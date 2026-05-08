Срок годности камамбера - несколько месяцев в закрытой упаковке в холодильнике. Не всякая плесень благородна.
16 историй о комичных недоразумениях и курьезах, которые спустя годы вспоминаются с теплом
Практически у каждого человека есть свой архив маленьких казусов, которые со временем вспоминаются с улыбкой. Корейский стик, дорогие духи или даже сковорода могут хранить больше воспоминаний, чем кажется на первый взгляд. В этих историях много человеческого: кто-то ошибся, кто-то не разобрался, кто-то помогал от всей души — и получилось смешно. Мы собрали подборку историй и фото, которые согревают лучше любого пледа и напоминают, что даже в неловких ситуациях не надо падать духом. Со временем они будут выглядеть еще смешнее.
- На заре нулевых бабуля привезла из Польши маленькую жестяную баночку. Лет 10 она лежала в холодильнике! Решили вскрыть. Сверху отковыряли тонкий бумажный слой. Решили, что истек срок годности и выбросили. Но спустя 10 лет до меня дошло, что в банке-то был французский сыр камамбер. Он просто был консервирован, а «бумага» — благородная плесень.
- В детстве мне казалось, что в папиной машине завелось какое-то животное. Он говорил, что она рычит, как зверь, и я воспринял это буквально. Это привело к множеству напряженных ситуаций. Например, однажды я остался ненадолго один в гараже, и мне пришлось на цыпочках ходить, чтобы не разозлить зверя.
«Почти за 50 лет у меня нет ни одной нормальной фотографии! Такой, чтобы как у наших бабушек и дедушек в молодости. Решила исправить и пошла к фотографу. Вот»
Мои мысли:
1) Однако её бабушка и дедушка были весьма раскрепощенными для своего времени!
2) А чё, всё это время можно было просто зарабатывать, тупо делая фото заказчиков на обычный телефон???
- В 1990-е купили сковороду «Tefal». Дорогие они тогда были. Прихожу из школы, а бабушка с гордостью заявляет: «Полдня вашу сковороду отмывала». Она реально отодрала покрытие металлической губкой, круглой такой, и ножом. Сковорода блестела, словно новый казан.
Вот тут и бабушку жалко - она же добра хотела, искренне старалась, ну и родителей, потративших деньги, тоже.
- Мама работала в музее на Дальнем Востоке в 1990-х. Музей сотрудничал с японскими художниками. И однажды одна художница подарила маме шарф в оранжевой коробке с надписью «Hermes», но мама ничего не знала о брендах, и шарф достался мне. Вот и ходила я в уродливой дубленке на несколько размеров больше и в шарфе «Hermes».
Очередное подтверждение, что, если люди не знают о брендах, они проще относятся к этим не всегда оправданно дорогим вещам
- В детстве я думала, что воспитать ребенка — это поднять его над головой, как в мультфильме «Король Лев». Мне было около 6 лет, а моему брату, наверное, около 3 месяцев. Я подошла к маме и на полном серьезе сказала: «Мы же забыли его воспитать! Нужно срочно приступать».
И почему сразу вспомнился мем, где Рафики "случайно" Симбу роняет 🤣🤣🤣
«Соседка очень тешилась новой тарелкой, в которой „можно“ греть борщ»
У меня несколько таких стеклянных "тарелок". Все в них прекрасно греется....в микроволновке. Для плиты, подозреваю, стекло не предназначено
- Как-то раз в детстве гуляла с тетей. И вдруг она говорит, что потеряла... ноготь! Она начала искать его на земле. Я обалдела от такой новости и начала лихорадочно искать, недоумевая, насколько спокойно тетя себя вела. В тот момент я не знала, что накладные ногти вообще существуют.
- Встречался с девушкой. Милая, добрая, просто идеал. Когда мы виделись, она всегда была в таком милом платье, с собранными волосами, на каблучках. Как-то решил встретить ее чуть раньше обычного. Ох, зря я это сделал! Прихожу, а она в берцах, на спине тату, майка с принтом, на руках браслеты с шипами. Оказалось, что она каждый раз перед нашей встречей просто переодевается.
Видимо, парень ей всё - таки нравился, если для него она старалась принарядиться и выглядеть мило. А он не оценил...
