У нас была тема урока интервью. А я один без пары в классе сидел. Учительница сказала чтоб всё равно писал. Ну ок. Придумал что у меня раздвоение личности и одна половина берёт интервью у другой, а другой - Граф Дракула, который жалуется что люди едят всякую дрянь и ему противно у них пить кровь. Вот рааааньше было лучше... Короче мне двойку влепили и выясняли на вест класс. 🤷♂️ Попсуйко Светлана Феликсовна, вы были неправы.
16 добрых историй о школьниках, в чьих сочинениях озорства и таланта больше, чем чернил в ручке
Школьные сочинения — это просто кладезь интересных мыслей и талантливых идей. Дети смотрят на мир совсем не так, как взрослые, и от этого их тетради полны милых моментов, смешных версий и теплых воспоминаний. В этой статье — истории о сочинениях, которые достойны отдельного сборника.
- В средних классах школы мы писали сочинение про Байкал, на котором, к слову, никто из нас не бывал. Я решила украсить свое сочинение эпиграфом — начала искать стихи о Байкале. Но подходящего ничего не нашла и написала сама. Правда, почему-то приписала их Фету:
«О мой Байкал, своею глубиною
Ты мир людей навеки поразил.
И, среди скал сияя чистотою,
Ты ясность вносишь в мой духовный мир».
Учитель меня похвалил за сию находку.
- В третьем или четвертом классе учительница дала нам задание — написать сочинение на тему «Тепло родного дома». Нужно было рассказать про любовь в семье и все такое. В общем, я единственный из всего класса написал про отопление.
- Помню, в сочинении на свободную тему по «Мастеру и Маргарите» почему-то представила себя Маргаритой и накатала дневник от первого лица на 11 листов. До конца года было велено сочинений не писать.
- Сыну в 5-м классе задали написать сочинение на тему «Как я провел лето». Он был в летнем лагере, ездил на море, читал книги. Казалось, все четко. Приносит тройку. Я в школу, а учительница дает мне листочек и говорит: «Ну, вы сами виноваты». Читаю, а там всего три строчки: «Это лето, как обычно, спланировала мама. Поэтому оно ничем не отличается от прошлого — я ездил в лагерь, был на пляже и иногда играл в видеоигры, если мама не видела. Подробности можно прочесть в моем прошлогоднем сочинении».
- Во втором классе моя дочь написала по заданию сказку. Учительница не поверила, что ребенок мог так написать и даже в библиотеку ходила спросить, не знают ли там такой сказки, может, где-то читали. Моя дочь выросла и стала известной писательницей. Зовут ее Элеонора Гильм.
- Дочка писала сочинение «Кем работают мои родители». Приходит домой и спрашивает: «Мам, а ты точно менеджер? Учительница смеялась, когда сочинение мое читала». Я насторожилась. Беру тетрадь, а там: «Моя мама работает менеджером. Это человек, который сначала весь день говорит: „Я сейчас перезвоню“, а вечером жалуется, что ей никто не дает спокойно поработать». Учительница, кстати, поставила пятерку и приписала: «Очень точное описание профессии».
- Самое большое увлечение моего сына — стиральные машинки. Он знает о них абсолютно все, причем интерес к ним появился еще в лет пять. Сейчас ему 10, и его любовь к ним настолько сильна, что все школьные сочинения на тему хобби и свободного времени включают в себе рассказы о стиралках.
- Мне всегда казалось, что я в школе писала такие гениальные и крутые сочинения, что даже сохранила тетрадку с ними. Внимание, цитата: «Эта пьеса делится для меня на две части: часть, которую я запомнила, смогла воспринять, и часть, которая никак не отложилась в моей голове».
- Собрались недавно спонтанно у бабушки почти все родней. Сидим, чаи гоняем, картоху наспех жаренную уминаем. Вдруг зашел разговор про школу. Племянница восьми лет на днях писала сочинение про свою маму и выдала: «Мама любит лежать на диване и смотреть планшет». И тут все засмеялись, ведь мама, которая «любит смотреть планшет» в свою очередь когда-то написала про свою маму: «Моя мама любит лежать на диване и есть редиску».
- Мама рассказывала, как в старшей школе писала сочинение-описание интерьера: «В комнате стоял стул, стол. В углу был диван. Над ним висели шторы». Бабуля тогда сказала: «Ну добавь красоты, описания, прилагательных». Как это сделала мама: «В комнате стоял деревянный стол и удобный стул. В дальнем углу стоял мягкий диван. Над ним висели прозрачные шторы». Ну если человек технарь, то это навсегда.
