5 новых пород кошек, которые и опытных кошатников заинтригуют
Сегодня чистокровных пород кошек насчитывается менее 100. Для обеспечения генетической стабильности породы и соответствия стандартам перед ее принятием в один из реестров требуется много работы. Однако, несмотря на свою редкость, новые породы признаются, и многие заводчики работают над выведением новых и необычных пород. Ниже представлены 5 новых пород, которые были признаны совсем недавно.
Хайлендер
- Первоначально называвшаяся Хайлендер Линкс, порода Хайлендер и Хайлендер Короткошерстная до сих пор является экспериментальной. Она была создана путем скрещивания дезерт линкс и джангл кэт. У них характерные отметины дезерт линкс и загнутые уши джангл кэт, и с течением времени порода совершенствовалась. Сейчас они признаны TICA как перспективная новая порода и вскоре могут занять призовые места на чемпионатах.
Американский керл
- На настоящий момент существует две разновидности данной породы: полудлинношерстная и короткошерстная. Первая разновидность более популярна, чем вторая. С рождения котята имеют прямые уши. На 2-10 день после рождения уши начинают завиваться и окончательно формируются к 4 месяцам. Уши американского керла не похожи на уши других кошек: они жесткие, твердые, как человеческое ухо, плавно загнуты назад на 90 — 180 градусов.
В 1981 году в штате Калифорния была обнаружена кошка со странными ушами: они в результате мутации оказались закрученными назад. Через месяц она забеременела, и у двоих из ее родившихся котят уши были точно такими же. Над ними началась селекционная работа, по завершении которой некоторые американские фелинологические организации признали новых кошек как породу.
«Наполеон»
- Порода «Наполеон» получила такое название потому, что эти кошки, как и Наполеон, согласно популярному мифу — невысокого роста и относятся к числу нескольких карликовых пород, появившихся в последнее время. Порода «Наполеон» была выведена путем скрещивания кошки породы «Манчкин» с персидской кошкой. Они ласковые, милые и спокойные в общении со всеми членами семьи, а также легко идут на контакт с незнакомыми людьми. Они с удовольствием уживаются с другими кошками и собаками, но у них довольно много энергии, которую вам придется помочь им выплеснуть.
Питерболд
- Кошка породы «питерболд» получила такое название, поскольку впервые была выведена в Санкт-Петербурге, а ее самой яркой внешней особенностью является бесшерстное тело, хотя степень шерстистости варьируется. Если вы подумаете, что уход за бесшерстной кошкой займет меньше времени и сил — им требуется еженедельное купание. Кроме того, из-за более быстрого метаболизма им нужно больше еды. Питерболд — это, пожалуй, самый близкий к собаке компаньон. Они будут играть, сидеть рядом с вами и даже с удовольствием гулять.
«Я подобрал его на улице. Никогда не видел таких. Люди постоянно спрашивают, что это за порода? А я знать не знаю»
- Вот это вам повезло! Это ж редчайшая мутация, которую сейчас называют «карпатским» окрасом. Этот окрас возник у кошек из восточноевропейского горного региона Карпат, в честь которого и получил свое название. © GlitterKatje / Reddit
- Трансильванская кошка — первая в Румынии международно признанная естественная порода кошек, официально представленная мировой аудитории на Всемирной выставке кошек 2026 года в Тимишоаре. Эта редкая кошка, происходящая из Карпатских гор, сочетает в себе волчью внешность со стабильным, ласковым темпераментом.
Трансильванская порода кошек была обнаружена в 2014 году в отдаленных деревнях Карпатского региона. В отличие от многих современных пород, выведенных путем селективного скрещивания, эта считается естественной местной популяцией. Кошки эволюционировали с минимальным вмешательством человека, адаптируясь к горному климату и изолированной сельской местности.
Свое название порода получила от Трансильвании, исторического региона Румынии, известного своими лесами, фольклором и горным рельефом. Ее эффектный внешний вид принес ей прозвище «кот графа Дракулы», что отсылает к готическим образам, связанным с этим регионом.
А вот еще история кота Тигрино, который сначала попал в приют, а потом стал подарком для ученых.
Комментарии
Этот помоишного вида господин имеет весьма аристократическую родословную. Но это абсолютно не мешает ему рыться в мусорном ведре (когда может до него добраться) лежать в лужах воды при уборке и ловить насекомых на веранде. Взятая из приюта кошка каждый раз смотрит на его выходки с королевским презрением.
Наш простой, но любимый Бакс (Баксилиано, Баксилиаша, Баксисуалий)