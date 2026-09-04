16 добрых историй о школьниках, в чьих сочинениях озорства и таланта больше, чем чернил в ручке

У нас была тема урока интервью. А я один без пары в классе сидел. Учительница сказала чтоб всё равно писал. Ну ок. Придумал что у меня раздвоение личности и одна половина берёт интервью у другой, а другой - Граф Дракула, который жалуется что люди едят всякую дрянь и ему противно у них пить кровь. Вот рааааньше было лучше... Короче мне двойку влепили и выясняли на вест класс. 🤷‍♂️ Попсуйко Светлана Феликсовна, вы были неправы.