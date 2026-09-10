15+ историй о деревне, где утром кукарекают петухи, а осенью пахнет сливовыми пирогами и хризантемами

Деревня — тот самый уголок, где случались и случаются моменты, поднимающие настроение. Сколько теплых и уютных воспоминаний подарила нам сельская жизнь: аромат бабушкиных пирогов из печи, вкуснейшие яблоки прямо с ветки, кудахтанье домашних кур, житейские премудрости дедушки, огород с картошкой и соседский поросенок, который смешил всю округу.

Отдыхал в деревне у тещи. На второй день выхожу во двор, вижу — стоит поросенок и ест из собачьей миски. Собака на него ноль внимания. Я решил, что это наша скотинка, попытался загнать поросенка в сарай, подкрался к нему, а он обернулся и рванул со двора... Побежал к теще — так, мол, и так, убежал наш свин. А она хохочет. В общем, так я познакомился с местной достопримечательностью — Хрюней. Жил этот поросенок на краю деревни у Ивана, мужика очень доброго, но одинокого. Хрюня любил погулять, любила его вся деревня. Бегало это чудо весь день, с утра с малышней на речку купаться бежит впереди всех, они ему из дому пирожков, хлеба принесут, за это он смешит до упаду. Потом он ходил слушать разговоры местных мужиков. Расскажет кто-нибудь свежий анекдот — все смеются, а Хрюня пятачок в землю уткнет и давай весело так хрюкать. © Убойные истории / VK Котёнок по имени Кусь только что Хрюня-предприниматель 😎 Ответить

Многим из нас знакома осенняя семейная традиция — копать картошку. А у вас в деревне тоже важно было сделать это раньше соседей?

Хорошо помню лето в деревне у бабушки. Мне девять лет. Я сбегаю к бабуле в надежде спрятаться от всех своих маленьких, тогда еще больших, проблем. А у бабушки всегда хорошо. Она всегда вкусно накормит, выслушает все истории и обнимет так, как никто этого не сможет сделать. В деревне хорошо, тихо, ночью звезды в небе яркие. Август еще и полон на звездопады. Поют лягушки у водоема, сверчки им подпевают. Ты заходишь поздно вечером в дом, а бабушка уже перину взбила. Она становится такой большой, белой и воздушной, как гигантское облако, падаешь туда и тонешь, сразу так тепло и мягко. По маленькому, но громкому телевизору, идут всякие программы, а бабуля смеется и рассказывает свои байки. Ты незаметно засыпаешь и тебе снятся самые яркие и сладкие сны. Утром тебя обязательно разбудит печной жар и только что испеченные блинчики. Бабуля обязательно расскажет и покажет, как готовить их правильно, а ты послушно, с огнем в глазах, будешь делать все, как велено. Горячий чай с молоком унесет все плохие мысли. Светит солнышко, вся трава около дома в росе. По ней так и хочется прогуляться босиком. Петух неугомонно кричит, а верная Жучка просит кинуть ей палочку. Кажется, что жизнь всегда будет такой прекрасной и беззаботной. © GreenBastet / Pikabu Евгений Молотов только что Очень красиво написано Ответить

К 1 сентября бабушки собирали нам самые ароматные букеты — гладиолусы, астры, хризантемы. Теперь такие цветы — лучшее напоминание о детстве

Котёнок по имени Кусь только что Букет из шоколада и зефира в помойку не полетит Ответить

Дедушка живет в деревне один. Он у нас бодрый, активный мужчина, какой-то особой помощи не требует. Но кое с какой работой мы ему помогаем. А вот один год, так получилось, никто не мог приехать помочь посадить картошку, а сам он из-за спины не справлялся. Как только, так сразу рванули к нему. Приехали, смотрим — огород уже засажен. Странно, правда, как-то, словно наобум копали. Спросили у деда, как это он сам справился. А он додумался выпустить собаку. Собака эта имеет страсть к копанию ям везде, где только видит. Так что, дорвавшись до огорода, она пошла копать траншеи с большим энтузиазмом. Дед потом просто раскидал по вырытым ямам картошку и присыпал землей, используя грабли. Криво, но эффективно. Смеемся теперь, что знаем, кто осенью выкапывать урожай будет. © Палата №6 / VK Liou только что Купите дедушке культиватор! Ответить

Детство я провел в деревне. У нашей семьи было две коровы. Мы с отцом ходили в степь их пасти. Помню, как я сочувствовал бедным животным из-за того, что куча насекомых над ними все время летала, а они не могли их отогнать. Тогда я решил оберегать наших Люсю и Дусю, ходил за ними и прогонял насекомых. Маме не нравилось, что я целыми днями бегаю возле коров, поэтому она пыталась меня убедить, что им мухи и комары не мешают. Конечно, я не поверил, но знал, что с мамой лучше не спорить. Когда мог, то приходил к коровам, а когда нет, то надеялся, что они не очень обидятся. © Не все поймут / VK

Одно из развлечений в деревне — съездить на велосипеде в сельский магазин, в котором пахло свежим хлебом и была неповторимая атмосфера

В моей деревне у бабушек были интересные имена: Монця, Викця, Эвця, Камця. Позже я узнала, что на самом деле это были Моника, Виктория, Эва, Камилла! Для меня это было открытие! Моего прадеда называли Волек или Волесь, а полное имя Александр. А с мамой моей и вовсе забавная история случилась. Ее звали Леня. По имени отчеству она был...барабанная дробь... Леонарда Леонтьевна! Мы с ребятами собрались в поездку, они пришли к моим родителям просить, чтобы меня отпустили. Говорят: «Как маму твою зовут?» — «Тетя Леня». Решили, нет, не солидно, нужно по имени отчеству обращаться. Когда услышали Леонарда Леонтьевна, поняли, что тетя Леня — это лучший вариант! masha_marishka__ Псиночка-корзиночка только что Это литовская что ли была деревня? У белорусов вроде тоже есть такие уменьшительно- ласкательные сокращения имён, но там имена не Эва с Камиллой. Ответить

Когда только купили участки, все ходили с соседями знакомиться. Одна пара разбила огород, на участке стояла только бытовка, сосед такой грамотный санузел построил. И грядки, конечно. Хозяйка с любовью нам показывает: «Тут у меня огурчики, тут зелень». Идем дальше, а посреди грядки здоровый след копыта и хозяйка такая: «Ха-ха, корова что ли забрела?» Я говорю: «Ну ты оглянись, лес кругом, какая корова? Лось скорее». Она быстро мужу: «Леша, мне нужен забор!» © Чертово_колесико / ADME

Внимание, вопрос! А есть ли среди наших читателей те, кто смог уехать от бабушки и дедушки только с одной баночкой варенья?

Мне лет 8 было, приехали в деревню картошку копать. Все при деле. Бабуля что-то дедушке кричит, а он с лопатой в руках пританцовывает и не обращает на нее внимания. Бабуля возмущенно к нему подходит, дергает за куртку, а дед только и успевает схватить падающий из кармана плеер, из ушей дедушки выдергиваются наушники, а бабушка ругается: «Опять ты этот рок включил! Я так до тебя скоро не докричусь с этой техникой!» Плеер и наушники в тайне отдал мой двоюродный брат, чему дедушка был очень рад, ведь слушать AC/DC на магнитофоне бабушка ему не разрешала. ADME Руконожка Ай-Ай только что Обычная упертая бабка, которая даже такой малости, как музыка на свой вкус, не может другому позволить.

Ей, видимо, надо было Кадышеву) Ответить

У моего дяди в деревне приемный сын женился. Поставили столы в доме, гостей было человек 40. Только начали пировать, как в двери-окна начали стучать. Глядь, а это соседи подтянулись, принесли свои столы, табуретки, угощения, подарки. Быстренько перетащили столы на улицу, и тут уж настоящее гулянье началось. Елена Нннннн / Dzen Котёнок по имени Кусь только что Какие же бестактные соседи! "Вы нас не звали? Но это - ваши проблемы" Ответить

Лесные прогулки... Дедушки учили нас узнавать боровики, рассказывали о пользе лесной малины, а еще можно было увидеть настоящие чудеса — корягу, похожую на кузнечика, неизвестную птицу или красивую бабочку

У нас на участке были соседи — пожилая пара. Жена мужа всегда называла Слава, и все вокруг называли его дядя Слава... А потом бабушка моя случайно рассказала, что у дяди Славы настоящее имя другое, просто когда они с супругой познакомились, он ради шутки назвался так. Кто ж знал, что все серьезно будет, а когда собрался жениться, сказал свое настоящее имя, но жена сказала, что ей все равно уже. Так и повелось, что отныне он для всех стал Славой... © Карамель / VK

Мама как-то раз в саду увидела, что весь горох съеден, а на грядке спит виновник — заяц. Он настолько облопался горохом, что, по словам мамы, когда она его разбудила, он не упрыгал и не убежал, а ушел на соседний участок и продолжил спать. © Наталия / ADME Котёнок по имени Кусь только что Я где-то слышала, что коровам нельзя горох, потому что у них от гороха сильное вздутие живота случается. Может быть, и зайчишку бедного так раздуло, что прыгать не мог 😢 Ответить

Одно из главных преимуществ деревни — баня!

У нас в деревне живет мужчина с фамилией Рак. И когда мне было 6 лет, я услышал фразу: «Когда рак на горе свистнет». Я, конечно, воспринял это всерьез. Начал дядьку этого доставать, чтобы он пошел со мной на гору и свистнул. И он пошел! И знаете, что было дальше? Я нашел 100 рублей, а моему другу родители купили велик. Тогда я и поверил в магию. © Не все поймут / VK Котёнок по имени Кусь только что А дядька-то свистнул? Ответить

Родители мужа живут в деревне, держат хозяйство и разводят голубей. В один год пташки так знатно расплодились, что к осени насчитали штук 200. Приехали в гости, слышу — воркуют родимые. Захожу на хоздвор, и на всех крышах сидят голуби: притихли и смотрят на меня каждый одним глазом. Тихонько иду, они головы поворачивают и другим глазом смотрят. Прям не по себе как-то. И тут дочь сзади калиткой — хрясь! Голубиная туча рванулась вверх со всеми вытекающими последствиями. Говорят, к деньгам. Жду теперь миллион. © Тайные истории / VK Бруннера только что Вытекающими из них последствиями? 😄 Ответить

Помните, как бабушки нам говорили про разные приметы? И почему-то многие из них были связаны с тем, что нам нельзя делать

Бруннера только что Потому что это не камыш, а рогоз Ответить

В конце августа мы уезжали из деревни в город. Уже загрузили закатки, картоху, а наша колли Марта куда-то подевалась. Зовем ее, и тут слышим крик соседа. Бегом туда, а там Марта выволакивает из соседского сарая коробку. Открыли ее, сосед аж за голову схватился, ведь там был котенок с кошкой. Марта довольно уселась возле коробки и смотрела нам в глаза, мол, я без них никуда не уеду — с кошкой она все лето дружила. Так в нашем доме и появились кошки Мося, которая мама, и ее дочка Рокси. ADME

В детстве у бабушки в деревне были гуси. Покупали недельных малышей, ведь так они дешевле. Держали обычно их в бане или на летней веранде, а на ночь, чтобы не замерзли, мама их собирала в коробку и уносила в дом. Как подрастут, нужно их пасти. Так что вся заданная литература с 5-го по 11-й класс читалась вместе с гусятами. К осени мы их вообще отпускали и они ходили на речку на свободном выгуле. Вечером приходили назад. А если не приходили, мы с мамой шли и выгоняли их из речки. До конца сентября могли купаться! © Dormedontovna / Pikabu

На деревенские дискотеки собирались не менее шикарно, чем на городские. Правда, чтобы дойти до клуба, нужно было взять сменку

Была у нас в деревне баба Нюра. Торговала яйцами, творогом, закатками. За ее аджикой очередь стояла! Бабушка все пыталась рецепт узнать, но безрезультатно. И вот раз бабуля увидела, что Нюра с пустой корзиной идет, решила проследить. Оказалось, что та ходит к колхозному полю и на опушке собирает обычный хрен. Бабушка не сдержалась и хихикнула. Баба Нюра ее заприметила, ну и рассказала уже, что этот хрен вкуснее и экологичнее. Поэтому ее аджика и получается такая. Надо сказать, что бабуля попробовала добавить этот экологически чистый продукт в свою аджику, но все равно что-то не то. Видно, у бабы Нюры есть еще секреты. ADME Liou только что И выкапывать его нужно непременно руками, угу. Из нетронутой дернины. Ответить

У подруги родители из села. Жители местные готовятся к празднику День села за несколько месяцев: планируют свой отпуск, какие-то выступления готовят... На сам праздник (особенно, юбилейную дату) приезжают даже бывшие селяне: из самых разных уголков страны и люди самых разных калибров — и бизнесмены, и директора крупных предприятий, фермерских хозяйств, и прочие. Машины в округе стоят от обычных легковушек до «Хаммеров». Село гудит несколько дней. Уехавшие люди гордятся, что родились тут, оставшиеся — что село живое, чистое, дороги хорошие, дома строятся, дети рождаются. Юлия Сорокина / Dzen

А какие в деревне звезды!

В деревне картофель сажали почти все. У бабушки было три картофельных огорода: за клубом, торфяной и дальний. Количество соток точно сказать не могу — много, причем, самая большая плантация была самой удаленной. Огороды перекапывали, как правило, по осени, руками, не трактором. Почему так? Один раз наняли тракториста, он там такого распахал, больше времени потратили, чтобы все выровнять. На майские праздники приезжало много родственников, и мы все дружно устраивали отдых на природе — сажали картошку. Мужики копали лунки, дети и женщины клали аккуратно в них картофель, а потом, лунка присыпалась, после чего весь участок выравнивался граблями. Но самое интересное в этом процессе — это колорадские жуки. Едва показывался росток, полосатики начинали откладывать личинки, упустишь момент, останутся голые палки без листьев, ничего не соберешь. Как с этим вредителем только не боролись: и травили, и собирали в баночку, кто-то просто сбивал каждый день березовым веником. Победить жука до конца никогда не удавалось. Результат огромного труда особо радовал холодным зимним вечером, когда бабушка жарила картошку на сале. Получались аппетитные шкварки, да с соленым хрустящим огурчиком и свежим черным хлебом — просто объедение. © MIKHAILF74 / Pikabu Olga Dubrowski только что В первый год на даче посадили картошку. Появились колорадские жуки. Я старательно обобрала всех жуков и потом в последующие годы очень редко встречала одиночных. Ответить

Наши питомцы тоже любят деревенскую жизнь. И тоже не хотят в конце лета уезжать от бабушки и дедушки — у них же тут дела и друзья!

Olga Dubrowski только что Муха, маленькая собачка моего брата, очень любила ездить на дачу. Собираемся на дачу, Муха уже сторожит у дверей. Мы её иногда поддразнивали: "Мы на дачу, а Муха дома". Тогда она бежала к брату за поддержкой.

Это была наша месть за её мерзкий характер. Но не подумайте, что мы её ещё как-то обижали, это было единственное негативное, что мы себе в адрес Мухи позволяли Ответить