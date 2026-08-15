17 достойных кинолент, которыми нас еще порадуют в 2026 году
Хотя солидная часть года уже осталась позади, кинематографу еще есть что предложить нам. Впереди много громких премьер, способных принести зрителям искреннюю радость. Мы сможем насладиться творчеством выдающихся режиссеров (от Дэвида Финчера до Алексея Учителя), смелыми экспериментами с жанрами и новыми работами любимых актеров. Нас ждут киноленты про удивительные жизненные перипетии, космические путешествия, викторианская мистика и, конечно же, обаятельные истории, до краев наполненные первоклассным чувством юмора.
«Сердце зверя»
Голливуд готовит для нас захватывающую историю о силе духа и невероятной связи человека и животного. Картина «Сердце зверя» обещает стать одним из самых интригующих проектов о преодолении себя в условиях дикой природы. В центре сюжета — бывший боец спецназа (Брэд Питт) и его верная служебная собака, которые из-за непредвиденных обстоятельств оказываются глубоко в бескрайних лесах Аляски.
Многих зрителей трейлер заставил переживать за судьбу собаки, однако продюсер фильма Ричард Рэймонд сразу успокоил фанатов в соцсетях, подтвердив, что овчарку ждет счастливый финал.
- Премьера кинокартины запланирована на 25 сентября 2026 года.
«Тайный дневник Верити»
Коллин Гувер — имя, которое заставляет сердца книжных фанатов биться чаще. Экранизация ее нашумевшего романа «Тайный дневник Верити» обещает стать одной из самых интригующих премьер года. В центре сюжета — начинающая писательница, которой предлагают невероятный контракт: закончить серию книг за знаменитую Верити Кроуфорд, восстанавливающую здоровье после дорожного инцидента. Переехав в роскошный особняк писательницы для работы над архивами, героиня находит ее тайный дневник с непредсказуемыми семейными секретами.
Еще один козырь картины — это кастинг. Роль загадочной Верити исполнит блистательная Энн Хэтэуэй, а юную писательницу — Дакота Джонсон.
- Премьера кинокартины запланирована на 2 октября 2026 года.
«Шум времени»
Новая работа мэтра отечественного кино Алексея Учителя. Картина посвящена жизни и творчеству одного из величайших композиторов XX века Дмитрия Шостаковича. Зрителей ждет глубокая и вдохновляющая история о том, как гениальный творец ищет баланс между своим уникальным даром, личными чувствами и сложными реалиями меняющейся эпохи.
Главную роль — Дмитрия Шостаковича — исполнил актер Олег Савцов. Также мы увидим в фильме Евгения Цыганова в роли Сергея Прокофьева, Данилу Козловского, Никиту Кологривого, Льва Зулькарнаева.
- Премьера кинокартины запланирована на 26 ноября 2026 года
«Бегущая»
Галь Гадот и Дэмиэн Льюис — отличный актерский дуэт, который моментально привлекает внимание к новому экшен-триллеру «Бегущая» (The Runner). Сюжет обещает нам невероятно динамичную историю, разворачивающуюся на улицах Лондона. Успешная женщина-адвокат оказывается втянута в напряженную игру с таинственным незнакомцем. Чтобы защитить своих близких, героине придется буквально бежать наперегонки со временем через весь мегаполис, выполняя цепочку сложных, запутанных и непредсказуемых заданий.
Интересный факт: фильм снимает Кевин Макдональд, лауреат премии «Оскар» и мастер умного, плотного кино («Последний король Шотландии», «Орел Девятого легиона»).
- Премьера кинокартины запланирована на 2 сентября 2026 года.
«Знакомство с Факерами: Новая глава»
Разговоры о четвертом фильме в этой популярной франшизе шли почти 15 лет (с момента выхода «Знакомства с Факерами 2» в 2010 году). И вот мы дождались. Теперь правила игры меняются: уже самому Грегу Факеру предстоит примерить на себя роль подозрительного главы семейства. Его повзрослевшие дети готовятся к свадьбе, и Грег с ужасом осознает, что при знакомстве с будущим зятем начинает вести себя в точности как некогда его тесть Джек Бернс. Нас ждет отличная комедия положений о том, как трудно отпускать детей во взрослую жизнь и пытаться сохранить пресловутый «круг доверия».
- Премьера кинокартины запланирована на 25 ноября 2026 года.
«Призрак оперы»
Французская классика получает новое, невероятно эстетичное воплощение, мимо которого будет просто невозможно пройти. Главный магнит проекта — свежий и очень притягательный кастинг. Роль музы загадочного гения исполнит Дева Кассель (дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя), которая сейчас стремительно покоряет большой экран. Инсайдеры индустрии отмечают важную деталь: создатели планируют вернуться к истокам и опираться именно на оригинальный французский роман, а не на знаменитый бродвейский мюзикл. Нас ждет ставка на аутентичный парижский шарм, невероятные исторические костюмы и изящную романтическую драму без лишней театральности.
