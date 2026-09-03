15+ счастливчиков, которые из солнечного Египта привезли не только папирус да магнитики, но и классные истории

В конце концов, любое путешествие — это не просто сувенирные магнитики или папирусы, а коллекция невероятных эмоций, которые остаются с нами на всю жизнь. А какие забавные или удивительные истории происходили во время отпуска у вас? Поделитесь своими воспоминаниями в комментариях! Или читайте еще больше историй с отдыха в других наших статьях: