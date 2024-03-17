15 историй о людях, которые честно пытались понять друг друга, да только неувязочка вышла
Даже если люди общаются на одном языке, между ними порой возникает недоразумение. Кто-то что-то недослышал, кто-то неправильно распознал жесты другого человека, а то и вовсе человек не понимает, как пользоваться той или иной вещью, и попадает впросак. О том, к каким курьезным последствиям приводят подобные недоразумения, будет эта статья.
- Вчера сидела в кафе. Одна. Подбегает сзади девушка, кладет мне руки на глаза и спрашивает: «Угадай кто». Я в предвкушении начинаю угадывать. Все не то, я сдалась. Девушка подсаживается и говорит: «Я ваша соседка снизу. Вы мою машину заблокировали во дворе». © ПОЗОР / VK
- Вспомнил. Еду в маршрутке, вижу, как мелкий пацан лезет в сумку к засмотревшейся в окно девушке и вытаскивает из сумки телефон. Останавливаю пацана аккуратно, окликаю девушку. Она смотрит на меня, на пацана, на телефон и, видимо, поняв, что произошло, говорит: «Это мой сын». Вместе посмеялись над ситуацией. © Santanix / Pikabu
- Поднял настроение на днях парень, который стоял позади меня в очереди в булочной. Я была со своим маленьким песиком без поводка. А когда выходила с покупками, собакен немного задержался, и уже у двери я его окликнула поцелуйчиками и фразой «Иди ко мне, малыш» — так, как это делают собачники. А парень обернулся, грустно улыбнулся и сказал: «Не могу, у меня девушка дома». © ПОЗОР / VK
- Я ходила вместе на танцы в старших классах школы и гуляла с одним парнем, который мне нравился. И вот однажды он наклонился ко мне и что-то сказал. А я, поскольку у меня проблемы со слухом, просто не расслышала его и лишь бы что-то ответить, сказала ему «да». А в понедельник прихожу в школу, а его лучший друг подходит ко мне, чтобы поздравить с тем, что мы встречаемся. И я такая: «Что? Нет...». А потом поняла, что я действительно согласилась с ним встречаться... К счастью, я была совсем не против. © crabbyshells / Reddit
- Стою в элeктричке. Напротив меня девушка. Посмaтривает на меня и загадочно улыбается, a потом пaльцем манит к себе. Подошел, а онa спрашивает: «Хочешь, что-то покажу?» Я кивнyл. Она начaла расстегивать кофту на уровне груди, пока в какой-то момент оттуда не выглянул мaленький котенок. © ПОЗОР / VK
- Ехал с работы, и жена набрала. Связь была ужасная, она попросила зайти на рынок и купить козлины. Я переспросил, а жена повторила: «Козлины». Связь оборвалась. Пошел на рынок в мясные отделы. Прошелся по всем точкам в поисках этой козлины, а надо мной продавцы смеялись. Думал перезвонить жене, спросить, где искать ее деликатес, но телефон сел. Облазил весь рынок, еще и в супермаркет зашел. Вернулся домой злющий и с пустыми руками. Жена с порога: «Сережа, ты чего? Какая козлина? Я же сказала купить апельсины». © Не все поймут / VK
- В 16 лет я загорелся желанием подарить своей девушке кольцо на день рождения. Я упорно работал, чтобы скопить на него. Изначально я планировал купить серебряное колечко с камнем ее месяца рождения, но, зайдя в местный ювелирный магазин, обнаружил, что тот закрывается, а потому продает кольца с бриллиантами со скидкой в 70 %! «Вот так повезло!» — подумал я, решив, что лучше за ту же цену купить колечко с бриллиантом. И вот наступил день рождения моей девушки. Собрались ее родные, друзья. Она смотрит по очереди подарки, доходит до моего, открывает... и тут же с горящими от восторга глазами надевает кольцо на безымянный палец. Все ахают, а я, понимая, что натворил, готов спрятаться под стол. Оказалось, я купил кольцо для помолвки. Я уж думал, что мне от ее отца хорошо так перепадет, но, когда я разъяснил свою ошибку, все лишь посмеялись. А я на следующий день обменял кольцо. © entheog******e / Reddit
Какая козлина? Козлятина же.
А кольца вообще нельзя дарить без намерения жениться.
