19 ярких историй об айтишниках, которые находят маленькие радости даже в системных ошибках
Многие из нас довольно часто сталкивались с работой айтишников и знают, что самые обычные ситуации в офисе могут превратиться в истории с непредсказуемым финалом. Иногда там, где мы видим простую бытовую проблему, они видят «баг», который нужно побыстрее исправить. Их профессия полна неожиданностей и доброй иронии. В этой подборке — забавные и жизненные истории от людей, которые дарят пользователям маленькие радости.
- Я — айтишник, живу в Астане, работаю на США. Мой мир — это Python, дедлайны и стакан латте. Я думал, что все эти родословные — это пыльное прошлое. Пока не поехал в аул к дедушке. У деда была старая облезлая тетрадь в клеточку. Он вел ее 40 лет. Записывал туда всех: кто родился, кто куда переехал. Весной у них в доме протекла крыша, и тетрадь залило.
— Если это пропадет — нас как будто и не было. Интернет не помнит твоего прадеда. А я последний, кто знает правду.
Я забрал тетрадь в город и за неделю собрал на коленке закрытую платформу для нашего рода. Я оцифровал каждое имя. Подвязал к именам старые фото. Но главное — я внедрил туда голосовые сообщения. Теперь, когда нажимаешь на имя прадеда, звучит голос дедушки, который рассказывает легенду об этом человеке. На прошлых выходных я презентовал это семье. В ту ночь мой личный кабинет в приложении пополнили 15 новых регистраций. Мои двоюродные братья из Алматы и Актау начали загружать туда свои фотки.
- Один раз позвонили с проблемой: компьютер не включается, монитор не загорается. Идти до пользователя минут 20 в другое здание, поэтому пытаюсь решить удаленно по телефону.
— Шнур питания, толстый, черный, в пилот воткнут?
— Да.
— Тумблер сзади системника в положении «вкл»?
— Да.
— На пилоте лампочка красным горит?
— Нет, конечно. С чего бы ей гореть — в здании электричества с утра нет!
Брат в студенчестве подрабатывал сисадмином в какой-то конторе. Все возмущался: ему звонила и бухгалтер с зависшим принтером, и когда в офисе вырубали свет (ну а чО, в компах есть электричество и тут электричество) 😅😅
- Есть у нас на работе айтишные дежурства. Воскресенье. Я дежурный. Звонок. Бодро поднимаю трубку:
— Техотдел. Я постараюсь вам помочь, если что-то будет вне моих компетенций или доступа, то позвоню товарищам, и помогут уже они. Рассказывайте.
— Что рассказывать?
— Рассказывайте, что сломали. Сейчас починим.
— Но...
— Девушка, вы позвонили сюда. Сюда просто так не звонят. Что вы хотели сообщить?
И в ответ на это я услышал сильно неуверенный голос:
— Здравствуйте, я представляю самого крупного российского оператора...
Дальше я осознал и засмеялся в голос. Продолжать поддерживать разговор было уже выше моих сил. Положил трубку.
«Программист в третьем поколении»
- Коллега занимается графикой. Далее с его слов. Вызывает к себе главный инженер. Захожу. Кроме главного в кабинете инженер из производственного отдела — Володя. Передо мной на столе раскатывают рулон метр на два с цветным чертежом, усеянным мелкими деталями.
— Вот тут надо поменять и перепечатать!
— Только вот тут?
— И еще вот тут.
— Исходник есть?
— Вот исходник! — показывают на пресловутый расстеленный рулон. — Взяли ненадолго. Как быстро сделаешь?
— О-о-окей... — вздыхаю я. Перерисовывать с нуля я это не буду. Надо сканировать. Сканер только А4. Буду сканировать фрагментами, почищу, склею, потом буду менять... Сегодня уже не успею. Завтра сделаю.
Главный кривится, понимая, что рулон у хозяев надо отпросить на пару дней. С умным видом подключается Володя:
— Да тут работы всего ничего. Тут и тут. Давай я сам сделаю! Ты только научи как!
- История произошла со мной, когда я работал в ночное время в небольшом офисе. Сидел я, значит, пялился в монитор, как вдруг слышу легкое постукивание. Мне стало любопытно, и я начал искать источник. Как оказалось, звук идет из электрощитка. Я открываю его и выпадаю в осадок. Об донышко щитка бьется торчащий сверху кабель с привязанной к нему запиской: «Передай в третий щиток». Пытаясь сдержать смех, я начал тянуть кабель. В щитке под номером 3 уже обнаружился «заказчик» — проволока с крючком. И с запиской: «Цепляй». Аккуратно зацепив коннектором за крючок, я слегка подергал за проволоку, и та начала погружаться, увлекая за собой кабель. Я стоял и контролировал «процесс». Через полминуты крючок появился вновь: «Спасибо». Полностью довольный собой, я продолжил работу, а 30 минут спустя, получив из третьего щитка команду «Вытягивай», помог кабелю вернуться домой.
«Заходя к сисадмину, будь готов увидеть труды его работ»
- У нас в фирме на 300 человек было несколько айтишников, а точнее — 6, которые занимались внутренними проблемами. В нашем отделе, где работали одни девчонки и я, было так: сначала звали меня, потом звали по порядку айтишников. У них была своя иерархия. Так вот, если не могли справиться 6-й, 5-й, 4-й, 3-й айтишники, то звонили Денису, номер 2. Денис приходил, слегка ворча, включал в розетку неисправный компьютер или модем, или еще что-то, и все работало. Но вы спросите, кто был номер 1?
Так вот, если даже у Дениса не получалось, то звонили Артему. Потом, затаив дыхание, слушали его неспешную походку. В кабинет входил Артем, и все сразу начинало работать.
У нас телефон сломался — вошел Артем, посмотрел, не трогая телефон, и телефон заработал. Но самое крутое — модем, из которого провода во все компы идут, как-то сломался. Так я ему позвонил, он спросил по телефону:
— Это черненький такой?
Я ответил: «Да», — и модем заработал
Артем наверное знает и как пропатчить kde2 под freebsd! (я динозавр и приколы у меня такие же😅😅)
- Дело было года два назад. Работал программистом. В один прекрасный день к нам должны были приехать с аудит-проверкой из Москвы. В тот день я должен был с утра уехать в командировку в другой город, чему я был очень рад. Проехал, наверно, почти 50 км и получаю звонок от секретаря. Далее диалог:
— Ты где?.. Давай быстрее в приемную, у нас «Куасера» (Kyocera) не хочет печатать. Пытается бумагу схватить, но не получается.
— Я же говорю, далеко уже. Давай проверим, что пишет на дисплее?
— Замятие бумаги, откройте крышку и т. д.
— Бумага застряла, что ли? На подаче бумага есть?
— Есть, конечно.
Далее шеф берет телефон и просит меня, чтобы я приехал. Ну, поехал я обратно. Доехал, захожу в приемную, смотрю — действительно не печатает. Бумага есть, подача пытается взять бумагу, но не может. Решил я еще раз открыть лоток для бумаги. И что вы думаете, там я увидел?! Стопка бумаг закреплена степлером в двух местах...
"Ачотакова?" - пытаюсь представить себе оправдательные отмазки сотрудников.
«В IT отделе никого обмануть не получится»
- Муж работает в IT-отделе крупной фирмы. Когда случился аврал, одна из сотрудниц, назовем ее Валя, попросила что-то исправить на компьютере. Замотанные айтишники напрочь забыли о ее просьбе. Валя обиделась и пожаловалась своему начальству. Ее начальство пожаловалось директору, тот наехал на айтишников, мол, не надо обижать Валю. Начальник IT-отдела строго сказал подчиненным: «Не надо игнорировать ценного работника!» — и в спецпрограмме прописал всем задачу: два раза в день спрашивать у Вали, как у нее дела. Четыре сотрудника. Два раза в день. В первый день Валя была счастлива. Радостно улыбалась, купаясь в лучах такого долгожданного внимания. Ее коллеги, сидевшие с ней в одном кабинете, с улыбкой вторили Вале: «У нас тоже все хорошо!» На третий день хихикали. На четвертый — смеялись уже в открытую. Через неделю Валя стала задерживаться на работе, чтобы, не дай бог, с айтишниками в лифте не столкнуться. Еще через несколько дней пришел директор и со смехом сказал: «Оставьте Валю в покое». Начальник IT-отдела отменил задачу.
