Не знаю прошла ли собака с фотографии 42 км но усталой она не выглядит однозначно. У усталой собаки нпсинается усиленное охлажение через открытый рот и язык вываливается наружу
20+ историй об отдыхе на природе, пропитанных теплом костра и ароматом сосен
Наверняка вы замечали, что стоит даже ненадолго выбраться отдохнуть на природу, как настроение тут же меняется к лучшему. Еще бы! Легкий треск дров в костре, аромат свежезаваренного чая, и прочие маленькие радости — это, пожалуй, именно то, что нужно подуставшему от суеты городскому жителю. И хоть в комплекте с красивыми закатами и запахом сосен часто идут промокшие носки, комары и неожиданные приключения, о них потом все равно почему-то вспоминаешь с теплой улыбкой.
- Поехали как-то с подругами отдыхать в горы, ушли от лагеря на несколько километров, через кусты, как горные козы. Хотели позагорать нормально, без людей вокруг. Смотрим — вокруг никого. И тут подруга говорит: «Сверху!» Вскидываю голову, а над нами парапланеристы летают.
Это Макс. Он с хозяином часто выбирается в походы. Как-то за один раз они вместе протопали 42 километра. Пес не устал и бежал сам практически всю дорогу
- Отец купил «дальнюю дачу». В Астраханской области. За бесценок, как он радостно сообщил нам. Потому что скучает по степи. Я могла бы отказаться, но все же собрала чемодан, и мы поехали. До Волгограда душа пела, а потом началась бескрайняя степь. Проскочили мимо нужного села. Солнце палило нещадно.
Дальше предстояло плыть на древнем пароме. Ждали мы его часа два. Подъехали паромщики. За десять минут переправы через неширокую протоку они успели предложить нам весь ассортимент местного гастрономического цеха: копченую рыбу, вяленые томаты, кабачковую икру.
Потом было полтора часа чистого сафари по бездорожью. Ни указателей, ни столбов — только бескрайняя степь и редкие стада. И вот мы подъехали к нашим «владениям»... Там был намек на забор из ржавых прутьев, а за ним стояли четыре деревянных вагончика. Эх, я опять наступила на те же грабли, как в юности, когда папа обещал «отдых на природе», а мы две недели сидели на рыбалке, а ночью отмахивались от комаров. Я тогда еще мечтала, что вырасту и буду отдыхать только на море, есть в ресторанах и спать на кроватях.
Хозяева взяли котика в поход. По утрам они просыпались от того, что он начинал по ним аккуратно топтаться и мурлыкать — прямо как дома
- Год назад я купила новенький подводный металлоискатель. В прошлом году мои успехи были скромными: всего одна обручалка и немного серебра. Вот запомнилось мне, как я в Анапу в отпуск ездила — это отдельный разговор. Центральный пляж — это мое любимое в отпуске место для поисков, что не раз подтверждалось зачетными находками.
В минувшие выходные я опять провела полдня в моей родной речке и поставила рекорд этого года, собрав со дна 150 с лишним рублей. Некоторые монеты были явно пропущены мной ранее: вышедшие из оборота пять копеек и даже юбилейные 10 рублей 2016 года, посвященные Ржеву. Украшения в этот раз тоже попались.
- Знакомая рассказывала, как ее позвали отдыхать на природу. Сказали, что мужчин будет много неженатых, а она очень замуж хотела. Ее уверили, что далеко не пойдут, легкий поход, короче. Она радостно собралась — в шортах, топике, с распущенными волосами и макияжем. Через полчаса из-за комаров пришлось доставать пижамные штаны и кофту, делать гульку и нести пять километров по пересеченной местности свой огромный рюкзачище, в котором лежало все нужное, включая зачем-то плойку.
- Сдаем палатки в аренду, и однажды пишет мужик, делает заказ для кемпинга: палатки, стулья, столы, освещение. В общем, все для отдыха. Мы с мужем на радостях готовим все к его приезду. Он приезжает с другом, осматривают палатки. Мы спрашиваем: «Завтра во сколько все вернете?» Мужики такие: «В смысле, вернем?»
И тут до нас доходит, они решили, что за 40 тысяч покупают у нас 3 палатки, 10 стульев, 2 стола и 3 комплекта освещения. Общая стоимость всего этого около 600 тысяч. Не знаю, как так получилось, неужели они не увидели надпись «Палатки в аренду». Теперь всем по несколько раз говорим: «Вы арендуете, а не покупаете».
Туристы отдыхали на Байкале и нашли там горячий источник
«Я многократно бывал на разных термальных источниках — от Кавказа до Курильских островов, но здесь по ощущениям вода самая горячая», — говорит один из счастливых путешественников.
