Я работаю консьержем и расскажу, с какими теплыми моментами и маленькими радостями сталкиваюсь каждый день
Пригласила меня как-то коллега в гости, я у нее до этого ни разу не была. Подхожу к элитной многоэтажке, а меня у подъезда консьерж встречает. Сразу видно — душевная дама, но свою работу знает. Я номер квартиры и имя подружки помнила, а вот этаж и ее отчество забыла. Попробовала приятельницу набрать, а она трубку не берет. Консьержка Анна Ивановна, добрая женщина, предложила мне у нее на вахте в тепле посидеть, в дом она меня пустить не может. Слово за слово — мы разговорились, и она мне про свою работу поведала. Я-то думала, что это скучное занятие, но выяснилось, что в буднях консьержа много маленьких радостей и забавных моментов. Вот что Анна Ивановна мне рассказала.
Я почти тридцать лет проработала на заводе в отделе кадров, а потом меня сократили. Даже не знала, что делать. Дети давно выросли и разъехались, дома скучно сидеть, да и деньги нужны. Но где же работу искать? Попробовала на пару вакансий ответить — в ответ тишина. Я уж было совсем приуныла, когда подружка рассказала, что у нее в соседнем доме консьержа ищут. Работа непыльная: сутки через трое, деньги вовремя платят. Ну я и согласилась. Знала бы я тогда, на что подписываюсь.
Многоэтажка оказалась не простой, а элитной, и жильцы у нас были хоть и добрые люди, но с чудинкой. Мне сразу сказали, что я, как консьержка, должна вести учет людей, которые заходят в подъезд, всех внимательно проверять. Ну и поддерживать чистоту, а заодно с коммунальщиками все вопросы выяснять. Со вторым и третьим у меня никаких сложностей не возникло, но вот проверять всех приходящих было задачкой со звездочкой.
Сразу запомнить лица всех жильцов у меня не получилось. Шутка ли, в доме 23 этажа и человек 600 живет. Но мне сказали — я делаю. Честно всех поспрашивала: кто, куда и зачем идет. Некоторые люди сразу отвечали, но большинство только отмахивалось и ворчало: дескать, а мне какое дело. Ну так у меня работа такая — журнал же не зря лежит, и я здесь сижу!
Один парень вообще решил на меня внимания не обращать: идет к лифтам, а на мои окрики не реагирует. Тут я уже уперлась, встала перед ним, дальше не пускаю. Говорю: «Ответьте на вопросы, или я охрану вызову!» Он погрозил мне какими-то карами, а потом махнул рукой и ушел. Что с консьержки взять. Потом посмотрели со сменщицей по камерам, и выяснилось, что он вообще у нас не живет. Так что права я была. Но и жильцы не давали мне заскучать.
Была у нас одна дама, которая все время какой-то хлам в общем коридоре оставляла. То старый шкаф вытащит, то сломанную технику. Я ей несколько раз замечание делала, а она только фыркала в ответ. Ну и ладно, позвала как-то дворников, мы все это добро и отнесли на помойку. А вечером врывается эта женщина в чат нашей многоэтажки и начинает возмущаться: как так, ее вещи куда-то делись. В общем, дело чуть до моего увольнения не дошло.
Дама в тот же вечер в домовом чате предложила меня с работы выкинуть. Но энтузиазма эта идея не вызвала. Остальные жильцы сразу отписались, что это они решили вещи из коридора убрать. Рухлядь всем квартирантам мешала.
Тогда неуживчивая женщина заявила, что консьержки в доме вообще не нужны. Дескать, каждый месяц народ приличные деньги за этот сервис платит, а толку от нас никакого. Даже общедомовое собрание затеяла. Я уже приготовилась вещи собирать. Жаль, ведь только в работу втянулась. Но жильцы смогли нас отстоять. А мне так вообще премию предложили выписать за оперативное решение мусорного вопроса. Так тепло на душе сразу стало.
Через несколько месяцев я вполне обжилась на новом рабочем месте. Всех жильцов постепенно запомнила, выяснила, кто где живет, у кого какой распорядок дня и какие привычки. С некоторыми мы вообще быстро сдружились. Работа консьержа мне начала по-настоящему нравиться. Ведь и от меня, в том числе, зависело, насколько тепло и уютно людям будет в нашем доме.
У меня в квартире всегда было много цветов, так что решила часть в многоэтажку перенести и подъезд украсить. На газончике рядом с дверью небольшой цветник разбила. Вот только сменщицы все время забывали их поливать, но мне не сложно — я и в свой выходной забегала, чтобы за растениями приглядеть. Ну и за жильцами своими, ведь тут тоже нужно все время внимательной быть.
У нас в доме живет много детей, и я всегда стараюсь за ними присмотреть. Кто в школу рюкзак забудет, кто не по погоде оденется. Всегда в этом случае родителям звонила и спрашивала, не стоит ли чадо обратно вернуть. А на третьем этаже жил очень милый мальчик Сережа. Смотрю как-то, возвращается он из школы, а в руках котенка маленького тащит.
Остановила Сережу, звоню маме, та сразу говорит: «Вы котенка у Сережи заберите. Мы скоро на две недели в отпуск уезжаем, кто с животным останется?» Мальчуган чуть не в слезы, но я ему сказала, что котенок пока просто у нас, консьержей, поживет. Мы тут за ним присмотрим, ему тепло и хорошо будет. А как они с отдыха вернутся, может, мама и разрешит котейку взять. Но получилось немного по-другому.
Родители Сережи в нашем доме квартиру снимали, и хозяин не разрешал животных заводить. Так что прописался у нас в вахтерской новый постоялец — кот Талисман. Пушистик быстро стал любимцем всего дома, его все обожали. А Сережа забегал каждый день, чтобы с Талисманом поиграть и каких-нибудь вкусняшек ему принести. С котиком и нам, консьержам, было не так скучно по ночам. Хотя бывают такие смены, что и присесть некогда — ни днем, ни ночью.
