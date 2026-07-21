20 фото и историй о деревенском лете, где время замирает под стрекот сверчков и шепот старых берез
Деревенское лето узнается сразу: по запаху скошенной травы, скрипу старой калитки, чаю с мятой на веранде и вечерам, когда за окном стрекочут сверчки. В такие моменты кажется, что время немного притормозило, а городская суета осталась где-то далеко — совсем как в детстве, когда впереди были целые каникулы. Эти 20 искренних историй и уютных фото — повод ненадолго вернуться туда, где лето было простым, теплым и бесконечным.
- В деревне малого брата бабушка отправила в огород за морковкой. Малой уточнил: «Большую или маленькую?», а бабуля, не задумываясь, ответила, что среднюю. Тот ушел и пропал. Уже рассердившись, бабушка пошла за ним в огород и ахнула: этот мегамозг засовывал каждую выдернутую морковку обратно со словами: «Нет, не средняя». И так уже полгрядки. Хотели брата отругать, а я говорю: «А как еще узнать ее размер?»
- Мне было лет семь, я не могла уснуть, и бабушка вдруг сказала: «Пойдем, кое-что покажу». На улице было темно, пахло мятой, мокрой травой и землей. Мы вышли в сад, дошли до старой шелковицы, и тут я увидела: ежики шелковицу собирают. Часа три ночи было, для меня это какая-то сказка была — целая толпа ежей под деревом суетится! Такие моменты, ерунда вроде, но на всю жизнь в памяти остаются.
- Когда жил в селе у бабули с дедом, никогда не просыпался по будильнику. Потому что будильником там были петухи, собаки, коты или корова. То один орет, то другой, а иногда все вместе, будто устроили сельский ансамбль. Однажды рано утром просыпаюсь от какого-то тяжелого дыхания. Не открывая глаз, думаю: «Опять пес пришел дышать мне в лицо». Но тут на щеке ощущаю что-то огромное, теплое и мокрое. Открываю глаза, а передо мной морда нашей коровы. А дело в том, что дед вечером забыл закрыть конюшню, и корова, не теряя времени, отправилась в свободное плавание по двору. Дверь в дом была приоткрыта, вот она и зашла посмотреть, чем тут люди занимаются. Спокойно погладил ее, пожелал доброго утра и отвел обратно. Но с тех пор просыпаться в селе стало еще интереснее: кто его знает, кто на этот раз придет будить?
«Лето в сибирском селе»
- Моя прабабушка была трактористкой в молодости. На момент истории ей было около 90. Идёт она по деревне и видит, как мужики в поле сидят. Спрашивает, почему не работают. Отвечают, мол, трактор сломался. Моя прабабка не растерялась. Сказала им много чего, починила им трактор и пошла дальше за хлебом. Потом ещё долго вся деревня о ней говорила.
- Однажды мама уехала в деревню к бабушке, чтобы помочь с огородом. Звонит мне на следующий день, смеётся и говорит: «Вышла на огород с картошкой, а там два верблюда! Бегают, катаются на спине. Хорошо, что картошку уже собрали всю». Бабушка жила недалеко от Омска, деревня небольшая. Оказалось, недалеко была конюшня, и хозяйка купила двух верблюдов для проката. Так они по огородам с картошкой сбежали, добрались до крайнего нашего и развлекались. Живут верблюды хорошо, их любят.
Автор показал последнюю фотографию, сделанную в деревне. А ванна-то неплохая. Гусь доволен.
- Лет в 10, будучи летом в деревне, шатался по участку, искал, чем бы занять себя. Подошел к грядке, выдернул себе морковку, сходил, помыл. Стою, хрумкаю, и тут меня осенило: надо бы помочь бабушке. Ну я взял и собрал всю морковь! Пока она готовила обед, я набрал 2 ведра морковки и довольный заявляюсь с ними на кухню к ней. То, что смогла изобразить бабушка, можно назвать как симбиоз разочарования и гордости, что вон он, какой внучек, помочь решил. Надо ли говорить, что остаток лета мой рацион состоял из всевозможных морковных блюд?
- Почти все детство провел в деревне у прабабушки. Прабабушка была одинокая и была рада, что я навещал ее. Она научила меня печь очень вкусную деревенскую картошку, выпекать домашний хлеб, научила кататься на велосипеде, пускать на реке жабки камушками. Но главное — она научила меня бережно и с любовью относиться ко всем животным, а их в селе было много. Я вырос и стал ветеринаром. Работаю 10 лет, и еще ни разу не пожалел о своем выборе.
«Лето в деревне»
- Было мне лет 5, отдыхали у дедушки в деревне. А я же помощница, без дела не сижу: «полола» граблями траву в саду. И вот в какой-то момент цепляю я этими граблями луковицу. Обычная такая луковка, некрупная, в салат покрошить самое то. Начинаю ковыряться дальше, и выкапываю ещё несколько луковиц. Через полчаса прибегаю к деду с ведром лука и говорю: «деда, деда, ты лук забыл выкопать! Целое ведро!» А дедушка смотрит на меня и говорит: «Я его две недели назад посадил...»
