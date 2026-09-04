18 светлых историй про современных детей, которые пропитаны духом свободы и доброты

А потом она встретит того в которого влюбится, а этот парень так и будет питать надежды во френдзоне. Иногда в этом смысле для парня лучше определиться окончательно - если девушка на него не смотрит как на парня, то ему лучше разорвать такие отношения (да, это будет больно, но не будет пустых надежд, не будет потеряно время, а в фокусе внимания появятся другие девушки), а если девушка готова с ним встречаться - пусть встречается. Это из личного опыта человека с не очень высокой самооценкой).