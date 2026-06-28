Я вытащила пачку стобаксовых купюр в палец толщиной, а он такой - Ты чё??? А я чё??? У меня муж в правительстве РФ, у нас такими пачками все пять квартир набиты и дача ещё и домик на Лазурном побережье...Во псих !!! 🤣🤣🤣
18 историй и фото с пляжа, после прочтения которых можно почувствовать горячий песочек под ногами
Курортный сезон в самом разгаре, а это значит, что пляжи переполнены не только отдыхающими, но и курьезными ситуациями. То дикие макаки бесцеремонно тащат чипсы прямо из сумок туристов, то шестилетний ребенок начинает учить продавцов кукурузы правильному маркетингу (и крайне успешно). Перед вами простые, но яркие хроники пляжного отдыха от первого лица, точно сделают вечер более приятным.
- Поехали с подругой на отдых в Азию. Лежим, загораем, и тут захотелось мне сока. Я достала кошелек и вытащила деньги, чтобы отсчитать нужную сумму. И вдруг из ниоткуда подскакивает местный мужчина, резко хватает меня за руку и буквально вырывает купюры. Не успела я рот открыть, как он заталкивает наличку обратно мне в ладонь, зажимает мои пальцы и строго выдает: «Осторожно. Другие видят». Оказывается, этот мужчина просто решил по-своему, без лишних церемоний, позаботиться о беспечных туристках и уберег нас от реальных карманников. Сказать, что мы испугались — ничего не сказать, зато урок безопасности на курортах запомнили на всю жизнь!
«Просто Черное море, Анапа и наши девчонки. Этому фото уже больше десяти лет, и оно так мне нравится своей беззаботностью, энергией молодости и безудержным упоением жизнью, что решила поделиться»
Зачётные девочки, чего уж там !!!🤣🤣🤣 Девчонки, я тоже еще могу подпрыгнуть... ну не высоко конечно, но зато я приземляюсь грациозно...🤣🤣🤣
- Я был студентом, было жарко в мае и как-то оказался в центре города. А в центре пляж городской. Думаю — искупнусь. Разделся, заплыл за буйки, поворачиаюсь назад — нет одежды! Поспрашивал, никто не видел. Кто позарился на ношенную одежду и стоптанные студенческие кроссы? А днем надо было лабораторку сдавать. Препод был суровой закалки и не выносил и минутного опоздания! И вот пошел я по центральной улице в трусах. Все оборачивались, но делать было нечего. Потом я вдруг побежал. Решил почему-то, что так меньше стыдно будет! Пробежав километров пять босиком, понял, что не успею. Пошел на троллейбусную остановку! В переполненном троллейбусе вокруг меня сразу образовалось пустое пространство. Под непрекращающийся смех я почти доехал. Тут кондукторша пошла проверять оплату проезда: «Ваш билет!» Постояла минуту с выпученными глазами и как заржет низким голосом, почти басом! С ней ржал весь троллейбус! Сыпались шуточки, поддерживаемые новыми взрывами хохота. Но с троллейбуса меня не высадили! В общем, я успел в общагу. У вахтерши тоже была истерика смеха. Переоделся и успел к началу лабораторки! Как-то так.
" Будем бежать, скажем что спортсмены от общества Динамо! ...Мальчик а до Абакана далеко ?" Джентельмены удачи !🤣🤣🤣
Доброго утра всем, кто в офисе
- Сочи, август. Пляж, жара. Мимо идет продавец с кукурузой, кричит свое. Никто не берет. Проходит второй круг — никто. Третий. На четвертом к нему подбегает мальчик лет шести, дергает за рукав и говорит громко: «Дядя, кричите веселее, тогда купят». Продавец остановился, посмотрел на него. Потом как заорет: «Кукуруза! Горячая! Лучшая в Сочи! Берите, пока я добрый!» Купили сразу трое. Мальчик стоял довольный, аж светился, как будто сам продал.
Стоит один продавец, ну тоже с Кавказа и кричит - Ананасы, бананасы, ананасы, бананасы...Подходит мальчик - Дяденька правильно говорить "бананы" ! - Спасыбо, малчик!!! - Бананы, ананы, бананы, ананы...🤣🤣🤣
- Однажды в Испании сидели с мужем на пляже на полотенцах, и рядом с нами загорала парочка на лежаках. Она — красивая, эффектная блондинка, а он — полная противоположность, еще и сильно старше! Разговаривали они не по-нашему, ну и мы начали их обсуждать между собой, то, что как так можно, она с ним за деньги и все в таком духе! Вот было наше удивление, когда они уже уходили, и блондинка повернулась, улыбнулась и сказала на чистом нашем языке: «Всего хорошего, и можете лечь на наши лежаки, они уже оплачены!» — и ушла!
Мне кажется, это непробиваемоe жлобье утрется и радостно займет оплаченные лежаки, продолжая сплетничать)
«Был на пляже у Каспийского моря, увидел мимишку. Он сильно фырчал, не рискнул тронуть»
А не фырчал, так тронул бы, и селфи стал делать? Жаль, что не попробовал: характер у тюленей вредный, они, между прочим, кусаются, и зубки у них весьма острые
- Анапа, июль. Жара, пляж забит. Рядом мама с мальчиком лет пяти, он все время тащил ее в воду, она не хотела. Минут сорок препирались. Потом мальчик замолчал, сел, подумал. Встал, подошел к незнакомому дядьке рядом и говорит серьезно: «Дядя, отведите мою маму купаться, она боится». Дядька поперхнулся, мама засмущалась, извиняться начала — ну и в итоге все-таки пошла сама.