- В детстве каждое лето ездил к бабушке в деревню. Помимо меня ездили ещё двоюродные брат и сестра. Как же здорово было просыпаться от запаха пирогов и картошки. Бежать в курятник, чтобы выпить яичко. Мы подписывали ложки, дрались за место у окна и красные галоши. Мы облазили все леса, собирали грибы, ягоды, ловили лягушек и ящериц. И каждый вечер неизменно бабушка шла доить корову, а мы уже сидели под дверью с кружками. Вот мы выросли и как же скучно мы живём...
Довольно наглый кот трудолюбивой хозяйки
- Лето на даче я запомнила из-за одного странного голоса. Бабушка резала огурцы на веранде, я носилась по участку босиком, и вдруг из-за сарая кто-то: «Зина, дай хлеба!» Я застыла. Через пару секунд снова: «Зина, дай хлеба!» А бабушка только руки о фартук вытерла и спокойно так говорит: «Ну всё, вернулся...» Выяснилось, что соседский попугай сбежал и сидит у нас на старой яблоне. Он каждое лето устраивал такой побег: прилетал во двор, орал про Зину и хлеб, а потом ждал, пока его снимут. Полдеревни потом ходило его ловить, а он сидел на ветке и командовал: «Дай хлеба!» А что еще смешнее, что в деревне не было никаких Зин.
- Вспоминаю лето, деревня дедушки. Утро, на рассвете, когда тени длинные-длинные, еще по-ночному холодно, тебе приспичило в туалет. И ты просыпаешься, идешь на улицу, кутаясь в наспех взятую ветровку взрослых, зябко. Потом возвращаешься назад, а дорога длинная от туалета, он же в самой глубине огорода-сада. И тут понимаешь, что ты счастлив. Сейчас пойдешь досыпать в теплую постель. Дед обещал после обеда купаться повезти и порыбачить (хотя днем какая рыбалка? Так, баловство, но для тебя это событие). А вечером придут коровы с выпаса, бабушка пойдет их доить. И это тоже безумно интересно. Ты идешь, а впереди целый день в деревне, и таких дней еще целая куча. Счастье!
«Пока я пропалываю грядки, Рыся профессионально караулит огурцы, проверяет качество земли и следит, чтобы ни одна мышь не нарушила границы нашей территории. Помощница года, не иначе!»
- Есть у нас дом в деревне, куда мы давно не приезжали. После урагана звонит знакомая: «У вас стены у веранды унесло!» Просим сделать фото — не может, мол, уже ушла. Ну, бросаем все дела, мчим в деревню. Приезжаем, смотрим на дом и заливаемся смехом. Там стен у веранды, действительно, нет. Только их и раньше не было: мы просто от волнения забыли, что у нас открытая терраса.
а мне что то не смешно. У нас по области прошелся смерч, снес дома, потом нас всех затопило(и сейчас еще потоп), а вчера ураганом мужчину убило - 2 сосны упало . Урал, Свердловская область. Екатеринбург
- В конце лета, еще в августе, заезжал к бабушке в деревню и помогал ей выкапывать картошку. День выдался жаркий, пекло страшное. В какой-то момент я плюнул на все и снял футболку, решив, что спина пусть уж сгорит, лишь бы не плавиться от жары. И тут это заметила соседка, подошла к забору и громко спрашивает у бабушки: «Леонидовна, а это что за молодежь у тебя на огороде?» Бабушка, ни капли не смутившись, отвечает: «Да это мой кавалер, пока Петрович не видит, привела развеяться». Соседка зависла с таким завистливым лицом, бабуля хохочет, а я стою с лопатой и не знаю, куда глаза девать. Иногда чувство юмора у моей бабушки реально выходит за все рамки.
Автору достался старый домик от бабушки с дедушкой. Решил просто покрасить, а в итоге будто вернул ему лето.
- То лето на даче я запомнила нашим деревенским выпускным. Нас в деревне было человек двадцать: кто после 4-го класса, кто после 9-го, кто просто «выпустился из детского сада», а кто вообще ниоткуда, но очень хотел праздник. В городе у всех были линейки, платья и шарики, а у нас — веранда у деда с бабушкой, соломенные скамейки, скатерть в ромашку и гирлянда из старых открыток. Бабушка сказала: «Раз выпускной, значит, выпускной у всех». Она напекла пирожков, дед вынес патефонный столик, поставил старую колонку и торжественно объявил: «Выпускается первое поколение дачников широкого профиля». Каждому вручили смешной «диплом»: за умение доить козу теоретически, за ловлю лягушек без потерь, за храбрость перед крапивой, за отличия в поедании клубники. Потом мы сидели на соломенных скамейках, пили чай с мятой, ели пирог с ягодами и танцевали. Настоящие выпускные потом у всех были разные, а этот до сих пор вспоминаем как самый общий и самый счастливый.
Деревенское лето всегда заканчивается слишком быстро. Но пока в нашей памяти живы эти тихие вечера на веранде, шелест старой яблони во дворе и тепло бабушкиных рук, мы всегда можем вернуться туда, где были по-настоящему счастливы.
А к вам прибегал ежик или, может, вы до сих пор помните вкус той самой земляники?
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