- Премьера кинокартины запланирована на 28 октября 2026 года.
«Битва моторов»
Иван Янковский и Юра Борисов в одной исторической драме — неудивительно, что зрители ждут эту картину с нетерпением. В центре — события 1908 года, когда группа смелых энтузиастов решает создать в будущем легендарный гоночный автомобиль «Руссо-Балт». Нас ждет захватывающая история о мечте, инженерном гении и настоящем спортивном азарте. Любители кино называют проект дерзким ответом голливудскому хиту «Ford против Ferrari». Масштаб подготовки к съемкам впечатляет: специально для фильма было спроектировано и построено с нуля 10 автомобилей, в точности соответствующих эпохе.
- Премьера кинокартины запланирована на 8 октября 2026 года.
«Плетёный муж»
Оливия Колман и Александр Скарсгард — дуэт, который гарантирует проекту звание главной интеллектуальной премьеры сезона. В центре сюжета оказывается женщина-рыбачка, живущая на окраине консервативной приморской деревни и столкнувшаяся с непониманием соседей. Вместо того чтобы поддаться давлению общества, она решается на неординарный шаг: заказывает у местного мастера сплести для нее спутника жизни из ивовых прутьев. Это тонкая, поэтичная притча о праве на счастье, поиске близости и о том, что настоящие чувства могут возникнуть там, где их меньше всего ждут.
- Премьера кинокартины запланирована на 30 октября 2026 года.
«Клара и солнце»
В новой работе оскароносного Тайка Вайтити, экранизации романа лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро Дженна Ортега примеряет на себя образ андроида Клары, обладающей выдающейся способностью к эмпатии. Став компаньоном для девочки Джози, Клара начинает внимательно изучать мир людей, искренне пытаясь понять природу человеческих чувств и надеясь, что тепло Солнца способно помочь ее новой семье преодолеть любые трудности. Актрисе, покорившей мир образом саркастичной Уэнсдей, предстоит сыграть невероятно светлого и доброго андроида.
- Премьера кинокартины запланирована на 23 октября 2026 года.
«Дива»
Новая работа Анны Меликян обещает стать одним из самых завораживающих отечественных релизов, искусно объединяющим музыку и историю в духе магического реализма. Фэнтезийная драма «Дива» расскажет историю 11-летней Майи ( ее играет Алиса Юнусова — дочь певца Тимоти) — девочки с феноменальным, поистине волшебным голосом. Ее стремительный взлет на оперный Олимп вызывает зависть признанных примадонн, чьи интриги неожиданно открывают для юной героини портал в иное измерение. Там, в скрытом от чужих глаз театральном мире, Майю ждут увлекательные приключения и трогательная дружба с духом старого дирижера (Тимофей Трибунцев). Одним из главных магнитов картины станет участие блистательной Юлии Снигирь, которой предстоит примерить роскошный образ одной из коварных оперных конкуренток.
- Премьера кинокартины запланирована на 3 декабря 2026 года.
«Приключения Клиффа Бута»
Квентин Тарантино и Дэвид Финчер объединяют усилия — эта новость звучит как абсолютная мечта любого киномана! Нас ждет невероятный и масштабный спин-офф хита «Однажды в... Голливуде». События перенесут нас в яркий Лос-Анджелес 1977 года, спустя восемь лет после финала оригинальной картины. Невозмутимый герой Брэда Питта сменил профессию каскадера на должность голливудского «решалы». Теперь Клиффу предстоит виртуозно разбираться с самыми сложными, деликатными и запутанными закулисными проблемами киностудий в эпоху диско.
Интересный факт: Тарантино не захотел, чтобы его десятый фильм, которому предстоит, по плану именитого режиссера, стать финальным в его карьере, был сиквелом. Поэтому решил передать режиссерское кресло кому-то другому. Именно Брэд Питт уговорил взяться за проект Дэвида Финчера, с которым они создали культовые «Бойцовский клуб» и «Семь».
- Премьера кинокартины запланирована на 23 декабря 2026 года.
«Практическая магия 2»
Культовая мистическая история из конца девяностых получает долгожданное продолжение! В кинокартине мы снова встретимся с очаровательными сестрами-ведьмами Салли и Джиллиан Оуэнс. Спустя годы героиням предстоит помочь уже новому поколению своей семьи овладеть волшебным даром и, конечно, попытаться окончательно разрушить то самое знаменитое родовое проклятие, которое веками мешает женщинам их рода найти истинную и счастливую любовь. Сандра Буллок и Николь Кидман, спустя более чем 25 лет, возвращаются к своим ролям! Роль дочерей Салли исполнят та самая Мэйси Уильямс, запомнившаяся нам по «Игре престолов» и Джоуи Кинг.
- Премьера кинокартины запланирована на 11 сентября 2026 года.
«Эбенезер»
Джонни Депп вновь возвращается к своей любимой викторианской эстетике, чтобы воплотить образ самого известного скряги в истории литературы. «Эбензер» — это масштабное фэнтези, которое обещает показать классический сюжет Чарльза Диккенса с совершенно неожиданной стороны. Создатели обещают совершенно новый, глубокий взгляд на классическую «Рождественскую песнь» Чарльза Диккенса. Официальный слоган проекта прямо заявляет: «Имя, которое вы знаете. История, которую вы не знаете». Картина заявлена в редком и притягательном жанре «рождественской готики», а руководит процессом режиссер Тай Уэст, известный своим безупречным визуальным стилем. Отдельного восхищения заслуживает блестящий каст, компанию Деппу составят Руперт Гринт, Сэм Клафлин и Дэйзи Ридли.
- Премьера кинокартины запланирована на 13 ноября 2026 года.
«Разум и чувства»
Британская классика, которая никогда не выходит из моды, получает новое роскошное воплощение на больших экранах. Очередная экранизация первого романа Джейн Остин обещает стать настоящим подарком для поклонников исторических лент. Как мы помним, в центре сюжета — история сестер Дэшвуд, рассудительной Элинор и пылкой Марианны, которым предстоит заново выстраивать свою жизнь после потери семейного состояния. Девушек ждут светские интриги, сложные сердечные выборы и, конечно, поиски настоящей любви. За производство картины отвечают те же студии, что подарили нам в 2005 году эталонную «Гордость и предубеждение» с Кирой Найтли.
- Премьера кинокартины запланирована на 16 октября 2026 года.
«Бегемот!»
Сменив амплуа сурового воина на образ утонченного музыканта, Педро Паскаль предстает перед нами в новом образе — музыкант в строгом классическом костюме с виолончелью в руках — и это уже веский повод ждать эту ленту. В центре сюжета — прославленный музыкант Алекс, который возвращается в суетливый Лос-Анджелес, чтобы написать саундтрек для голливудского кино. На фоне творческих амбиций герою предстоит разобраться в запутанной личной жизни, балансируя между бывшей возлюбленной (Оливия Уайльд) и новой симпатией, а также попытаться наладить непростые отношения с братом и отцом. «Бегемот!» установил своеобразный музыкальный рекорд — над его саундтреком работали сразу девять именитых композиторов, включая таких легенд, как Алан Сильвестри и Джеймс Ньютон Ховард.
- Премьера кинокартины запланирована на 4 декабря 2026 года.
«Прайм-тайм»
Роберт Паттинсон продолжает выбирать самые смелые и интригующие проекты, и его новая работа — прямое тому подтверждение. В напряженном триллере «Прайм-тайм» (Primetime) зрителей ждет погружение в мир экстремальной тележурналистики. Главный герой — харизматичный ведущий популярного реалити-шоу, который устраивает хитроумные ловушки, чтобы ловить опасных негодяев и скрывающихся среди нас монстров прямо под прицелом телекамер. Однако в погоне за справедливостью, сенсациями и заоблачными рейтингами герой сам не замечает, как стирается грань между правым делом и пугающей одержимостью.
Проект разрабатывается под крылом культовой независимой студии A24, которая славится своим безупречным вкусом на нестандартное кино, а сюжет картины вдохновлен реально существовавшим известным американским телешоу нулевых «Поймать хищника» (To Catch a Predator).
- Премьера кинокартины запланирована на 25 сентября 2026 года.
«Девятая планета»
Юра Борисов вновь выбирает сложный и многогранный образ. В этом фантастическом блокбастере его герой, обычный автомеханик Дима, который после одного инцидента, внезапно начинает вспоминать свою жизнь на другом краю Галактики. Кадры службы на далекой планете, которую освещали две луны, встречи с необычными существами и образ прекрасной Полины кажутся настолько реальными, что Диме придется отправиться в путешествие за грань обыденного, чтобы выяснить: является ли это его истинным прошлым или удивительной фантазией.
Чтобы воссоздать суровый и величественный ландшафт инопланетного мира, съемочная группа отправилась в Марокко: сцены на «другой планете» снимались в тех же легендарных локациях Атласских гор, где когда-то работали создатели «Гладиатора» и «Игры престолов».
- Премьера кинокартины запланирована на 24 сентября 2026 года.
А про новые сериалы и киноленты, уже представленные зрителям, мы рассказываем в этих статьях: