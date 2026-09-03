Фарфор со всякими аутентичными египетскими иероглифами там тоже по этому же принципу различается. Потоньше и подороже - мейд ин Египет, попроще и подешевле - мейд ин Чайна. Внешне отличить довольно просто при наличии некоторой насмотренности
15+ счастливчиков, которые из солнечного Египта привезли не только папирус да магнитики, но и классные истории
Бармен, который учил иностранный язык ради любви, покупки на местных рынках и курьезы в аэропортах — из Египта привозят не только загар и папирус, но и истории, которые запоминаются гораздо лучше любых экскурсий. Отправляясь в долгожданный отдых, туристы обычно рассчитывают на светлые впечатления и ровный загар. Однако даже самое тщательно спланированное путешествие способно преподнести сюрпризы, после которых сложно не улыбнуться.
- В отеле к нам часто подходил улыбчивый бармен, пытался учить фразы на русском и все время что-то записывал в блокнот. Мы думали, парень просто очень старается для работы. И тут он подходит, просит правильно написать по-русски в переводчике на телефоне текст: «Татьяна, вы прекрасны, прилетайте снова». Оказалось, он всю неделю учил язык, чтобы признаться в симпатии моей маме, которая все дни спокойно читала детектив у бассейна.
- Катались по Нилу, на пароходике, там на пристанях папирус продавали, цена что-то мне не понравилась, не купил. Хотя жена просила. Были в Каире в музее накупил там. Вылетаем из страны, тем, кто на пароходике покупал, говорят, что надо пошлину оплачивать. Я уже приготовился оставить это добро. Взглянули, вернули, ничего не сказали. Привезли, магнитики и пирамидки раздали. У меня дядька, хоть и старый, а зрением и умом не обделен. Читает мелкий шрифт и переспрашивает: «Так куды вы ездили?» Отвечаем: «В Египет». А он: «А почему на папирусе „Мейд ин Чайна“, написано?»
- Поехала с мамой в Египет. По классике жанра очаровал меня египтянин, мое недельное увлечение. Приехала домой, общались по скайпу: «люблю, люблю, трамвай куплю». Я на эмоциях начала учить арабский, научилась письму, чтению, а позже и заговорила. Весной следующей он приехал в мой город с друзьями погулять, осенью я поехала уже одна туда к нему. Перевелась в их универ, нашла работу. Он сделал предложение. Мы счастливы, а ведь никто не верил в нас.
Рынки Египта — самое яркое и колоритное воспоминание из путешествия
- Ездила на втором курсе института с семьей в Египет. Долго думала, что привезти памятного парню, мои скупали на сувениры друзьям и родственникам статуэтки слонов, верблюдов, тарелочки и папирусы, но у меня упорно ассоциации были с пирамидами, скарабеями. В итоге привезла мини саркофаг с мумией.
Лучший сувенир из Египта - ваккумированное пюре манго и гуавы. Ну ещё, может быть, кожаные изделия и домотканные ковры, но это не точно. Все остальное -шлак.
- Египет. Сорвался на экскурсию в горы, встречать рассвет. Выезд из отеля был около полуночи. По дороге водитель объявляет остановку. Выходим и я наблюдаю типичную такую то ли заправку, то ли ларек, посреди пустыни, на длинной-длинной прямой дороге. Ребята сразу туда и побежали. А я отошел метров 100 и встал прямо посередине дороги. Передо мной перекати поле промчался, а я голову поднимаю, а там звезды. Такие яркие и так много! Никогда такого не видел! Ну а дальше горы, подъем якобы 2600 метров, встреча рассвета, спуск. Красиво и незабываемо, конечно, но та остановка посреди пустыни со столь колоритным местечком, до сих пор душу греет до мурашек.
- В Египте ко мне подкатывал местный, думая, что я богатая русская девушка. А я ему говорю: «Мы друг другу не подходим, у меня такой же план, как у тебя. Удачно выйти замуж и не работать»
«В 2018 году у нас было большое автомобильное путешествие по Египту: Каир, Луксор, Асуан, но нам так и не удалось увидеть Саккару и Дахшур. В январе я решила вернуться и посмотреть остальные пирамиды!»
- Как-то раз я была в Египте и взяла стандартную экскурсию на теплоходе. Оделась по-летнему: длинный топ, джинсовые шорты, сандалии. Заплела косичку, надела очки. Мы плывем, солнце припекает. Тут ко мне подходит местная девушка и спрашивает на английском: «Можно я тебя сфотографирую?» Я не поняла, говорю: «Конечно, давайте я вас с мужем сфотографирую». Она: «Нет, я хочу вас сфотографировать». Я растерялась: «Зачем?» Она продолжила: «Ну, давайте нас вместе мой муж сфотографирует. Пожалуйста, вы очень красивая». Я ответила: «Хорошо». И вот до сих пор мучает вопрос, зачем ей нужно было мое изображение.
Если блондинка, да ещё и в шортах - суперэкзотика для местных. На удачу фоткаются. Хорошо ещё волосы не трогают как в Азии.
- Недавно я летала отдыхать в Египет. Уже вернувшись домой, я поняла, что оставила там новый телефон, мне было очень жаль его терять. Единственный контакт, который у меня был, — девушка-аниматор Даша. Она подробно описала описала ситуацию администратору отеля: какой телефон, когда и где он мог остаться. И случилось чудо! Сотрудники отеля нашли его и передали через других туристов. Мне было безумно приятно столкнуться с такой честностью и человеческим отношением.
«В прошлом году я отпраздновала день рождения в Дахабе. Это была моя первая поездка в Египет, и я просто влюбилась в еду, людей, природу, музыку»
- Отдыхали с мамой в Египте. Мужичок в магазине спрашивает, замужем ли я. Говорю: «Нет». Протягивает шарфик с надписью, мол, носи — найдешь любовь. Купила и накинула. Иду по улице, а мужчины как на мед липнут. В отеле показала шарфик местной женщине, а она хохочет и выдает: «Да там написана старая арабская поговорка: „Мужчина — тот, кто сомкнет уста и засучит рукава“». Вот мужички, значит, и решили сразу переходить к делу, раз такое написано.
Не понимаю, как в наше время имея интернет и яндекс переводчик можно не знать, что и где у тебя написано.
- Работаю туроператором. Однажды получаю сообщение от ребят, которые поехали в Египет: «Нас не могут заселить. Отель полностью занят. Повезут в соседний». Прошу скинуть название, начинаю искать, а его нет, как будто просто не существует. Начинаю звонить менеджерам, и неожиданно выясняется, что их заселяют в соседний отель с общей территорией. Причем уровень отеля и спектр услуг там даже выше. Мои туристы написали: «Мы в восторге!»
- Приехала в Египте в отель в 6 утра, а заселение только с 14:00. Я по наивности думала, что у нас эта ночь оплачена. Оказалось, что нет. В итоге после бессонной ночи сплю не в кровати, а на шезлонге у бассейна.
«Я в Египте две недели со своей девушкой. Недавно сделал это потрясающее фото»
- Как-то приехали в Египет отдыхать, заселились в отель с бассейном. Пошла с мужем поплавать. Плаваю, все нормально, водичка освежает. Вижу, плывет палка, думаю, странно, ведь ни одного дерева поблизости. Подплываю к ней, а у нее вырастают усы, потом лапки, а потом она убежала от меня. По словам мужа, я так быстро еще из воды никогда не выбегала.
- В Хургаде купила на местном рынке роскошный яркий платок с кисточками, красиво накинула на плечи и пошла вечером в ресторан отеля. Весь вечер официанты нашему столику так странно улыбались. Я уже думаю: «Теперь я восточная принцесса». А перед уходом наш гид деликатно шепчет: «Очень красивый наряд, но вообще-то это традиционная скатерть для праздничного стола, их в лавках обычно на сувениры берут».
- Вылетали из Египта. На досмотре таможенник долго вглядывался в монитор, потом с серьезным лицом попросил меня открыть чемодан. Я уже перебрала в голове все возможные неприятности. А они достают оттуда аккуратно замотанные в мою одежду манго. Я просто так боялась, что они помнутся при перелете, что тщательно упаковала каждый фрукт в свои платья, и на сканере это выглядело как подозрительные плотные свертки.
В конце концов, любое путешествие — это не просто сувенирные магнитики или папирусы, а коллекция невероятных эмоций, которые остаются с нами на всю жизнь. А какие забавные или удивительные истории происходили во время отпуска у вас? Поделитесь своими воспоминаниями в комментариях! Или читайте еще больше историй с отдыха в других наших статьях: