12 живых историй о людях,чья доброта греет душу, как летнее солнышко
Мир кажется намного светлее, когда мы замечаем, как случайные прохожие, соседи или даже дети готовы протянуть руку помощи в самый нужный момент. Иногда это душевный жест незнакомца на трассе, иногда — искренняя благодарность за обычную замену крана, а порой — простое проявление доброты, которое меняет весь день. В такие мгновения мы понимаем, что самые важные вещи в жизни не измеряются деньгами, а держатся на простом человеческом тепле. Мы собрали 12 историй, где трогательные поступки стали настоящим чудом для тех, кто в них нуждался.
- Далекий 2009 год. Лето, защита магистерской работы. Я весь такой красивый и в костюме, раннее утро, захожу в здание своего факультета. Скидываю рюкзак с плеча, открываю и не вижу свою дипломную работу. А она спокойно лежит дома. Выбегаю из здания, на метро с пересадкой на маршрутку ехать больше часа. Сейчас 8 утра, а защита в 10. Торможу попутку, там дядечка сидит, такой удивленный, мол, что такое. Обрисовываю ситуацию. Он пару секунд думает, говорит пристегнуться. И полетел до моего дома. Я нервно хлопаю себя по карманам, говорю, мол, денег-то у меня с собой на проезд только на метро. Он на меня смотрит, улыбается, говорит, что деньги не нужны, успеть бы. У подъезда меня подождал, я схватил все распечатки, прыгнул в машину, и он обратно на факультет меня повез. В 9.30 я уже был у здания. Защитился на 98 баллов. По пути мужик рассказал, что он едет на деловую встречу после обеда и давно придумал себе примету: если по пути на встречу, где решается вопрос о большой сумме денег, подвезти бесплатно того, кто нуждается, тогда переговоры будут успешными. Я надеюсь, что переговоры были крайне успешными и у него все сложилось хорошо. Не знаю, смог бы я защититься так же хорошо, если бы не его помощь.
- Ходила с ребенком за продуктами, на кассе заметила «Сникерсы» со скидкой. Так захотелось, целую вечность их не ела! Но в голове круговорот мыслей: двое детей, куча расходов, надо экономить. Так получилось, что застряли на кассе, потому что штрихкод не пробивался. Пока ждала, мужчина в очереди за мной попросил скидочную карту, дала. И тут мужчина, сложив свои покупки, протягивает мне и сыну по «Сникерсу»!
«Собаки делают нас добрее!»
- У моего деда есть страсть — он настоящий рыбак. Но вот уже два года он не может нормально ходить и говорить. Бабушка видела, как он сидит, скучает. В итоге придумала, как поддержать его. Она каждое воскресенье заполняет ванную водой, покупает несколько живых рыбок и запускает их плавать. А деда сажает в коридоре, приносит ему удочку и просто сидит рядом, наслаждаясь моментом, пока ее любимый ловит рыбу в ванной. Самое трогательное в этой картине — это то, как он крепко держит ее за руку все это время. А когда вылавливает рыбу, то с гордостью показывает бабушке, радуясь, что поймал настоящего красавца. Я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то любил друг друга так сильно, как они.
- Работаю в пекарне. Каждый день приходит мальчик лет 10, долго смотрит на витрину, потом покупает самый дешевый бублик. Однажды я ему сунула в пакет еще и эклер. После этого он несколько дней не приходил, через неделю вернулся и протянул мне — нет, не деньги, а кривоватый рисунок: наша пекарня, я за прилавком, и подпись «самая добрая тетя». Сказал, не приходил, потому что копил, чтобы купить бумагу и краски для рисунка. Этот рисунок до сих пор висит у нас над кассой. Дороже любой выручки.
Помимо доброты продавца умиляет то, что мальчик не хотел халявы, а старался отработать подарочный эклер.
«Просто шла мимо и увидела акт доброты: прекрасное учреждение по питанию котиков»
Что-то подобное я видела в одном турецком отеле. Как жаль, что ещё есть бездомные кошки и собаки
- Прилетели с мужем на курорт. На второй день на пляже к нашему шезлонгу подошел местный мужчина, бесцеремонно взял мою пляжную сумку и начал вытряхивать все на газон! Я обомлела. Муж вскочил, но не успели мы опомниться, как из сумки с шипением выползла маленькая змейка. Оказалось, что она незаметно забралась туда, пока мы загорали. Мужчина заметил ее хвост в последний момент, поскольку на английском он говорил не очень хорошо, то не придумал ничего лучше, как молча вытрясти ее на газон, чтобы она не успела никого укусить.
- Нашел смартфон. Когда он зазвонил, ответил. Узнал, что его потеряла какая-то дама. Договорились встретиться. Жду. Вдруг ко мне подходят двое хмурых парней, один берет за локоть и тихо говорит: «Телефон у тебя? Пошли за угол». У меня внутри все похолодело, но я пошел, а там стоит внедорожник. Его задняя дверь открывается и выходит пожилая женщина, обнимает одного из парней и говорит мне со слезами на глазах: «Спасибо тебе, сынок! В телефоне вся память о моем покойном муже, я места себе не находила». Оказалось, это ее сыновья, которые просто испугались, что телефон нашел мошенник, и решили подстраховать маму. Вручили мне огромный пакет с элитными сырами и деликатесами (они держат фермерский магазин) и пять тысяч сверху «на бензин».
«Моменты жизни»
- Стояла сегодня в пробке. Вечер, час пик, ремонт дороги. Рядом маленький ребенок начинает ерзать от скуки и канючить. Стараюсь его развлечь песенками и танцующими руками. Сама уже очень устала, не то что дете. И в какой-то момент в соседнем ряду останавливается машина. Боковым зрением вижу, что он мог бы дальше проехать, но стоит рядом со мной. За рулем мужчина, улыбается и предлагает мне кофе. Я растерялась, заулыбалась, но отказалась. Но настроение поднялось на весь вечер.
- Стою на остановке, время уже 21.40, подходит мальчик 8 лет и просит позвонить. Звонит дедушке, и говорит, что задерживается, потому что нет автобуса долго. Спрашиваю: «Разве уроки так поздно заканчиваются?» Отвечает: «Играл с друзьями в футбол и не заметил как пролетело время». Я беру и вызываю ему такси, тут приезжает мой автобус. Пока просила скучающего на остановке водителя другой машины, посадить ребенка на такси, мой автобус уехал. Когда мальчишку отправила домой, позвонила его деду, чтобы встретили. И тут этот водитель с остановки говорит: «Девушка, давайте я вас довезу. Вы сделали благое дело, не оставили мальчика в позднее время на улице». И довез меня бесплатно.
«Вернулась после операции домой и обнаружила вот это. Понятия не имею, кто из друзей этой сделал»
Мне это напомнило, как семья моего лучшего друга в день смерти моего отца просто забрала нас (маму, брата и меня) к себе на обед. Казалось бы мелочь, но сколько душевного тепла за этим кроется.
- Выписываюсь сегодня из больницы. Подхожу к посту медсестры: «Дайте книгу жалоб и предложений, пожалуйста». Вижу, что испугалась, спрашивает: «А вам зачем?» Отвечаю, мол благодарность хочу написать. Она аж растерялась: «Ой, нам так давно их не писали! Сейчас, сейчас!» По итогу оказалось, что эта книга где-то утеряна, все отделение со словами: «ради такого случая надо найти!» бегало и искало. Нашли, написал.
- В школе со 2-го по 6-й класс всегда экономила деньги на обедах, чтоб всегда немного оставалось. Но я их не тратила на шоколадки, жвачки и другие вкусности, а помогала оплатить покупки одной бабушке. Иногда ей не хватало на палку колбасы, я доплачивала за нее, а когда накапливалось достаточно денег, я покупала ей целую колбасу и отдавала.
«Не задались выходные, сотрудница кофейни заметила это. Сначала она подошла ко мне, чтобы узнать, как дела, а потом неожиданно сделала вот это бесплатно»
- Вчера с сыном играли в машинки, нужно было толкнуть машинку, чтобы она заехала в ворота. Он свою толкнул — у него все получилось, я свою толкаю, а она у меня под диван заехала. И мой трехлетка мне говорит, так спокойно: «Ничего страшного, попробуй еще раз.» У меня прям где-то внутри что-то перевернулось. Я вдруг поняла, что мне катастрофически не хватало услышать эту фразу в детстве, да что там в детстве, даже сейчас. И вот я слышу эти слова от близкого человека, хоть и маленького, и понимаю, насколько это мощная поддержка.
- Cижу дома с младшей, внезапно пошел сильный дождь с порывистым ветром, а сын-первоклашка должен был как раз идти из школы. Я запереживала, потому что школа находилась прилично далеко, выезжать к нему было уже поздно, ведь он мог уехать до того как я к нему бы приехала. И тут его приводят домой две девушки, которые на остановке уговорили его сопровождать.
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