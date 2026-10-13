5 новых пород кошек, которые и опытных кошатников заинтригуют

Сегодня чистокровных пород кошек насчитывается менее 100. Для обеспечения генетической стабильности породы и соответствия стандартам перед ее принятием в один из реестров требуется много работы. Однако, несмотря на свою редкость, новые породы признаются, и многие заводчики работают над выведением новых и необычных пород. Ниже представлены 5 новых пород, которые были признаны совсем недавно.