- Много лет назад дядя с женой усыновили ребенка из бедной семьи. До этого он жил в глухой деревушке и в жизни не видел свечей на торте. Он решил, что это конфеты, и съел целую свечу, прежде чем дядя остановил его. На здоровье это никак не повлияло. На его 18-летие мы отлили цветной шоколад в виде свечей, а потом украсили его торт этими «свечами». Он сказал, что тупее и смешнее розыгрыша на день рождения и не придумаешь. © TinyRascalSaurus / Reddit
- Была в нашем коллективе одна девушка, Фрося, которая являлась ну просто генератором различных казусов. Заявляется как-то раз она на работу вся зареванная, бьется в истерике и кричит, что потеряла папу. Мы, как можем, сочувствуем, утешаем. Решили, что раз уж такое дело — нужно Фросю домой отправить, к родным. И тут узнаем, что это ее хомячка звали Папой. © Елизавета Мочалкина / ADME
- Лет 15-16 назад было. Отдыхали в ресторане компанией. Некоторые были с женами, другие — с девушками, а часть парней была сама по себе. А в этом ресторане расписание постоянно менялось, причем от чего это зависело — не понятно. Ну я возьми и спроси у официантки: «А до скольких вы работаете?» На что получил ответ: «Сейчас уточню...». Как же было неудобно, когда через 10 минут девушка появилась с ярким макияжем, в мини-юбке и с готовым к этому загадочному миру сердцем. Проблем было две: в том, что я просто хотел уточнить режим работы и что в ресторан я пришел вместе с женой. © copycats / Pikabu
- Когда мой ребенок пошел в детсад, я записала его на обед в столовой. И вот воспитательница перед обедом решила распределить детей по 2 группам: те, у кого обед с собой, и те, у кого горячее питание, — последним нужно было занять очередь в столовую. И тут сын закатил истерику, крича, что мама бы его не заставила есть горячее питание и что он хочет быть в другой группе. Он проливал горькие слезы и был в отчаянии. Прошло некоторое время, прежде чем воспитательница догадалась, что, по его мнению, «горячее питание» означает, что его заставят есть острую еду или пищу, которая может его обжечь. © gothruthis / Reddit
- 2-3 года назад я работал в отделе кулинарии. Пришел мужчина, попросил кофе с большим количеством сливок. «Сию минуту», — говорю я. Достаю сливки, снимаю крышку, и тут мой начальник напоминает, чтобы я сначала встряхнул их. «Без проблем», — думаю я, встряхиваю открытый баллончик, и в этот момент сливки разлетаются по полу, прилавку, холодильнику. Все, кто находился рядом, остановились и уставились на меня. Это было несколько самых долгих секунд в моей жизни. © Unknown author / Reddit
- Сестра подарила маме красивое розовое платье с китайскими мотивами — цветы, цапли... Мама через неделю надела его и к сестре поехала на другой конец города. А сестра с порога:
— Ты чего это вдруг решила приехать в ночнушке?
А мама в этом «платье» щеголяла уже неделю по району. © Шаманка / ADME
- Когда-то давно продавала нижнее белье. И вот в один прекрасный день заходят ко мне в отдел две молодые женщины. И одна из них с хорошим таким животиком, месяцев примерно на 5-6. Смотрят, выбирают. Я им, само собой, все показываю, рассказываю. И, поглядев на ту, что с животиком, говорю:
— У нас и на беременных белье есть, хотите посмотреть?
Бедняга аж подпрыгнула, схватила свою товарку за руку и потащила прочь из магазина со словами:
— А ты меня все убеждала, что никакого живота у меня нет!
Больше по своей инициативе белье для беременных я дамочкам не предлагала. © marrena / Pikabu
- Дочка притащила домой котенка и назвала его Питоном, потому что он постоянно на всех шипел. Надо было видеть глаза учителей, когда она, отпрашиваясь с различных мероприятий после уроков, говорила: «Отпустите меня, пожалуйста! У меня дома Питон голодный...». © Светлана Фирс / ADME
О том, как много курьезных ситуаций происходит в обыденной жизни, знают не понаслышке семейные пары, твиты о которых поднимают настроение быстрее, чем плитка шоколада.
Комментарии
Люди, которые говорят тихо и их переспрашивают, какого фига вы повторяете ещё тише и бормочите?
А в чем была проблема просто на другой палец кольцо надеть? может, у меня кольцо помолвочное какое-то не такое, но это же просто гладкое кольцо с бриллиантом по центру, классика. Я ношу вместе с обручальным, но если бы надела на другой палец, оно выглядело бы точно так же хорошо))
Но лучше перебдеть