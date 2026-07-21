20 фото и историй о деревенском лете, где время замирает под стрекот сверчков и шепот старых берез

Деревенское лето всегда заканчивается слишком быстро. Но пока в нашей памяти живы эти тихие вечера на веранде, шелест старой яблони во дворе и тепло бабушкиных рук, мы всегда можем вернуться туда, где были по-настоящему счастливы.

А к вам прибегал ежик или, может, вы до сих пор помните вкус той самой земляники?

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