- Мои младшие брат и сестра просто терпеть не могли апельсиновый сок с мякотью, а мы с папой обожаем. Поэтому всегда были истерики, когда папа покупал именно такой сок. Мне это надоело, поэтому я выдал брату и сестре: «Не могу понять, вы же любите смузи, но почему не пьете сок с мякотью? Это же одно и то же!» И знаете что? Они даже не догадывались, что мякоть — это маленькие кусочки апельсина. Но весь прикол в том, что брату 22 года, а сестре 16.
Смузи из ягод это одно, а мякоть апельсина имеет другой вкус и текстуру. Вот тоже сок с мякоть не могу пить, мякоть неприятно ощущается на языке
«Вот такое денежное дерево растет у меня. Какие деньги — такое и дерево»
нужно было отрезать маленькую верхушку, с 3-4 листьями, и ее укоренять. Тогда вырастет красивое ровное дерево.
- В 1990-е к моему другу по двору приехала в гости бабушка и... нагладила ему стрелки на всех джинсах. А ценность джинсов в то время была значительно выше, нежели сейчас. Так вот, она не просто нагладила, а прям намертво! Эти складки не удаляло ничто: ни стирка, ни отпаривание. Так и ходил, пока не вырос из них.
Мне вот брюки надо так отутюжить, чтоб намертво, как это сделать?
- Я нормально паркуюсь на машине, но в тот раз почему-то затупила и не знала, как безболезненно выйти из положения. Настолько все глупо смотрелось, что какой-то парень подошел с предложением помочь припарковаться. Было очень стыдно и радостно одновременно.
- Бабушка прислала какую-то твердую мазь в стике. Все надписи на корейском. Родители почему-то решили, что это для папиной лысины, которая как раз начала округляться. Мазали тщательно! И только потом в телефонном разговоре вскрылось, что это был клей-карандаш! Но, скажу я вам, лысина исчезла.
«Ехал по платной дороге. Заранее не позаботился о запасе топлива. В итоге бак пустой. Увидел заправку и обрадовался. Но радость была недолгой...»
- Работаю на кассе. Подходит ко мне одна мамочка и спрашивает: «А вы можете сделать объявление по громкой связи?» Говорю: «Кого-то потеряли?» А она мне в ответ: «Нет, просто у моего мальчика день рождения, поэтому решили узнать, можно ли поздравить его по громкой связи?» Разумеется, я сказала, что подобные просьбы неуместны, ведь громкая связь нужна для других случаев. И тут вижу, что начальник стоял рядом и все слышал. На удивление, он разрешил. В итоге бодрым голосом я делаю объявление. Все в магазине начали аплодировать. И вскоре подходит тот самый малыш, лет 13 ему. М-да, такого я не ожидала.
- В детстве играли с подружкой-соседкой у нее дома. Вдруг кто-то постучал в дверь, открываем, а там стоит наш друг, еще один сосед. Подружка спрашивает: «А чего ты в звонок не звонил?» Он сказал, что свет отключили, поэтому пришлось долбиться в дверь. И тут он добавляет: «Мама попросила одолжить у вас электрическую мясорубку. Света нет, телевизор посмотреть не получится, поэтому она решила котлеты крутить». Мы с подругой почти сразу же засмеялись, а ему еще какое-то время понадобилось, чтобы осознать все недоразумение.
Со мной было. Отключили электричество, сидим при свечах, скучно. Книжку читать глаза устают, думаю, телевизор что-ли посмотреть...
- На работе часто стала глючить компьютерная мышка. Я долго не могла понять причину. В итоге плюнула на все и заменила ее. Но проблема осталась. Потом я заменила на еще одну — через пару дней снова глюки! В итоге оказалось, что наша офисная кошка любит лазить по столам, поэтому ее шерсть попадает под датчики мышки. Шерсть тонкая, поэтому ее даже не заметно было.
«Друг сегодня решил на работе купить шаурму из вендинга. Заплатил, выбрал, но...»
- Каждый раз, когда вижу надпись на двери «от себя» или «на себя», стою и судорожно соображаю, в какую сторону толкнуть эту дверь. Один раз так затупил, что начал ломиться в закрытый магазин. Даже охранник выбежал.
- Познакомилась с парнем. Пригласил в кафе. У меня есть пунктик: ничего не есть в таких ситуациях. Дело в том, что я всегда то давлюсь, то вилка падает, то кусок не влезает в рот, но я его все равно вдалбливаю и жую с набитыми щеками. Так вот, заказала я чай... В итоге он хлестал из моего носа как из крана! А парень мне больше не звонил после этого.