19 светлых историй про курортный отдых, пропитанных ароматом дыни и яркими впечатлениями

Многие из нас с нетерпением ждут лета, чтобы взять отпуск и с радостью махнуть на море, где можно понежиться на теплом солнышке, искупаться в водичке и просто выдохнуть. Кто-то отправляется на любимые Мальдивы и Бали, а кто-то предпочитает гостеприимную Грузию или колоритную Турцию. Отдых на любимом курорте может подарить не только море светлых, ярких впечатлений и свои маленькие радости, но и запоминающиеся моменты, которые мы с улыбкой вспоминаем еще долгие годы.