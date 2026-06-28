18 историй и фото с пляжа, после прочтения которых можно почувствовать горячий песочек под ногами

Да у тебя классная жена - ты чуть не утонул, а ей как с гуся вода!!! Правда ты и сам ещё тот дурак, думал второе дыхание откроется??? Знал же что не доплывёшь, о чём думал??? Короче классная пара!!! Детей только не рожайте, и так полно дебилов в этом мире...