- Чуток задержался на работе. Прихожу домой, жена говорит:
— Рассказал бы хоть, что там у тебя. Никогда ничего не рассказываешь.
— Да там на контроллерах AD репликация DHCP встала, похоже, из-за KB873...
— Хватит!
Ушла спать, даже чай не допила. Вот как так можно? Прямо на полуслове встала и ушла.
Хахах это как у брата на семейных сборищах спрашивают как дела на работе, а он эти вопросы ненавидит и начинает в ответ: да сегодня ваще задолбался, таски в джире гонял, потом реквесты ревьюил, так ещё надо все к концу дня на прод задеплоить... Подождите тёть Оль, вы же не дослушали! 😀
- Работаю одним из сисадминов техподдержки в большой компании. Пятница, время 20:10. Мой рабочий день закончился 10 минут назад. Собираюсь домой. Телефон на базе начинает истошно звонить. Не выдерживаю, беру:
— У нас у покупателя касса три раза пробила одну и ту же позицию! Три раза по 20 тысяч! А в 1С нет этой покупки вообще! И чек не вышел!
Подъезжаю вплотную к столу, подключаюсь к кассе и отменяю операцию.
— Вбивайте сумму.
На заднем плане слышится счастливый, но осторожный шепот. На экране появляется 20 700 р.
— Пусть покупатель приложит карту.
В следующий момент я в Москве слышу, как в Самаре пиликает СМС-ка на телефоне покупателя. Деньги вернулись. Повторяем снова.
Слышу, как через пару секунд жужжит фискальник и отдает чек.
— Ура! Спасибо вам!
Кладу трубку. Притихший, оцепеневший кабинет. Понимаю, что сидел все это время в одном ботинке. Как застал звонок, когда переобувался в уличную обувь, так и сидел. Улыбаюсь. Люблю свою работу именно за эти моменты счастья и спасения.
«На все руки программист»
Тыжпрограммист - защитник планеты!
Чинит все, от холодильника до лыж!
Процессор не включается или интернета нету?
Сразу высылай в космос сигнал "тыж"😅
- Пришли к нам в отдел три новых сотрудника. Все окончили техникум связи, один даже с красным дипломом. Начался процесс адаптации, и поставили мне задачу обучить их и ввести в курс дела.
— Один сотрудник, открыв документацию, сказал, что это слишком сложно, и он не будет заниматься маршрутизаторами. Даже провода для витой пары не смог обжать.
— Другой сотрудник не смог ввести цифровой пароль, потому что не знал, что цифры на правой части клавиатуры вводятся только при включенном NumLock. Зато он слету выучил фразу «Я был занят» и на вопросы, почему он что-то не сделал, отвечает: «Я был занят».
— Третья сотрудница, гордо улыбнувшись, указала пальцем на системный блок и произнесла: «Сейчас включу процессор и буду работать».
А мне их еще в серверную вести.
- Работал айтишником. Звонит главбух, женщина за 50, мол, комп не работает. Не включается даже. Я хватаю ящик с инструментами, прихожу, тыкаю кнопку питания — никакого результата. Вытаскиваю системный блок из-под стола, вытаскиваю шнур питания, замеряю напряжение — есть 220. Работаю я значит, как главбух говорит:
— Че ты в этой коробке ковыряешься, компьютер-то вот. И хлопает рукой по монитору.
У меня похожая ситуация была. Звонок из бухгалтерии с жалобами на неработающий компьютер. Я прихожу, нажимаю кнопочку "вкл" на мониторе и любуюсь лицом бухгалтерши😂😂😂
- Работаю в банке, в офисе, программистом, а по сути — техником. У нас каждый месяц головное управление заставляет делать фотоотчет всего офиса. Эту обязанность возложил на меня начальник офиса: бегать с фотоаппаратом, фотографировать внутри и снаружи стены, оперзал, кассы, кабинеты и выкладывать фотографии на сервер. На мой вопрос ему: «Почему я и какое отношение я имею к фото?» был гениальный ответ:
«Ну ведь только ты умеешь нажимать на кнопочку фотоаппарата»
А это сверхценное сверхумение как-нибудь дополнительно сверхоплачивается? 🙄
А вот в этом как раз ничего удивительного нет, если жаба давит начальство установить Евдокимову ИБП.
