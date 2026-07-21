Я работаю консьержем и расскажу, с какими теплыми моментами и маленькими радостями сталкиваюсь каждый день

Сразу запомнить лица всех жильцов у меня не получилось. Шутка ли, в доме 23 этажа и человек 600 живет. Но мне сказали — я делаю. Честно всех поспрашивала: кто, куда и зачем идет. Некоторые люди сразу отвечали, но большинство только отмахивалось и ворчало: дескать, а мне какое дело. Ну так у меня работа такая — журнал же не зря лежит, и я здесь сижу!

Один парень вообще решил на меня внимания не обращать: идет к лифтам, а на мои окрики не реагирует. Тут я уже уперлась, встала перед ним, дальше не пускаю. Говорю: «Ответьте на вопросы, или я охрану вызову!» Он погрозил мне какими-то карами, а потом махнул рукой и ушел. Что с консьержки взять. Потом посмотрели со сменщицей по камерам, и выяснилось, что он вообще у нас не живет. Так что права я была. Но и жильцы не давали мне заскучать.