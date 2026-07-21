Когда попытались помочь с переводом, а ушли с уроком маркетинга. Вьетнамец оказался на шаг впереди 😄
19 светлых историй про курортный отдых, пропитанных ароматом дыни и яркими впечатлениями
Многие из нас с нетерпением ждут лета, чтобы взять отпуск и с радостью махнуть на море, где можно понежиться на теплом солнышке, искупаться в водичке и просто выдохнуть. Кто-то отправляется на любимые Мальдивы и Бали, а кто-то предпочитает гостеприимную Грузию или колоритную Турцию. Отдых на любимом курорте может подарить не только море светлых, ярких впечатлений и свои маленькие радости, но и запоминающиеся моменты, которые мы с улыбкой вспоминаем еще долгие годы.
- Отдыхал я во Вьетнаме. В одной из забегаловок встретили редкое на тот момент меню на русском, которое явно подняло и без того благостное настроение. «Лобстер ест в жерле », «Корова реставрирована». Взяли меню на английском, поели, а после этого я грозным голосом позвал менеджера. Вьетнамка немного опешила и позвала мужа, думая, что мне все не зашло. Я, в целом, работаю с языками и предложил ему бизнес. Типа я перевожу ему каждую страницу меню на нормальный язык, а он меня за это кормит. Вьетнамец улыбнулся мне и сказал, что он «not interested». Не интересует его это. Но раскрыл секрет. Такое меню ему приносит больше дохода и популярности. Экзотика. Вот так не получилось заработать на отдыхе едой за профессию. Блин.
- Мы с сестрой снимали в Батуми комнату у милой пожилой пары. Они нас забрали с вокзала, был дождь. Мы приехали к ним, разложили вещи и спросили, в какое кафе лучше сходить на обед. Хозяин, дядя Мераб, удивился:
— Зачем кафе? Там моя Нино уже на стол поставила еду. Идите кушать. Небольшой скромный домашний обед, мы просто немного покушаем.
Это был действительно скромный обед — простая еда в виде овощей, мяса, пхали (закуска такая) и домашнего хлеба. Но длился обед почти 5 часов. Мы уже не могли кушать, но Нино приносила все новые блюда. Они были простые, но потрясающе вкусные. Волевым усилием мы все-таки вышли из-за стола. Немного полежали. Смотрим — дождь закончился. Решили пойти погулять. Выходим в коридор, а Мераб спрашивает, куда это мы.
— Мы гулять, в какой стороне набережная?
— Какой гулять? Какая набережная? А ужин?
Этих замечательных людей мы до сих пор вспоминаем с особой теплотой. По ощущениям, будто мы у бабушки с дедушкой побывали.
Да, у меня тоже было такое. Есть что вспомнить. Правда, у меня подобное было в Гудауте, мне было 14 , прошло почти 50 лет, но вкус того шашлыка и овощей и домашних лепешек не забылись. А самое главное- не забылось радушие наших хозяев и чудесное море.
«Умейте слушать море. Пришли утром на берег моря на очередную прогулку, он сел и минут 20 сидел, слушал, смотрел вдаль и думал о своих золотистых делах»
Познал дзен. Умничка. А люди приедут, пожрут, подурачатся, и толку никакого.
- Отдыхали в Египте, брали 15 ночей. Первые три дня — море, пляж, нырять с маской. Стало надоедать: движа как такового нет, скучно, однообразно. Стал наблюдать, как местные что-то ковыряют в катере у пирса. А я страсть как до всякой техники такой любитель. Подошел, на пальцах объяснил: дай посмотреть. Смотрю: фильтр кто-то наоборот поставил, и бенз не идет. Переставил фильтр — все завелся, работает. Все довольны, спасибо говорят, радостные такие: «Ты инженер», — говорят. Вечерком пошли погулять, вышли на пристань. Там уже знакомый нам араб улыбается, здоровается, рукой машет: «Иди, — говорит, — посмотри, что тут?» На лодке мотор холостой ход не держит. Починил. Из плюсов: катали бесплатно на катере пару раз. Из всех ресторанов, на мой взгляд, нормальный только барбекю, но он по аля-карт. После помощи с ремонтом техники в барбекю стало можно ходить хоть каждый день. Жена тот отдых долго вспоминала, говорит, как по высшему разряду.
Хорошо,когда муж с головой и похуже,когда без мозгов в голове.Но может жена с мозгами помочь.Похуже,когда пара семейная только хорошо наряжается,а работать не хочет
- Прошлым летом жил в Батуми. Захотелось сделать девушке приятное — заказал ей у частного мастера красивые пирожные. Приезжаю забирать, стою возле подъезда, жду такси. Рядом продуктовый магазин, возле него сидят две грузинские женщины. Одна из них смотрит на меня и спрашивает:
— У вас сегодня праздник?
— Нет.
— А зачем тогда такие красивые пирожные?
— Ну... нравится девушка. Хочу сделать ей приятно.
Она смотрит на меня с таким искренним недоверием и говорит:
— Так не бывает.
— Бывает.
Пауза. А потом она выдает:
— Беги, мой хороший. Беги. Если ты не убежишь, будешь жить со мной.
Это тётка обрадовалась, счастью не поверила - так не бывает- улётного парнишку заприметила. Убежать хоть успел?
«Где самые харизматичные гиды? Угадали, на Кубе!»
- Зазвонил телефон. Незнакомый номер. Я излишне любопытен, поэтому ответил. Незнакомая девушка очень милым голосом поинтересовалась: я это или не я, и, когда я признался, что это я, сказала, что она из отеля в Мурманске, звонит подтвердить бронь и хочет уточнить, во сколько я приеду. Я заверил, что приеду не раньше начала заселения и постараюсь не опаздывать, после чего мы расстались довольные друг другом. Через два дня телефон опять зазвонил и опять с тем же номером, уже знакомым. Теперь уже знакомая девушка снова уточнила мою личность и сказала, что она хочет подтвердить бронь в отеле в Мурманске. Я снова пообещал приехать вовремя. Потом спросил, зачем она звонит второй раз, если мы позавчера обо всем договорились? Она ответила, что вдруг я забыл, что мне нужно в Мурманск, а она звонит напомнить. Я немного опешил и спросил, часто ли их постояльцы забывают приезжать? Она гордо ответила, что такого не случается.
Приезжаем во Флоренцию в 12 годе, из 2 номеров забронированных нам дали только один, ещё один в подвальном помещении, где сыростью пахнет. Правда, сделали большую скидку и дали абонемент на парковку. Переночевали, погуляли по городу, уехали. Нормально.
- Шатаюсь по рыночку в Шарме. В одном из магазинчиков вижу фото 10×15 хозяина магазина на фоне какой-то березки. Вглядываюсь внимательней и меня пробивает. Аккуратно спрашиваю, где и как фото сделано. И он как выдаст, что познакомился с женщиной из Питера, она его к себе пригласила. Уточняю, помнит ли, где конкретно фото делали. «В Петергофе». Тут у меня отпадают последние сомнения — я живу в доме рядом с этим деревом!
Ой не говорите, я тоже подумала, что автор нашёл отца)). Ну хотя бы, дядю😄
«Просто Анапа»
- Ездил в отпуск в одну жаркую азиатскую страну. Зашел в какую-то закусочную. Смотрю, местные все едят рис с кусочками курицы. Заказал то же самое. Приносит официант, поставил передо мной. Смотрю: сверху риса лежит перчик зеленый. Я человек простой: вижу перец — ем, не думая, в рот его кладу и начинаю жевать. Жую и замечаю, как вытянулись у всех местных лица: человек 15 замерли и смотрят на меня молча. И тут пошла реакция, сижу, глаза открыть не могу. Местные лыбились так, что чуть рты не порвали.
Один мой знакомый, любитель острого, прикладывался на южных базарах.
-перец горький?
-нет, что ты, сладкий! Попробуй! (Стоят, заранее предвкушают).
Пробует, жует.
-уу, и правда не горький! (Собирается уходить, эти двое уныло смотрят друг на друга, один берет на пробу свой же перец).
Тут мой знакомый на всякий случай сдрыснул оттуда 😁
- Вьетнам. Ресторан. Жена жалуется дочкам:
— Уже неделю на отдыхе, а мои деньги не кончаются?!
— Да ладно?! — удивилась старшая дочка.
— Как поменяла 150 долларов, так почти все остались. Очень дешевая страна!
— Очень, милая! — сказал я.
Официант принес счет жене. Делает вид, что не замечает его. Официант со счетом пошел ко мне.
Непонятная история. Вы в разводе? И всегда же счет по умолчанию предлагают мужчине. Почему вашей жене дали его?
«Алтайские маркетологи постарались»
- Лето, пляж, отпуск. Загораю, купаюсь со своей будущей женой. Она у меня спортсменка. Озеро большое, она мне говорит: «Поплыли на другой берег». Во мне взыграла мужская гордость, и мы поплыли. Моя невеста уплыла далеко вперед. И тут девушка впереди плывет на надувном матрасе. Я к ней:
— Так и так, помогите
Я держусь за надувной матрас, приплыли мы к берегу. Кое-как выбрался. Моя девушка давно на берегу, загорает. Она бросила только одно слово:
— Флиртуешь?
Она, как бы это помягче выразиться... ПO*УИCТКА? "Давно на берегу" и пока загорала, не задумалась, может, он утонул уже. Раз сама отлично плавает, значит, надо быстро умотать к берегу и даже не оглянуться на своего парня? И в такой ситуации - нашла повод для ревности, совсем странная. 🤦♀️🤷♀️
- Номер в бунгало, природа. Завели будильник, звук скрипящий такой, чтобы уж встать наверняка. Утром он звонит, выключаю. Ложусь и сразу подскакиваю от орущего будильника за дверью. Выхожу, а там сидящая на дереве заморская птичка старательно изображает сигнал с моего телефона.
Сижу пью чай, слышу за окном шурх-шурх, шурх-шурх, думала дворничха наша под окнами подметает, выглянула поздороваться... А на ветке сидит скворец и старательно выводит шурх-шурх, шурх-шурх!))))
«Гоа — это село в Дагестане, а не какой-то там курорт»
- Было мне лет пять, когда мы с родителями в первый раз поехали в отпуск в какой-то санаторий. Эх, лето, жара, красота... Утром я с мамой пошла гулять в саду. Там же неподалеку гуляла другая женщина с мальчиком примерно моего возраста. Наши мамы разговорились, а мы с тем парнишкой поиграли немного. Перед уходом он пригласил меня на свидание. Я тогда не сильно разбиралась в значении этого слова, но сказала, что приду. Для моей мамы это было так волнительно. К трем часам я уже была одета в красивое платье и отведена к фонтану. А он не пришел. Мы погуляли там еще немножко и ушли. На следующий день уже без меня моя мама случайно встретила маму этого мальчика. Она извинилась и рассказала, что они тоже шли на свидание, как и обещали. Но по дороге туда он встретил ее — ту самую, с кем мне не сравняться. Жабу. Простую жабу. Так и закончился мой курортный роман.
Какая прелесть!
Мой младший внук тоже родился женолюбом и показывал это с двухлетнего возраста. И тоже из тех мужичков, которых жаба вполне может отвлечь от свидания. 😂
- Прекрасное утро. Почти отпуск (муж в санатории). Двигаюсь по кипарисовой аллее в сторону моря. Ощущаю себя где-то между наядой и нимфой, короче, почти богиня. Легкий ветерок, солнце, жизнь прекрасна. Присела на скамейку подождать мужа, релакс. Мимо идёт веселая компания, разговаривают, что-то фотографируют. Слышу разговор двух мужчин из этой компании. Один говорит другому:
— Давай я сфоткаю тебя на фоне во-он той красотки на скамейке.
Подходят к скамейке, на которой я сижу. Живот в себя, грудь вперед, жду.
Слышу:
— Простите, вы не можете... подвинуться? Мы фото с вот этой красоткой сделаем.
Главное — эти несколько секунд, когда вы уже расправили плечи и приготовились сиять. Они были ваши 😂
«А вот и эта красотка»
- В прошлом июле я месяц ездил один на машине по Грузии. Доехал до Бахмаро. Снял гостиницу. Рядом был ресторан. Вечером пошел в него поужинать. Сел, сделал заказ, открыл ноут, начал разбирать отснятое за день. За соседним столом отдыхала большая грузинская компания. Через какое-то время оттуда подходит девушка и спрашивает:
— Почему ты один? Слово за слово, разговорились. Я рассказал, что езжу по Грузии, снимаю, выкладываю просто для себя. Она спрашивает:
— И сколько у тебя просмотров?
На тот момент за месяц было что-то около 600 тысяч. Через пару минут меня уже позвали к ним за стол. В итоге вечер прошел очень круто, по-грузински, вот как в фильмах. Когда я попытался заплатить, с меня не взяли ни копейки. Как ни пытался, как ни настаивал. Утром прихожу обратно в это же кафе. Позавтракал. Попросил счет, а официант сказал, что ему запрещено с меня брать деньги. Оказалось, за тем столом вчера был владелец ресторана.
- С мужем отдыхали во Вьетнаме, поехали на остров аттракционов. Проторчали там весь день и уже под закрытие хватились, что бумажник пропал. А там все оставшиеся деньги, карты, кредитки. Хорошо, что в сейфе оставалось немного денег. На следующий день мужу пишет девушка, вы, мол, часом во Вьетнаме не отдыхаете? Короче, нашли бумажник наши соотечественники. По фамилии на карте (она очень редкая) нашли владельца. Как мы были рады! Встретились с ними, они нам его вернули в абсолютной сохранности! Не тронули ни копейки.
Мне кажется, кто тронул бы, тот "тронет" всё, без всяких возвратов потом. Зачем бы таким людям искать владельца, чтобы получить предъяву, когда увидят недостающее.
«Надпись на кухне в одном из хостелов Адлера»
- Отдыхала в Шарме, зашла потренить в фитнес-центр. И тут среди всех посетителей вижу мужчину — шикарное тело, прямо рельеф-рельеф! Не удержалась, подошла сзади и сделала комплимент. Он оборачивается, и я теряю дар речи, потому что это мой тренер из зала. Вот так вот!
У меня было похожее. Встретил школьного друга. Он таким красивым стал, стройным. А в школе зашуганным был. Человек в 30 лет открыл свой спортзал и тренерует детишек. А так бы не поверил даже
- Дочке было 9 лет. Мы взяли одну хорошую детскую книжку с собой на море и на пляже читали ее друг другу вслух. Какой-то дядечка лет 60, сидевший на коврике на пляже рядом с нами, неожиданно сказал Лизе: «Девочка, ты не могла бы не читать минут пять? Я только пойду окунусь быстренько и тут же вернусь обратно! Просто очень интересно, что там будет дальше».
Счастливый ежик на отдыхе
- В детстве ездили к тете на Черное море. Поехали купаться на мотоцикле с коляской. Дворняга тети по кличке Шарик увязался за нами и норовил залезть в мотоцикл. Места не было, и мы прогнали его. Он потихоньку, обреченно пошел к дому, отошел метров на 20, потом повернул голову, посмотрел на нас с укоризной и горечью и плашмя упал на землю. Так он лежал, не шевелясь, пока мы его не позвали. Как только это случилось, Шарик вскочил и, виляя хвостом, помчался к нам. Пришлось найти место в мотоцикле.
У нас был пес, который тоже умел устраивать спектакли. Если его не брали с собой, он уходил во двор, ложился спиной к дому и демонстративно вздыхал, а еще миску с собой таскал и бил об порог...
- Ездили в отпуск в Геленджик. Жили у мужика. Попросил его повозить нас по местным достопримечательностям. Он целый день честно возил нас: форелевую ферму показал, дольмены и прочее. А под конец, хитро улыбнувшись, свернул в какой-то аул, сказал лишь: «Едем к товарищу». Ну вот, мы приехали, вышли, в домик зашли, расселились на ковриках и ждем. И тут началось: тазик салата из овощей. Мы на двоих осилили. Потом тазик супца. Тоже ушел на двоих, но уже с напрягом. А потом нам принесли тазик плова. Нет, не так — плова. И сказали, что это на одного, сейчас еще тазик отгрузят. Я ел и плакал. Серьезно. Знал бы, что будет такой плов, не ел бы салат и суп. Просто места было жалко.
О, да! Геленджик он такой. Приезжаешь на выходные, уезжаешь плюс кило-полтора. И денег при этом отказываются брать
- Гоа, сняли бунгало. Поздняя ночь, легли спать. Сквозь сон слышу: «Ты зачем одеяло стягиваешь?» Рявкаю, мол, сдалось оно мне. Начала засыпать и тут чувствую, как одеяло уползает. Я в крик. Муж подрывается, включает свет — никого. Просыпаемся, и картина маслом: на веранде сидит макака, смотрит на нас и улыбается.
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