Мама не хотела вещи оставлять, чтобы потом, как тот студент, по городу в купальнике не дефилировать.
- Наблюдала на выходных на пляже картину. Пришла пара, обоим лет по 30. Он — крупный, мрачноватый, с густой бородой. «Типичный ИТ-шник», — подумала я. Не успели они расположиться, как у него зазвонил телефон. Потом минут 20 он ходил по пирсу — жестикулировал, останавливался, снова говорил. Закончив, сел на край пирса, достал из сумки спицы и начал вязать. Сомнений не осталось — точно продакт.
С виду самый обыкновенный галечный пляж, пока не обращаешь внимание на человека
- Лето, пляж. Загораю, купаюсь со своей будущей женой. Она у меня спортсменка: бег, лыжи, плаванье и прочие. Я же плаваю так себе: минут 5, не более. Так вот, озеро большое, она мне и говорит, мол, поплыли на другой берег. Ну во мне взыграла мужская гордость, поплыли. И минут через 7-10 я чувствую что все, не могу больше. Моя невеста уплыла далеко вперед. И тут девушка впереди плывет на надувном матрасе, я к ней. Так и так, спасайте. Я держусь за надувной матрас, приплыли мы к берегу. Руки и ноги трясутся от перенапряжения, кое-как выполз на берег. Моя девушка давно на берегу, загорает. Она бросила только одно слово. «Флиртуешь?»
Да у тебя классная жена - ты чуть не утонул, а ей как с гуся вода!!! Правда ты и сам ещё тот дурак, думал второе дыхание откроется??? Знал же что не доплывёшь, о чём думал??? Короче классная пара!!! Детей только не рожайте, и так полно дебилов в этом мире...
- Сочи, дикий пляж. Галька, жара, народу битком. Рядом мужик весь день пытался дозвониться кому-то — звонил, ждал, вешал, снова звонил. Раз двадцать, не меньше. Мы уже за него переживали. Под вечер дозвонился, говорит радостно: «Алло! Да! Я на море!» Пауза. «Нет, все нормально, просто хотел сказать». Повесил трубку, довольный полез в воду.
Когда приехал на море, а оно оказалось Баренцево
- Отдыхали в Таиланде. Ездили купаться на пляж Сай Кео, а там обитает очень много диких макак — гроздьями на всех деревьях висят. И вот сидим мы с подругой на берегу, загораем. Вдруг видим, как обезьяна резко скакнула к чьей-то чужой сумке. Не успели оглянуться — вытащила оттуда пачку чипсов. Открыла, сидит — хрумкает чинно. С самым что ни на есть невозмутимым видом. Хозяйку сумки мы так и не увидели — ушли плавать. Надеюсь, она не сильно расстроилась, лишившись вкусняшек...
Может это её сумка и была!!! Вот мыслите стереотипами - если сумка на пляже, значит хозяйка в море!!! А может она повисеть на лиане приехала ???🤣🤣🤣
- Несколько лет назад ездила на море. Мечтала попасть в аквапарк к дельфинам, но денег не было. Вечером сказали, что около нашего поселка появляется три дельфина. На следующий день я вся в ожидании видеть их хоть издалека. И вот час икс. Все на пляже стоят, наблюдают, а я медленно плыву к ним, просто чтобы ближе увидеть, а один дельфиненок приплыл и начал играть со мной!
Миф о том, что дельфины спасают людей придумали выжившие! Те кого дельфины утопили увы рассказать уже не могут!!! А ещё они сексуально озабочены и иногда домогаются самок человека!!! Вот чем люди думают??? 🤣🤣🤣
«Несколько недель назад на Кипре снял эпичного котейку при полнолунии»
- Лето. Геленджикский пляж. С самого утра шустрая продавщица бродит с сумками, из раза в раз повторяя на одной ноте: «Раки, рыба, трубочки, чурчхелла, семечки жареные, кто желает». Пляж постепенно заполняется, и вот ей уже не пройти между лежаков и полотенец. Остается только скакать по оставшимся островкам песка и балансировать. Очередной маневр не удается, нога задевает бок загорающей женщины. Та поднимается, чтобы возмутиться, но видит виноватое лицо.
— Ну ладно, — говорит. — Кукуруза есть?
- С семьей на пляже сегодня отдыхаем. Народу — жуть. Весь пляж переполнен. Пытаюсь младшего (7 лет) научить плавать. Подбегает девочка примерно его возраста и начинает в него стрелять из пенополиуретанового водяного пистолета. Ну такой мягкий, в виде гигантского шприца. Сыну такое внимание не очень понравилось, и он попросил девочку найти другую мишень. На что она кокетливо заявила: «А чего такого, я просто с тобой заигрываю». Растет новое поколение девчонок без женских намеков? Не может быть!
Просто дети чисты и непосредственны !!! Не надо их взрослыми заморочками и моралью грузить...Не зря же сказанно - Устами младенца глаголит истина !!!