- В 6-м классе я сдал учительнице сочинение по картине. Мне влепили двойку, тетрадку не отдали, вызвали в школу маму. Вернулась она оттуда красная, а на семейном совете меня пожурили и с тех пор проверяли каждую работу. Через год мы переехали, и тогда я узнал, что в том безобидном сочинении я ляпнул про то, что мы строим квартиру. Мы жили в маленькой деревне, родители не хотели говорить, что купили квартиру в городе — народ у нас завидущий был! А я во всех красках описал: «Как только папа доклеит обои в нашей новой городской квартире, попрошу купить мне репродукцию этой картины».
- В школе нам задали написать сочинение на тему «Как вы провели новогодние каникулы» или «Что вам больше всего понравилось в новогодних каникулах». Кто-то писал про семейные прогулки в лес на лыжах, кто-то — про гуляния целыми днями на свежем воздухе. Все в этом духе. Но мой одноклассник Женя отличился. Он написал, что в новогодних каникулах ему больше всего нравится... доедать то, что осталось после праздничного стола. Учительница сказала Жене переписывать сочинение.
- В пятом классе нам задали сочинение на тему: «Мой любимый литературный герой». Как раз намедни я прочитала произведение Ивана Ефремова «Таис Афинская». Написала соответствующий опус. Учительница была ни на шутку удивлена, даже спросила, все ли я поняла в книге. На голубом глазу я ответила, что все непонятное мне мама объяснила. Дома мама улыбнулась и сказала: «Хорошо, что сочинение было не на тему «Кем я мечтаю стать, когда вырасту».
А ведь "Таис Афинская" и мне примерно в таком же возрасте в руки попала от моей первой учительницы. Очень понравилось. И не могу сказать, что было что-то непонятное там. Античный мир мне уже нравился, греческая мифология была как родная, а особенности профессии гетеры и всяческие термины были в сносках, которые читались мной не менее активно, чем основной текст повествования. 😊
- Нам редко давали задание писать сочинение на свободную тему. Обязательно привязывали наши мысли к чему-то материальному. К книге или картине... Так вот, в 5 классе задали нам писать сочинение «Почему мне нравится эта картина». Сама картина была унылая и изображала то ли раннюю весну, то ли позднюю осень: деревья без листвы, земля, лужи, пара неизвестных птичек и серое небо. Минут двадцать я пыталась выдумать, почему же мне может нравиться эта картина, но в голову ничего дельного не приходило. И тогда я выдала: «Мне эта картина не нравится, ничего писать не буду». Закрыла тетрадь и сдала. А на следующий день, стоя в кабинете завуча, искренне не понимала, что не так?
Помня себя, я бы написала что-то вроде "картина навевает грусть и уныние, но всегда остаётся надежда".Потому что советский ребёнок понимал, что и от него и учителя ждут ответа, вписывающегося в рамки, пусть и вплотную со скрипом.
- Было у меня сочинение по «Грозе» с темой «Дневник образованного калиновца» (написано от имени жителя города Калинов). Мой персонаж был не крестьянин, а продвинутый горожанин, интересующийся жизнью города и знакомый с некоторыми персонажами драмы. В дневнике были главы: день первый, день второй и так далее. Не знаю, как это получилось, но меня это очень увлекло и я погрузился в реальность произведения и действительно на какое-то время стал жителем того города. Появилась стилистика в произношении слов и выражений того времени. И, по мнению учителя литературы, попадание было 100%. Этот дневник с подачи учителя попутешествовал по кабинетам чиновников образования, как нечто особенное и выдающееся. Он до сих пор где-то у родителей хранится.
- Учился я в классе третьем. Нам задали сочинение про маму. Я в красках описывал, какая у меня хорошая мама, какая она красивая. Написал, что у нее зеленые глаза. После проверки сочинений, с удивлением обнаружил, что я получил 4. «Зеленые глаза» были подчеркнуты. Пошел к учительнице выяснять, в чем дело. Она заявила, что мне пора бы знать, какого цвета глаза у мамы. И вот на какой-то ближайшей школьной встрече мама подошла к учительнице выяснить, почему стоит четверка. Надо было видеть удивленное лицо преподавательницы, внимательно рассматривающей мамины глаза. Оценку мне исправили.
Бред какой. А учитель точно знала цвет глаз всех родителей?
А если бы в сочинение про неё написали, что она красивая и стройная, а на самом деле это не совсем так, тоже бы снизила оценку?
А как же писатели-фантасты, которые в принципе пишут о том, чего не существует?
Вспоминать школьные годы можно долго: со смехом, теплом и радостью. Так что — вот еще парочка статей: