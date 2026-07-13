15 туристов, которые привезли с отдыха в Египте не только магнитики, но и ироничные истории
Для большинства туристов классический отдых в Стране пирамид ассоциируется с системой «все включено», ленивыми днями на пляже и бесконечной чередой сувенирных лавок. Но стоит сделать шаг в сторону от протоптанных гидами маршрутов, как долгожданный отпуск превращается в череду поразительных открытий. Здесь можно случайно забрести в простое аутентичное бедуинское кафе или встретить на ярком шумном рынке продавца, который фотографировался у знакомой березы. В нашей новой подборке собраны именно такие живые и полные юмора рассказы туристов. Каждое подобное путешествие показывает, что Египет умеет удивлять своими контрастами.
- Купила перед вылетом в Хургаду роскошное белое платье в пол — легкое, струящееся, с умопомрачительным разрезом. Прихожу в ресторан, прохожу мимо столиков, и тут замечаю, что компания симпатичных парней смотрит на меня. Я гордо прошла мимо. И тут меня деликатно ловит официант и шепчет на английском: «Леди, у вас очень красивый наряд, но вы зацепились подолом за декоративную рыбацкую сеть у входа». Оборачиваюсь: мало того, что я тащила за собой по полу огромный кусок капроновой сети, так в ней еще и набился какой-то мелкий мусор. В общем, итальянцы оценивали не мою грацию, а мой «улов».
- Были с мамой в Египте. От отеля были ужины в ресторанах с названиями кухонь разных стран. «Итальянский ресторан» был где-то через дорогу. Дорогу-то мы перешли, а ресторан не найдем, время поджимает. Я ловлю первую семью, идущую на встречу. По лицам вижу, что точно не наши ребята, но все равно рискую и спрашиваю:
— Не подскажете, где итальянский ресторан?
Мне дают понять, что точно не понимают, что я от них хочу. И тут я выдаю:
— Итальяно ресторано?
На что мне радостно кивают и показывают куда идти. До сих пор вспоминаем со смехом!
«Сфоткал большого Сфинкса»
- Сидим в ресторане отеля, подсел к нам египтянин. По-английски и мы, и он говорим плохо, но как-то объяснялись, смеялись. На следующий день он приносит свернутый листочек и просит перевести. Разворачиваю, а там рецепт оливье. Он признался, что не смог перевести все ингредиенты, просил помочь.
Надо было ему на выбор предложить пусть попробует оливье на квасе, минералке или на кефире
- В Хургаде познакомились с парой, вместе тусовались, в аэропорт тоже поехали вместе. На досмотре их вдруг отводят в сторонку, просят открыть чемодан. Девушка краснеет, вытаскивает пакетик, а в нем штук тридцать одинаковых брелоков, магнитиков. Она потихоньку от мужа скупала сувениры всю поездку для коллег и родных. Спрятала, чтоб он не ругался за лишние траты. На рентгене вся эта металлическая мелочь высветилась подозрительной кучей.
Я с каждой поездки привожу домой подарки чемоданами. Правда пока что по России получается кататься. Как-то на вокзале попросили показать что находится в коробочке, а там яйцо Фаберже было в подарок
- Взяли с женой такси в Хургаде, едем. Тут водила ныряет во дворы, а там асфальт резко кончился, глина и песок теперь, дома без окон и дверей, у домов горы какого-то мусора. Я начинаю переживать и волноваться, и тут мы выезжаем опять на асфальт. Водила срезать так решил.
Я как-то со своим начальником ехал по делам, он тоже решил срезать путь... И застряли мы в грязи на ставке. На пруду...
«Решил съездить в египетскую деревню. Покопал картошки. Понаблюдал за молодым крестьянином»
- Самое сильное впечатление от Каира: «кафе» для местных, оно было даже скорее под Каиром. Занесло нас туда случайно, сломался автобус. Куча степенных бородатых дедушек, в национальной одежде, стены украшены картинами из затертых кусков настольной клеенки, стекло витрины с едой полностью матовое от царапин. На самом деле, побывать в подобных местах гораздо интереснее, чем греться на пляже или вечером рестораны одинаковые менять.
- Был в Каире. Здесь в супермаркете есть работник, помощник кассира, который сложит за вас покупки в пакет. Есть открывальщик дверей, не путать со швейцаром, кроме открытия двери он вам ничем не поможет. Но самую странную профессию я встретил в лифте. Это лифтер, который не ремонтирует лифт, а сидит на стульчике и нажимает за вас нужный вам этаж
Такая профессия не экзотика - оператор лифта есть в отелях, в больнице. Фильм квартира Билли Уайлдера как вариант
- Про доброе слово. Полетел я первый раз в Египет. А у меня есть такой пунктик: когда лечу за границу, то много читаю про страну, обычаи и учу часто встречающиеся слова. Устав от пляжа, решили выехать в город, заходим в супермаркет, подходит наша очередь, расплачиваемся, а я в этот момент думаю, зря, что ли, учил слова. Стоит отметить, что были в том районе города, где никто не выбегает к тебе навстречу и не заманивает со словами типа: «Привет, друг! Как дела? Заходи, выбирай покупай». Я говорю ему: «Спасибо, до свидания», естественно, на арабском. Надо было видеть его выражение лица, наверное, такое же, как было у меня, после его ответной фразы: «О, ты знаешь арабский?», которую он произнес по-русски.