На Камчатке, в горячих источниках вода кипит, варили яйцо, все что угодно, а в песок камчадалы в фольге мяско закапывают, через 20 мин готово!
- Я как-то раз взяла кота и поехала на рыбалку. Приехали мы с ним на заливчик, а там с другой стороны мужики спиннинги кидают. Смотрю — поймали, спрашиваю: «На какую блесну берет?» Они смеются и с иронией говорят, что на блестящую. Думаю, ну и ладно. Начала кидать, блесны меняю, подбираю нужную, и у меня начало клевать — прямо одна за другой. После четвертой рыбины мужики засуетились. Кричат мне: «На какую клюет?» Я в свою очередь посмеялась и сказала, что на блестящую.
Художница отправилась на пленэр в живописное место. Она взяла акварель и рисовала природу у озера и цветы возле своего домика
- Поехали мы как-то с мужиками на рыбалку. Все утро и весь день ловили рыбу, а как стемнело, развели костер. Ночью на берегу реки красота, одна печаль — куча комаров. Что мы только не делали, ничего не помогало. Решили затушить костер, мол, они летят на свет. Затушили, но их меньше не стало, тогда мы разбрелись по палаткам. Через какое-то время один друг выглянул из палатки и увидел огромное количество светлячков, летающих по поляне. Он влез обратно и сказал: «Мужики, комары с фонариками вернулись! Нас ищут».
- Родители как-то решили прокатить нас с братом по местам своего детства. Это оказались полузаброшенные Вологодские деревни. Шолгумзь — одна из них. Полдня мы ехали по бетонке для лесовозов, потом оставили машину в деревне и перебирались на лодке через реку. Я увидела дом, который построил мой прадед в начале XX века.
Туристы на три месяца уехали отдыхать на природу и устроились там с максимальным комфортом. Только посмотрите, какая у них кухня!
«Мы поставили генератор и бесперебойник, который питает всю бытовую технику: холодильник, микроволновку, стиральную и посудомоечную машину, кофеварку, тостер и кухонный комбайн», — радостно рассказывает один из путешественников.
Ну конечно как же в лесу без посудомоечной машины, это ж с ума можно сойти
- Когда мне было лет 10 или 11, я любила ходить с мамой на озеро. Там у меня была своеобразная игра — я зачерпывала рукой песок со дна, а потом рассматривала свой улов. Чаще всего попадались камушки или ракушки, но однажды я раскрыла ладонь и в песке увидела кольцо — крупный мужской золотой перстень. Побежала сразу показывать маме, она очень удивилась и обрадовалась, я оставила кольцо ей и побежала к озеру еще раз. Зачерпнула песок, открыла ладонь — а в ней лежало уже серебряное женское кольцо с александритом, потемневшее от времени. Это было, пожалуй, самое необъяснимое везение в моей жизни.
В детстве ныряли с понтонов, кто глубже нырнёт. В доказательство что нить со дна поднять. В очередной раз нырнул и поднял часы, наручные, в желтом корпусе. Видно было что давно уже в воде.
Девочка решила что камни на пляже слишком скучные. «Не переживайте, это гуашь. Она легко смывается водой», — улыбается ее мама
Я в парке в центре города пару таких камней спёр. Раскрасил восковыми мелками, потом лаком покрыл. Лежали они, лежали, а потом я их выкинул 😁
- 1960-е. Забайкалье — край с заповедной природой. Мои молодые родители на мотоцикле с коляской засветло выехали в лес. Приехали на место и ошалели — все видимое пространство таежной поляны было усыпано ягодами, а на краю опушки росли маслята и кусты черемухи, облепленные кистями подвяленных ягод. Поставили они нашу чешскую крутую палатку, перекусили и стали ягоду брать. Был конец августа или начало сентября, к вечеру уже похолодало, а утром нужно было выехать в обратный неблизкий путь. Родители решили лечь пораньше. Папа уснул мгновенно, а мама всю ночь почти не сомкнула глаз — вдруг задул сильный ветер, зашумела тайга, а вдали явственно слышались звуки: «Бяу! Ба-а-у!» Утром папа посмеялся над ней и рассказал, что так кричит горный козел-гуран.
