Она на полном серьезе подумала, что я пойду плавать в вязаной шапке. sh_anastasya

По физре нам предстояли пары по плаванию. Купальник мне дала сестра. Он был немецким. Настоящая мечта для 1970 года! Так вот. Мальчики уселись на лавки вдоль бассейна, а мы, девочки, зашли в воду. Уже в воде я обнаружила, что мой купальник, намокнув, стал совершенно прозрачным. Выводили меня из бассейна верные подруги, взяв в плотное кольцо: одна — спереди, другая — сзади и третья — сбоку. Купальник сестра, конечно же, не выбросила, а отнесла в ателье и сделала подкладку.

© Вера Дроботова / ADME

Мюнхен. Тренажерка. Подхожу к парню, он явно заканчивает с жимом платформы и снимает блины с тренажера. Спрашиваю на немецком, мол, он уже все, можно застолбить? А парень испуганно смотрит на меня и на английском говорит, что немецкий не знает. Я еще подумала, что техасец, судя по акценту. Поулыбались, разошлись. Спустя полчаса слышу его роняющего гантель со словами: «Вот блин!» Ну так бы сразу и сказал. teacher_in_eu

«Год назад купил домой беговую дорожку. Просто допер, что можно делать зумы не сидя на стуле, а шагая на дорожке. И видосики тоже можно смотреть на ней же»

Пришла в тренажерку. Сижу в раздевалке, переобуваюсь. Подходит женщина, завершившая тренировку. Ее шкафчик прямо над моей головой. Она открывает дверку, туда-сюда маяча у меня перед глазами. Потом возмущено говорит: «Девушка, пересядьте, пожалуйста!» Я молча пересаживаюсь. Потом думаю: «А что, так можно было?» Обычно, если я подхожу и возле моего шкафчика кто-то сидит, я просто забираю свои вещи и переодеваюсь рядом, а не выселяю того, кто пришел раньше. А вы бы как поступили? mari.gvrl Olga Dubrowski только что Вам посчастливилось побывать около центра вселенной, а Вы недовольны. Ответить

Купила купальник для бассейна. Основной цвет — черный, а на животе — круг голубого цвета. Плыву на спине, смотрю, все переглядываются. «Точно, произвела фурор!» — польстила я себе. Выхожу из воды, ко мне подлетает женщина и, смущаясь, быстренько шепчет: «Девушка, у вас потрясающий купальник, но цвет этого синего круга точь-в-точь совпадает с оттенком плитки на дне. С стороны кажется, что сквозь вас просвечивает дно бассейна. С тех пор меня в шутку называют «спортивным пончиком». ADME