- Ездили к пирамидам. На обратном пути мы остановились у придорожных забегаловок, попить кофеек. Проглядели парковку прям у него и остановились подальше. Идем до кофейни, на пути попадается местный дворник и спрашивает, мол, куда мы идем. Отвечаем ему. Он такой: «О, сейчас покажу». Проходит с нами двадцать метров, показывает на вывеску и просит денег за помощь. Мы смеемся и прощаемся с ним, на обратном пути он напомнил про деньги.
Так происходит не только в Египте, но и в Турции тоже. Никогда не вздумайте поднимать щётку, которая как бы случайно выпала у чистильщика обуви в Турции - он предложит почистить вам обувь, и потом придётся за это платить.
«Обошли пирамиду по периметру, потрогали со всех сторон, пофоткали, даже лизнули, чтобы узнать ее вкус»
Лизать пирамиду, чтобы узнать какая она на вкус? Некоторые люди не перестают меня удивлять!
- Приехали в Египет, после того, как мы немного освоились и вооружились парочкой дружелюбных и не слишком дорогих местных провожатых, я сделала себе татуировку хной. Изящной арабской вязью местный мастер вывел на моем предплечье: «Полина». Магическое заклинание, ибо с этой самой минуты везде, где бы я ни появлялась, со всех сторон и на разные голоса гремело: «Болина», «Болинааааа». Оттереть надпись не получилось даже пемзой, пришлось замотать.
- Шатаюсь по рыночку в Египте. В одном из магазинчиков вижу фото хозяина магазина на фоне какой-то березки. Вглядываюсь внимательней и меня пробивает озноб. Аккуратно спрашиваю: «Фото сделано в России?» Кивает и говорит, что познакомился с женщиной, она к себе пригласила где-то в Петергофе. Тут у меня отпадают последние сомнения. Говорю, я живу в доме рядом с этим деревом. Береза стоит на глухой тропинке, почти неразличимой, по ней изредка ходят только несколько человек живущие в трехэтажном доме на краю парка. И вот именно у этой березы сфотографировался араб, к торговой точке которого я случайно подошел на рыночке.
«Египетский кот хочет украсть картошечку»
- Была на отдыхе в Египте, познакомилась с прекрасным парнем азиатской наружности. Он был высокий, подкаченный, галантный, хорошо знал английский. Провели с ним незабываемые четыре года. И только на пороге загса я узнала, что на самом деле ему 61 год.
- Отдыхали в красивом отеле в Шарм-эль-Шейхе. Каждый вечер я сидела на балконе номера, и каждый раз под окнами ходил умопомрачительный местный парень. И вот на третий вечер он поднимает голову, находит меня глазами и начинает петь. Я замерла, а он достал букет и громко крикнул: «Красавица, экскурсии в Каир со скидкой! Пирамиды, сфинкс, обед включен! Завтра в шесть утра выезд, запиши номер!» Оказалось, это был зазывала из местного уличного агентства, который просто отрабатывал свою вокальную шоу-программу для привлечения клиентов. В Каир я так и не поехала, но маркетинг оценила.
«Путешествие по Египту на мотоцикле»
это не путешествие по Египту на мотоцикле, а дневные покатушки по ближайшим к отелю пердям
- Поехали с женой в Египет. Решили пошопиться, купить местные шлепки. Идем мимо магазинов, все кричат, приглашают к себе, хватают за руки. Один особо дерзкий чуть ли не заталкивает к ним. Соглашаемся. Он меняется в поведении, вежливо ставит стульчик, наливает чаек. Пью чай, говорю, что вот мне надо купить шлепанцы. Продавец хитро улыбается, суетится, достает товар. Я примерил какие-то, вроде подходят. Спрашиваю, сколько стоят. И тут он называет цену в 2 раза выше, чем в других местах. Жена возмущается, а мне неловко отказать. В итоге купил.
- Я репетитор по английскому, поэтому знание языка свело меня с местными дайверами. Они то мне и рассказали о национальном заповеднике в паре часов езды от Хургады, где можно увидеть морскую корову. И вот мы поехали туда. Такое не забывается, я увидела ее на расстоянии вытянутой руки.
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