- На выходных у нас была очередная вылазка в дикие места вблизи водоема. Часть нашей команды добралась туда днем, где их застал ливень. Мы присоединились к ним часам к шести вечера и стали помогать разжигать костер сырой травой, ветками и бумагой. Костер не разгорался, в общем, ситуация была почти безнадежная. Я в попытках разглядеть рядом, что-то сухое вдруг вспомнила о чипсах. Когда-то я смотрела видео для туристов в интернете и запомнила, что чипсы отлично горят. К всеобщему удивлению, это оказалось правдой. Всего две чипсины — и костер начал расти. Потом мы накололи щепы, и все пошло как надо.
А как корейский майонез долго горит.. Весь лес можно спалить с одной бутылочки..
- Поехали мы с девушкой на природу. До места отдыха добрались через пару часов, въехали в хвойный лес по проселочной дороге и потряслись минут 15 еще до самого озера. Я остановил машину на опушке. Место мрачноватое, но мы все-таки поставили там палатку.
Пока моя барышня наводила уют и соображала насчет стола, я пошел искать дрова. Иду я по чаще, собираю ветки, свечу фонариком на телефоне. Вокруг тишина и сумерки. И вдруг слышу незнакомый женский голос: «Извините, я не расслышала, что вы сказали?»
Я застыл. Смотрю по сторонам, голос был не моей спутницы, больше смахивает на Алису. И тут соображаю, что это включился голосовой помощник на телефоне. Спутал, видимо, шуршание моих шагов со словами и решил уточнить, что я ему говорю.
- Летом прошлого года мы с кучкой креативных коллег отправились в заплыв на байдарках. Организаторы такие: «Девочки, с собой ничего не берите, первая часть пути — три километра, потом привал. Увидите мост, мы будем справа». На часах было 11 утра.
Радуясь солнечной погоде и шикарным пейзажам, мы в отличном настроении продвигались вперед. Когда, по нашим расчетам, три километра были позади, мы стали высматривать нужный мост. Проплыв штук шесть мостов, набрали нашим, которые заверили нас, что мы совсем рядом. В это время небо затянуло тучами.
Мы завопили: «Поднажмем, девчонки!» Затянули песню и стали усиленно работать веслами. Как мы гребли! Народ на берегу, отдыхавший под навесами, приветствовал нас аплодисментами. В общем, в пять часов вечера мы увидели долгожданный лагерь. В мой открытый для разборок рот тут же влили горячего супа, дали переодеться и отдохнуть. И только потом нам радостно сообщили, что мы сделали в тот день 28 километров.
Девушка впервые отправилась в поход и спальник до этого в глаза не видела. Вот ее лицо после первой ночевки в палатке — чуть усталое, но довольное
- Мы часто ездим на рыбалку на далекое озеро. Соорудили там на берегу уютный лагерь. Поставили столик и скамейки, оборудовали очаг для костра. И однажды обнаружили в лагере трясогузку. Она никуда не улетала, бегала вокруг нас. Мы начали думать, почему она нас не боится. Сошлись на том, что мы приманиваем комаров, а она ими кормится. Но когда собрались разжигать костер, то причина сразу выяснилась. Трясогузка свила гнездо в дровах, и в нем уже вывелись птенцы. Потому она и не улетала. Пришлось накрыть поленья обратно и искать дрова в другом месте.
Когда мы приехали в другой раз, гнездо осталось, а птенцы уже выросли и разлетелись. На следующий год мы построили в лагере избушку. Так эта трясогузка сделала себе гнездо на чердаке. Так мы и жили дружно несколько лет.
- Товарищ взял в поход для всех спальные мешки, сказал, что они супер-пупер, чуть ли не для космонавтов, совершенно непромокаемые и очень легкие. Мы ночевали в шалаше и ночью пошел такой сильный ливень, что шалаш вообще не спасал. Оказалось, что мешки они точно непромокаемые. Вода сквозь них проходит как через сито, но они сами остаются сухими! Мы всю ночь еле поддерживали огонь, сами мокрые, а мешкам хоть бы что.
Путешественники проснулись в лесу в палатке, а их уже встречала лисичка
- Раньше мы с парнем активно занимались спортом, ходили в горы и искали приключения. В одном из походов в гости пришел пес. Я сначала даже не смотрела в его сторону. Но он все равно принял решение путешествовать вместе и шел с нами 3 дня. Ночью, когда был дождь, пес забрался под наружный тент палатки. Днем он отставал немного, а потом нагонял нас.
Через какое-то время мы вышли на какую-то станцию с небольшим магазином. И тут псу повезло — на его счастье хозяйка магазина оказалась крайне душевной женщиной. Она сказала, что попробует пристроить собаку в добрые руки, а если не выйдет, то присмотрит за ней сама.
А вот 17 туристических жемчужин, за которыми не нужно ехать за тридевять земель — ведь они свои, родные.