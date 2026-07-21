19 ярких историй об айтишниках, которые находят маленькие радости даже в системных ошибках

Многие из нас довольно часто сталкивались с работой айтишников и знают, что самые обычные ситуации в офисе могут превратиться в истории с непредсказуемым финалом. Иногда там, где мы видим простую бытовую проблему, они видят «баг», который нужно побыстрее исправить. Их профессия полна неожиданностей и доброй иронии. В этой подборке — забавные и жизненные истории от людей, которые дарят пользователям маленькие радости.