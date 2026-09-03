20+ историй об отдыхе на природе, пропитанных теплом костра и ароматом сосен

Наверняка вы замечали, что стоит даже ненадолго выбраться отдохнуть на природу, как настроение тут же меняется к лучшему. Еще бы! Легкий треск дров в костре, аромат свежезаваренного чая, и прочие маленькие радости — это, пожалуй, именно то, что нужно подуставшему от суеты городскому жителю. И хоть в комплекте с красивыми закатами и запахом сосен часто идут промокшие носки, комары и неожиданные приключения, о них потом все равно почему-то вспоминаешь с теплой улыбкой.