Зачем вообще приглашать на день рождения ребёнка каких-то тёток? Чтобы кричали: "Как ты выросла, уже невеста!"??? А ребёнку это зачем надо?
18 светлых историй про современных детей, которые пропитаны духом свободы и доброты
Современные дети и подростки растут в той свободе, которая нам и не снилась. Они могут вести себя не так, как принято, — и чувствовать себя в своей тарелке. В сочетании с душевной добротой, человечностью и чуткостью это делает современное поколение таким, на которое хочется смотреть, удивляться и радоваться.
- Сегодня перед выступлением сын подошел ко мне в носках. Я в недоумении смотрю на него и шепотом спрашиваю: «Где твои туфли?» А он тихо так отвечает: «Мам, ну понимаешь, мальчик из 5-го класса попросил выручить. Он пришел сегодня в кроссовках, его отругали. Сейчас он выступит и вернет мне туфли». И в этот момент мое материнское сердце почувствовало, что самое важное у моего сына уже есть.
- Когда мне было 11 лет, мама меня выставила: «Иди развлекай своих гостей». Был мой день рождения, и никого из гостей я не приглашала — там были дяди, тети, двоюродные бабушка с дедушкой, до которых мне по малолетству было мало дела. Я тогда очень обиделась, но пошла. Я предпочла бы провести день рождения с одной-двумя подружками, чем с родственниками, но мне такого выбора не дали.
А сегодня моя дочь в 12 лет, когда на ее день рождения пришли взрослые родственники, выглянула на секунду, поздоровалась и ушла в свою комнату плести браслеты из бисера, добавив: «Когда будет торт, позовете». Моя мама пыталась выяснить, когда выйдет Катенька, на что я ответила: «Если захочет — выйдет». При этом я еще чувствовала какую-то неловкость, а дочь — нет. Завтра она идет в пиццерию с подружками и побесится в свое удовольствие на батутах, а сегодня занимается тем, что хочет, вместо нудного общения с родственниками. Понимаю ее и поддерживаю на 100 %, хотя сама бы так не смогла.
- Муж случайно локтем опрокинул свою кружку с чаем. Стол залит, мы оба с тряпками, так как кружка большая. Муж:
— Ну что ж я за человек!
Младший сын, 8 лет:
— Папа, ничего страшного! Такое бывает. Такое и у меня было, и у мамы, у многих. Это просто чай. Сейчас мы все вместе все вытрем. И стол станет еще чище, чем был!
И тоже взял тряпку. В это время старший, 13 лет, заходит на кухню, видит картину, и с фразой «Пап, я сейчас сделаю новый» идет ставить чайник.
«Иду по улице и вижу такую картину. Сказал, что только здесь ловит Wi-Fi. Отправили погулять, видимо»
- Я в восторге от современного поколения! Одноклассник сына написал автору учебника, позвал его к себе на урок — и тот согласился! Учителя в восторге — к ним приедет суперзвезда математики. Удивительный мир, нам такое и не снилось.
- Парнишка 18-ти лет в парке попросил мой контакт в соцсетях. Я сказала, мол, братишка, мне 30 лет. А он такой: «Ничего страшного, пирамидам Хеопса больше 4 тысяч лет, но смотреть на них все равно приятно». Какие дети сейчас смелые и смешные.
- Уезжали на несколько дней, оставили дома старшего сына одного, ему 16. Он позвал друзей на ночевку и они устроили «кулинарник». Не гулянку, а приготовление еды. Ребенок слал фотки с результатами готовки по собственной инициативе, дом остался в идеальном порядке, а нас, по приезде, накормили домашними котлетами и булочками.
К подростку домой пришла под дождем смелая, хотя и застенчивая, девушка из его класса и подарила ему розу — самую крупную из тех, что продаются рядом. Он не вполне уверен, что это значит. Намекнем парню?
- Отправили племяху в лагерь, 11 лет ей было. Через день звонила и жаловалась на подъемы в 8, на зарядку, на активности... Хотя при этом дома ныла, что ей скучно, но делать ничего не хотела. Когда вернулась, заявила: «Наконец-то хоть отдохну». Отпахал человечек 3 недели от звонка до звонка, понимаете!
- Отдала дачу на празднование выпускного сыну. Ехала проверять с содроганием, вспоминая себя в этом возрасте. Приезжаю и узнаю, что они попили чай, поиграли в бадминтон и помыли посуду.
- Сегодня сын с друзьями играет в прятки. Парням по 14-15 лет. Один передвигается по городу с включенной геолокацией, задача остальных его найти. Первый, кто найдет, получает небольшой приз. Потом всей толпой тусят в кафешке. Не знаю, кто ругает современных детей и молодежь. По-моему, они классные.
Да перечницы старые ругают. Сами-то уже не знают, чем себя развлечь, кроме ворчания на молодёжь. 😂
Среди нового поколения футбол популярностью не пользуется. Как говорит автор, раньше на этом месте и трава не успевала расти, не говоря уже о деревьях
У нас во дворе спортивный корт, и там каждый день играют в футбол дети и подростки. Летом - до часу ночи иногда.
- Зашел в кофейню. Подросток передо мной заказал напиток. Он ему не понравился и попросил переделать. Ему переделали. Это откуда столько смелости? А как же притвориться, что напиток вкусный, чтобы не обидеть сотрудников?
У меня сын также, в 10 лет не постеснялся спросить продавщицу)). Я бы в его возрасте не спрашивал).
- Ехала сегодня в метро, было битком. И вижу, что заходит бабуля, осматривается, а там сидит компания мужчин, беременная и девочка-подросток лет 13-14. И она идет прямо к ней и требует: «Уступи мне место». А девочка поворачивается к ней, смотрит и заявляет: «Бабуль, я устала. Так что, извините, но не буду». И опять втыкнула в телефон. Бабуля явно такого не ожидала. Один из мужчин рядом услышал, усмехнулся, но место бабуле-таки уступил. А я, если честно, внутри себя аплодировала: я в детстве так отстаивать свои права бы не смогла, даже когда чувствовала себя неважно.
Вот такие как вы и воспитывают быдло. Моим внукам и говорить не надо.тут же выскакивают,уступают.
- За моей 16-летней дочерью ухаживает 17-летний парень. Красиво, искренне, без давления и не требуя ничего взамен. Делает комплименты, посвящает стихи, бегает на подработки, чтобы подарить цветы или пригласить в кино, пишет сценарии для своих короткометражек, посвященные ей. Влюбился по уши. И каждый раз, когда заходит за ней, обязательно тащит шоколадку и мне. Дочери он тоже очень нравится. Говорит: «Есть о чем поговорить, с ним интересно, тепло и спокойно». И больше всего она ценит то, что он не давит и не требует обозначить статус «Мы встречаемся».
А потом она встретит того в которого влюбится, а этот парень так и будет питать надежды во френдзоне. Иногда в этом смысле для парня лучше определиться окончательно - если девушка на него не смотрит как на парня, то ему лучше разорвать такие отношения (да, это будет больно, но не будет пустых надежд, не будет потеряно время, а в фокусе внимания появятся другие девушки), а если девушка готова с ним встречаться - пусть встречается. Это из личного опыта человека с не очень высокой самооценкой).
«Через неделю мне исполнится 15 лет. В 15 у многих любовь, душевные метания, а у меня вот появилась уточка для ванной. 20 минут восторга»
- Мне 55 лет, и я учитель рисования в кружке. Группы у меня небольшие, отношения хорошие. Сегодня в группе детей 7-9 лет я промахнулась и села мимо стула, упала на спину кверху ногами. Так вот, никто не смеялся! Я поблагодарила детей за понимание, сказала, что горжусь их воспитанием. Дети сказали, что им несмешно, когда кто-то упал и ему может быть неприятно.
- Бабушка берегла сервиз как зеницу ока. Моя дочка возмутилась: "Пользоваться надо!«— и накрыла стол с ним. И вот картина: бабуля бежит спасать фарфор, но дочь вдруг замирает и неотрывно смотрит на чашку. Мы обомлели: «Разбила?!» А она медленно протягивает бабушке чашку донышком вверх: «Ба, ты хоть раз смотрела, что здесь написано?» Бабушка на ходу вытерла руки и сощурилась. На белоснежном дне красивыми буквами выгравировано: «Моей Тонечке. Пей чай сегодня, не жди завтра. Твой Володя». Стали по очереди переворачивать все чашки и еще на одной нашли: «Люблю тебя. Береги себя, родная». Остальные были без надписей. Дедушки не стало через год после того, как он подарил ей этот фарфор. А бабушка, свято веря, что такую роскошь нужно беречь для самого главного дня в жизни, тогда же и убрала коробку на верхнюю полку серванта. Она 40 лет сдувала пыль с этих чашек, ни разу их не перевернув. Ждала особого случая. И если бы не дерзость внучки, то она так бы и не узнала о «послании» от мужа.
Грустно, что с точки зрения бабушки за 40 лет не было ни одного важного дня, достойного этого сервиза.
А какие необычные истории происходили с вашими детьми? Расскажите об этом, а заодно прочитайте теплую историю о родительской любви — ведь без нас, мам и пап, они бы не выросли такими чудесными, свободными и добрыми.