- Начальник пригласил недавно программиста, чтобы внедрили нам в компы такую программку, которая может транслировать на компьютер начальника то, что происходит на компе любого сотрудника. Вызывает меня начальник в четверг и говорит, что я его отвлекаю от рабочего процесса своими запросами в поисковике. Я сначала ничего не поняла, ибо вообще не помню, что искала такого, а потом он мне показал. В общем, как-то вечером ребенок задал мне вопрос: есть ли у гусей зубы? А я на него ответ не знала, вот решила изучить этот вопрос на следующий день в обеденное время. Короче, вопрос изучила не только я, но и мой шеф. Теперь мы все знаем, что у гусей есть зубы — много и острые.
- Когда я был еще мелким пацаном, увидел в рекламе IT-шника. Узнав больше о профессии понял, что это мое. Повзрослел и... исполнил мечту. Как-то раз в нашу компанию устроили экскурсию для выпускников колледжа. По ее окончании объявили: в компании есть курсы. Кто их пройдет на отлично — получит место работы. Мое внимание привлек другой парень — он скромно стоял в стороне ото всех. Завел с ним разговор и узнал, что денег у него на эти курсы нет, а работать здесь — его мечта. Взял его контакты, вечер сбросил некоторую инфу и задания. Он с ним справился на ура, но были мелкие недочеты, которые как раз курсы бы и убрали. И тогда я решился. Я оплатил курсы для паренька. Вы бы видели его глаза, когда он понял, что я серьезно. Курсы закончил на отлично — получил место. Встречаемся теперь каждый день в офисе. Я вижу его энтузиазм, горящие глаза. Я вижу в нем себя малого. Ощущения просто фантастические.
- Устроилась работать программистом. Комната небольшая, начальница сидит тут же, с нами. Мессенджерами пользоваться нельзя, только работать. Поэтому запускала с флешки, не устанавливая. Монитор от начальницы отвернут, все ок. Но меня все равно спалили: оказалось, начальница догадалась, по тому, как я быстро печатаю. После этого переписываться с друзьями не перестала, но начала делать это с заумным видом и медленно, типа над программой думаю.
«Пособие. Как оскорбить айтишника»
- Муж — айтишник, полгода сидел без работы. На собесы не звали от слова совсем. И вот как-то утром сплю, а он вдруг чуть ли не до потолка прыгает от счастья: «Ура! У меня 10 приглашений!» Протираю глаза и думаю: Что он там такого сделал? А он как выдаст: «Не поверишь! Просто махнул рукой и вместо профессиональных навыков написал, что слежу дома за тремя котами, систематически вожу жену на свидания, вкусно готовлю, убираюсь и вообще молодец!» Видимо, уставшие эйчары просто растаяли и оценили такой креатив.
- Я был главным компьютерщиком на предприятии, где трудилось много пенсионеров. Работать с таким контингентом нужно очень внимательно: их методы обращения с ПК порой нестандартны. Вот, например, закончилось место на диске, и меня попросили почистить лишнее. Пришел, удалил мультики для внуков и прочую ерунду, почистил корзину. Через время звонит:
— Я не могу найти важные документы. Я их хранила в корзине! Когда документы были нужны, я их восстанавливала из корзины, редактировала, а потом снова удаляла.
Впоследствии я всегда спрашивал сотрудников, не хранят ли они важные документы в корзине.
- Работаю в отделе автоматизации. В основном помогаю людям работать. Приходит тетенька и рассказывает все свои проблемы с компьютером. Что он сам выключается, что ярлык один не работает, второй работает неправильно, что программы закрываются и открываются. В общем, целый спектр проблем. Компьютер ей недавно поставили, на нем еще не все программы настроены. Вижу — нет антивируса. Долго объясняю ей, что я сейчас буду делать на ее компьютере: ставить антивирус, сканить, настраивать все нужные программы, что зайду по терминалке, и она одновременно со мной может работать. Что, если комп будет немного подлагивать, чтобы не беспокоилась. Она сказала: «Вот замечательно!», кивнула, сказала спасибо, поднялась к себе, выключила комп и ушла домой... Наверное, я плохо все объяснил.
А вот еще несколько позитивных и добрых историй, которые скрасят ваш день: