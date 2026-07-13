15 туристов, которые привезли с отдыха в Египте не только магнитики, но и ироничные истории

Для большинства туристов классический отдых в Стране пирамид ассоциируется с системой «все включено», ленивыми днями на пляже и бесконечной чередой сувенирных лавок. Но стоит сделать шаг в сторону от протоптанных гидами маршрутов, как долгожданный отпуск превращается в череду поразительных открытий. Здесь можно случайно забрести в простое аутентичное бедуинское кафе или встретить на ярком шумном рынке продавца, который фотографировался у знакомой березы. В нашей новой подборке собраны именно такие живые и полные юмора рассказы туристов. Каждое подобное путешествие показывает, что Египет умеет удивлять своими контрастами.