17 достойных кинолент, которыми нас еще порадуют в 2026 году

Голливуд готовит для нас захватывающую историю о силе духа и невероятной связи человека и животного. Картина «Сердце зверя» обещает стать одним из самых интригующих проектов о преодолении себя в условиях дикой природы. В центре сюжета — бывший боец спецназа (Брэд Питт) и его верная служебная собака, которые из-за непредвиденных обстоятельств оказываются глубоко в бескрайних лесах Аляски.

Многих зрителей трейлер заставил переживать за судьбу собаки, однако продюсер фильма Ричард Рэймонд сразу успокоил фанатов в соцсетях, подтвердив, что овчарку ждет счастливый финал.