Часть жильцов хранила дубликаты своих ключей у консьержек на вахте: иногда надо было проверить, вернулся ли домой ребенок, выключить какой-нибудь прибор, покормить питомца или полить цветы, если хозяева в отъезде. Порой я полдня по разным квартирам бегала после таких небольших просьб.
Милая женщина с 10-го этажа, ее Екатериной зовут, попросила к ней в квартиру заглянуть. Она перед уходом картошку варила и не помнила, выключила ли плиту. А дома никого нет. Поднимаюсь, захожу, а на кухне кто-то шуршит. Бросаюсь туда и застываю от изумления: там скачет муж Екатерины, кашеварит у плиты что-то. Оказалось, у них сегодня юбилей, и он супругу решил ужином порадовать. Объяснила ему, зачем я пришла, посмеялись, и я обещала супруге про сюрприз не рассказывать.
А в одну съемную квартиру заехал молодой парнишка-тихоня. И тут зачастили к нему барышни. Каждую неделю — новая, а то и по две-три. Я уж подумала: «Вот прохвост!» Не выдержала, поймала очередную девчонку и говорю: «Дочка, к нему, знаешь, сколько девочек шастает?» А она в ответ: «Ой, да у него цены на маникюр хорошие и делает виртуозно!»
Оказалось, наш покоритель дамских сердец — мастер маникюра, в студии днем работает, там у него прайс выше. А на дому после работы дешевле берет, дополнительный заработок. Вот и ходят к нему студентки да те, у кого возможности поскромнее. Кстати, потом и дамы из нашего дома подтянулись и тоже стали у него маникюр делать.
А сколько раз мне посреди ночи приходилось сантехников вызывать — и не перечесть. И хорошо, если все жильцы на месте, а когда кто-то в отпуске и протечка в его квартире — это отдельный разговор. Кроме того, я на работе консьержа окончательно праздники разлюбила. Своих-то жильцов я всех уже поименно знаю, а вот когда к ним гости начинают целой толпой идти — это другой разговор. Иногда такие истории приключаются, прямо как в анекдоте.
В квартиру на пятом этаже заехала милая молодая пара — Соня и Дима. И вот на выходных они в магазин умчали, сказали, гостей сегодня ждут. Проходит пара часов, вдруг в подъезд заходит Соня с коляской, а там малыш гукает. У меня глаза по 5 копеек — что за чудеса? Нормально они в магазин съездили!
Я что-то изумленно мямлю, глазами хлопаю, а девушка смеется и говорит: «Вы меня, наверное, с Соней перепутали? Я ее сестра-двойняшка!» Было очень смешно. Я сказала, что ребята пока из магазина не вернулись, предложила им с ребеночком у меня посидеть, чаю попить. Но с тех пор, когда с Соней здоровалась, в моем голосе звучала некоторая неуверенность.
С курьерами тоже выходили забавные истории — то дом перепутают, то еще начудят. Одной девушке с пятого этажа заказ должны были привезти, а ей срочно в магазин понадобилось сбегать. Она попросила меня курьера запустить и сказать ему, чтобы он коробку у двери в квартиру оставил. Приезжает парень, я ему инструкции передаю, товарищ кивает.
Краем глаза вижу: отошел он на несколько метров, открывает коробку и начинает в ней копошиться. Вот думаю: святая простота, консьерж же рядом! Только собиралась рявкнуть, а он коробочку какую-то достает, возвращается и мне вручает — заказчица велела передать. Оказывается, девушка себе пиццу заказала, а мне салатик! Так светло на сердце стало!
Были и другие веселые истории. На девятом этаже жил солидный бизнесмен с супругой. Как-то собрались они в отпуск и попросили меня их цветочки поливать. Я на следующий же день побежала: слышала, он там экзотику выращивает. Захожу к ним на лоджию — и аж глаза на лоб полезли!
Там рядами стоят горшки с кабачками и тыковками. В общем, ухаживала за огородом на совесть, а наши жильцы мне потом еще парочку кабачков передали, когда урожай собрали. А спросить, зачем они эту красоту выращивают, я как-то постеснялась. И хотя бывают у жильцов нашей многоэтажки причуды, они все равно замечательные. Одна история это доказала.
Сломался у нас лифт, я полдня на телефоне просидела, но все-таки добилась, чтобы ремонтники его побыстрее починили. А пока мастера делом занимались, решила хоть как-то жильцам помочь: не каждый на двадцатый этаж легко поднимется. Собрала все табуретки и скамейки, которые у меня в подсобке были, и расставила их по площадкам.
А когда жители нашей многоэтажки узнали, кто это сделал, решили тоже меня порадовать. Мало того, что сами собрали всю мебель после окончания ремонта, так еще скинулись и тортик мне купили. Они вообще у меня золотые: и про день рождения не забудут, и на праздники букет подарят!
В нашем чудесном доме я работаю уже больше десяти лет. Пытались меня в другую многоэтажку сманить, даже зарплату больше обещали, да куда же я уйду? Мне уже жильцы все родными стали. Мы с ними как одна большая семья. Многие детки родились уже после того, как я консьержем стала, и подрастали прямо у меня на глазах. Я к ним как к собственным внукам отношусь.
И со взрослыми жильцами меня связывают самые теплые отношения. Меня и на свадьбы, и на дни рождения приглашают. Конечно, в работе консьержа тоже есть свои минусы: не очень удобный график, бывает, сталкиваешься с грубостью, но свой дом и людей, которые в нем живут, я очень люблю. Если и уйду отсюда, то только на пенсию. А то как они без меня?
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